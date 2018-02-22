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«Военный совет в Филях» и секреты «творческой лаборатории» Бердыева

07:00, 22.02.2018 10

«Реальное время» передает из Испании со сборов «Рубина»

«Военный совет в Филях» и секреты «творческой лаборатории» Бердыева Фото: rubin-kazan.ru

От первого сбора к третьему игровая активность казанской команды идет по нарастающей. В ОАЭ делавшие упор на функциональную подготовку и аэробную работу футболисты провели одну контрольную встречу. В Турции, где обкатывались различные игровые эпизоды и тактические варианты, этих «товарняков» было уже три. А в Испании, где подопечные Бердыева находятся с 12 февраля, спаррингов запланировано четыре, причем все с норвежскими клубами. К третьему, предпоследнему в зимнее межсезонье контрольному матчу «Рубина» в Испанию добрался известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден. О вчерашней ничьей (1:1) с «Лиллестремом» — в его репортаже.

В Малаге, как и в Москве, 16 градусов. Правда, не минус, а плюс

Бог, создавая Землю, предусмотрел несколько райских уголков. Один из них, несомненно, Пиренейский полуостров. Когда наш самолет, вырвавшийся из заснеженной, морозной и темной Москвы, еще только подлетал после четырех с половиной часов пути к Андалусийскому побережью, солнце в иллюминаторах нещадно слепило. Круг над морем еще не лазурного, а серо-стального цвета, и вот мы уже на взлетно-посадочной полосе четвертого по загруженности аэропорта Испании — Малага — Коста-дель-Соль, обслуживающего все южное побережье страны и являющегося крупным транзитным узлом на пути из Европы в Африку.

Год назад «Рубин» под руководством Грасии все три зимних сбора провел на родине наставника. Я для «Реального времени» освещал трудовые будни команды в горном Михасе, откуда в жемчужину «Солнечного берега» Марбелью команда ездила на товарищеские поединки. В Марбелье тогда прошел один из трех сборов, и вот снова команда, теперь уже под руководством Курбана Бердыева, сюда вернулась.

Дорога, проложенная между горами и морем, заняла минут 40. Слева остается набережная одного из самых шикарных курортов Старого Света с гаванью для яхт нуворишей и гигантским и нелепым памятником-монстром Колумбу, изваянным Зурабом Церетели. Поворачиваем в горы, но не забираемся так высоко, как в Михасе. Еще пять минут езды, и вот он — отель Quinta — The Westin, база «рубиновых» на завершающем сборе межсезонья. Здесь все спокойно и уютно. Солнышко освещает искусственное озерцо с плавающими уточками, лимонные деревья с огромными плодами, аккуратно постриженные кустарники, стройные пальмы. Хотя до лета далеко, на Пиренеях в разгаре сезон гольфа, и ухоженными полями для этой уже олимпийской игры с пригорками, крошечными водоемчиками и лунками можно любоваться прямо с балкона номера.

«Полководцы» готовятся к сражению не на поле брани, а на зеленом поле

«Военный совет в Филях» в отеле

Правда, день в разгаре, а для Испании это означает одно — сиесту. Спят, по всей видимости, гольфисты, отдыхают после утренней тренировки и футболисты. Успеваем на обед и застаем за столом только спортивного директора Рустема Сайманова. Тепло приветствуем друг друга, перекусываем дарами вкуснейшей и полезнейшей испанской кухни и идем передохнуть перед матчем, который начнется в 19.00 по московскому времени.

Поднимаясь с обеда в номера, застаем в холле отеля Курбана Бекиевича и его штаб в полном составе. Прямо «Военный совет в Филях». Отличие только в том, что «полководцы» готовятся к сражению не на поле брани, а на зеленом поле. И в том, что соперники — не французы, а норвежцы.

Полчаса игры, близкой к идеалу, против середняка Норвегии

Очередным соперником «из стана викингов» у «Рубина» стал «Лиллестрем», занявший в прошлом чемпионате Норвегии 12-е место (почти как мы) в пяти очках от зоны вылета. Команда — пятикратный чемпион своей страны (правда, последний раз это было давно — в 1989-м), финалист Кубка Интертото, а легендой клуба является некий Том Лунд, который в 1997 отказался переходить в «Аякс» на смену… Кройфу, за что в родном городе был удостоен памятника при стадионе.

Матч состоялся в знаменитом Marbella Football Center — комплексе полей с видом на Средиземное море, в котором ежегодно проводят контрольные матчи и турниры десятки клубов со всего света, чьи футболки с автографами игроков — от донецкого «Шахтера» и «Рубина» до «Бока Хуниорс» и «Лиона» — составляют богатую экспозицию трехэтажного административного здания.

Россияне начали в составе, только по двум позициям отличавшемся от того, что тремя днями ранее разгромил «Волеренгу». Отличия — Рыжиков вместо Джанаева и Устинов вместо Кудряшова. Устинов с Кузьминым действовали по краям, Навас, Камболов и Гранат в центре обороны, Ахметов, Могилевец и Нобоа в полузащите, Попов с Азмуном в нападении. У норвежцев вышли лучший бомбардир Кнудзон, два нигерйца — Мэтью и Эзех, очень похожий на Адебайора внешностью, сербский вратарь Марич, английский хавбек Гари Мартин — тот еще интернационал.

