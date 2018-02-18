Переплыли Байкал, не утонули в Амуре

Казанcкое «Динамо» достойно смотрелось на фоне чемпиона и серебряного призера

Вернувшись из сибирского вояжа по маршруту Кемерово — Красноярск, казанские «динамовцы» продолжили серию встреч с грандами российской Суперлиги. В среду и субботу хозяев экзаменовали серебряный призер двух последних первенств «Байкал-Энергия» и действующий чемпион «СКА-Нефтяник». Отдадим должное подопечным Сергея Фирсова — первых они обыграли в матче-триллере (5:4), а чемпиону хоть и уступили (3:8), но смотрелись достойно. Со стадиона «Ракета» в Дербышках передает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Новый подьем «Байкала-Энергии»

«Байкал-Энергия» в последние годы выдвинулся на лидирующие позиции в русском хоккее. Команда, основанная еще в довоенные годы, за свою историю несколько раз меняла название. Иркутский «Локомотив» еще в 40-е становился чемпионом Центрального Совета Всесоюзного общества железнодорожников, в 1956 дебютировал в первенстве РСФСР, а с начала 60-х начал прокладывать дорогу в элиту. Первые большие успехи к клубу из Восточной Сибири пришли уже в российскую эпоху, когда он стал именоваться «Сибскана». В 90-е годы «Сибскана» становится серебряным и дважды бронзовым призером первенств, а одним из главных творцов этих достижений выступает известный специалист Сергей Лихачев, который, кстати, возглавлял и казанскую «Ракету».

Непосредственную связь с успехами «Байкала-Энергии» имеет фигура гуру мирового бенди Владимира Янко, работающего в «Байкале» спортивным директором и принимающего участие в комплектовании состава команды большими мастерами, главным из которых является семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин, в декабре 2016-го переехавший на берега Байкала с набережной Москвы-реки.

У одного из главных бомбардиров отечественного бенди сезон по причине травмы не заладился и он не смог попасть в сборную, вернувшую себе титул на ЧМ в Хабаровске. Но и без Иванушкина, который только начал восстанавливать кондиции, в «Байкале-Энергии» знаковых фигур хватает. Это защитник Игорь Вассерман, защищающий цвета клуба с 2012 года, полузащитник Евгений Шадрин, проведший за иркутян около 250 матчей, Павел Дубовик. В межсезонье состав команды укрепился кемеровским воспитанником Русланом Тремаскиным, ульяновским защитником Александром Слугиным, чемпионом мира среди юниоров и двукратным победителем первенств планеты среди взрослых Никитой Ивановым из московского «Динамо» и действующим чемпионом России Антоном Шевцовым. Накануне встречи на «Ракете» команда Кадакина с 41 очком после 20 встреч шла на третьем месте и была готова положить очередные (и не самые сложные) 3 очка в копилку. Но не тут-то было.

Все наступательные действия гостей напарываются на отлаженную и уже не допускающую проколов оборону динамовцев



Ничего «священного» в «Байкале» казанцы не заметили

Погода выдалась самой подходящей для русского хоккея. Легкий морозец, отсутствие ветра, сосны в электрическом освещении — антураж, милый сердцу каждого влюбленного в бенди болельщика. Хозяева выходят на лед без ряда ключевых игроков: цементирующий оборону Поскребышев и опытнейший хавбек Перевощиков выбыли до конца сезона, приболел лучший бомбардир команды Ибрагимов. В составе гостей появился Иванушкин, но он был лишь тенью того голеадора, которого знает весь хоккейный мир.

Казанцы начинают в своей излюбленной выжидательной манере, но уже на 4-й минуте находят лазейку в обороне гостей — гол забивает Вахрушев. Ответ фаворита встречи не заставляет себя ждать: провал в ослабленном центре обороны хозяев, и Шевцов, просочившись через дырявый строй защитников, на 6-й минуте делает счет 1:1. Но ожидаемого многими перелома не наступает: подопечные Фирсова все чаще переходят на чужую половину поля, зарабатывают первые угловые, и на 14-й минуте с одного из них, поданного Веселовым, отличается второй бомбардир команды Олег Рязанов.

