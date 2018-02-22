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«Большинство моих коллег принимали молодого Ахтамзяна за армянина»

07:00, 22.02.2018 12

Рецензия на автобиографию Ахтамзяна «Познание — судьба моя» от дипломата Юлдуза Халиуллина

«Большинство моих коллег принимали молодого Ахтамзяна за армянина» Фото: mgimo.ru

В Казани увидела свет книга «Познание — судьба моя», написанная известным ученым-германистом, профессором МГИМО Абдулханом Ахтамзяном. Советский и российский дипломат, колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин прочитал 180-страничное автобиографическое издание своего товарища. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, он дает рецензию на эту книгу, делясь своими мыслями и воспоминаниями.

Книга «Познание — судьба моя» вышла в январе 2018 года в казанском издательстве «Милли китап» при активной поддержке Разиля Валеева (он же совместно с Иреком Хадеевым является редактором). Это воспоминания выдающегося историка, международника, германиста Абдулхана Абдурахмановича Ахтамзяна. Он доктор исторических наук, заслуженный профессор МГИМО, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В книге Ахтамзян рассказывает о своем детстве, трудовой жизни, родине. Он исследовал происхождение своей фамилии, составил шежере (родословное древо). 30 страниц книги он посвятил родной деревне своей матери Каенлы. Отдельные главы «Мусульманская культура — неотъемлемая часть мировой цивилизации», «Язык народа — зеркало взаимодействия культур» заслуживают внимательного прочтения. Он также разбирает, откуда мы происходим — татары или булгары, рассматривает древнее население евразийского пространства. Есть разделы, посвященные Казанскому университету. Пишет он и о многовековой общности судьбы русских и татар.

Тяжелое детство

Изучая свое шежере, он отмечает, что мать Хадича Ахтамжан кызы, родившаяся еще в конце XIX века в деревне Каенлы (ныне Нижнекамский район Татарстана), прожила трудную жизнь. В голодные годы Поволжья, когда свирепствовала эпидемия тифа, в 1922 году, потеряв своего мужа и двоих детей, она приехала в Москву и начала работать уборщицей. Затем устроилась на завод «Богатырь», где изготавливали обувь (в своей книге Ахтамзян так и говорит «галошница»). Потом она вышла замуж, а 10 декабря 1930 года родился Абдулхан Ахтамзян.

Будучи человеком удивительно скромным, он мало рассказывает о своих детских годах. Но недавно в Казани было опубликовано его прекрасное эссе о деревне Каенлы, откуда родом его мама Хадича апа, которую он всегда ласково называет «энием» («матушка»).

Накануне 80-летнего юбилея ученого московской журналистке Дине Аляутдиновой удалось выудить «у почетного профессора детали его биографии».

«Я родился в Москве, в Сокольниках, в конце 1930 года, — сообщает он. – Семья моей матушки пришла в столицу в голодные 20-е годы из Татарстана».

Москва, Сокольники, 1930-е годы. Фото oldmos.ru

После повторного замужества в семье родились двое детей — старшая сестра Халися и он. Когда ему было 3 года, отец ушел из семьи, хотя какие-то отношения поддерживать продолжал.

Практически полностью его воспитали мать и старшая сестра. В первые годы войны семья вернулась в родную деревню Каенлы, в которой они прожили с 1941 по 1944 годы. Один год он даже проучился в татарской школе. По его словам, он наизусть выучил поэму Габдуллы Тукая «Шурале» на татарском языке, что оставило положительные впечатления.

В 1944 году семья вернулась в Москву. Чтобы помочь матери, юноша в 14 лет устроился учеником слесаря на оборонном заводе. Там он получил специальность слесаря. До 1949 года работал в бюро технической документации.

Свою первую трудовую награду — медаль в память 800-летия Москвы — он получил в 16 лет. Одновременно с работой на производстве учился в вечерней школе рабочей молодежи (с 6-го по 10-й класс). А в 1949 году получил аттестат зрелости с золотой медалью.

