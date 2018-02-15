Главные кошельки страны: в каких банках осели деньги государства

Подавляющую долю госфондирования аккумулировал ВТБ, а «Ак Барс» обошел крупнейших федеральных игроков

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, в каких банках в 2017 году аккумулировались средства государства и госкомпаний. Оказалось, что госфондирование продолжает распределяться крайне неравномерно: подавляющая часть денег осела в одном-единственном финансовом учреждении — ВТБ. В топ-100 банков по поступлению госсредств вошли и несколько татарстанских игроков.

Один за всех

Главным кошельком для размещения госресурсов — денег Минфина, Центрального банка, регионов и бюджетных фондов — была и остается группа ВТБ, точнее, ее головной банк: в нем хранится больше государственных средств, чем в 10 других крупнейших банках вместе взятых. За прошлый год объем госсредств в ВТБ увеличился более чем на 9% и составил 44,69 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем в Сбербанке (7 млрд рублей) и в 13 раз — чем в «Газпромбанке» (3,3 млрд рублей).

Основная часть денег, которые государство разместило в ВТБ — это федеральные средства, их доля в общей структуре превышает 60% (27,08 млрд рублей). Еще 14,46 млрд в ВТБ в прошлом году разместили компании с государственным участием. Поступления от регионов были гораздо менее существенны — 3,14 млрд рублей.

По-другому складывались пассивы у Сбербанка: из привлеченных им 7 млрд рублей около 74% поступили от госкомпаний, объем привлечения непосредственно от государства составил 1,8 млрд рублей, из которых 1,49 млрд рублей — это федеральные деньги.

Большую часть госсредств «Газпромбанка» составили деньги от регионов — 1,51 млрд рублей. Еще 1,05 млрд рублей в нем разместили госкомпании, а всего в прошлом году банк получил 3,3 млрд рублей госсредств — чуть меньше, чем в 2016-м.

Главным кошельком для размещения госресурсов была и остается группа ВТБ. Фото wsjournal.ru



«Россельхозбанк» увеличил привлечение ресурсов от государства в 2,5 раза — с 982,5 млн рублей в 2016 году до 2,4 млрд рублей в 2017-м. Основную долю государственных ресурсов в его пассивах тоже занимают средства регионов — 1,04 млрд рублей. В ВТБ 24 (банк с 2018 года был объединен с ВТБ) было размещено 2,21 млрд, а в санируемом ФК «Открытие» — 1,82 млрд рублей.

Впрочем, «Открытие» получало государственные деньги не только в форме взносов на депозиты. Еще до санации банк боролся с последствиями паники, пытаясь компенсировать рекордный отток средств (около 600 млрд рублей в июле — августе 2016-го) с помощью привлечения займов от ЦБ. «Открытие» прибегло к механизму экстренного предоставления ликвидности, а также привлекало от регулятора займы РЕПО. Уже к сентябрю совокупный долг банка перед ЦБ перевалил за 1 трлн рублей.

«Ак Барс» и УБРиР вышли в топ

В первой десятке по сумме привлеченных госресурсов оказались и два крупнейших региональных банка — татарстанский «Ак Барс» Банк и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) из Свердловской области.

«Ак Барс» привлек в общей сложности 1,29 млрд рублей, заняв по этому показателю 8-е место. Большую часть этих денег — 985,7 млн рублей — в нем разместили компании; объем региональных средств составил 206,2 млн рублей. При этом по сравнению с 2016 годом сумма поступлений госресурсов у «Ак Барса» снизилась на 124 млн рублей.

Суммарные поступления госсредств в УБРиР, наоборот, увеличились в 2,5 раза — с 450,5 млн в 2016-м до 1,11 млрд рублей в 2017 году. Подавляющую долю (1,1 млрд рублей) уральский банк привлек от федеральных органов и лишь 4,4 млн рублей — от государственных компаний.

По объему поступления госресурсов УБРиР и «Ак Барс» в прошлом году обошли крупнейших федеральных игроков. Например, таких как «Альфа-Банк» и Московский кредитный банк (МКБ), который контролирует глава концерна «Россиум» Роман Авдеев. Так, «Альфа-Банк» привлек 882,1 млн рублей, МКБ — 820,1 млн рублей (в обоих случаях речь идет в основном о федеральных средствах).

«Ак Барс» привлек в общей сложности 1,29 млрд рублей, заняв по этому показателю 8-е место. Фото akbars.ru

Госкомпании накачали «Тимер» и «Банк Казани»

Отметим, что в сотню банков по объему госсредств — правда, уже не в ее начало — попали и другие финансовые учреждения из Татарстана, а именно «Банк Казани», «Алтынбанк» и «Тимер Банк». Все они привлекали деньги исключительно от госкомпаний.

В «Банке Казани», основным бенефициаром которого является бывший вице-мэр Казани Оскар Прокопьев, госкомпании разместили 14,57 млн рублей, в «Алтынбанке» семьи Абдуллиных — 6 млн рублей. «Тимер Банк» получил 32,7 млн рублей. В его случае речь, судя по всему, идет о вливаниях со стороны госкорпорации «Ростехнологии» — не так давно ее «РФК-Банк» стал собственником «Тимера». Ранее банк принадлежал компании «Новая нефтехимия», подконтрольной экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.

Среди банков с госфондированием оказались и организации из многих других регионов, но привлеченные ими суммы совсем незначительны. Так, удмуртский «Ижкомбанк» привлек 11,7 млн рублей, из которых 7,6 млн — средства госкомпаний. В «АктивКапитал Банк» — частное финучреждение из Самары — поступило 2,4 млн рублей от государственного корпоративного сектора. В кировском банке «Хлынов» семьи Березиных компании разместили 2,2 млн рублей.

Самой распространенной формой госфондирования в прошлом году оставалось привлечение денег от компаний с государственным участием. Из 100 банков с наибольшим объемом госсресурсов средства компаний в прошлом году привлекали 98 (годом ранее — 93). Федеральные госсредства в 2017 году поступили в 53 банка. Деньги регионов в банках — самый редкий случай: их привлекли только 25 финансовых учреждений из 100.

Топ-100 банков России по поступлению госсредств

№ БАНК ПОСТУПЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ (ВСЕГО) ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ГОСКОМПАНИЙ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ. 1 Банк ВТБ 44.690.382.727 14.461.411.351 3.145.484.469 27.083.486.907 2 Сбербанк России 7.005.887.162 5.197.971.241 313.014.739 1.494.901.182 3 Газпромбанк 3.307.138.248 1.050.957.759 1.518.340.000 737.840.489 4 Российский Сельскохозяйственный банк 2.406.739.818 894.072.602 1.042.713.650 469.953.566 5 ВТБ 24 2.216.035.204 406.583.888 576.450.000 1.233.001.316 6 ФК Открытие 1.820.991.682 807.086.406 273.845.000 740.060.276 7 БМ-Банк 1.773.789.000 0 0 1.773.789.000 8 АК БАРС Банк 1.289.507.475 985.731.143 206.243.869 97.532.463 9 Уральский банк реконструкции и развития 1.112.359.268 4.439.364 0 1.107.919.904



