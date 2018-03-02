Занять на бизнес: татарстанские промышленники ставят рекорды по кредитам

Обзор ситуации с кредитами юрлиц в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» анализирует, как изменились объемы выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Татарстана. Как оказалось, за последний год общий объем кредитов увеличился более чем на четверть, при этом снизилась задолженность. Ситуация сложилась неоднозначная: можно считать, что предпринимателям стало проще выплачивать долги, но вот «просрочка» выросла на треть.

На четверть больше кредитов, чем в прошлом году

По данным аналитической службы «Реального времени», на 1 января 2018 года татарстанским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 2,125 трлн рублей. Это довольно большой показатель, на 28% больше, чем в прошлом году (тогда он составлял 1,66 трлн рублей). А вот по сравнению с 2014 годом кредитов было выдано почти в три раза больше: на 1 января 2014 года сумма выданных кредитов составляла 743 млрд рублей.

Интересно отметить, что задолженность татарстанских юрлиц по кредитам за год снизилась на 8%, с 805 до 736 млрд рублей. А вот просроченная задолженность, напротив, выросла на 10%, с 20,8 до 22,9 млрд рублей. Доля «просрочки», таким образом, повысилась с 2,5% до 3,1%.

Кроме того, заметно, что задолженность по кредитам, взятым в иностранной валюте и драгоценных металлах, сильно выросла к январю 2015 года, сразу после резкого ослабления рубля, с 73 до 122 млрд рублей, а к январю 2018 года вообще достигла 187 млрд рублей. Рекордным в этом плане, впрочем, все же был другой год — к 1 января 2016-го задолженность по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах составляла 217 млрд рублей. В то же время доля кредитов, выданных в рублях, за четыре года поднялась с 93,4% до 98,9%. А к 1 января 2016 года доля кредитов рублях опускалась даже до 89,4%.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2018 2 125 849 2 103 346 22 503 736 839 549 694 187 145 22 865 22 279 586 01.01.2017 1 657 682 1 618 088 39 594 804 868 620 326 184 542 20 760 16 586 4 174 01.01.2016 908 484 811 975 96 509 832 120 615 087 217 033 19 607 15 285 4 322 01.01.2015 744 928 704 255 40 673 664 573 542 390 122 183 17 874 12 602 5 272 01.01.2014 743 297 694 076 49 221 538 024 464 622 73 402 18 799 15 286 3 513

Обрабатывающая промышленность увеличила закредитованность в 10 раз за четыре года



Говоря про кредиты, полученные юридическими лицами в рублях, интересно обратить внимание, предприятия из каких сфер в основном берут кредиты. Как оказалось, из общей суммы полученных кредитов в 2,1 трлн рублей около 79% (1,65 трлн) пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Их доля стабильно растет на протяжении вот уже трех лет: если в 2014—2015 годах их было лишь четверть от общей выдачи, то к 2016 году доля промпредприятий увеличилась до 41%, через год — до 61%. При этом суммы, полученные предприятиями из этой сферы, за 4 года выросли почти в 10 раз — со 172 млрд до 1,65 трлн рублей.

Все остальные сферы кредитуются значительно меньше. К примеру, находящиеся на втором месте предприятия оптовой и розничной торговли к 1 января 2018 года получили кредитов лишь на 127 млрд рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее. Доля кредитов этих компаний составляет всего 6% от общего объема кредитования юрлиц Татарстана, хотя еще 3 года назад она почти доходила до четверти.

Относительно весомая часть кредитов, кроме того, получена предприятиями на завершение расчетов — 137 млрд рублей. За год объем кредитов на эти цели увеличился на 13%, за 4 года — на 8%. Сейчас доля этих кредитов от общего объема составляет 6,5%, а 3 года назад — 19,7%. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что ситуация для бизнеса стала проще, и не такому большому количеству предпринимателей приходится брать кредиты на операционные нужды.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам и ИП Татарстана в рублях, по видам деятельности и направлениям использования средств

Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 2103 346 30 952 30 332 1652 976 56 576 01.01.2017 1618 088 187 140 186 565 991 237 51 683 01.01.2016 811 975 12 434 11 551 329 110 30 186 01.01.2015 704 255 11 922 10 495 175 307 21 767 01.01.2014 694 076 30 124 26 619 172 181 32 197

Задолженность стала снижаться



Задолженность юридических лиц Татарстана по рублевым кредитам на 1 января 2018 года составляет около 550 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 11%, но, если сравнивать с началом 2014 года, то увеличилась на 18%. Рост задолженности наблюдался с 2014 по 2017 годы, начало 2018 года впервые за это время продемонстрировало снижение задолженности.

