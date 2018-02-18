Флера Даминова: «На дверях моей мастерской нет звонка»

Как передача про «азулежу» дала начало новому бизнесу в Казани

Фото: Максим Платонов

Поворотом в ее судьбе стала случайно увиденная телепередача. Она дала старт не совсем обычному хобби — изготовление керамических изразцов, которое превратилось в успешный бизнес. Сейчас казанская художница Флера Даминова частый гость в программах Первого канала, а ее заказчики живут от Владивостока до Калининграда. Подробнее о человеке искусства и бизнеса в материале «Реального времени».

Привет из Португалии

Флера Даминова окончила в Казани художественное училище по классу резчиков, но после окончания профессией не занималась. Заботы появились другие — муж, маленький ребенок. Так прошло некоторое количество лет. Конечно, желание заниматься творчеством было, благо, муж поддерживал. Так появилась ее керамика, но все это было не совсем тем, чем хотелось бы заниматься. Однажды Флера смотрела телевизор и неожиданно внимание привлек документальный фильм про португальскую технику азулежу. И как-то сразу все срослось.

Слово «азулежу» пришло в португальский из арабского и означает расписанную глиняную плитку, она глазурована. Изначально «азулежу» означало «маленький полированный камушек». Техника, принесенная арабами, стала очень популярна, претерпела некоторые смысловые изменения, но постепенно разошлась по всему миру. Сейчас в Лиссабоне, например, есть музей азулежу. Один из его главных экспонатов — панно панорамы Лиссабона длиной в 40 метров, оно выполнено в 1730 году.

Сейчас Флера вспоминает, что работа не сразу начала получаться, но постепенно, шаг за шагом, Даминова увлеклась новым творческим направлением. Благо стартового капитала оно не требовало — поначалу покупала только багетные рамы, чтобы работы смотрелись завершенными. Ее стартовым капиталом были идеи, которые она с радостью и энтузиазмом воплощала в жизнь. Потом, естественно, начались и вложения — дорогие краски, печи для обжига.

Сейчас Флера вспоминает, что работа не сразу начала получаться, но постепенно, шаг за шагом, Даминова увлеклась новым творческим направлением



Естественно, встал вопрос, где работать, то есть понадобилась мастерская. И здесь помог муж, которому в свое время удалось выкупить небольшое подвальное помещение в центре старой Казани.

«Там было немного душновато, хотя я в этом помещении проработала некоторое время. Там, тем не менее, было хорошо, камерно, хотя все время хотелось окон, света. И вот чудо случилось, муж сделал мне подарок. У меня появилось новое помещение, которое он отремонтировал с учетом моих интересов», — рассказывает Флера Даминова. Второе помещение, как и первое, принадлежит семье Даминовых.

Оно находится на той же улице, как раз напротив ее первой, подвальной мастерской. Сейчас мастерская «Арт-Флера» расположилась на первом этаже старинного казанского особнячка. В главной комнате мастерской обращает на себя внимание встроенный шкаф. «Здесь была ниша, и мы решили ее таким образом обыграть. Переделали ее во встроенный шкаф, обыграли все ее достоинства, все делали из подручных материалов, заказывали обычным плотникам, например, придумали дверь с сеточкой. Получился французский шкаф», — поясняет Флера.

«Покупаю «белье»

Когда Флера Даминова начинала, у нее в работе было четыре направления — она расписывала мебель, расписывала двери, которые ей привозили владельцы, расписывала фарфор и плитку, и зеркала. Покупала так называемое «белье», то есть чистые, нерасписанные фарфоровые изделия. После росписи они на ночь идут в печь для обжига, а дальше их можно мыть хоть и в посудомоечной машине.

«Когда я переехала в новую мастерскую, то поняла, что объять необъятное невозможно. Честно говоря, к росписи мебели и дверей я потеряла интерес. Может быть, это и к лучшему, потому что теперь я могу полностью сосредоточиться на росписи фарфора и плитки. С зеркалами работаю, тоже декорирую их плиткой. Плитка для них так же расписывается и обжигается, то есть то же направление», — рассказывает художница.

Честно говоря, к росписи мебели и дверей я потеряла интерес. Может быть, это и к лучшему, потому что теперь я могу полностью сосредоточиться на росписи фарфора и плитки



На двери мастерской Флеры Даминовой нет звонка — ни в старой, ни в новой. Попасть сюда можно только по записи. Лучшим способом рекламы художница считает интернет. У нее прекрасный сайт, где содержится полная информация о том, что она делает. «Интернет мне в помощь», — шутит художница.