Мать постоянно ему напоминала: «Укы, улым, укы» («Учись, сынок, учись»). В это связи Ахтамзян вспоминает слово «уку» и даже считает, что русское слово «наука», возможно, исходит из татарского.

После школы он поступает в МГИМО (в том же году). Далее вся жизнь его посвящена научной и педагогической деятельности института.

Путь к вершинам науки

Символично, что в 1922 году мать Ахтамзяна, спасаясь от голода, перебралась в Москву. В том же году в центре Берлина будущие молодчики Гитлера убили министра иностранных дел Вальтера Ратенау (он был евреем). По воспоминаниям Альберта Эйнштейна, на похоронную процессию пришло необычное количество людей — около миллиона человек. Как раз Ратенау и наш нарком иностранных дел Георгий Чичерин подготовили Рапалльский договор между Германией и молодой Советской Россией. Это соглашение помогло мирному восстановлению нашей разоренной страны.

Я знаю Абдулхана Абдурахмановича с конца 50-х годов прошлого столетия (поскольку учился в МГИМО с 1958 по 1964 годы). Тогда он был молодым аспирантом, проводил семинарские занятия по новейшей истории Германии, принимал, у студентов МГИМО, экзамены по истории международных отношений.

Большинство моих коллег принимали его тогда за армянина (из-за необычной фамилии). Но я-то знал о его национальности. Последние 20 лет мы чаще общаемся на различных международных конференциях, проводим совместные мероприятия в Центре татарской культуры в Москве.

Здание МГИМО у Крымского моста. Фото foma.ru

Ахтамзян 70 лет своей жизни посвятил работе в МГИМО. Я иногда его называю чемпионом мира: столько проработал в одной организации, проводил научно-педагогическую работу в течение такого большого отрезка времени.

Он изучал огромные массивы документов политического германского дипломатического ведомства в Бонне и Берлине, в 1980-х годах — материалы Австрийского государственного архива в Вене. В общей сложности в этих архивах (внешней политики России, президента РФ) он выявил и ввел в научный оборот около 1 000 не известных ранее документов, на основе которых написаны его монографии, научные статьи в академических журналах — всего около 350 статей и книг объемом около 400 авторских листов.

Там же в МГИМО он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук еще в 1974 году. Она посвящена проблемам советско-германских дипломатических отношений т. н. рапалльского периода (1922—1932).

Результаты исследований Ахтамзяна опубликованы в виде научных статей в академических журналах «Новая и новейшая история», «Вопросы истории», «Международная жизнь». Вышло несколько книг, посвященных рапаллським отношениям (советско-германским). В документах, публикациях, научных статьях профессора Ахтамзяна освящен столетний период советско-германских и российско-германских дипломатических отношений (по сегодняшний день).

Он издал несколько сборников о МГИМО, посвященных 60- и 70-летию университета. У него есть огромный сборник «Научная школа МГИМО в лицах» (более 500 страниц). Он вместе с ректором Анатолием Торкуновым выступил редактором издания. Ахтамзян написал 10 статей о выдающихся личностях МГИМО. Кстати, обо мне он тоже упомянул, что крайне приятно.

Провальная политика Горбачева

Чрезвычайно интересной, на мой взгляд, является одна из последних публикаций Абдулхана Абдурахмановича «Объединение Германии. Обстоятельства и последствия». Он честно, добросовестно исследует проблему объединения ГДР и ФРГ, прямо дает оценку событий, происходивших в эти годы: это была провальная политика Горбачева, договорившегося с немецкими властями об объединении Германии. Мы оставили огромные объекты в ГДР, построенные во время нахождения наших войск. Мы поспешно ушли, не потребовав никакого возмещения. Мы даже не договорились о том, что НАТО не будет продвигаться на Восток — ближе к советским границам. Ни Горбачев, ни Шеварнадзе этого не сделали. Именно так автор критикует тогдашнее руководство СССР.