Но в казанской защите опять не все в порядке. Никита Иванов делает вторую в матче голевую передачу, и самый результативный игрок сибиряков Александр Егорычев забивает свой 21-й мяч, похожий на гол Шевцова — 2:2. Вскоре следует и первое в очень корректном поединке удаление — поле покидает Иванушкин. Хозяевам численным перевесом воспользоваться не удается, но на перерыв они выходят лидерами — на 34-й минуте защитник Орловский с паса Вахрушева забивает свой первый гол в сезоне.

Равновесие в игре продолжается и после перерыва. Все наступательные действия гостей напарываются на отлаженную и уже не допускающую проколов оборону динамовцев, в которой принимают участие все, начиная с капитана команды Обухова. Сами казанцы терпеливо ищут своего шанса в контратаках и находят его в середине второго тайма. В течение одной 70-й минуты Веселов и Жаданов (с передачи Обухова) наносят два «укола зонтиком» в «тело» обескураженных вице-чемпионов, и над «Ракетой» веет громкой сенсацией — 5:2.

В течение одной 70-й минуты Веселов и Жаданов (с передачи Обухова) наносят два «укола зонтиком» в «тело» обескураженных вице-чемпионов, и над «Ракетой» веет громкой сенсацией — 5:2



Начинается самое тяжелое для скромной по составу и возможностям команды. Николай Кадакин берет тайм-аут, и волны атак «священного Байкала» начинают накатываться на ворота как всегда бесподобного Яшина. Терпеть «фирсовцам» предстоит 20 минут, а это для хоккея с мячом — целая вечность. Кажется, что они недотерпят: на 76-й минуте Егорычев реализует пенальти, еще через 10 минут Иванов использует пас Гавриленко, и разрыв сокращается до минимума.

Но как же хороши, дружны, дисциплинированны в эти минуты хозяева! Став единым кулаком, они укрывают, отбивают, выносят мячи, блокируют удары, буквально костьми ложатся под мячи с угловых и свободных. Кульминация наступает в добавленное время — «Динамо» трещит, но не разваливается.

Николай Кадакин: «В Казани все очень плохо с хоккеем с мячом»



Послематчевая пресс-конференция наставников запомнилась болью иркутского тренера по поводу судьбы бенди в спортивной столице России.

«Мы плохо сыграли в обороне, позволили забить пять мячей», — сначала сказал Николай Кадакин. Ответ наставника «Динамо» Сергея Фирсова выглядел куда более развернутым. «К этой встрече с серьезным соперником мы очень готовились, в первую очередь психологически. К сожалению, не смогли показать себя молодые ребята, но причина еще и в качестве льда — оно невысокое, жесткая вода. Но нам сегодня удалось забить больше, чем обычно, где-то нам повезло — моменты были и у наших ворот, и у ворот «Байкала-Энергии», — заявил он.

И тут слово вновь взял тренер гостей.

— Хотелось бы обратить внимание на качество льда не только здесь, но и в других городах, — заметил Кадакин.

— А освещение?

— Освещение — то же самое, очень плохое. Вообще, в Казани все очень плохо с хоккеем с мячом. Хотелось бы, чтобы здесь было гораздо лучше и интереснее. Такой город не имеет своего крытого стадиона! Надо развивать все виды спорта, в том числе и хоккей с мячом.

В матче с чемпионом «Динамо», казалось бы, отдавшее массу сил в противостоянии с иркутянами, и не думало прижиматься к своим воротам и оказывать излишнее почтение гранду



Почти образцовый тайм против чемпиона

Лишний раз представлять состав чемпиона России «СКА-Нефтяник» из Хабаровска поклонникам хоккея с мячом нет необходимости. Правда, в текущем сезоне «великие и ужасные» «кабаны» находятся в тени «Енисея», проигрывая подопечным Сергея Ломанова матчи за трофеи и отставая от красноярцев в турнирной таблице на 5 очков. Но все равно, парни Михаила Юрьева остаются главным фаворитом первенства, и казанцы на себе смогли испытать силу первой команды России, когда 14 ноября на идеальном льду «Арены Ерофей» были разгромлены 2:11.

