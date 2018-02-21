Как цены на жилье в Татарстане оказались между Крымом и Чечней

Республика не попала в топ регионов-лидеров по объему предложения новостроек

Фото: Максим Платонов

Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках в России оказалась Республика Крым, где «квадрат» оценивается в 115 тысяч рублей. В то же время самую доступную новостройку можно найти в Чеченской Республике за 30 тысяч рублей за квадратный метр. Аналитический центр ЦИАН подготовил рейтинг регионов по стоимости и площади новостроек. Предложения на рынке первичного жилья в целом по регионам расположены неравномерно, при этом Татарстан не вошел в топ ни одного из рейтингов. «Реальное время» изучило сложившуюся картину на рынке первичной недвижимости и узнало у экспертов, с чем может быть связано не столь значительное присутствие республики на российском рынке.

Татарстан и Казань отстают от лидеров

Предложение на рынке новостроек распределено по российским регионам неравномерно. Примерно 30% приходится на столичные регионы, которые включают Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, 32% новостроек возводятся в десяти регионах-лидерах, еще 38% всего нового жилья строят в 68 регионах. По данным аналитического центра ЦИАН, самый широкий выбор жилья можно найти в Краснодарском крае — в общей сложности 46,2 тысячи квартир. Объем строительства растет, хотя спрос постепенно снижается. Затем в списке идут Ростовская и Свердловская области. Татарстан в топ-10 не вошел. В республике объем предложения квартир, по данным за февраль 2018 года, составляет 10 397 квартир. Для сравнения: в Тюменской области показатель составляет 11 633, в Новосибирской области — 14 726.

— Думаю, это связано с тем, что татарстанские застройщики работают в других регионах. Им выгоднее частично уходить с рынка республики, поэтому здесь их вклад не учитывается, проблема кроется в этом. Куда уходят — условия более выгодные для работы, а в Татарстане сидеть уже неинтересно. Самые лучшие места в республике уже застроили, поэтому многие компании начинают работать в других регионах. Что касается спроса покупателей, то все нормально, но ажиотажа нет, — отметил директор агентства недвижимости «Ключи» Рустем Шангараев.

«Странно, что здесь нас нет в лидерах рынка новостроек. Возможно, эти данные связаны со снижением количества выданных разрешений на строительство», — считает Татьяна Линькова. Фото kazned.ru



Казань находится на шестом месте топа по количеству жителей — 1 144 000 человек, при этом лидером по объему предложения квартир ее никак не назовешь. По данным аналитического центра, рынок новостроек предлагает немногим более семи тысяч новых квартир. Значениями больше казанских в два с половиной раза отличается Ростов-на-Дону, при том что численность населения здесь меньше, чем в столице Татарстана, и составляет 1 090 000 человек. Такой же показатель по объему предложения новых квартир, как и в Казани, встречается в Уфе, хотя численность населения в башкирской столице даже меньше, чем в Ростове-на-Дону, — 1 062 000. Кроме того, по объему ввода нового жилья Казань опережают Новосибирск и Екатеринбург. Столичные регионы по количеству новостроек в рейтинге не учитывались.

Первые позиции по объему предложения занимают Краснодар с 28 тысячами квартир, Пермь и Ростов-на-Дону — с 19 и 18 тысячами квартир соответственно. При этом предложения рынка в Москве и Санкт-Петербурге на 4% ниже, чем в целом по десяти городам, где строятся больше всего. Казань не отличается существенными объемами строительства, но в российский топ по количеству жителей уверенно входит. На десять наиболее крупных городов по численности населения приходится 26% предложений на первичном рынке.

— Обычно мы всегда занимали передовые позиции, странно, что здесь нас нет в лидерах рынка новостроек. Возможно, эти данные связаны со снижением количества выданных разрешений на строительство, поэтому, возможно, пока именно такие значения. В любом случае нужно смотреть именно перспективу, показатели ввода в эксплуатацию, — считает директор агентства «Реалит» Татьяна Линькова.

