Cloudflare убрал отметку «шпионское ПО» с «Макса»

Представители национального мессенджера пояснили, что данная пометка носила технический характер и была результатом ошибки в системе

Пресс-служба российского мессенджера «Макс» сообщила об отмене отметки «шпионское ПО», которую сервис Cloudflare присвоил приложению 30 апреля. Ранее мессенджер опроверг шпионскую деятельность, заверив, что безопасность пользователей находится под надежной защитой.



Представители Max пояснили, что данная пометка носила технический характер и была результатом ошибки в системе. После обращения разработчиков сервиса Cloudflare признал некорректность маркировки и снял ее с приложения.



Напомним, что мессенджер Max переименовали в «Макс». Название уже обновлено в магазинах приложений App Store и Google Play, а также на сайте мессенджера.

Наталья Жирнова