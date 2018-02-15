Главные кошельки страны: в каких банках осели деньги государства
Подавляющую долю госфондирования аккумулировал ВТБ, а «Ак Барс» обошел крупнейших федеральных игроков
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, в каких банках в 2017 году аккумулировались средства государства и госкомпаний. Оказалось, что госфондирование продолжает распределяться крайне неравномерно: подавляющая часть денег осела в одном-единственном финансовом учреждении — ВТБ. В топ-100 банков по поступлению госсредств вошли и несколько татарстанских игроков.
Один за всех
Главным кошельком для размещения госресурсов — денег Минфина, Центрального банка, регионов и бюджетных фондов — была и остается группа ВТБ, точнее, ее головной банк: в нем хранится больше государственных средств, чем в 10 других крупнейших банках вместе взятых. За прошлый год объем госсредств в ВТБ увеличился более чем на 9% и составил 44,69 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем в Сбербанке (7 млрд рублей) и в 13 раз — чем в «Газпромбанке» (3,3 млрд рублей).
Основная часть денег, которые государство разместило в ВТБ — это федеральные средства, их доля в общей структуре превышает 60% (27,08 млрд рублей). Еще 14,46 млрд в ВТБ в прошлом году разместили компании с государственным участием. Поступления от регионов были гораздо менее существенны — 3,14 млрд рублей.
По-другому складывались пассивы у Сбербанка: из привлеченных им 7 млрд рублей около 74% поступили от госкомпаний, объем привлечения непосредственно от государства составил 1,8 млрд рублей, из которых 1,49 млрд рублей — это федеральные деньги.
Большую часть госсредств «Газпромбанка» составили деньги от регионов — 1,51 млрд рублей. Еще 1,05 млрд рублей в нем разместили госкомпании, а всего в прошлом году банк получил 3,3 млрд рублей госсредств — чуть меньше, чем в 2016-м.
«Россельхозбанк» увеличил привлечение ресурсов от государства в 2,5 раза — с 982,5 млн рублей в 2016 году до 2,4 млрд рублей в 2017-м. Основную долю государственных ресурсов в его пассивах тоже занимают средства регионов — 1,04 млрд рублей. В ВТБ 24 (банк с 2018 года был объединен с ВТБ) было размещено 2,21 млрд, а в санируемом ФК «Открытие» — 1,82 млрд рублей.
Впрочем, «Открытие» получало государственные деньги не только в форме взносов на депозиты. Еще до санации банк боролся с последствиями паники, пытаясь компенсировать рекордный отток средств (около 600 млрд рублей в июле — августе 2016-го) с помощью привлечения займов от ЦБ. «Открытие» прибегло к механизму экстренного предоставления ликвидности, а также привлекало от регулятора займы РЕПО. Уже к сентябрю совокупный долг банка перед ЦБ перевалил за 1 трлн рублей.
«Ак Барс» и УБРиР вышли в топ
В первой десятке по сумме привлеченных госресурсов оказались и два крупнейших региональных банка — татарстанский «Ак Барс» Банк и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) из Свердловской области.
«Ак Барс» привлек в общей сложности 1,29 млрд рублей, заняв по этому показателю 8-е место. Большую часть этих денег — 985,7 млн рублей — в нем разместили компании; объем региональных средств составил 206,2 млн рублей. При этом по сравнению с 2016 годом сумма поступлений госресурсов у «Ак Барса» снизилась на 124 млн рублей.
Суммарные поступления госсредств в УБРиР, наоборот, увеличились в 2,5 раза — с 450,5 млн в 2016-м до 1,11 млрд рублей в 2017 году. Подавляющую долю (1,1 млрд рублей) уральский банк привлек от федеральных органов и лишь 4,4 млн рублей — от государственных компаний.
По объему поступления госресурсов УБРиР и «Ак Барс» в прошлом году обошли крупнейших федеральных игроков. Например, таких как «Альфа-Банк» и Московский кредитный банк (МКБ), который контролирует глава концерна «Россиум» Роман Авдеев. Так, «Альфа-Банк» привлек 882,1 млн рублей, МКБ — 820,1 млн рублей (в обоих случаях речь идет в основном о федеральных средствах).
Госкомпании накачали «Тимер» и «Банк Казани»
Отметим, что в сотню банков по объему госсредств — правда, уже не в ее начало — попали и другие финансовые учреждения из Татарстана, а именно «Банк Казани», «Алтынбанк» и «Тимер Банк». Все они привлекали деньги исключительно от госкомпаний.
В «Банке Казани», основным бенефициаром которого является бывший вице-мэр Казани Оскар Прокопьев, госкомпании разместили 14,57 млн рублей, в «Алтынбанке» семьи Абдуллиных — 6 млн рублей. «Тимер Банк» получил 32,7 млн рублей. В его случае речь, судя по всему, идет о вливаниях со стороны госкорпорации «Ростехнологии» — не так давно ее «РФК-Банк» стал собственником «Тимера». Ранее банк принадлежал компании «Новая нефтехимия», подконтрольной экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.
Среди банков с госфондированием оказались и организации из многих других регионов, но привлеченные ими суммы совсем незначительны. Так, удмуртский «Ижкомбанк» привлек 11,7 млн рублей, из которых 7,6 млн — средства госкомпаний. В «АктивКапитал Банк» — частное финучреждение из Самары — поступило 2,4 млн рублей от государственного корпоративного сектора. В кировском банке «Хлынов» семьи Березиных компании разместили 2,2 млн рублей.
Самой распространенной формой госфондирования в прошлом году оставалось привлечение денег от компаний с государственным участием. Из 100 банков с наибольшим объемом госсресурсов средства компаний в прошлом году привлекали 98 (годом ранее — 93). Федеральные госсредства в 2017 году поступили в 53 банка. Деньги регионов в банках — самый редкий случай: их привлекли только 25 финансовых учреждений из 100.
|№
|БАНК
|ПОСТУПЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ (ВСЕГО) ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ.
|ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ГОСКОМПАНИЙ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ.
|ПОСТУПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ.
|ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ.
|1
|Банк ВТБ
|44.690.382.727
|14.461.411.351
|3.145.484.469
|27.083.486.907
|2
|Сбербанк России
|7.005.887.162
|5.197.971.241
|313.014.739
|1.494.901.182
|3
|Газпромбанк
|3.307.138.248
|1.050.957.759
|1.518.340.000
|737.840.489
|4
|Российский Сельскохозяйственный банк
|2.406.739.818
|894.072.602
|1.042.713.650
|469.953.566
|5
|ВТБ 24
|2.216.035.204
|406.583.888
|576.450.000
|1.233.001.316
|6
|ФК Открытие
|1.820.991.682
|807.086.406
|273.845.000
|740.060.276
|7
|БМ-Банк
|1.773.789.000
|0
|0
|1.773.789.000
|8
|АК БАРС Банк
|1.289.507.475
|985.731.143
|206.243.869
|97.532.463
|9
|Уральский банк реконструкции и развития
|1.112.359.268
|4.439.364
|0
|1.107.919.904
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