Удивительно, но и вчера в матче с чемпионом «Динамо», казалось бы, отдавшее массу сил в противостоянии с иркутянами, и не думало прижиматься к своим воротам и оказывать излишнее почтение гранду. Подопечные Юрьева обрушили град атак на ворота Темникова, подали за первую четверть часа четыре угловых и добились права на 12-метровый, который неудачно исполнил Рязанцев, не попав в створ.

Выстояв, хозяева стали все чаще показываться у владений Каменева, и на 19-й минуте открыли счет — угловой, поданный Усовым, хладнокровно реализовал Воробьев. «Армейцы», правда, сразу же ответили голом своего лучшего нападающего Бондаренко, но получать быстрые «ответки» казанцам было не привыкать — с «Байкалом» они после ответных мячей и не собирались расклеиваться.

Прошло полчаса, а на табло сохранялось равновесие. На двоих к этому времени соперники подали под дюжину угловых, но гол Воробьева так и оставался единственным, забитым со стандарта. Более того, подопечные Фирсова осмелились начать играть на встречных курсах, и, забей Децура мощнейшим ударом под перекладину после прохода по правому флангу, это был бы гол тура. Увы, Каменев в кошачьем прыжке мяч выловил, но момент этот стал сигналом к тому, что казанцы в начале последней четверти первого тайма перехватили инициативу и все чаще стали заставлять ошибаться хабаровских защитников. К тому же оборона гостей была ослаблена отсутствием чемпиона мира Грановского — в дебюте встречи защитник сборной России получил сильное рассечение. Но и в защитной линии «бело-голубых», уже понесшей потери, образовались новые бреши: не смог выйти на игру либеро Максим Семенов, перелом носа в столкновении получил Алексей Веселов.

Игра обострилась: на 37-й минуте Лапшин задержал соперника, а начавший выяснять отношения Рязанов получил синюю карточку за неспортивное поведение. «Кабаны» под самый занавес 45-минутки имели два шанса выйти вперед. Сначала выход один на один с Темниковым не использовал Бондаренко, а когда таймер стал отсчитывать последнюю минуту, единственный провал обороны хозяев привел к проходу Антипова, обыгравшего на ближней дистанции отлично отыгравшего первую половину встречи «динамовского» воротчика. Тайм на равных с чемпионом — достижение, которое следует занести в актив «Динамо».

Сергей Фирсов взял тайм-аут, после которого его ребята пошли вперед и заработали очередной угловой



Солнце над «Ракетой»

Казань и не думала сдаваться. Уже на первых минутах после возобновления игры хозяева подали два угловых и сравнялись по этому показателю с гостями — 7:7. Но на 50-й минуте в контратаке дальневосточники забили третий мяч, это сделал Лапшин с передачи Бефуса — и счет стал 1:3. Повреждение Грановского, к счастью для его команды, не оказалось «несовместимым с жизнью», и защитник с первых минут вышел на поле.

Казанцы вновь пошли вперед, и на 53-й минуте Веселов свел преимущество «кабанов» к минимуму — 2:3! Следом Темников взял намертво мяч после удара Лапшина, и солнце, взошедшее над «Ракетой», будто улыбнулось хозяевам. Впрочем, улыбка вскоре сменилась оскалом. На 64-й минуте хозяева допустили позиционный промах, понадеявшись на искусственное положение «вне игры». Бефус вывел один на один с Темниковым Ничкова, а через минуту не пришедших в себя «бело-голубых» похожей «разрывной» атакой наказал Рязанцев — 2:5.

Сергей Фирсов взял тайм-аут, после которого его ребята пошли вперед и заработали очередной угловой. Успехом он не увенчался, но в ответной атаке хабаровчан Темников парировал выстрел Рязанцев, а на 71-й минуте выстрелила уже пушка лучшего голеадора казанцев Ибрагимова — 3:5! Символизируя стойкость и терпение хозяев, солнышко над ареной вновь послало им свою лучезарную улыбку, на которую блистательный Темников откликнулся двумя подряд спасениями.

