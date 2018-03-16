Ипотека в России выросла на полтриллиона

Анализ ипотечного рынка по итогам 2017 года

«Реальное время» продолжает следить за ситуацией на рынке ипотечного кредитования в России. Тенденция, наметившаяся еще по итогам 9 месяцев 2017 года, сохранилась до конца декабря: объем кредитов вырос с 1,5 до 2 трлн рублей, а средний размер ипотечного кредита достиг почти 1,9 млн рублей.

Ипотека выросла на четверть

Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», рынок ипотечного кредитования в стране растет. В 2017 году общий объем ипотечных жилищных кредитов, выданных российскими банками, составил около 2 трлн рублей. По сравнению с 2016 годом эта цифра довольно значительно выросла: тогда она была на четверть с лишним меньше — 1,457 трлн рублей. Выросло, соответственно, и общее число выданных рублевых жилищных кредитов — на 22%, с 843 тыс. до 1,074 млн. Средний размер ипотечного кредита, таким образом, вырос на 7,5% — с 1,73 до 1,87 млн рублей.

Общая задолженность по жилищным кредитам перед российскими банками составила 5,2 трлн рублей — годом ранее она составляла 4,5 млрд рублей. А вот просроченная задолженность составила 58,3 млрд рублей — годом ранее она составляла 51,3 млрд рублей. Доля «просрочки» не изменилась и составляет около 1,1%.

Сбербанк берет количеством, а ВТБ упускает «долевиков»

Крупнейшим банком по объему выдачи ипотечных жилищных кредитов традиционно стал Сбербанк. В 2017 году главный банк страны выдал 647 тыс. таких кредитов на общую сумму 1,12 трлн рублей. Это 56% от общей суммы кредитования в России. Сумма выданных Сбербанком кредитов за год увеличилась в полтора раза, а их количество — на треть. Договоров долевого участия — около 27%. Средний размер ипотечного жилищного кредита у Сбербанка составил 1,73 млн рублей — годом ранее показатель составлял 1,54 млн рублей, что довольно мало по сравнению с другими банками. Сказывается, видимо, массовость выдачи кредитов Сбербанком.

Крупнейшим банком по объему выдачи ипотечных жилищных кредитов традиционно стал Сбербанк. Фото kreditipo.ru



Второе место по числу ипотечных жилищных кредитов традиционно у банка ВТБ24 (сейчас не работает как самостоятельное лицо и включен в состав ВТБ, но в данных ЦБ за 2017 проходит под прежним названием). За 2017 год он выдал около 182 тыс. таких кредитов. Под долевое строительство здесь выдано заметно больше, чем у Сбербанка — более трети, или 38%. Отметим, что этот показатель у банка в прошлом году был еще больше — почти половина, или 47%. Общая сумма выданных ипотечных жилищных кредитов в ВТБ24 составила почти 390 млрд рублей — этот показатель вырос на 21%. Показатель ВТБ24 весьма далек от Сбербанка, но сдвинуть его со второго места едва ли кому-то удастся в ближайшее время: другие банки кредитуют в разы меньше. При этом средний размер ипотеки в ВТБ24 был и остается заметно выше, чем у Сбербанка, — 2,14 млн рублей (годом ранее — 1,9 млн рублей): банк ориентируется на более состоятельных заемщиков.

Рост в полтора раза у «Газпромбанка» и маленькие кредиты «Совкомбанка»

Еще три банка, вошедшие в топ-5 по объему выданных ипотечных жилищных кредитов, имеют результаты от 53 до 83 млрд рублей. Третье место оказалось у «Газпромбанка» (ГПБ), выдавшего 35,3 тыс. кредитов на 83,2 млрд рублей. Количество выданных кредитов у банка выросло за год в полтора раза — на 54%, а их общая сумма — на 55%. Средний размер кредита практически не изменился и составил 2,35 млн рублей — больше, чем у двух крупнейших банков.

Четвертое место оказалось у практически не изменившего свои показатели за год «Россельхозбанка». Всего банк выдал 42,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 72,8 млрд рублей. Число кредитов выросло на 4%, а их сумма — на 13%. Как можно заметить, при большем количестве кредитов их общая сумма меньше, чем у «Газпромбанка». Как следствие, у банка довольно небольшой средний размер кредита — 1,7 млрд рублей, причем за год он стал даже ниже, чем у Сбербанка. Год назад «Россельхозбанк» все же опережал, пусть и ненамного, крупнейший банк страны по среднему размеру кредита.

«ДельтаКредит» в 2017 году выдал около 20 тыс. кредитов на общую сумму 53 млрд рублей. Фото bankinform.ru

Замыкает пятерку лидеров «ДельтаКредит». Банк в 2017 году выдал около 20 тыс. кредитов (по этому показателю он оказался позади «Совкомбанка») на общую сумму 53 млрд рублей. Интересно, что размер среднего кредита у банка уменьшился за год с 2,74 до 2,62 млн рублей, но итоговый объем выданных кредитов вырос на 29%, а число кредитов — на 34%.

Более 10 тыс. ипотечных кредитов за год, кроме того, выдал «Совкомбанк» (22 тыс. на 19,6 млрд рублей), но не вошел в топ благодаря низкой средней величине кредита (887 тыс. рублей), «Уралсиб» (13 тыс. кредитов на 27,8 млрд рублей), банк «Санкт-Петербург» (11,2 тыс. кредитов на 24,4 млрд рублей) и «Райффайзенбанк» (10,8 тыс. кредитов на 31,1 млрд рублей).

Жилищные кредиты, 2017 год

БАНК Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год Общая задолженность рублевых жилищных кредитов Просроченная задолженность по рублевым жилищным кредитам Доля просроченной задолженности, % Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве ПАО Сбербанк (рег.№ 1481) 647.372 647.316 174.509 1.121.366.537 1.121.342.317 ВТБ 24 (ПАО) (рег.№ 1623) 181.962 181.962 69.415 389.473.603 389.473.603 Банк ГПБ (АО) (рег.№ 354) 35.388 35.388 11.586 83.176.826 83.176.826 АО «Россельхозбанк» (рег.№ 3349) 43.893 42.550 8.573 73.366.384 72.812.966 АО «КБ ДельтаКредит» (рег.№ 3338) 20.166 20.166 3.266 52.924.947 52.924.947 АО «Райффайзенбанк» (рег.№ 3292) 10.776 10.776 2.645 31.079.785 31.079.785 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (рег.№ 2275) 13.193 13.169 6.300 27.911.126 27.788.071 ПАО «Банк „Санкт-Петербург" (рег.№ 436) 11.229 11.228 7.134 24.413.548 24.412.848