География заказчиков Флеры Даминовой впечатляет — от Владивостока до Калининграда, есть и зарубежные покупатели. Художница говорит, что иногда заказы поступают из самых экзотических мест, недавно, например, отправила посылку в Ямало-Ненецкий округ, в Новый Уренгой. Разумеется, эти заказчики нашли информацию о мастерской Флеры в интернете.

Одно из популярных направлений заказов — фартуки для кухонь. Флера делает их разными, иногда это фантазийные сюжеты, иногда по мотивам известных живописных полотен. Был, например, один фартук по мотивам «Чаепития в Мытищах». Цена на фартуки — 75 тысяч за квадрат. Флера любит, когда заказчики, установив фартук или расставив сервиз с ее росписью, присылают ей фото. Всегда интересно посмотреть, как начинают жить твои творения.

Идеальные изделия в «Идеальном ремонте»

Не прилагая никаких усилий, не занимаясь самопиаром, Флера Даминова оказалась среди участников популярной передачи «Идеальный ремонт». Недавно о ней сняли передачу на канале «Культура». Информацию о Флере Даминовой телевизионщики нашли на ее сайте. Журналисты заинтересовались темой татарского орнамента и вышли на Флеру. Кстати, этой теме были посвящены две персональные выставки художницы. Даминова, например, в «Идеальном ремонте» расписывала тарелки для актрисы Ирины Муравьевой, шкаф, расписанный казанской художницей, сейчас счастливо живет в квартире актрисы Валентины Талызиной.

«Некоторое время назад у меня в мастерской были съемки сюжета для передачи «Идеальный ремонт», сняли, как я работаю. Сюжет будет посвящен тому, как я расписываю фарфор — коллекцию тарелок на ботаническую тему», — говорит Даминова.

Чаще всего заказывают и покупают изделия с росписью на ботанические темы, стиль Прованс, мода на который возникла несколько лет назад и прочно держится, кроме этого, всегда популярна восточная тема



Ботаническая тема — далеко не единственная в творчестве Флеры Даминовой. Темы меняются, как меняются, то возникая, то уходя, ее художественные интересы. Она берет тему и начинает трансформировать ее. Иногда темы задают заказчики, и художница с радостью за них берется. Как она говорит, «от одного отдыхаешь, к другому идешь».

Чаще всего заказывают и покупают изделия с росписью на ботанические темы, стиль Прованс, мода на который возникла несколько лет назад и прочно держится, кроме этого, всегда популярна восточная тема. Она чаще всего присутствует при декорировании хаммамов.

«Покупать удобнее в мастерской»

Принципиальная позиция Флеры — не отдавать свои изделия на реализацию и продавать их только в мастерской. Попытки, когда она только начала развиваться, были. Но со временем художница поняла, что и интереснее, и выгоднее покупателям купить изделия прямо у художника, в его мастерской.

Что касается выставок, Флера Даминова давно их не проводила. Как и большинство казанских художников она, очевидно, придерживается взгляда, что участие в ежегодной «Арт-галерее» на Казанской ярмарке не приносит должных результатов. Но сейчас планируется интересная выставка в Москве, она должна пройти в мастерской дизайнера Оксаны Лычагиной в закрытом режиме. У Лычагиной тоже есть интересные серии тарелок, расписанных по авторской технологии. Вместе с Лычагиной должна выставить свой фарфор и Даминова.

Коллекции – это стильно и модно, это красиво. Это мое глубочайшее убеждение. И, слава Богу, что люди прислушиваются



«Я стараюсь объяснять своим покупателям, что гораздо целесообразнее покупать, например, коллекции тарелок. Чтобы не было эклектики — из одного места, из другого, разных авторов. Коллекции — это стильно и модно, это красиво. Это мое глубочайшее убеждение. И, слава Богу, что люди прислушиваются. И на московской выставке я представлю коллекцию Гарцони», — анонсирует будущее событие художница. Итальянская художница эпохи барокко Джованна Гарцони — ее давнишняя фаворитка.

И если разговор заходит о будущем, Флера Даминова говорит, что не собирается брать кого-то себе в помощь, она прекрасно справляется в своей мастерской одна, она не гонится за скоростью и работает в своем удобном для нее режиме. К ней всегда стоит очередь, и покупатели терпеливо ждут.

Она каждый день приходит в мастерскую, иногда захватывает и выходные. «Я сама к себе очень строгая, таких еще поискать. Прихожу к десяти, ухожу в шесть. Это настоящий рабочий день. Правда, два-три раза в неделю позволяю себе занятия в фитнес-клубе, тогда мой рабочий день начинается в два часа», — поясняет Даминова. Индивидуализм в бизнесе — это не всегда плохо.

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов