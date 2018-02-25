«Медицина — это вообще большой шок для русских в Испании»

«Наши за границей» — чем райская жизнь на Тенерифе хуже российской

Спортсменка Мария Соболева эмигрировала в Европу к своему мужу-шотландцу. Но местом жительства оба выбрали не Туманный Альбион, а островную Испанию, где даже профессиональные спортсмены находят лучшие условия для любимых водных тренировок, а время течет неторопливо даже в скорой помощи. «Реальное время» продолжает составлять карту миграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране.

Предыстория

С детства я занималась художественной гимнастикой. Долгое время со спортом была связана вся моя жизнь. Сабантуи, новогодние елки, маевки на площади Свободы — всегда было очень много выступлений, соревнований. Я была искренней, эмоциональной и гиперответственной, что часто мешало мне хорошо выступать, сколько себя помню, очень нервничала на каждом выступлении, как будто на кону вся жизнь стояла. И так как свое будущее я видела только в гимнастике и в дальнейшем ее преподавании, решила получить образование психолога: тренировать-то я знаю как, а вот как настроить и успокоить — этому нужно было учиться.

После учебы в КГПУ по специальности психолог и преподаватель английского языка постоянным местом работы стал профессиональный хореографический коллектив. Попутно я преподавала английский, вела детское направление в фитнес-клубе — преподавала гимнастику, ставила танцы, вывозила детей на выступления. И все это с маленьким ребенком, которого воспитывала одна. Мои планы на переезд определила личная жизнь, хотя эмигрировать я не планировала, страну не выбирала и даже не ставила себе такой задачи, тем более что, имея ребенка, я представляла масштаб мероприятия.

Мой муж родом из Шотландии, но с декабря по конец апреля он работает горнолыжным инструктором во Франции, а все остальное время живет в Испании, на Тенерифе, в идеальном месте для любых водных видов спорта, которые он обожает. Моя эмиграция проходила в два этапа — сначала во Францию, где он работал, а после — в Испанию, где всегда мечтал жить.

Тенерифе — идеальное место для любых водных видов спорта. Фото vk.com



Подготовка к переезду

Подготовка к переезду состояла только в оформлении документов, необходимых для долгосрочной визы. Причем то, что мой муж работал во Франции и там же платил налоги, усложняло процесс сбора документов — вид на жительство мне нужно было запрашивать там, где он платит налоги. Пришлось выучить французский, что требовалось для получения долгосрочной визы. Для этого я несколько месяцев занималась с педагогом. Во Франции мы прожили пять недель, нужно было снова оформлять то же число документов по второму кругу, но муж сказал: «Хватит бюрократии, мы едем в Испанию».

Испанский я начала учить уже по приезде в страну, но не с педагогами, а в быту: во время шопинга, в поликлинике, куда водила ребенка и так далее. Больше всего в плане понимания испанского мне помогла учеба на водительские права. Теоретический экзамен я могла сдать на английском — что я и сделала сразу. А на сдачу экзамена по вождению был год, сдать сразу не удавалось, и так, слушая инструкции, общаясь с другими студентами, я и выучила язык.

Адаптация на месте

Когда мы приехали в Испанию, было ощущение, что мы попали в рай. Прекрасная погода, старший сын ходил на серфинг почти каждый день, мы — на пляж, ездили по острову. Как-то, когда мы ложились спать, я поймала себя на мысли, что люди покупают себе музыкальные диски с шумом волн для того, чтобы расслабиться, а у меня эти звуки с утра и до ночи. Красота! Многие туристы, которые у нас останавливаются, говорят, что это идеальное место для «дисконнекта» — здесь легко отключиться и расслабиться.

Обратной стороной переезда было то, что нас ждало огромное количество бюрократических процедур. Записаться в школу, получить вид на жительство, оформить медицинскую страховку и т. д. И испанцы делают свою работу с характерной для них расслабленностью. «Вы хотите в школу? Ок, приносите такие-то справки». Принесли и слышим: «А, так вы иностранцы, принесите еще это». А дальше: «А, так вы поженились во Франции, тогда еще вот это». И так далее до бесконечности, потому что далеко вперед испанцы не загадывают и не пересчитывают возможные варианты развития событий. Они не любят лишний стресс, не любят додумывать за человека. Нельзя сказать, что это разочаровало меня в Испании. Наоборот, я сказала бы, это вызывает у меня чувство зависти, я пытаюсь этому учиться. Пока по прошествии пяти лет я не очень в этом продвинулась.