В разрезе отраслей лидером тут, как и в случае с выдачей кредитов, является сфера обрабатывающих производств. Задолженность предприятий этой отрасли составляет 282 млрд рублей, или 51% от общей задолженности татарстанских юрлиц. По сравнению с прошлым годом эта доля увеличилась (тогда была 41%), а в начале 2014 года она составляла всего треть.

Второй по объему задолженности отраслью является производство машин и оборудования — почти 100 млрд рублей, или 18% от общей задолженности юрлиц. Доля этой отрасли довольно стабильна, но и она по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2%, а по сравнению с 2014 годом — на 8%.

Третье место по общей задолженности заняла сфера операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. Задолженность предприятий из этой сферы составляет около 60 млрд рублей. Отметим, что она, в отличие от двух предыдущих отраслей, за год снизилась с 15% до 10%, а в 2014 году ее доля составляла и вовсе 20%.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Татарстана в рублях, по видам деятельности и направлениям использования средств

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 549 694 24 855 24 757 282 302 65 714 01.01.2017 620 326 8 990 8 691 253 286 60 651 01.01.2016 615 087 5 863 5 775 225 157 51 558 01.01.2015 542 390 6 741 5 604 188 027 42 078 01.01.2014 464 622 4 903 3 869 151 234 48 822

Доля «просрочки» растет



Несмотря на общее снижение долгов, объем просроченной задолженности юрлиц в Татарстане составил 22 млрд рублей, за год он вырос более чем на треть. По сравнению же с 2014 годом цифра выросла почти в полтора раза.

Самая значительная доля просроченной задолженности — 6 млрд рублей — приходится на сферу обрабатывающих производств. Сейчас доля этой сферы от общей задолженности юрлиц составляет 28%, годом ранее — 18%, а в 2014 году — 49%.

Значительная сумма просрочки, кроме того, у операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (4,2 млрд рублей) — 19% от общей задолженности. За год доля недвижимости снизилась (было 32%), а в 2014 году она составляла всего 3%.

Третье место — у оптовой и розничной торговли (3,6 млрд рублей). Сумма задолженности в этой сфере в течение 4 лет практически не менялась, за исключением 2015 года, когда она составляла 2,8 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Татарстана в рублях, по видам деятельности и направлениям использования средств

Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 22 279 8 0 6 167 333 01.01.2017 16 586 12 1 2 913 165 01.01.2016 15 285 16 1 4 173 1 106 01.01.2015 12 602 124 118 4 781 3 092 01.01.2014 15 286 165 116 7 472 6 831

Малый и средний бизнес берет меньше, а отдает больше

А вот малый и средний бизнес, по данным на 1 января 2018 года, стал кредитоваться меньше. Он получил 205,6 млрд против 215,3 млрд годом ранее. Снижение составило 4%. По сравнению с 1 января 2014 года эти цифры снизились еще больше — на 13%.

Указанные выше данные касаются кредитов в рублях. А вот кредиты в иностранной валюте малый и средний бизнес и вовсе практически перестал брать. По данным на 2018 год, было взято всего 18 млн таких кредитов (примерно 0,01% от общего объема кредитов МСБ). Для сравнения — в 2014 году таких кредитов был 1%, а в 2016 году — больше 9%.

Задолженность и просроченная задолженность среди малого и среднего бизнеса при этом значительно снизились по сравнению с прошлым годом — на треть. На 1 января 2017 года задолженность составляла 163,3 млрд рублей, а на аналогичную дату 2018 года — всего 109,3 млрд рублей. Этот показатель — самый низкий с 2014 года.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах



Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.01.2018 205 643 11 321 18 0 205 661 11 321 01.01.2017 215 271 8 922 1 453 0 216 724 8 922 01.01.2016 176 915 8 512 18 401 0 195 316 8 512 01.01.2015 237 238 17 503 31 0 237 269 17 503 01.01.2014 235 665 21 258 2 535 130 238 200 21 388