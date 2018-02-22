«Нетипичный отток»: как россияне вынесли из банков депозитов на полтриллиона

Называется несколько возможных причин: от сезонности до потери доверия к банковской системе на фоне поведения АСВ

«Райффайзенбанк» заявил о «нетипично большом оттоке» с банковских депозитов в начале года: за январь население забрало с рублевых счетов в финансовых учреждениях почти полтриллиона рублей, или более 2% своих денег. Валютные сбережения сжались не так существенно. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Не сберегли

«Население теряет способность сберегать», — к такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка». По их мнению, об этом говорят последние данные ЦБ по банковским вкладам. В январе с рублевых депозитов физических лиц ушло 453 млрд рублей, или 45% всех средств, которые были внесены в предыдущем месяце. Это можно считать «нетипично большим оттоком», отмечают в банке; например, в январе 2017-го отток составил всего 155 млрд рублей.

Вклады в рублях

Наименование банка Снятие денежных средств в рублях тыс.руб. Внесение денежных средств в рублях, тыс.руб. Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 277.705.672 3.516.582.431 4.513.931.130 925.184.173 4.100.011.336 Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 0 753.958.934 362.159.462 3.334.926 715.379.299 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 0 293.040.731 197.676.309 2.415 94.578.583 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 745.628 457.438.459 178.789.374 1.941.968 87.144.870 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 0 239.304.600 216.297.712 77.737 106.889.807 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 9.637 372.403.248 157.328.735 57.905.603 75.172.249 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 0 311.687.190 158.493.196 72.947.127 157.939.068 Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 337.152 254.509.932 271.021.384 6.781.176 129.001.119

До этого рублевые вклады населения увеличивались весь прошлый год, за исключением августа — сентября — на эти месяцы пришлась санация банков группы «Открытие» и «Бинбанка». На 1 февраля 2018 года объем рублевых депозитов физических лиц составил 20,19 трлн рублей, сокращение к январю — 2,2%. Сбережения в иностранной валюте за январь тоже сократились, но не так существенно — на 63 млрд в рублевом эквиваленте.

Вклады в валюте

Наименование банка Снятие денежных средств в валюте, тыс.руб. Внесение денежных средств в валюте, тыс.руб. Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 7.006.124 2.618.302.525 696.563.074 36.610.443 50.851.708 Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 0 824.308.506 251.124.581 1.146.431 41.053.817 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 0 632.024.230 24.420.751 75 4.366.096 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 65 313.284.386 23.412.549 24 1.949.006 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 9.354 326.813.920 29.555.186 912.717 12.770.757 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 0 237.047.183 3.090.460 116.707 378.821 Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 192.389.634 38.689.706 8.057.049 3.066.120 8.735.833 Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 0 129.715.857 45.802.707 798.699 10.937.372

Аналитики «Райффайзенбанка» предположили, что отток с рублевых счетов связан с падением реальных доходов граждан. «Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения) из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов», — говорится в аналитическом обзоре банка.

Реальные располагаемые доходы населения падали с 2014 года. На днях Росстат зафиксировал, что в январе падение, наконец, прекратилось: по отношению к январю 2017 года динамика доходов вышла на ноль. Однако в свои расчеты Росстат не включил единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. рублей, которая была произведена в начале прошлого года. Из-за этого многие раскритиковали статведомство за некорректное сопоставление — с учетом единовременной выплаты динамика реальных доходов осталась бы отрицательной.



«Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения) из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов», — говорится в аналитическом обзоре банка. Фото Антона Журавлева



Расплата за Новый год



Большинство экспертов, с которыми поговорило «Реальное время», отмечают: объективных экономических предпосылок для оттока вкладов нет. Судя по всему, дело в разовых факторах.

«Разовые колебания особо не интересны — надо посмотреть, не превратилось ли это в тенденцию. Я думаю, здесь есть сезонные факторы. В декабре всегда большие расходы. Соответственно, в январе люди начинают расплачиваться за Новый год, в том числе из депозитов», — говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, «паниковать рано», поскольку в единичном отклонении на 2% нет ничего страшного: «Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок [по кредитам] люди на своей шкуре не ощущают».

«Отток в полтриллиона — это достаточно много. Но надо подождать; как минимум понять — сохранится эта тенденция или же это какая-то разовая флуктуация», — говорит Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер». Возможно, дело в единичных операциях кого-то из участников рынка, рассуждает он: «Например, говорят, что из банка «Возрождение» перед Новым годом сняли 4,5 млрд рублей».

«Пока это можно только зафиксировать, и вряд ли можно ответственно объяснить, чем это вызвано», — говорит Хестанов. Фото acexpert.ru



«Если же это [отток] повторится, мы будем говорить о том, что, видимо, популярность депозитов на фоне снижения ставок снизилась. Может быть, происходит переток со вкладов в сторону ОФЗ или что-то еще. Но понимание приходит немного постфактум. Пока это можно только зафиксировать, и вряд ли можно ответственно объяснить, чем это вызвано», — говорит Хестанов.

О снижении привлекательности вкладов эксперты говорят с прошлого года. Под влиянием ключевой ставки ЦБ доходность депозитов упала, и держать средства в банках стало не так выгодно. Некоторые также отмечают, что потребительские настроения россиян постепенно меняются: граждане менее активно сберегают свои накопления.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков называет три возможные причины оттока вкладов. Первые две — продолжающееся сокращение реальных доходов и снижение привлекательности вкладов из-за падения ставок. «Третье — это то, что связано с надежностью. Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — говорит Солодков.

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова уверена, что отток депозитов — сугубо сезонное явление: «Не имеет смысла сравнивать январь со всем предыдущим годом. Каждый декабрь приходит «тринадцатая зарплата» и бывает рост депозитов. И каждый январь наблюдается отток».