Празднование объединения Германии в 1990 году. Фото Фото tvc.ru

Крупный российский и советский дипломат Олег Гриневский, который более 30 лет работал в МИДе, был чрезвычайным и полномочным послом, сказал: «Советская позиция в отношении германского объединения была, по сути дела, провальной. И тут мои оценки происходившего совпадают с позицией известного германиста, профессора МГИМО А.А. Ахтамзяна, который в своей книге «Объединение Германии. Обстоятельства и последствия» делает всесторонний анализ того, как происходило это объединение».

Профессор Ахтамзян навсегда вписал свое имя в славную историю отечественной германистики. Он блестящий знаток немецкого языка. Его научные труды хорошо известны за рубежом: в Германии, Австрии и США. он принимал участие во многих международных научно-практических конференциях, симпозиумах. Ахтамзян неоднократно выступал с лекциями на немецком языке в университетах Германии и Австрии, Финляндии и Голландии, Болгарии и Польши в качестве visiting professor (приглашенный профессор).

На протяжении 40 лет профессор Ахтамзян деятельно работал и работает в «Обществе СССР — ФРГ» и входит в руководство «Общества Россия — Австрия». С начала 1990-х годов является сопредседателем Лиги российско-германской дружбы. Он награжден орденами и медалями России, а также орденом «Золотой знак» за заслуги перед Австрией. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки». Он также является почетным академиком Академии наук Республики Татарстан и поддерживает связи с татарстанскими учеными.

Не забывая татар

В одном из разделов упомянутой книги он пишет о своих беседах с крупным археологом, академиком Альфредом Халиковым, и высказывает свое мнение по тем вопросам, о которых писал. Он участвовал и выступал на конференциях, посвященных различным аспектам. Я помню его на Всемирной конференции татарских ученых в Казани. Он постоянно общается с академиком Робертом Нигматулиным. Они проводят совместные мероприятия в Татарском культурном центре в Москве. В Институте океанологии им. П.П. Ширшова он бывал не раз, дарил нам свои книги. Он продолжает поддерживать контакты с татарстанскими учеными, в том числе с Ахметом Мазгаровым. В Казани бывает нередко.

Профессор Ахтамзян, в отличие от многих из нас, внес огромный вклад в пропаганду памяти Мусы Джалиля. Он опубликовал две монографии, одна из них — «Муса Джалиль и его соратники в сопротивлении фашизму (из Моабитской тетради)» была издана в Москве и Казани. Вторая книга («Провал операции «Шаровая молния») была на эту же тему. Вместе с генералом Мансуром Хакимовым он ездил в Белоруссию и изучал, каким образом под агитацией Джалиля легионеры «Идель-Урала», прибывшие воевать против Советского Союза», перешли на сторону белорусских партизан.

Памятник Мусе Джалилю в Москве. Фото tatmsk.tatarstan.ru

Более того, Ахтамзян писал и президенту РТ Минтимеру Шаймиеву. По инициативе Минтимера Шариповича он поехал в Германию к месту казни Джалиля и его соратников. Там была поставлена памятная табличка на немецком и русском языках. Абдулхан Абдурахманович содействовал установлению памятника татарскому поэту в Москве. Я помню, как он организовал встречи в Татарском культурном центре в Москве с известным скульптором Юрием Злотей. Более того, он мечтает, чтобы его книга о Мусе Джалиле была опубликована на татарском языке.

По его словам, у него также лежит рукопись книги об отношениях русских и татар — история и современность. Когда под 90 лет думаешь об этом — это великое мужество.

Есть талант, но чтобы стать ученым,
Отказаться надо от многих увлечений.
Днями и ночами вкалывать отреченно,
Получая блаженство от умозаключений.

Фото mgimo.ru

Сугубо личный характер

Приведу интересный эпизод, описанный в книге. Когда Ахтамзян был в Амстердаме (ездил читать лекции), утром в гостинице напротив него за столик сел человек восточного типа и стал разговаривать на английском языке.

