Битва за казармы Октябрьского городка: суд обязал город провести капремонт в доме под снос

Исполкому Казани отказали в просьбе не обновлять ветхое здание с двумя последними жильцами

Казанцы — противники переезда из Октябрьского городка — выиграли очередную судебную битву с городскими властями. Компания «Унистрой» расселяет в жилом комплексе три старых дома, чтобы построить на их месте многофункциональный центр. Большинство жильцов переехали, но некоторых предлагаемые девелопером условия пока не устраивают. При этом две жительницы потребовали капитально отремонтировать один из домов, в котором остались только их квартиры. Город пытался оспорить ремонт в здании, планируемом к сносу, но суд встал на сторону граждан. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спасибо вам большое, уважаемый суд»

Такими словами встретили решение Советского райсуда жительницы Октябрьского городка Надежда Сорокина и Юлия Скрипка. Суд отказал городу в просьбе не проводить капремонт в доме 1/15, где проживают женщины, хотя в здании остались только их две квартиры. Все остальные жильцы из здания бывшей казармы 1910 года постройки переехали.

По данным мэрии, две квартиры в этом доме — в собственности граждан, еще шесть — у инвестора ООО «Вишневый пай», три в процессе купли-продажи и одна — свободная муниципальная. Но переезжать отказываются только Сорокина и Скрипка, ссылаясь на то, что девелопер предложил им неравноценный обмен.

Пока не договорились с застройщиком и семеро жителей двух соседних домов: 1/2 и 1/13. В компании UD Group (близка к «Унистрою») сообщили, что расселяют бывшие казармы городка, чтобы построить на их месте многофункциональный центр. Большинство домов уже расселены, капремонт одного из них не актуален, раз здание все равно пойдет под снос, поясняют представители застройщика.

Надежда Сорокина и Юлия Скрипка, похоже, вовсе передумали переезжать и продолжают настаивать на капремонте. Фото Юлии Косолапкиной



Однако Надежда Сорокина и Юлия Скрипка, похоже, вовсе передумали переезжать и продолжают настаивать на капремонте. Город ходатайствовал об отмене работ, но суд принял сторону заинтересованных жителей. Тем не менее представитель исполкома Рамиль Сафин после заседания сообщил, что решение будет обжаловано. «Все зависит от того, как пройдет общее собрание собственников помещений, на котором также будут поднимать этот вопрос. Если согласятся, что капитальный ремонт не нужен, то обжалование решения суда уже не потребуется», — пояснил юрист.

Инвестор планирует расселить всех жителей

Скандал с расселением и капремонтом казарм Октябрьского городка тянется с 2012 года. «На территории военного городка расположены 11 домов, которые до 2012 года находились в собственности Минобороны России. Во время подготовки к передаче в муниципальную собственность вместе с уполномоченным органом Министерства обороны РФ Казанской коммунальной эксплуатационной частью было установлено, что восемь домов нуждаются в капитальном ремонте, а в трех домах — 1/2, 1/13, 1/15 — его проведение нецелесообразно из-за неудовлетворительного технического состояния», — поясняют в пресс-службе мэрии Казани.

С 2007 года исполком Казани поднимал вопрос о необходимости финансирования капремонта восьми домов и расселения трех. В 2012 году деньги были выделены из бюджета РТ, и тогда дома приняли на баланс города. По оставшимся трем зданиям до конца вопрос не решен. В исполкоме подчеркивают, что решили оформить в муниципальную собственность дома 1/2, 1/13, 1/15 только после того, как появился инвестор и предложил вариант с их расселением за свой счет.

В исполкоме подчеркивают, что решили оформить в муниципальную собственность дома 1/2, 1/13, 1/15 только после того, как появился инвестор и предложил вариант с их расселением за свой счет. Фото Максима Платонова



Незадолго до этого жильцы решали вопрос с проведением капремонта. Решением от 31 марта 2014 года суд возложил на городские власти обязанность по его проведению. Правда, с тех пор его так и не провели, судебные приставы были вынуждены штрафовать исполком, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Появление инвестора в лице «Вишневого пая», казалось бы, облегчило положение жильцов.

— Однако в связи с объявленным согласием большинства собственников помещений с предложением инвестора о переселении жителей во вновь построенные дома, исполнительный лист (о проведении капремонта, — прим. ред.) был ими отозван, 8 апреля 2015 года исполнительное производство было окончено, а организация капитального ремонта приостановлена, — комментируют в пресс-службе мэрии Казани.

В 2017 году собственники двух квартир дома 1/15, которые не договорились с инвестором, как сообщают в пресс-службе исполкома, снова подали заявление о возобновлении исполнительного производства, которое обязывает муниципалитет провести капремонт. Большая часть квартир уже в собственности у инвестора, поэтому им было принято решение провести собрание, что никакой необходимости в капремонте нет — жильцов же все равно расселят.

«Вопрос об аварийности дома на повестку собрания не выносился. Инвестор планирует отселить всех жителей дома», — комментируют в пресс-службе мэрии. Фото Романа Хасаева



Признание дома аварийным не последует

Жильцы опасались перспективы, что суд может согласиться с отсутствием необходимости проводить капремонт. Тогда, по их мнению, жилой дом признают аварийным, «повесят» на исполком, который отложит решение вопроса в долгий ящик. В исполкоме опровергли эти рассуждения. «В случае удовлетворения судом ходатайства исполкома Казани о приостановлении исполнительного производства признание дома аварийным автоматически не последует. Вопрос об аварийности дома на повестку собрания не выносился. Инвестор планирует отселить всех жителей дома», — комментируют в пресс-службе мэрии. Об этом же говорят и в компании, выступающей инвестором территории.

— Мы расселяем жильцов в новые квартиры. Проведение капитального ремонта в домах, которые будут идти под снос, нецелесообразно. Вы же не идете ремонтировать каблук, зная, что завтра купите новые туфли. Жильцам дана возможность въехать в новые квартиры с чистовой отделкой здесь же, в жилом комплексе «АртСити», площадью равной их квартирам, либо в других жилых комплексах с использованием повышающего коэффициента площади. Если жильцы хотят приобрести квартиру больше, то они могут доплатить. При этом доплату мы предлагаем с дисконтом. Практически все жильцы выбрали квартиры, которые мы для них забронировали. Со стороны компании предпринимаются все действия для того, чтобы процесс расселения шел максимально быстро и комфортно для жильцов, — объясняет руководитель отдела маркетинга UD Group Елена Фаттахова.