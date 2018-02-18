Сборная Египта

Как играла сборная на чемпионатах мира

Впервые на мировом первенстве Египет появился в далеком 1934-м году, став первой африканской сборной в истории турнира. Тогда чемпионат мира проводился в ином формате и на итальянском мундиале египтяне отыграли лишь один матч, в котором уступили венграм 2:4. В следующий раз сборная Египта пробилась в решающую стадию лишь спустя 56 лет, причем чемпионат мира вновь проходил в Италии. Из трех встреч египтяне дважды сыграли вничью, но в последнем туре проиграли англичанам 1:0.

Теперь для квалификации на мундиаль в России этой африканской сборной понадобилось лишь 28 лет. За это время египтяне установили своеобразный рекорд в своем зональном первенстве. В период с 2006-го по 2010-е годы Египет трижды подряд выигрывал Кубок Африканских наций (КАН), чего доселе никому не удавалось. В прошлом году представители страны пирамид остановились на КАНе в шаге от золота, но при этом смогли наконец отобраться на чемпионат мира.

Год И В Н П М Итог 1934 1 0 0 1 2:4 1/8 1990 3 0 2 1 1:2 4-е место в группе Итого 4 0 2 2 3:6 -

Кто тренер и главная звезда

Главной звездой сборной Египта является нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в прошедшем сезоне завоевал титул лучшего игрока Африки. Также обращает на себя внимание вратарская позиция, где выступает 44-летний Эссам аль-Хадари из аравийского «Аль-Таавуна». Многие будут следить и за игрой 23-летнего полузащитника Кахраба, считающийся на своей родине восходящей звездой.

Возглавляет сборную авторитетнейший аргентинский специалист Эктор Купер. В начале нулевых этот тренер несколько раз выходил со своими командами в финал Лиги чемпионов и считался исключительно клубным коучем. Успешное выступление с египетской сборной стало возможным благодаря слаженным оборонительным действиям и игры на контратаках. Учитывая, что Купер прирожденный консерватор, подобный сценарий он наверняка захочет повторить и на российских полях.

Ориентировочный состав: аль-Хадари — Абдель-Шафи, Хегази, Рабья, Фатхи — Хамед, Эль-Ненни, Саид — Собхи, Салах, Хассан.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Соперник сборной России по групповому этапу будет базироваться в Чечне, что само по себе не удивительно, учитывая вероисповедание египтян. Тем более в их распоряжение будет отдан тренировочный комплекс футбольного клуба «Ахмат», не последнее по качеству сооружение в нашей стране. Выступать египетской сборной предстоит в трех городах — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Волгоград. Причем стартовый матч на турнире будет матчем-открытия с российской дружиной.