«Испанцы делают свою работу с характерной для них расслабленностью». Фото dw.com



Но разочарования все же были. Читателям из России будет интересно узнать, что очереди и за границей существуют, и еще хуже, чем у нас. Но существенное отличие в том, что люди, просиживая долгое время в ожидании, очень редко ворчат или иначе высказывают недовольство. Однажды по пути в магазин подруга решила заскочить в больницу на прием к анестезиологу, как она сказала, на 5—10 минут. В кабинет она вошла на час позже назначенного времени. Смысл приема был в том, чтобы собрать информацию об аллергии, о том, был ли раньше наркоз. Но так как доктор пригласил в кабинет и меня «за компанию», мы поговорили еще и про Россию, и про Казань, и про футбол — про все на свете. То есть были и другие пациенты, время приема которых отодвигалось еще дальше и дальше. Никто не видел в этом ничего страшного. Очереди без видимых причин бывают даже в неотложке. Медицина — это вообще большой шок для русских в Испании. Но об этом позже.

Работа в островной Испании

Весь мой рассказ про Испанию, но важная его особенность в том, что речь идет об островной части государства. Если мы говорим, что в Испании высокий уровень безработицы, нужно иметь в виду, что на островах он еще выше. В основном эмигранты стараются работать с соотечественниками: немцы с немцами, бельгийцы с бельгийцами и так далее — на родном же языке.

Я так и не подтвердила диплом, но знаю, что это хлопотно. Общалась с педагогом сына, которая этот путь прошла, так вот у нее, эмигрантки из Великобритании, процесс занял два года — и это у нее, гражданки Евросоюза (дело было до Brexit). Я начала было заниматься подтверждением диплома, но сдалась еще до пересдачи всех экзаменов (это стоит денег и нервов). Остановилась, потому что даже подтвержденный диплом не гарантировал трудоустройства, хотя работать учителем английского (как у меня написано в дипломе) тут было бы неплохо.

Я посчитала сначала, что лучшим вариантом для меня при опыте работы инструктором по йоге и пилатесу, в том числе с травмированными людьми, было бы выучиться на физиотерапевта. Это заняло бы всего два года, но и от этой идеи я была вынуждена отказаться по совету знакомого физиотерапевта. Он рассказал, что в обеих больницах острова ставки закрыты, а при появлении новых, например, при строительстве новой больницы, конкурс на должность окажется просто огромным. Единственный вариант — частная практика, но это тяжелый путь, потому что основная часть местных жителей — не очень платежеспособные эмигранты. Мы, работая в больших городах, привыкли к тому, что базу клиентов наработать легко и быстро. А тут люди собирают своих клиентов по крупицам.

Растущая отрасль — недвижимость, инвестиции в жилье сейчас приносят хороший доход. Мы сами владеем несколькими квартирами в нашем доме — а он на первой береговой линии — большая часть квартир принадлежит людям, сдающим жилье туристам. Много русских работает в сфере туризма, они становятся гидами, спортивными инструкторами. Очень часто они даже не получают лицензии, их клиентам достаточно того, что гид или инструктор говорит по-русски, потому что туристы из России, как правило, не говорят даже по-английски.

«Жизнь в Тенерифе недорогая. Сами испанцы ищут возможности вести расслабленный образ жизни у побережья, пить кофе у океана, хорошо питаться. Того же часто ищут и иностранцы». Фото dw.com

Но большое преимущество Тенерифе и Испании в целом в том, что жизнь тут недорогая. Сами испанцы ищут возможности вести расслабленный образ жизни у побережья, пить кофе у океана, хорошо питаться. Того же часто ищут и иностранцы. Вижу итальянцев, которые работают барменами за небольшую зарплату и проводят все свободное время на воде. Мой муж рассказывает ту же историю: в 18—19 лет он уезжал на все лето в Грецию, чтобы работать барменом и заниматься виндсерфингом в свое удовольствие. Многих устраивает зарабатывать ровно столько, сколько нужно для жизни.

Медицина в Испании

В бесплатной медицине нужно помнить, что пока по человеку невооруженным глазом не видно, что он болеет, особого внимания он не получит. Я даже слышала, что если ты вызвал скорую, а мог бы и сам доехать, тебе могут выставить счет.

