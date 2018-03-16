Ипотека в России выросла на полтриллиона
Анализ ипотечного рынка по итогам 2017 года
«Реальное время» продолжает следить за ситуацией на рынке ипотечного кредитования в России. Тенденция, наметившаяся еще по итогам 9 месяцев 2017 года, сохранилась до конца декабря: объем кредитов вырос с 1,5 до 2 трлн рублей, а средний размер ипотечного кредита достиг почти 1,9 млн рублей.
Ипотека выросла на четверть
Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», рынок ипотечного кредитования в стране растет. В 2017 году общий объем ипотечных жилищных кредитов, выданных российскими банками, составил около 2 трлн рублей. По сравнению с 2016 годом эта цифра довольно значительно выросла: тогда она была на четверть с лишним меньше — 1,457 трлн рублей. Выросло, соответственно, и общее число выданных рублевых жилищных кредитов — на 22%, с 843 тыс. до 1,074 млн. Средний размер ипотечного кредита, таким образом, вырос на 7,5% — с 1,73 до 1,87 млн рублей.
Общая задолженность по жилищным кредитам перед российскими банками составила 5,2 трлн рублей — годом ранее она составляла 4,5 млрд рублей. А вот просроченная задолженность составила 58,3 млрд рублей — годом ранее она составляла 51,3 млрд рублей. Доля «просрочки» не изменилась и составляет около 1,1%.
Сбербанк берет количеством, а ВТБ упускает «долевиков»
Крупнейшим банком по объему выдачи ипотечных жилищных кредитов традиционно стал Сбербанк. В 2017 году главный банк страны выдал 647 тыс. таких кредитов на общую сумму 1,12 трлн рублей. Это 56% от общей суммы кредитования в России. Сумма выданных Сбербанком кредитов за год увеличилась в полтора раза, а их количество — на треть. Договоров долевого участия — около 27%. Средний размер ипотечного жилищного кредита у Сбербанка составил 1,73 млн рублей — годом ранее показатель составлял 1,54 млн рублей, что довольно мало по сравнению с другими банками. Сказывается, видимо, массовость выдачи кредитов Сбербанком.
Второе место по числу ипотечных жилищных кредитов традиционно у банка ВТБ24 (сейчас не работает как самостоятельное лицо и включен в состав ВТБ, но в данных ЦБ за 2017 проходит под прежним названием). За 2017 год он выдал около 182 тыс. таких кредитов. Под долевое строительство здесь выдано заметно больше, чем у Сбербанка — более трети, или 38%. Отметим, что этот показатель у банка в прошлом году был еще больше — почти половина, или 47%. Общая сумма выданных ипотечных жилищных кредитов в ВТБ24 составила почти 390 млрд рублей — этот показатель вырос на 21%. Показатель ВТБ24 весьма далек от Сбербанка, но сдвинуть его со второго места едва ли кому-то удастся в ближайшее время: другие банки кредитуют в разы меньше. При этом средний размер ипотеки в ВТБ24 был и остается заметно выше, чем у Сбербанка, — 2,14 млн рублей (годом ранее — 1,9 млн рублей): банк ориентируется на более состоятельных заемщиков.
Рост в полтора раза у «Газпромбанка» и маленькие кредиты «Совкомбанка»
Еще три банка, вошедшие в топ-5 по объему выданных ипотечных жилищных кредитов, имеют результаты от 53 до 83 млрд рублей. Третье место оказалось у «Газпромбанка» (ГПБ), выдавшего 35,3 тыс. кредитов на 83,2 млрд рублей. Количество выданных кредитов у банка выросло за год в полтора раза — на 54%, а их общая сумма — на 55%. Средний размер кредита практически не изменился и составил 2,35 млн рублей — больше, чем у двух крупнейших банков.
Четвертое место оказалось у практически не изменившего свои показатели за год «Россельхозбанка». Всего банк выдал 42,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 72,8 млрд рублей. Число кредитов выросло на 4%, а их сумма — на 13%. Как можно заметить, при большем количестве кредитов их общая сумма меньше, чем у «Газпромбанка». Как следствие, у банка довольно небольшой средний размер кредита — 1,7 млрд рублей, причем за год он стал даже ниже, чем у Сбербанка. Год назад «Россельхозбанк» все же опережал, пусть и ненамного, крупнейший банк страны по среднему размеру кредита.
Замыкает пятерку лидеров «ДельтаКредит». Банк в 2017 году выдал около 20 тыс. кредитов (по этому показателю он оказался позади «Совкомбанка») на общую сумму 53 млрд рублей. Интересно, что размер среднего кредита у банка уменьшился за год с 2,74 до 2,62 млн рублей, но итоговый объем выданных кредитов вырос на 29%, а число кредитов — на 34%.
Более 10 тыс. ипотечных кредитов за год, кроме того, выдал «Совкомбанк» (22 тыс. на 19,6 млрд рублей), но не вошел в топ благодаря низкой средней величине кредита (887 тыс. рублей), «Уралсиб» (13 тыс. кредитов на 27,8 млрд рублей), банк «Санкт-Петербург» (11,2 тыс. кредитов на 24,4 млрд рублей) и «Райффайзенбанк» (10,8 тыс. кредитов на 31,1 млрд рублей).
|БАНК
|Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год
|Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год
|Общая задолженность рублевых жилищных кредитов
|Просроченная задолженность по рублевым жилищным кредитам
|Доля просроченной задолженности, %
|Жилищные кредиты, всего, из них:
|ипотечные жилищные кредиты, всего, из них:
|выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Жилищные кредиты, всего, из них:
|ипотечные жилищные кредиты, всего, из них:
|выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|ПАО Сбербанк (рег.№ 1481)
|647.372
|647.316
|174.509
|1.121.366.537
|1.121.342.317
|ВТБ 24 (ПАО) (рег.№ 1623)
|181.962
|181.962
|69.415
|389.473.603
|389.473.603
|Банк ГПБ (АО) (рег.№ 354)
|35.388
|35.388
|11.586
|83.176.826
|83.176.826
|АО «Россельхозбанк» (рег.№ 3349)
|43.893
|42.550
|8.573
|73.366.384
|72.812.966
|АО «КБ ДельтаКредит» (рег.№ 3338)
|20.166
|20.166
|3.266
|52.924.947
|52.924.947
|АО «Райффайзенбанк» (рег.№ 3292)
|10.776
|10.776
|2.645
|31.079.785
|31.079.785
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (рег.№ 2275)
|13.193
|13.169
|6.300
|27.911.126
|27.788.071
|ПАО «Банк „Санкт-Петербург" (рег.№ 436)
|11.229
|11.228
|7.134
|24.413.548
|24.412.848
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