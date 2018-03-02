Занять на бизнес: татарстанские промышленники ставят рекорды по кредитам
Обзор ситуации с кредитами юрлиц в Татарстане
«Реальное время» анализирует, как изменились объемы выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Татарстана. Как оказалось, за последний год общий объем кредитов увеличился более чем на четверть, при этом снизилась задолженность. Ситуация сложилась неоднозначная: можно считать, что предпринимателям стало проще выплачивать долги, но вот «просрочка» выросла на треть.
На четверть больше кредитов, чем в прошлом году
По данным аналитической службы «Реального времени», на 1 января 2018 года татарстанским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 2,125 трлн рублей. Это довольно большой показатель, на 28% больше, чем в прошлом году (тогда он составлял 1,66 трлн рублей). А вот по сравнению с 2014 годом кредитов было выдано почти в три раза больше: на 1 января 2014 года сумма выданных кредитов составляла 743 млрд рублей.
Интересно отметить, что задолженность татарстанских юрлиц по кредитам за год снизилась на 8%, с 805 до 736 млрд рублей. А вот просроченная задолженность, напротив, выросла на 10%, с 20,8 до 22,9 млрд рублей. Доля «просрочки», таким образом, повысилась с 2,5% до 3,1%.
Кроме того, заметно, что задолженность по кредитам, взятым в иностранной валюте и драгоценных металлах, сильно выросла к январю 2015 года, сразу после резкого ослабления рубля, с 73 до 122 млрд рублей, а к январю 2018 года вообще достигла 187 млрд рублей. Рекордным в этом плане, впрочем, все же был другой год — к 1 января 2016-го задолженность по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах составляла 217 млрд рублей. В то же время доля кредитов, выданных в рублях, за четыре года поднялась с 93,4% до 98,9%. А к 1 января 2016 года доля кредитов рублях опускалась даже до 89,4%.
|Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|в том числе просроченная
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2018
|2 125 849
|2 103 346
|22 503
|736 839
|549 694
|187 145
|22 865
|22 279
|586
|01.01.2017
|1 657 682
|1 618 088
|39 594
|804 868
|620 326
|184 542
|20 760
|16 586
|4 174
|01.01.2016
|908 484
|811 975
|96 509
|832 120
|615 087
|217 033
|19 607
|15 285
|4 322
|01.01.2015
|744 928
|704 255
|40 673
|664 573
|542 390
|122 183
|17 874
|12 602
|5 272
|01.01.2014
|743 297
|694 076
|49 221
|538 024
|464 622
|73 402
|18 799
|15 286
|3 513
Обрабатывающая промышленность увеличила закредитованность в 10 раз за четыре года
Говоря про кредиты, полученные юридическими лицами в рублях, интересно обратить внимание, предприятия из каких сфер в основном берут кредиты. Как оказалось, из общей суммы полученных кредитов в 2,1 трлн рублей около 79% (1,65 трлн) пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Их доля стабильно растет на протяжении вот уже трех лет: если в 2014—2015 годах их было лишь четверть от общей выдачи, то к 2016 году доля промпредприятий увеличилась до 41%, через год — до 61%. При этом суммы, полученные предприятиями из этой сферы, за 4 года выросли почти в 10 раз — со 172 млрд до 1,65 трлн рублей.
Все остальные сферы кредитуются значительно меньше. К примеру, находящиеся на втором месте предприятия оптовой и розничной торговли к 1 января 2018 года получили кредитов лишь на 127 млрд рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее. Доля кредитов этих компаний составляет всего 6% от общего объема кредитования юрлиц Татарстана, хотя еще 3 года назад она почти доходила до четверти.
Относительно весомая часть кредитов, кроме того, получена предприятиями на завершение расчетов — 137 млрд рублей. За год объем кредитов на эти цели увеличился на 13%, за 4 года — на 8%. Сейчас доля этих кредитов от общего объема составляет 6,5%, а 3 года назад — 19,7%. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что ситуация для бизнеса стала проще, и не такому большому количеству предпринимателей приходится брать кредиты на операционные нужды.
