«Нетипичный отток»: как россияне вынесли из банков депозитов на полтриллиона
Называется несколько возможных причин: от сезонности до потери доверия к банковской системе на фоне поведения АСВ
«Райффайзенбанк» заявил о «нетипично большом оттоке» с банковских депозитов в начале года: за январь население забрало с рублевых счетов в финансовых учреждениях почти полтриллиона рублей, или более 2% своих денег. Валютные сбережения сжались не так существенно. В ситуации разбиралось «Реальное время».
Не сберегли
«Население теряет способность сберегать», — к такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка». По их мнению, об этом говорят последние данные ЦБ по банковским вкладам. В январе с рублевых депозитов физических лиц ушло 453 млрд рублей, или 45% всех средств, которые были внесены в предыдущем месяце. Это можно считать «нетипично большим оттоком», отмечают в банке; например, в январе 2017-го отток составил всего 155 млрд рублей.
|Наименование банка
|Снятие денежных средств в рублях тыс.руб.
|Внесение денежных средств в рублях, тыс.руб.
|Вклады сроком до 30 дней
|Вклады сроком от 31 дней до 90 дней
|Вклады сроком от 91 дней до 180 дней
|Вклады сроком от 181 дней до 1 года
|Вклады сроком от 1 года до 3 лет
|Вклады сроком свыше 3 лет
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|277.705.672
|3.516.582.431
|4.513.931.130
|925.184.173
|4.100.011.336
|Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
|0
|753.958.934
|362.159.462
|3.334.926
|715.379.299
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|0
|293.040.731
|197.676.309
|2.415
|94.578.583
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|745.628
|457.438.459
|178.789.374
|1.941.968
|87.144.870
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|0
|239.304.600
|216.297.712
|77.737
|106.889.807
|Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
|9.637
|372.403.248
|157.328.735
|57.905.603
|75.172.249
|Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
|0
|311.687.190
|158.493.196
|72.947.127
|157.939.068
|Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
|337.152
|254.509.932
|271.021.384
|6.781.176
|129.001.119
До этого рублевые вклады населения увеличивались весь прошлый год, за исключением августа — сентября — на эти месяцы пришлась санация банков группы «Открытие» и «Бинбанка». На 1 февраля 2018 года объем рублевых депозитов физических лиц составил 20,19 трлн рублей, сокращение к январю — 2,2%. Сбережения в иностранной валюте за январь тоже сократились, но не так существенно — на 63 млрд в рублевом эквиваленте.
|Наименование банка
|Снятие денежных средств в валюте, тыс.руб.
|Внесение денежных средств в валюте, тыс.руб.
|Вклады сроком до 30 дней
|Вклады сроком от 31 дней до 90 дней
|Вклады сроком от 91 дней до 180 дней
|Вклады сроком от 181 дней до 1 года
|Вклады сроком от 1 года до 3 лет
|Вклады сроком свыше 3 лет
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|7.006.124
|2.618.302.525
|696.563.074
|36.610.443
|50.851.708
|Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
|0
|824.308.506
|251.124.581
|1.146.431
|41.053.817
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|0
|632.024.230
|24.420.751
|75
|4.366.096
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|65
|313.284.386
|23.412.549
|24
|1.949.006
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|9.354
|326.813.920
|29.555.186
|912.717
|12.770.757
|Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
|0
|237.047.183
|3.090.460
|116.707
|378.821
|Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
|192.389.634
|38.689.706
|8.057.049
|3.066.120
|8.735.833
|Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
|0
|129.715.857
|45.802.707
|798.699
|10.937.372
Аналитики «Райффайзенбанка» предположили, что отток с рублевых счетов связан с падением реальных доходов граждан. «Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения) из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов», — говорится в аналитическом обзоре банка.
Реальные располагаемые доходы населения падали с 2014 года. На днях Росстат зафиксировал, что в январе падение, наконец, прекратилось: по отношению к январю 2017 года динамика доходов вышла на ноль. Однако в свои расчеты Росстат не включил единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. рублей, которая была произведена в начале прошлого года. Из-за этого многие раскритиковали статведомство за некорректное сопоставление — с учетом единовременной выплаты динамика реальных доходов осталась бы отрицательной.
Расплата за Новый год
Большинство экспертов, с которыми поговорило «Реальное время», отмечают: объективных экономических предпосылок для оттока вкладов нет. Судя по всему, дело в разовых факторах.
«Разовые колебания особо не интересны — надо посмотреть, не превратилось ли это в тенденцию. Я думаю, здесь есть сезонные факторы. В декабре всегда большие расходы. Соответственно, в январе люди начинают расплачиваться за Новый год, в том числе из депозитов», — говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, «паниковать рано», поскольку в единичном отклонении на 2% нет ничего страшного: «Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок [по кредитам] люди на своей шкуре не ощущают».
«Отток в полтриллиона — это достаточно много. Но надо подождать; как минимум понять — сохранится эта тенденция или же это какая-то разовая флуктуация», — говорит Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер». Возможно, дело в единичных операциях кого-то из участников рынка, рассуждает он: «Например, говорят, что из банка «Возрождение» перед Новым годом сняли 4,5 млрд рублей».
«Если же это [отток] повторится, мы будем говорить о том, что, видимо, популярность депозитов на фоне снижения ставок снизилась. Может быть, происходит переток со вкладов в сторону ОФЗ или что-то еще. Но понимание приходит немного постфактум. Пока это можно только зафиксировать, и вряд ли можно ответственно объяснить, чем это вызвано», — говорит Хестанов.
О снижении привлекательности вкладов эксперты говорят с прошлого года. Под влиянием ключевой ставки ЦБ доходность депозитов упала, и держать средства в банках стало не так выгодно. Некоторые также отмечают, что потребительские настроения россиян постепенно меняются: граждане менее активно сберегают свои накопления.
Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков называет три возможные причины оттока вкладов. Первые две — продолжающееся сокращение реальных доходов и снижение привлекательности вкладов из-за падения ставок. «Третье — это то, что связано с надежностью. Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — говорит Солодков.
Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова уверена, что отток депозитов — сугубо сезонное явление: «Не имеет смысла сравнивать январь со всем предыдущим годом. Каждый декабрь приходит «тринадцатая зарплата» и бывает рост депозитов. И каждый январь наблюдается отток».
комментарии
Вторая причина - катастрофическое падение процентных ставок при неправдоподобно низкой инфляции. Откуда взяли инфляцию 2,5%, просто интересно. Чисто для того чтоб не платить много пенсионерам. Средняя пенсия на уровне минимальной потребительской корзины, на 3 тысячи больше прожиточного минимума. Люшоты урезают. ЖКХ при регулировании тарифов растет за счет беспредела и полной безнаказанности по расчетам за тепло, Из банков уходят в первую очередь ВИПы. Ну, и превышенцы, у кого там больше 1,4 ляма.
Меньше тоже страшно, читайте про забалансовые вклады.