Такие олимпийские паузы нам нужны: праздник хоккея и добрых дел удался

«Ак Барс» и «Нефтяник» провели благотворительный «матч дружбы»

«Матчи дружбы» между казанским «Ак Барсом» и альметьевским «Нефтяником» становятся традицией — команды встретились в нынешнем сезоне уже второй раз. Вчера они прибавили к этому еще одну приятную деталь: матчи стали благотворительными — все вырученные от продажи билетов средства пошли на нужды местной школы-интерната. И команды сделали все, чтобы зрители остались довольны зрелищем, за которое заплатили. Редакция «Реального времени» рассказывает, почему эти встречи правильнее называть все-таки «матчами дружбы», а не дерби, и как «Ак Барс» показал хоккей другого уровня.

«Матч дружбы» или татарстанское дерби?

Возможно, для многих это станет открытием, но далеко не все хоккейные болельщики в Альметьевске относятся лояльно к главной команде республики. Нелюбовь к «Ак Барсу» особенно выражена в среде фанатов «Нефтяника». Тут бытует мнение, что по справедливости именно их команда должна представлять республику в КХЛ, поскольку именно в Альметьевске располагается штаб-квартира главного спонсора обеих команд ПАО «Татнефть».

С другой стороны, большинство альметьевцев поддерживает казанскую команду в КХЛ и многие даже регулярно ездят в Казань на матчи «Ак Барса». И когда перед началом игры на видеокубе дворца спорта «Юбилейный» (который, кстати, достался Альметьевску в наследство от казанской «Татнефть Арены») объявляли состав «барсов» с изображением хоккеистов, особых аплодисментов и одобрительного гула удостоились Данис Зарипов и Джастин Азеведо. Было очевидно, что за «Ак Барсом» в Альметьевске следят пристально и хорошо знают казанских игроков.

Да и судя по тому, сколько зрителей на трибунах имели при себе зелено-красную атрибутику «Ак Барса», стоило призадуматься, чьих поклонников было больше. Ну а последним аргументом в пользу того, что эту игру можно смело называть «матчем дружбы», стал сбор средств для местной школы-интерната: болельщики, купив билеты и поучаствовав в аукционе, в котором разыгрывалась «сетка» «Ак Барса», собрали на нужды детей больше двухсот тысяч рублей.

Особых аплодисментов и одобрительного гула удостоились Данис Зарипов и Джастин Азеведо



Для «барсов» сезон начинается с чистого листа

Пресс-служба «Ак Барса» тем временем привезла в Альметьевск целый десант казанских журналистов, дабы те осветили уже второй «матч дружбы» в сезоне. В июле команды уже встречались в таком же поединке. Тогда они только начинали свою подготовку к сезонам в КХЛ и ВХЛ, и были далеки от своей лучшей формы. Впрочем, даже в тех кондициях «барсы» поначалу не слишком напрягались, но в итоге поднажали и вытянули победу в овертайме (2:3).

Вчера же команды проводили матч уже в преддверии решающих игр плей-офф. У казанцев до решающих игр 3 недели, а альметьевцы вообще не прерывали свой ход в Высшей хоккейной лиге. Здесь паузы на Олимпиаду нет. Кстати, уже на этой неделе альметьевцы приедут в Казань на очный матч с «Барсом». Правда, от этого поединка особых перемен ждать не стоит: альметьевцы уже обеспечили себе место в первой четверке предстоящего плей-офф ВХЛ.

«Ак Барс» же, по сути, начинает свой сезон заново. Перерыв в чемпионате, первую часть которого казанцы провели в жарких Арабских Эмиратах, а вторую займут изнуряющими тренировками без спаррингов, сильно смахивает на предсезонку. Очевидно, что тренерский штаб вновь принялся закладывать «физику» команде перед предстоящими матчами в плей-офф, как это было перед началом сезона. Не исключено, что в каждой из серий Кубка Гагарина придется провести по шесть-семь матчей, так что физическое состояние хоккеистов может выйти на первый план на последних стадиях турнира на вылет.

Команды проводили матч уже в преддверии решающих игр плей-офф



Казанцы под нагрузкой, или просто «прощали» Альметьевск?

Неудивительно, что в первом периоде казанцы выглядели тяжеловато. Скорости были очень далеки от тех, что мы видели в последней январской игре с ЦСКА. Так что ровная игра без доминирования кого-либо из соперников не стала большим сюрпризом. Да и товарищеский статус игры тоже давал о себе знать.

