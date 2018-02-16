Сборная Туниса

Участие в чемпионатах мира

Сборная Туниса по футболу участвовала в первенствах мира четыре раза. Впервые это произошло в 1978 году в Аргентине. Именно тогда Тунис стал первой африканской сборной, выигравшей матч на мировом первенстве (причем в соперниках был не кто-нибудь, а сборная Мексики). С тех пор «Орлы Карфагена» еще трижды участвовали на этом турнире, но ни разу не выходили из группы. Примечательно, что та победа над мексиканцами по сей день остается единственной для тунисцев на чемпионатах мира.

Год И В Н П М Итог 1978 3 1 1 1 3-2 3-е место в группе 1998 3 0 1 2 1-4 4-е место в группе 2002 3 0 1 2 1-5 4-е место в группе 2006 3 0 1 2 3-6 3-е место в группе Итого 12 1 4 7 8-17 -

Тренер и лучший игрок

Несмотря на хороший ход по отборочному турниру, сборная Туниса сменила главного тренера. Причиной отставки польского специалиста Хенрика Касперчика стал конфликт с лидерами национальной команды. Так что в Россию эта африканская команда вышла уже под руководством местного тренера Набиля Маалула. Главной звездой Туниса можно назвать Вахби Хазри из французского «Ренна» и центрального защитника Аймена Абденнура из «Марселя».

Ориентировочный состав: Матлути — Маалул, Бен Юссеф, Абденнур, Наггез — Шалали, Бен Амор, Сасси — Мсакни, Хазри, Хенисси.

Где поселятся, какие матчи проведут

Поселится сборная Туниса в поселке Первомайское Московской области, неподалеку от стадиона «Строитель».

В группу с африканцами попали сборные Англии, Бельгии и Панамы. Матчи с ними тунисцы проведут в разных городах — Волгограде, Москве и Саранске. При этом их последнюю игру с Панамой болельщики уже успели окрестить самой скучной на турнире.