К середине тайма вся игра шла на норвежской половине поля

Только первые полторы минуты скандинавы контролировали мяч. Подопечные Бердыева, играющие по ветру (довольно сильному), пятнистого быстро отобрали и установили на поле свою гегемонию. Ритм наступлению задал Устинов на левом фланге, подачи от бровки стали чередоваться быстрым перепасом, Нобоа и Могилевец взяли на себя роль «генеральных конструкторов», и уже на 9-й минуте Ахметов с левого края отпасовал Могилевцу в центр, а тот удобно накинул мяч ворвавшемуся в штрафную с правого фланга Кузьмину — 1:0.

Моментов у казанцев в первые полчаса игры было предостаточно Заработала связка Попов — Азмун: сначала болгарин бил с лета, но защитник заблокировал его удар, потом экс-спартаковец выводил на вратаря иранца, но попал тому в спину вместо того, чтобы дать пас на ход. К середине тайма вся игра шла на норвежской половине поля, опорники как класс у россиян перевелись за ненадобностью, все «рисовали» комбинации, а Рыжиков, гулявший едва ли не в центральном круге, зычным голосом дирижировал партнерами.

После 25-й минуты усилился обстрел ворот Марича — балканец парировал удары Нобоа, Могилевца, Камболова (головой после подачи с углового). Второй гол назревал и вообще пахло разгромом — настолько хорошо двигался, комбинировал и перестраивался «Рубин» при редких потерях мяча. Вся эта радующая глаз и услаждающая слух мелодия оборвалась на 39-й минуте, которой предшествовали два момента, не использованных Поповым из пределов штрафной. Камболов с Рыжиковым вальяжно начали перекатывать мяч друг другу, Александр Мелгавлис мяч отобрал и с острого угла закатил его в дальний угол ворот. Гол возник совершенно на пустом месте, подопечные Арне Эрландсена приободрились, пошли вперед, а «Рубин» как-то взял и сдулся, видимо, осмысливая происшедшее.

Секреты «творческой лаборатории» Бердыева

После перерыва Курбан Бердыев произвел всего одну замену — Кудряшов вышел вместо Камболова. На первых минутах казанцы еще по инерции постарались вернуть себе инициативу — Кузьмин приложился с дальней дистанции, но это был только эпизод. Скандинавы перешли на чужую половину поля, подали ряд стандартов, а когда на 61-й минуте в «Рубине» произошла массовая смена состава, преимущество полностью перешло к нашим соперникам, игравшим в черно-желтой «дортмундской» форме.

Из тех, кто начинал игру, на газоне остался только Рыжиков, пару нападающих вместо Азмуна и Попова составили Канунников и Жемалетдинов, в середине поля появились Карадениз и Подберезкин, Махатадзе вышел на… правый фланг обороны, в которой зрители также смогли увидеть Голдобина и Сорокина. Два молодых игрока, под 69-м и 90-м номерами, вообще не были внесены в заявку, один действовал сзади, другой в центре поля (не станем разглашать их фамилии, дабы не раскрыть секреты Бердыева и его «творческой лаборатории»).

Пока в противостоянии «Рубин» — норвежская Типпелига в активе казанцев одна победа, ничья и два поражения

Норвежцы, по уму, должны были эту встречу выигрывать. Они атаковали большими силами, угрожали с флангов, а кульминацией их штурма стала 76-я минута, когда сначала Рыжиков в прыжке вытащил мяч после удара Мозеса, а потом «номер 69-й» выбил мяч из пустой «девятки». В последнюю десятиминутку викинги несколько выдохлись и ослабили натиск, и встреча завершилась мирной, но при этом вполне боевой ничьей — 1:1.

Пока в противостоянии «Рубин» — норвежская Типпелига в активе казанцев одна победа, ничья и два поражения. «Дебет с кредитом» подопечные Курбана Бердыева могут свести в последний день сборов, 25 февраля, когда встретятся с многократным и действующим чемпионом Норвегии «Русенборгом». А потом чартер в Казань и уже через два дня вылет в Махачкалу.

Александр Норден, фото rubin-kazan.ru
СпортФутбол
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Молодцы, что поехали на сборы
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    Анонимно 22 февр
    Ну как бы это их работа
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  • Анонимно 22 февр
    Как будто сам на сборе побывал! Спасибо Александр Петрович за репортаж!
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  • Анонимно 22 февр
    Рыжиков,Камболов,Кануников с вещами на выход!
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    Анонимно 22 февр
    Серегу не трогайте и Камбол кстати еще пригодится
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    Анонимно 22 февр
    Камбол точно лишний
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  • Анонимно 22 февр
    Эх. Ничья...
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    Анонимно 22 февр
    Хотя бы не проигрыш. Уже удивительно...
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    Анонимно 22 февр
    Почему удивительно то? Вы слишком недооцениваете наших. Против Норвежцев то выдержать норм уж
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  • Анонимно 22 февр
    Джанаев бы не пропустил. Иногда уже кажется, что 20- летний Акмурзин понадёжнее Рыжикова. Сергею огромное спасибо конечно за все, что он делал для команды. Но реально он уже не номер 1 по игровым качествам. А Олег прямо красава, рад за него
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