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|2103 346
|30 952
|30 332
|1652 976
|56 576
|01.01.2017
|1618 088
|187 140
|186 565
|991 237
|51 683
|01.01.2016
|811 975
|12 434
|11 551
|329 110
|30 186
|01.01.2015
|704 255
|11 922
|10 495
|175 307
|21 767
|01.01.2014
|694 076
|30 124
|26 619
|172 181
|32 197
Задолженность стала снижаться
Задолженность юридических лиц Татарстана по рублевым кредитам на 1 января 2018 года составляет около 550 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 11%, но, если сравнивать с началом 2014 года, то увеличилась на 18%. Рост задолженности наблюдался с 2014 по 2017 годы, начало 2018 года впервые за это время продемонстрировало снижение задолженности.
В разрезе отраслей лидером тут, как и в случае с выдачей кредитов, является сфера обрабатывающих производств. Задолженность предприятий этой отрасли составляет 282 млрд рублей, или 51% от общей задолженности татарстанских юрлиц. По сравнению с прошлым годом эта доля увеличилась (тогда была 41%), а в начале 2014 года она составляла всего треть.
Второй по объему задолженности отраслью является производство машин и оборудования — почти 100 млрд рублей, или 18% от общей задолженности юрлиц. Доля этой отрасли довольно стабильна, но и она по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2%, а по сравнению с 2014 годом — на 8%.
Третье место по общей задолженности заняла сфера операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. Задолженность предприятий из этой сферы составляет около 60 млрд рублей. Отметим, что она, в отличие от двух предыдущих отраслей, за год снизилась с 15% до 10%, а в 2014 году ее доля составляла и вовсе 20%.
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|549 694
|24 855
|24 757
|282 302
|65 714
|01.01.2017
|620 326
|8 990
|8 691
|253 286
|60 651
|01.01.2016
|615 087
|5 863
|5 775
|225 157
|51 558
|01.01.2015
|542 390
|6 741
|5 604
|188 027
|42 078
|01.01.2014
|464 622
|4 903
|3 869
|151 234
|48 822
Доля «просрочки» растет
Несмотря на общее снижение долгов, объем просроченной задолженности юрлиц в Татарстане составил 22 млрд рублей, за год он вырос более чем на треть. По сравнению же с 2014 годом цифра выросла почти в полтора раза.
Самая значительная доля просроченной задолженности — 6 млрд рублей — приходится на сферу обрабатывающих производств. Сейчас доля этой сферы от общей задолженности юрлиц составляет 28%, годом ранее — 18%, а в 2014 году — 49%.
Значительная сумма просрочки, кроме того, у операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (4,2 млрд рублей) — 19% от общей задолженности. За год доля недвижимости снизилась (было 32%), а в 2014 году она составляла всего 3%.
Третье место — у оптовой и розничной торговли (3,6 млрд рублей). Сумма задолженности в этой сфере в течение 4 лет практически не менялась, за исключением 2015 года, когда она составляла 2,8 млрд рублей.
|Просроченная задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|22 279
|8
|0
|6 167
|333
|01.01.2017
|16 586
|12
|1
|2 913
|165
|01.01.2016
|15 285
|16
|1
|4 173
|1 106
|01.01.2015
|12 602
|124
|118
|4 781
|3 092
|01.01.2014
|15 286
|165
|116
|7 472
|6 831
Малый и средний бизнес берет меньше, а отдает больше
А вот малый и средний бизнес, по данным на 1 января 2018 года, стал кредитоваться меньше. Он получил 205,6 млрд против 215,3 млрд годом ранее. Снижение составило 4%. По сравнению с 1 января 2014 года эти цифры снизились еще больше — на 13%.
Указанные выше данные касаются кредитов в рублях. А вот кредиты в иностранной валюте малый и средний бизнес и вовсе практически перестал брать. По данным на 2018 год, было взято всего 18 млн таких кредитов (примерно 0,01% от общего объема кредитов МСБ). Для сравнения — в 2014 году таких кредитов был 1%, а в 2016 году — больше 9%.
Задолженность и просроченная задолженность среди малого и среднего бизнеса при этом значительно снизились по сравнению с прошлым годом — на треть. На 1 января 2017 года задолженность составляла 163,3 млрд рублей, а на аналогичную дату 2018 года — всего 109,3 млрд рублей. Этот показатель — самый низкий с 2014 года.
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.01.2018
|205 643
|11 321
|18
|0
|205 661
|11 321
|01.01.2017
|215 271
|8 922
|1 453
|0
|216 724
|8 922
|01.01.2016
|176 915
|8 512
|18 401
|0
|195 316
|8 512
|01.01.2015
|237 238
|17 503
|31
|0
|237 269
|17 503
|01.01.2014
|235 665
|21 258
|2 535
|130
|238 200
|21 388
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