Если и забрезжила для «динамовцев» надежда, то ее окончательно развеял Рязанцев. На 80-й минуте грозный форвард опять подловил хозяев на нечетком выполнении искусственного офсайда и сделал дубль — 3:6. Последние минуты превратились в показательный мастер-класс от чемпионов России, и Антипов с Рязанцевым установили окончательный итог встречи — 3:8.

«Лед в Казани не соответствует уровню Суперлиги. Приходится вместо установки, как сыграть в той или иной ситуации, напутствовать — как не допустить того-то и того-то». Фото skabandy.ru

Михаил Юрьев: «Мяч на «Ракете» ведет себя как хочет»

— Матч получился интересный для зрителей, с большим количеством голевых моментов. До середины второго тайма игра держала в напряжении, вратарь хозяев действовал отлично, — признал главный тренер СКА.

— Трудно после идеального льда «Арены Ерофей» играть на таком покрытии, как в Казани? — задал вопрос корреспондент «Реального времени».

— Лед в Казани не соответствует уровню Суперлиги. Приходится вместо установки, как сыграть в той или иной ситуации, напутствовать — как не допустить того-то и того-то. Страдает, в первую очередь, болельщик — ему интересно наблюдать атаки низом, комбинации. А здесь мяч ведет себя как хочет.

— Поздравляем с завоеванием звания чемпионов мира. Как обладателей золотых медалей из вашего клуба привести «в соответствие» с теми, кто не отлучался на турнир сборной?

— Есть, конечно, сложности. Сегодня у нас было 13 человек. Остается усталость у сборников. Надо просто подождать, потерпеть и состояние ребят придет в норму.

Сергей Фирсов: «Потом начали пропускать и настроение пропало»

— До поры до времени мы оказывали сопернику посильное сопротивление. Потом начали пропускать и настроение пропало, — так прокомментировал поражение главный тренер «Динамо».

Александр Косынчук: «Лавка у нас короткая»

После пресс-конференции корреспондент «РВ» поздравил с днем рождения помощника Сергея Фирсова Александра Косынчука.

— Александр, вы проиграли, но достойную игру ребят можно считать подарком своему тренеру-имениннику?

— Соглашусь с вами — ребята отыграли достойно. Короткая у нас лавка, люди уставали. Поэтому нас не хватило. А так самоотдача была хорошей.

Самоотдача у нас сумасшедшая. Все бьются, все горят, молодцы парни! Все ложатся в обороне. Вот наш залог успеха



Иван Децура: «В Швеции между хоккеистами взаимоотношения своеобразные»

После игры эксклюзивное блиц-интервью «Реальному времени» дал полузащитник «Динамо-Казань» Иван Децура.

— Сколько могли, боролись. Поначалу, считаю, не уступали сопернику, но потеряли несколько человек и стало тяжеловато.

— Вы и в Хабаровске почти час держались против чемпиона, и сегодня. Чего еще не хватает, чтобы на равных бороться с такими сильными соперниками?

— Все упирается в кадры. Народа не хватает, мы со всеми держимся, пока силы есть.

— При этом вы одержали в этом году ряд замечательных побед — над «Уральским трубником», «Байкалом-Энергией». За счет чего?

— Самоотдача у нас сумасшедшая. Все бьются, все горят, молодцы парни! Все ложатся в обороне. Вот наш залог успеха.

— Ты, красноярский воспитанник, прошлый сезон провел в шведском «Калликсе», сейчас играешь в нашей Суперлиге. После Швеции тебе интересно играть в России?

— Хороший вопрос. Для меня каждый сезон, когда я играю, полезен. Лишь бы было побольше практики. И в «Динамо», и в «Калликсе» мне ее хватает. В Швеции больше организации, лучше инфраструктура, больше подготовленных катков, лед лучше. Но и наш чемпионат интересный.

— А в плане коллектива, общения с партнерами?

— В Швеции ребята нормальные, но все равно своеобразные, и отношения там не совсем простые. Здесь в плане компании попроще, легче с партнерами находить общий язык и на льду, и в раздевалке.