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«Нетипичный отток»: как россияне вынесли из банков депозитов на полтриллиона

07:00, 22.02.2018 17

Называется несколько возможных причин: от сезонности до потери доверия к банковской системе на фоне поведения АСВ

«Нетипичный отток»: как россияне вынесли из банков депозитов на полтриллиона Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

«Райффайзенбанк» заявил о «нетипично большом оттоке» с банковских депозитов в начале года: за январь население забрало с рублевых счетов в финансовых учреждениях почти полтриллиона рублей, или более 2% своих денег. Валютные сбережения сжались не так существенно. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Не сберегли

«Население теряет способность сберегать», — к такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка». По их мнению, об этом говорят последние данные ЦБ по банковским вкладам. В январе с рублевых депозитов физических лиц ушло 453 млрд рублей, или 45% всех средств, которые были внесены в предыдущем месяце. Это можно считать «нетипично большим оттоком», отмечают в банке; например, в январе 2017-го отток составил всего 155 млрд рублей.

Вклады в рублях
Наименование банка Снятие денежных средств в рублях тыс.руб. Внесение денежных средств в рублях, тыс.руб.
Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 277.705.672 3.516.582.431 4.513.931.130 925.184.173 4.100.011.336
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 0 753.958.934 362.159.462 3.334.926 715.379.299
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 0 293.040.731 197.676.309 2.415 94.578.583
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 745.628 457.438.459 178.789.374 1.941.968 87.144.870
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 0 239.304.600 216.297.712 77.737 106.889.807
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 9.637 372.403.248 157.328.735 57.905.603 75.172.249
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 0 311.687.190 158.493.196 72.947.127 157.939.068
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 337.152 254.509.932 271.021.384 6.781.176 129.001.119

До этого рублевые вклады населения увеличивались весь прошлый год, за исключением августа — сентября — на эти месяцы пришлась санация банков группы «Открытие» и «Бинбанка». На 1 февраля 2018 года объем рублевых депозитов физических лиц составил 20,19 трлн рублей, сокращение к январю — 2,2%. Сбережения в иностранной валюте за январь тоже сократились, но не так существенно — на 63 млрд в рублевом эквиваленте.

Вклады в валюте
Наименование банка Снятие денежных средств в валюте, тыс.руб. Внесение денежных средств в валюте, тыс.руб.
Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 7.006.124 2.618.302.525 696.563.074 36.610.443 50.851.708
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 0 824.308.506 251.124.581 1.146.431 41.053.817
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 0 632.024.230 24.420.751 75 4.366.096
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 65 313.284.386 23.412.549 24 1.949.006
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 9.354 326.813.920 29.555.186 912.717 12.770.757
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 0 237.047.183 3.090.460 116.707 378.821
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 192.389.634 38.689.706 8.057.049 3.066.120 8.735.833
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 0 129.715.857 45.802.707 798.699 10.937.372

Аналитики «Райффайзенбанка» предположили, что отток с рублевых счетов связан с падением реальных доходов граждан. «Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения) из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов», — говорится в аналитическом обзоре банка.

Реальные располагаемые доходы населения падали с 2014 года. На днях Росстат зафиксировал, что в январе падение, наконец, прекратилось: по отношению к январю 2017 года динамика доходов вышла на ноль. Однако в свои расчеты Росстат не включил единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. рублей, которая была произведена в начале прошлого года. Из-за этого многие раскритиковали статведомство за некорректное сопоставление — с учетом единовременной выплаты динамика реальных доходов осталась бы отрицательной.

«Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения) из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов», — говорится в аналитическом обзоре банка. Фото Антона Журавлева

Расплата за Новый год

Большинство экспертов, с которыми поговорило «Реальное время», отмечают: объективных экономических предпосылок для оттока вкладов нет. Судя по всему, дело в разовых факторах.

«Разовые колебания особо не интересны — надо посмотреть, не превратилось ли это в тенденцию. Я думаю, здесь есть сезонные факторы. В декабре всегда большие расходы. Соответственно, в январе люди начинают расплачиваться за Новый год, в том числе из депозитов», — говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, «паниковать рано», поскольку в единичном отклонении на 2% нет ничего страшного: «Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок [по кредитам] люди на своей шкуре не ощущают».

«Отток в полтриллиона — это достаточно много. Но надо подождать; как минимум понять — сохранится эта тенденция или же это какая-то разовая флуктуация», — говорит Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер». Возможно, дело в единичных операциях кого-то из участников рынка, рассуждает он: «Например, говорят, что из банка «Возрождение» перед Новым годом сняли 4,5 млрд рублей».

«Пока это можно только зафиксировать, и вряд ли можно ответственно объяснить, чем это вызвано», — говорит Хестанов. Фото acexpert.ru

«Если же это [отток] повторится, мы будем говорить о том, что, видимо, популярность депозитов на фоне снижения ставок снизилась. Может быть, происходит переток со вкладов в сторону ОФЗ или что-то еще. Но понимание приходит немного постфактум. Пока это можно только зафиксировать, и вряд ли можно ответственно объяснить, чем это вызвано», — говорит Хестанов.

