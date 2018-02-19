Бегишево приросло «Победой» и новой тактикой завоевания Закамья и Удмуртии

Бегишево притягивает к себе прилегающие регионы

Фото: Максим Платонов

Российский лоукостер «Победа» решил окончательно закрепиться в закамском аэропорту Бегишево, открыв с конца недели продажи авиабилетов по промоценам до Санкт-Петербурга. С его приходом основные гранды — «Аэрофлот», S7 Airlines и Nordwind Airlines — не почувствуют потери пассажиров, так как их «питерские» рейсы делают деньги на московской остановке. Эксперты объясняют, что «Победа» рассчитывает привлечь пассажиров не из Челнов, а из близлежащих регионов за счет привлекательной цены. Эту же практику заимствует сам аэропорт Бегишево, запуская автобусные шаттлы от Бегишево до Ижевска, Альметьевска и Нижнекамска.

Прямо в Питер, минуя Москву

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» расширяет географию полетов из аэропорта Бегишево. С 27 марта она открывает прямые рейсы в северную столицу — Санкт-Петербург — Набережные Челны — Санкт-Петербург с длительностью полета в 2 часа 25 минут, тогда как остальные авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и Nordwind Airlines совершают остановку в Москве, и время их полета может длиться от 6 до 12 часов. Так что российский лоукостер становится единственным кто решился возить пассажиров прямо до Питера, минуя Москву. До нее по прямому маршруту раньше летала компания «Комавиатранс», но прекратила эти полеты и насовсем ушла из Бегишево.

Для прямых рейсов авиакомпания «Победа» выбрала «нерабочую» вторую половину дня, а не утреннее время, которыми пользуются для совершения деловых командировок. Как сообщила пресс-служба аэропорта Бегишево, на старте раскрутки нового направления — с 27 марта по 17 апреля — авиакомпания будет летать три раза в неделю. Она получила слоты на вечер: сначала рейс вылетает из Пулково в 15.30 и прибывает в Набережные Челны в 17.40, а через 25 минут снова отправляется в Пулково. Таким образом, в северную столицу с «Победой» прилетишь поздним вечером в 20.15. По этому расписанию «Победа» отлетает промоцикл из 10 обратных рейсов по акционной цене, начинающейся от 499 рублей. Впрочем, их продажи, начавшиеся в пятницу во второй половине дня, тут же и закончились. К примеру, на 27 марта авиабилеты по промоцене закончились через 2-3 часа с момента объявления продажи, и к 19 часам вечера оставалось лишь по одному дешевому авиабилету по цене 1 499 рублей. Большая часть авиабилетов была выставлена по стандартной цене в 3 098 рублей (пакет плюс) и 6 499 рублей (пакет премиум). Для сравнения, поездка в Питер по железной дороге обойдется от 1,5 тысячи (плацкарт) до 4 тысяч (купе).

С открытием туристических рейсов в Санкт-Петербург российский лоукостер решил закрепиться в Бегишево. Фото aex.ru



«Победа» для туристов и студентов

Правда, уже во время высокого сезона, начиная с 18 апреля по 27 октября, частота прямых перелетов «Победы» сократится до двух дней в неделю, а время сдвинется еще на два часа позже — к 22.35, следует из сообщения аэропорта Бегишево. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, такое время выбрано с расчетом на то, что с «Победой» смогут летать преимущественно те, кто едет в Питер ради туристического путешествия, или челнинские, нижнекамские и альметьевские студенты, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга. «Ставка сделана прежде всего на туристов, поэтому цена еще долгое время будет оставаться доступной», — утверждает пресс-служба.

Как бы то ни было, но с открытием туристических рейсов в Санкт-Петербург российский лоукостер решил закрепиться в Бегишево. Как говорится в сообщении пресс-службы, Санкт-Петербург стал третьим по счету направлением в маршрутной сети бюджетной авиакомпании. В июне 2016 года «Победа» запустила первый рейс из Бегишево в Сочи, а в октябре 2016 года — в Москву, (столица, кстати, обеспечила ей в 2017 году почти 60% от общего пассажиропотока или 161 тысячу пассажиров).

Конкурирующие с «Победой» на северном направлении авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и Nordwind Airlines не боятся потерять трафик. Как заявил «Реальному времени» директор по маркетингу Nordwind Airlines Александр Сухоруков: «Из Москвы ежедневно отправляются два рейса в Питер, поэтому рейс из Бегишево в Москву можно использовать и лететь со стыковкой в Питер». Иначе говоря, «питерские» рейсы держатся на Москве, а прямых регулярных рейсов из Бегишево в Питер они устраивать не планируют. Так что двухразовые вечерние рейсы «Победы» в Питер – это приятный сюрприз для Закамья, считает он.