Медицина — это больная тема для эмигрантов, испанцы, не зная другой медицины и отношения, не высказывают недовольства. Что не скажешь про русских, они просто в шоке. Человек, столкнувшись с болезнью в больнице, может услышать: «У нас нет такого специалиста, езжайте в больницу на севере и лучше на такси, потому что ожидая скорую вы потеряете драгоценное время». Государственные больницы здесь оборудованы лучше частных.

Мне пришлось столкнуться с неотложной медициной, когда повезла с перепугу младшего сына в больницу после того, как он стукнулся головой. В очереди в 12 ночи было несколько человек, в том числе итальянка, которую тоже возмущало, что неотложная помощь, скорее, «медленная» — в очереди мы сидели час, никто к нам не выходил. Потом неторопливо вышла медсестра, которая согласилась со мной, мол, да, нужно сделать МРТ. Через какое-то время так же неторопливо вышел врач, который минут пять болтал с этой медсестрой о том, как прошли выходные, и только после этого обратил внимание на нас.

Что касается поликлиник, есть такое ощущение, что врачи получают вознаграждение не за лечение, а за неоказание медпомощи, за сбережение средств страховых компаний. По страховке попасть к специалисту очень сложно. Года полтора шла моя очередь к гинекологу, конечно, за это время я уже не раз съездила в Испанию и посетила всех врачей, которые мне были необходимы. Никто не мог поверить, что за три недели в России я трижды посетила своего врача. Все округляли глаза.

«Авторитет врачей в Испании непререкаем. Никому не придет в голову гуглить симптомы и их лечение, менять дозировку — слушают врача беспрекословно». Фото espanarusa.com



Но несмотря на такой подход, который эмигрантов обычно изумляет, авторитет врачей в Испании непререкаем. Никому не придет в голову гуглить симптомы и их лечение, менять дозировку — слушают врача беспрекословно. Поэтому мне очень обидно за учителей и врачей России, которые часто подвергаются травле со стороны родителей. Для нас как бы нормально вмешиваться в рабочий процесс и указывать профессионалам своего дела, что и как делать.

Про образование

В государственных школах образование бесплатное. Но на Тенерифе школа не дает того уровня, которого жду от образовательного учреждения я. Долгое время я не могла с этим согласиться и смириться, да и до сих пор считаю, что учителя должны оказывать большее влияние на детей. Хотя я все же приняла тот факт, что те дети, кому это нужно, кто планирует поступление в университет, сами прилагают большие усилия в учебе. Но многие, особенно на юге Тенерифе, — это выходцы из Уругвая, из Венесуэлы. Для них сам факт проживания в Испании и заработка — это уже большой шаг вперед, их все устраивает. Остаться на второй год в школе тут — не трагедия. Конечно, вряд ли это повод для радости и гордости, но факт воспринимается спокойно.

Мой сын очень умный, начитанный, здесь про него говорят, что у него академический склад ума. Он умудрился выучить испанский прямо по ходу учебы, придя в школу не с начала года, и закончил год хорошистом. Я искала возможность определить старшего сына в частную школу, оказалось, что мест гораздо меньше, чем желающих. Самым простым вариантом определить старшего сына в школу было направить в детский сад при ней сначала младшего. Он отправился туда в два года. И это было поводом принять и старшего ребенка из семьи в школу.

Обучение стоит 100 евро в месяц, еще 150 евро — обеды, 50 — автобус.

В этой школе совсем другой подход, совсем другой контроль, даже время обучения отличается. Если в общественной школе обучение продолжается до 13.00, в частной школе дети учатся до 17.00. И в первое время было сложно. Здесь и с родителями учителя строят отношения иначе: если в прежней школе нам приходилось видеть оценки только в конце четверти, тут педагоги всегда на связи с нами. И это для меня стандарт школы, какой она и должна быть.

Но что меня очень радует — это отношение учителей к детям. Они могут быть сколь угодно строгими на уроках, но при встрече вне школы всегда проявляют любовь к ученикам, всегда обнимут и поцелуют. Это дорогого стоит. Может, потому что испанцы в целом жизнерадостные и счастливые люди. И это при том, что экономика слабая и многие живут более чем скромно.