О снижении привлекательности вкладов эксперты говорят с прошлого года. Под влиянием ключевой ставки ЦБ доходность депозитов упала, и держать средства в банках стало не так выгодно. Некоторые также отмечают, что потребительские настроения россиян постепенно меняются: граждане менее активно сберегают свои накопления.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков называет три возможные причины оттока вкладов. Первые две — продолжающееся сокращение реальных доходов и снижение привлекательности вкладов из-за падения ставок. «Третье — это то, что связано с надежностью. Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — говорит Солодков.

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова уверена, что отток депозитов — сугубо сезонное явление: «Не имеет смысла сравнивать январь со всем предыдущим годом. Каждый декабрь приходит «тринадцатая зарплата» и бывает рост депозитов. И каждый январь наблюдается отток».

Артем Малютин, Евгений Храмов
ЭкономикаБанкиАналитика
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Одна из реальных причин оттока, это решение суда, который одобрил действия Сбербанка. Сбербанк отказался выдавать вклад гражданину на сумму около 50 млн. Сбербанк потребовал объяснить происхождение этих денег и не вернул их владельцу. Суд встал на сторону Сбера. Все кто в теме, начинают снимать вклады, т.к. твоя собственность становится не твоей только по тому, что так решил менеджер Сбербанка, а это людям не очень интересно.
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    Анонимно 22 февр
    это потрясающе, конечно, как будто у банка есть такие полномочия. Сбер именно из-за таких финтов вообще не рассматриваю как банк для вклада или даже для кредита. Но ведь ЦБ и другим банкам выкручивает руки так, чтобы они стали финансовыми контролерами населения и бизнеса
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    Анонимно 22 февр
    Вы читали невнимательно. Наличкой выдать только отказались, безналом рассчитываться можно без ограничений.
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    Анонимно 22 февр
    Офигеть. Потерять 50 млн в одночасье...
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  • Анонимно 22 февр
    Я забрал после действий АСВ с бедолагами Татфондбанка. Это же надо додуматься: "вы знали что скоро он лопнет, и поэтому забрали деньги". Это как обвинять погорельцев в попытках что-то вытащить из пожара.
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    Анонимно 22 февр
    Ну какие же они погорельцы? Они как раз успели забрать все до того, как банк лопнул. Или тогда, когда он уже горел. Погорельцы- те, кто остались и сидят сейчас без денег. Их большинство. Много исков уже отозвали. Остались те, кто снимали по несколько миллионов, когда всем давали по 50000. И это правильно, что АСВ к ним иски подает. И правильно суды решают.
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    Анонимно 22 февр
    "Они как раз успели забрать все до того, как банк лопнул."- забрали СВОЁ! То есть то, что сами туда принесли. Да, кому - то повезло, он раньше узнал о крахе, и он забрал СВОИ деньги. Успел. Как можно обвинять человека за это? Что здесь противозаконного? Боже, что мы тут обсуждаем? Человек видит опасность для своих близких, для своего имущества, денег - что, он должен стоять и смотреть?
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    Анонимно 22 февр
    А вы считаете правильно, когда один успел все вытащить из пожара, а 99 при этом затоптал и они погибли? И как определил, где его деньги, а где не его? Когда деньги в банке и банк успешен, это одно. Но когда в банке дыра, то укради у всех, пропорционально. И если сейчас 15 % платят превышенцам, это значит, тот кто 100 из 100 вытащил, 85 прихватил чужих.
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    Анонимно 22 февр
    Ущербная логика. Вы переваливаете вину с виновника пожара на погорельцев, которым удалось что-то спасти.
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    Анонимно 22 февр
    Я бы посмотрел на вас, в данной же ситуации
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    Анонимно 03 апр
    Конечно, человек должен напрячься и доложить денег, чтобы хватило всем бедолагам
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  • Анонимно 22 февр
    Разумеется, нет доверия банкам. И не надо их 7-8 процентов. Пусть лежат под подушкой.
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    Анонимно 22 февр
    Ага, и тут бац, инфляция...
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    Анонимно 03 апр
    Деньги в валюте храните
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  • Анонимно 22 февр
    Дело реально в недоверии к банкам. Теперь больше 1.4 ляма в один банк страшно класть. Потому что любой банк может накрыться медным тазом в любой момент. И к моменту накрытия все, кто ближе к телу, все свое оттуда выведут: вклады, залоги и т.п. А кредиты окажутся невозвратными. И в дураках останутся только превышенцы, которые не дробили. не снимали, а честно ждали своей участи после банкротства. В том числе, дробильщики, которые сделали обратные проводки и стали превышенцами. Если из банка одновременно заберут вклады все вкладчики, банк рухнет. Любой.
    Вторая причина - катастрофическое падение процентных ставок при неправдоподобно низкой инфляции. Откуда взяли инфляцию 2,5%, просто интересно. Чисто для того чтоб не платить много пенсионерам. Средняя пенсия на уровне минимальной потребительской корзины, на 3 тысячи больше прожиточного минимума. Люшоты урезают. ЖКХ при регулировании тарифов растет за счет беспредела и полной безнаказанности по расчетам за тепло, Из банков уходят в первую очередь ВИПы. Ну, и превышенцы, у кого там больше 1,4 ляма.
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    Анонимно 28 февр
    "Теперь больше 1.4 ляма в один банк страшно класть"

    Меньше тоже страшно, читайте про забалансовые вклады.
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  • Анонимно 22 февр
    О каком доверии может идти речь? Когда банки закрываются один за другим
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