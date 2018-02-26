Как «Магнит» и «Лента» заставили немцев из «Метро» искать «бобовую» нишу в ретейле

Почему открытие в Татарстане 150 магазинов «Фасоль» — способ выживания в России для Metro Cash and Carry?

Ретейлер Metro планирует открыть в Татарстане к 2020 году вдобавок к 17 существующим еще 150 магазинов шаговой доступности «Фасоль». Основным из условий франчайзинговой сети является закупка товара в гипермаркете компании. О том, почему этот проект является способом выживания для крупных игроков в России и как подобные сети ранее не приживались в стране, — в материале «Реального времени».

По Татарстану рассыплют «Фасоль»

Metro Cash and Carry планирует за два года расширить свою франчайзинговую сеть магазинов шаговой доступности «Фасоль» в Татарстане на 150 магазинов у дома. Как пояснили «Реальному времени» в компании, пока в республике насчитывается лишь 17 магазинов «Фасоль». Открывать новые точки Metro предлагает предпринимателям, обещая помочь как с обучением, так и с переоборудованием старого магазина или открытием нового. Условия для партнерства незамысловаты — наличие помещения в собственности или в долгосрочной аренде с минимальной площадью в 50 квадратных метров и обязательная ежемесячная закупка товаров в Metro от 400 тысяч рублей без учета НДС.

Вложить в одну новенькую «Фасоль» придется от 300 тысяч до 3,5 млн рублей — в зависимости от состояния объекта недвижимости, ремонта и наличия оборудования. Среднюю стоимость инвестиций в Metro Cash and Carry оценивают в 2 млн рублей. Окупиться они должны в срок от 6 месяцев до 2,5 года.

На выбор бизнесу дают три вида магазинов: «У дома», «Экспресс» в местах с большой проходимостью и «АЗС», точки на заправочных станциях. В первых двух случаях «Фасоль» могут открыть сколько угодно предпринимателей, а вот с «АЗС» все однозначно.



Открывать новые точки Metro предлагает предпринимателям, обещая помочь как с обучением, так и с переоборудованием старого магазина или открытием нового. Фото Романа Хасаева



«Если же мы берем формат «АЗС» в рамках одной сети заправочных станций, то это однозначно один владелец. К примеру, мы сейчас начали работать с сетью АЗС в Красноярске, это все один владелец», — поясняют в компании.

На самый интересный вопрос — за счет чего в Metro планируют конкурировать с такими устоявшимися гигантами, как «Магнит» и «Пятерочка», «Реальному времени» перечислили список конкурентных преимуществ продвигаемой сети. В случае с форматом «У дома» компания обещает своим клиентам сервис на уровне европейских стандартов, уникальный ассортимент, вплоть до хот-догов, причем товары подбираются в зависимости от того, что нужно покупателям, живущим поблизости. Среди других «фишек» — гарантированное качество по доступным ценам, много промоакций, современное оформление и техническое оснащение магазинов, а также индивидуальный подход к клиентам.

Более чувствительный и клиентоориентированный?

Директор «Грин Хилл Реалти» Леонид Рахимов считает, что развитие сети «Фасоль» может положительно сказаться на рынке.

— Народ хочет кушать, поэтому любое открытие — в плюс людям. Не нравится «Фасоль» — ходи в «Пятерочку», не нравится «Пятерочка» — ходи в «Эдельвейс» или в «Ленту». Каждый день можно ходить в новый магазин на протяжении одной-двух недель, — отмечает собеседник издания.

Рахимов вспоминает, что в свое время «Магнит» выходил на рынок, когда шансы на успех у него были весьма незначительны.

— «Магнит» же вышел на рынок, когда всем казалось, что в принципе это неинтересно и все рынки поделены. Тем не менее вышел, — комментирует спикер, напоминая при этом, что как раз сейчас в компании объявили о прекращении своего развития. — Они готовятся к худшим временам и взяли стратегию сжатия.

О том, чем «Фасоль» отличается от крупных сетей, рассказал генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Эксперт отмечает, что у гигантов есть шаблонные требования, которые приводят к тому, что человек в магазинах практически ничего не решает.

— Это такой тиражированный проект, поэтому магазины открываются сотнями, а иногда и тысячами в год. У «Магнита» уже 15 тысяч магазинов, у X5 Retail Group их число подходит к 15 тысячам. «Фасоль» — это проект более адаптивный, более тонкий и чувствительный к настройкам, и это является как его недостатком, так и его преимуществом, — говорит собеседник издания.

Он оценивает попытку выстроить франчайзинговую сеть под единым брендом как способ настроить сбыт мелкооптовой сети в Metro Cash and Carry и помочь малому и среднему бизнесу развиваться. По его словам, для предпринимателей там ставится еще одно условие — чтобы объем представленных товаров Metro составлял не менее 20%.

— Эти условия позволяют предпринимателю работать с существенной долей свободы. В этом плане, я считаю, что подобные форматы нужны, за ними будущее. Не хотелось бы, чтобы всю нашу страну застроили исключительно крупносетевые форматы. Опять-таки, у них тоже есть преимущества и недостатки. Там теряется лицо, теряется непосредственный контакт с покупателем. Рано или поздно это рискует превратиться в почтовые отделения или в отделения «Сбербанка» в худшие годы — с очень нелояльными и неклиентоориентированными кассирами, — комментирует Федяков.

Правда, он отмечает, что крупные сети это понимают и пытаются бороться. В этом плане проекты типа «Фасоли» от них отличаются, поскольку там собственниками магазинов являются частные предприниматели, готовые уделять больше внимания своей торговой точке.

— Я считаю, что за такими форматами будущее. Было бы очень хорошо, чтобы их появлялось больше, не только от Metro. На рынке есть другие примеры, но они локальны, и их пока действительно немного, — считает эксперт, приводя в пример зарубежные сети, которые смогли развиться.

Одной из таких сетей он называет немецкую OBI, которая смогла на основе франчайзинга открыть в Германии 400 частных магазинов.

— В свое время сделать такие магазины через систему централизованных закупок пыталась «Дикси». Но пока, к сожалению, это все на территории нашей страны не очень приживалось, и, наверное, «Фасоль» — один из немногих проектов, который более-менее смог развиться, по крайней мере, по масштабам. Но во многом, как мне кажется, это происходит не благодаря, а вопреки.

По мнению эксперта, основой франчайзинговых мелкооптовых проектов должен стать закупочный кооператив. Фото gazetabiznes.ru

Сбыт или смерть

Во франчайзинговом проекте собеседник издания видит спасение самой компании, поскольку в формате гипермаркета наблюдается очень жесткая конкуренция, особенно при учете, что в Metro, в отличие от других организаций, существуют свои ограничения для потребителя, основным из которых является необходимость наличия зарегистрированного ИП.

— Соответственно, если они не смогут построить такую сбытовую цепочку, то в конечном итоге могут оказаться за бортом, потому что сейчас последняя тенденция на рынке — и «Магнит», и «Лента» стали активно заниматься мелким оптом. «Магнит» открыл в Краснодаре пилотный проект «Магнит-опт», «Лента» сейчас активно развивает программу взаимодействия с B2В-клиентами, — приводит примеры генеральный директор INFOLine.

По мнению собеседника издания, основой франчайзинговых мелкооптовых проектов должен стать закупочный кооператив, который на данный момент в России отсутствует.

— Мне кажется, он рано или поздно появится. И подобные проекты будут развиваться и дальше и станут в будущем еще больше востребованы, потому как конкурировать с крупными сетями по цене без такой кооперации мелкой розницы просто-напросто невозможно, — резюмирует Федяков.