Нападающий «Нефтяника» Марат Ибрагимов имел первый по-настоящему опасный момент в игре, неожиданно выскочив справа от ворот Александра Шарыченкова и пробивая его в упор — голкипер вовремя сместился в ближний угол и забрал шайбу. Ну а когда «барсы» получили численное большинство в середине периода и крепко оккупировали зону «Нефтяника», стало очевидно, что они немного «прощают» соперника. «Ак Барс» сжимал свою хватку до узкого кольца вокруг ворот хозяев.

И в паре моментов, когда Потапову или Лукоянову оставалось лишь замыкать пустой угол, а голкипер альметьевцев Евгений Ярославлев (казанский воспитанник) уже не успевал перемещаться, те сначала принимали шайбу на «крюк» и лишь вторым движением бросали, давая время голкиперу вернуться. Впрочем, один из многочисленных хоккеистов «Ак Барса», которые имеют к Альметьевску непосредственное отношение, Артем Лукоянов, в перерыве поединка говорил чуть более мягко и дипломатично:

— Я слежу за нашей командой, они идут сейчас в числе лидеров. Такие матчи всегда тяжелые, им хочется обыграть такую команду, как «Ак Барс». А у нас сейчас такой период, как будто предсезонка. Отдохнули и сейчас втягиваемся. Ну и нам тоже хочется победить, чтобы не ударить в грязь лицом, — говорил Лукоянов уже о трудностях своей нынешней команды (символично, что игрок в одном комментарии относит себя и к одному, и к другому коллективу).

Разумеется, нагрузка, под которой сейчас находится «Ак Барс», давала о себе знать в течение всей игры. Однако «физика» и хладнокровие в завершающих моментах мало связаны. Все-таки было больше похоже, что казанцы просто не желали огорчать местную публику быстрым голом. Возможно, выполняли установку.

Разумеется, нагрузка, под которой сейчас находится «Ак Барс», давала о себе знать в течение всей игры



Пропустить, чтобы начать играть

Еще один воспитанник альметьевского хоккея в составе «Ак Барса» Василий Токранов в итоге и «подарил» первую шайбу хозяевам площадки, когда неуверенно принял игровой снаряд у собственных ворот и не успел его сохранить — на него тут же «напал» форвард альметьевцев Александр Чиглинцев. Игрок хозяев обокрал Токранова и прошил Шарыченкова — 1:0.

Как только «Ак Барс» понял, что теперь можно сыграть в более привычный для себя хоккей, он тут же начал набирать темп, результатом чего стала шайба Даниса Зарипова. Тот мастерски разобрался с Ярославлевым, отправив шайбу в ближний угол. И тут вновь трибуна ДС «Юбилейного» стала аплодировать форварду «Ак Барса» вне зависимости от клубных предпочтений. Любовь к Зарипову в Татарстане повсеместна.

Впрочем, тот же автор шайбы «Нефтяника» Чиглинцев после первых двух периодов еще не чувствовал какой-то угрозы и нарастающей разницы в уровне игры команд. А зря.

— Особой разницы в скорости я не почувствовал, — говорил Чиглинцев в перерыве. — Тут скорее думать и принимать решения надо быстрее, чем в ВХЛ. Ну а в физическом плане мы не уступаем, — резюмировал форвард «Нефтяника».

Уже после матча команды решили разыграть еще и буллиты



Альметьевск прочувствовал разницу КХЛ и ВХЛ

Кто же знал, что на третий период «Ак Барс» выйдет уже совсем другим. Судя по всему, все «сдерживающие факторы» с игроков были сняты. Уже вскоре после старта периода дальнюю «девятку» своего друга детства Евгения Ярославлева «прошил» Александр Бурмистров — 1:2.

После этого казанцы окончательно забрали шайбу под свой контроль, и альметьевским болельщикам оставалось лишь наслаждаться классным хоккеем уровня КХЛ в исполнении одной команды.

Вскоре на добивании сыграл Дмитрий Обухов, сделав счет 3:1. Ну а под конец игры, эффектно подхватив шайбу прямо на синей линии и выскочив один на один, Антон Глинкин мастерски разобрался с голкипером «Нефтяника» — 4:1.

Уже после матча команды решили разыграть еще и буллиты. Долгая серия тоже завершилась победой «барсов». Казанские воспитанники Владимир Ткачев и Альберт Яруллин обыграли своего товарища по академии «Ак Барса» Евгения Ярославлева, а потом еще долго улыбались и обнимались на послематчевом рукопожатии. Что в очередной раз показывает, насколько тесно связаны татарстанские клубы.

Праздник хоккея и добрых дел удался. Зрители получили настоящее удовольствие от игры и помогли собрать 218 тысяч рублей для детей. И послематчевый доступ на лед за автографами своих любимцев болельщики тоже оценили сполна.