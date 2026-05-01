Восемь команд из России и Белоруссии сыграют в Международном турнире памяти Владимира Винникова

В числе спонсоров спортивного соревнования АО «ТАИФ-НК» и благотворительный фонд «Сокровенное»

В Нижнекамске состоялось открытие 20-го, юбилейного Международного турнира по футболу памяти Владимира Винникова — руководителя аппарата администрации Нижнекамска, внесшего большой вклад в развитие детского футбола.

В соревнованиях принимают участие восемь команд игроков 2012 года рождения из разных городов России и Беларуси. Как признались юные футболисты, этого события они ждали целый год.

— Этот турнир очень важен для нас. Благодаря таким соревнованиям мы встречаемся с сильными командами, набираемся опыта. Играть с новыми противниками — всегда непросто, но мы готовы к вызову. Наша команда не раз становилась победителем различных турниров, в том числе в первенстве Татарстана по футболу, — рассказал до начала матчей Марсель Туегунов, нападающий казанского «Рубина».

— Очень рад, что участвую в турнире памяти Владимира Винникова. Здесь мы можем проявить свои навыки, научиться чему-то новому. А еще мне очень понравился Нижнекамск. Красивый город, великолепная атмосфера на соревнованиях, — признался игрок московской команды «Смена» Леон Максимов.

— Мы все мечтаем участвовать в этом турнире и готовы бороться за победу. Я уже оценил наших соперников — матчи будут напряженными. Верю, что сможем победить, — уверенно сказал центральный защитник нижнекамского «Нефтехимика» Камиль Кадыров.

На официальной церемонии открытия юных спортсменов поприветствовал мэр Нижнекамска Радмир Беляев. По его словам, Нижнекамск был и остается спортивным городом, а местная команда «Нефтехимик» — флагманом российского футбола. В городе и районе футбол любят как мальчишки, так и девчонки — сегодня им занимаются более 2 тысяч детей.

— Искренне рад тому, что футбол остается в наших сердцах и привлекает как можно больше молодежи. Сегодня к нам приехали гости не только из регионов России, но и из братской Республики Беларусь, из города Минска. Также очень рад приветствовать команды из города Сочи, Москвы и других регионов нашей страны. Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку — как финансовую, так и моральную. Спасибо вам за эти возможности, — поблагодарил Радмир Беляев.

Сразу после официального открытия прошел первый футбольный матч. На поле встретились «Нефтехимик-2012» и белорусский «Минск». Финал и торжественное награждение победителей состоятся 3 мая.

Одними из спонсоров турнира стали АО «ТАИФ-НК» и благотворительный фонд «Сокровенное».

Лилия Егорова