«Победа» выбрала Бегишево, а не Казань, потому что в столичном аэропорту и так серьезная конкуренция за пассажира», — считает глава агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Фото Максима Платонова



Почему «Победа» обошла Казань

Справедливости ради нужно сказать, что «Победа» летает из Казани, но только в Сочи. Почему она не захотела открыть прямые рейсы в Питер, куда есть устойчивый спрос из Казани, осталось без комментариев пресс-службы «Победы». Сейчас, по данным сервиса www.onetwotrip.com, прямых рейсов в Санкт-Петербург из столицы республики в летнем расписании-2018 раз-два и обчелся. В утреннее время летает лишь «Аэрофлот» с стоимостью перелета от 6 тысяч (если покупать за месяц), а в вечернее время Nordavia со стоимостью перелета от 4,5 тысяч рублей. Остальные авиакомпании, как и из Бегишево, летают с пересадкой в Москве.

«Победа» выбрала Бегишево, а не Казань, потому что в столичном аэропорту и так серьезная конкуренция за пассажира, — считает глава агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. — Если есть возможность работать на менее конкурентных рынках, то она постарается остаться в них, а Бегишево как раз такой вариант. В его окрестностях другие регионы, которые можно притянуть. Так что нет смысла лоб в лоб конкурировать с грандами, которые в низкий сезон и так снижают тарифы». По его мнению, аэропорт Бегишево вовремя уловил тренд, предложив дискаунтеру наилучшие условия с точки зрения скидок на обслуживание в аэропорту и пошел навстречу авиакомпании, сократив время обслуживания воздушного судна в порту до 25 минут. «Есть прецедент, когда «Победа» прилетает в тот или иной аэропорт, и обратно лайнер улетает минут через 40. Их это не устраивает», — говорит он.

Обосновавшись в Закамье, «Победа» рассчитывает привлечь пассажиров не из собственно Набережных Челнов, а из близлежащих городов — Нижнекамска, Альметьевска, Ижевска, которые раньше ориентировались на Казань, говорит Олег Пантелеев.

Идет перетягивание клиентов за счет привлекательной цены перелета. Но дальше — как получится с точки зрения удобства расписания и стыковки с наземным транспортом. По его словам, сейчас «Победа» все больше отдает предпочтение вторичным аэропортам за низкую стоимость обслуживания и высокую скорость отправления самолета. «Теперь она старается привозить пассажиров на вторичный аэропорт даже по нескольким международным направлениям Например, в Армению она летает не в столичный аэропорт Еревана, а в Гюмри. Точно также поступает и на европейских направлениях, откуда туристы добираются до пункта назначения автобусами. Очевидно, что эту практику перенимает аэропорт Бегишево, открывая автобусные рейсы из Бегишево в Ижевск, Нижнекамск, Альметьевск. И это правильно, ведь основная миссия «Победы» привлекать тех пассажиров, которые раньше вообще не летали самолетом и чувствительны к цене авиаперелета.

Основная миссия «Победы» привлекать тех пассажиров, которые раньше вообще не летали самолетом и чувствительны к цене авиаперелета. Фото Максима Платонова



Красная цена «Победы» не влияет на цены остальных перевозчиков, потому что таких билетов мало



Интересно, что ценовая политика «Победы» почти не влияет на тарифы остальных перевозчиков. «Совсем не обязательно, что «Победа» будет держать низкую цену, но совершенно очевидно, что чем ближе высокий сезон, тем меньше вероятности необоснованных тарифов, — рассказывает Олег Пантелеев. — Она позволяет снизить самый дешевый их всех доступных тарифов, но в то же время средний тариф снижается незначительно. Те, кто готов дожидаться распродаж или покупать билет сильно заранее, они, наверное, выиграют от щедрых акций. Однако большая часть пассажиров все равно будет вынуждена летать за достаточно большие деньги, по стандартным тарифам», — уверен Пантелеев.

Стоит ли ожидать обострения конкуренции между «Победой» и остальными авиаперевозчиками в Бегишево? «Как показывает практика, уходит тот, кто теряет больше денег. Вероятность того, что уйдет «Аэрофлот» — меньше нуля. Тоже самое можно сказать и о S7. Максимум, что можно предположить, это то, что авиакомпании скорректируют расписание, или выставленные на линии самолеты заменят на меньшие, — резюмирует эксперт.