Самый дорогой вариант за 242 млн рублей по площади несильно больше предложения в Казани и составляет 329,4 квадратных метра. Жилье с таким бюджетом можно найти в Сочи, ЖК «Karat Apartments». Фото neddom.ru



Максимальная стоимость покупки в Татарстане

Цены на новое жилье в регионах отличаются разнообразием, что очевидно по топу наиболее дорогого квадратного метра. Разница между первым и десятым местом составляет 45%, в целом по России разброс без учета столичных регионов — 69%. Тройка регионов с самым дорогим квадратным метром — Крым, Ямало-Ненецкий АО, Приморский край, разброс стоимости — от 115 до 80 тысяч рублей за квадратный метр.

— На различия влияют многие факторы: уровень жизни, привлекательность места, структура предложения. Первое место Крыма объясняется значительной долей проектов на побережье, близостью моря, и видовые характеристики влияют на рост стоимости. Ямало-Ненецкий АО занимает первое место по уровню среднедушевого дохода населения в РФ, — сообщается в исследовании аналитического центра ЦИАН.

С самой небольшой стоимостью квадратного метра отметились Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 31 тысячи рублей. Сказывается специфика субъектов, где большим спросом пользуются частные дома как в черте города, так и за его пределами. Кроме того, республики Северного Кавказа находятся, по официальным данным, в конце списка по уровню дохода населения.

По рейтингу конкретных жилых проектов, которыми отличились регионы, Татарстан смог попасть в перечень с максимальным бюджетом покупки. Республика замыкает топ-10 проектов с максимальной стоимостью. Речь идет о казанском объекте на Маяковского, 27. Площадь квартиры немногим превышает 326 квадратных метров, жилье можно приобрести за 44 млн рублей. Примечательно, что самый дорогой вариант за 242 млн рублей по площади несильно больше предложения в Казани и составляет 329, 4 квадратных метра. Жилье с таким бюджетом можно найти в Сочи, ЖК «Karat Apartments».

Среди городов с наибольшей средней стоимостью квадратного метра отметилась Казань. Столица республики занимает восьмое место в рейтинге со значениями 67 тысяч рублей за квадратный метр (средневзвешенная цена). В тройке лидеров — Сочи, Владивосток, Симферополь, у которых разброс средней стоимости квадратного метра от 72,9 до 108,3 тысячи рублей.

«Возможно, что Татарстан занимает в данном случае некое пограничное положение — с одной стороны, в нем достаточная численность населения, которое может себе позволить жилье в новостройках. С другой — постоянные проблемы с банками могут ограничивать интерес потребителя к займам», — считает Анна Бодрова. Фото alpari.com



Что можно купить за 3,5 млн рублей

Все зависит от региона, в котором есть возможность потратить сумму. Это может быть как небольшая студия на окраине Москвы, так и просторная трехкомнатная квартира в Грозном. На разброс цен влияет привлекательность места, платежеспособность населения, конкуренция, особенности региона. Самые просторные квартиры за три с небольшим млн рублей можно приобрести в Чечне, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Татарстан не попал как в список наиболее просторного жилья, так и жилья с наименьшей площадью за 3,5 млн рублей.

— Разброс цен может быть даже больше в реальности — все зависит от покупательной способности населения в каждом конкретном городе и субъекте Федерации. Новостройки быстро возводятся там, где у населения есть «быстрые» и серьезные деньги, то есть доступ к кредитам и возможность подтвердить свой доход. Обычно это большие города-мегаполисы.

Сейчас в России население четко расслоилось на пласт бедных и пласт богатых граждан — средний класс и раньше был немногочисленным, теперь его почти не видно. Это эффект от долгосрочного падения уровня реальных располагаемых доходов российского населения. В новостройках тоже есть приличный «разбег» цен — существует жилье экономкласса и дальше по нарастающей. Верхний предел цены — фантастический, а если жилье предлагается с ремонтом, максимальная планка ограничена только воображением продавца. Дорогой квадратный метр не продать в регионе, который не блещет экономическим благополучием.

— Вполне возможно, что Татарстан занимает в данном случае некое пограничное положение — с одной стороны, в нем достаточная численность населения, которое может себе позволить жилье в новостройках. С другой — постоянные проблемы с банками могут ограничивать интерес потребителя к займам, и это вынуждает девелопмент сужать объемы строительства, — считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.