«Я ответил, что предпочитаю говорить на немецком, — пишет автор. Это оказался японский ученый, который легко перешел на немецкий. Выяснив, что я из России, с легким акцентом заговорил по-русски:

— О, я очень люблю русский язык, я очень люблю Россию! О, как это у вас поется: «О, если б навеки так было».

Не сразу мог вспомнить, какой русский романс процитировал собеседник. Но охотно подтвердил, что в России поют такой романс. По возвращению домой я расспрашивал знатоков русского романса. Все соглашались, что это русский романс, но ни автора слов, ни исполнителя мои знакомые не могли назвать.

Однажды, много лет спустя, мой сын Ильдар принес листок с текстом под названием «Клубится волною кипучею Кур». В пояснительном абзаце отмечено: «По Фридриху Мартину фон Боденштадту и Мирзы Шафи Вазеху». Русский текст написал Петр Ильич Чайковский, а музыку сочинил Антон Рубинштейн.

Позже я получил магнитную запись романса в исполнении Федора Шаляпина. Так слова романса, сложившегося в России в XIX веке, я вновь услышал от японца. Не стыжусь признать это. Век живи и век учись.

Кубок полон мой, я впиваю с вином
И бодрость, и радость, и силу;
Ослепляет меня чудный блеск очей,
О, если б навеки так было!»

Завершает он свою автобиографию таким абзацем:

«Мои воспоминания не претендуют на широкое общественное внимание, они имеют сугубо личный характер. Это свидетельство о времени одного из многих миллионов граждан великой державы: Союза Советских Социалистических Республик».

Юлдуз Халиуллин
Справка

Юлдуз Нуриевич Халиуллин — российский дипломат, востоковед, писатель. Руководитель московского филиала Международной экономической академии Евразии.

  • Родился в деревне Иске Кызыл Яр Агрызского района Татарстана в крестьянской семье.
  • 1964 год — окончил МГИМО МИД СССР.
  • 1978 год — окончил Дипломатическую академию МИД СССР и аспирантуру.
  • Защитил диссертацию на тему «Экономическая дипломатия Пакистана» (опубликована в 1980 году).
  • С 1964 по 1991 год работал в системе МИД СССР, с 1992 по 2000 год — в МИД РФ. Занимал дипломатические должности в посольствах в Индонезии, Пакистане, Бангладеше, Румынии, Непале и Шри-Ланке, в Киргизии и Казахстане.
  • В 1999 году избран членом-корреспондентом Международной экономической академии Евразии (МЭАЕ, Алма-Ата).
  • Автор ряда книг по вопросам внешней политики и дипломатии, в том числе двухтомника «Восток глазами дипломата».
  • Автор более 100 статей по различным вопросам — от современной татарской поэзии до актуальных проблем ядерной физики. Колумнист «Реального времени».

ОбществоИстория
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Очень интересный разбор книги и биографии ученого. Здоровья ему и автору!
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  • Анонимно 22 февр
    Объединение Германии - исторически верное решение. Разделенный народ вновь воссоединился. Другое дело, что Горбачев прохлопал ушами.
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    Анонимно 22 февр
    Горбачев, он все прохлопал...
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    Анонимно 22 февр
    Сейчас Кореи с вами не согласны))
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    Анонимно 22 февр
    И что? Думаете им хорошо?
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  • Анонимно 22 февр
    Тоже не знал про такую песню. Я специально поискал в интернете романс в исполнении Шаляпина. Качество звука плохое. Но Шаляпин изумителен.
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    Анонимно 22 февр
    Можете ссылку кинуть? Я бы тоже послушал
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    Анонимно 22 февр
    Гуглом легко находится
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  • Анонимно 22 февр
    Один дедушка хвалит другого деда. Дедовщина какая-то)))
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    Анонимно 22 февр
    очень смешно
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    Анонимно 22 февр
    Покаламбурил называется... Вам надо на юмористические шоу
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  • Анонимно 22 февр
    Трогательно написано, Юлдуз Нуриевич! Спасибо Вам!
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