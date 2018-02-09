«Экопарк «Дубрава» «срубают» в конкурсную массу АСВ

«Тандем-Д» рассчитывает достроить «Золотой колос» с новыми инвесторами

Застройщик одного из крупных казанских жилых комплексов «Экопарк «Дубрава» девелоперская компания «Тандем-Д» готовится передать недостроенные дома в распоряжение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», подавшей иск о ее банкротстве. «Тандем-Д» остался должен 2,1 млрд рублей по долгосрочному кредиту рухнувшего «Татфондбанка», который финансировал стройку. Предстоящее изъятие не повлечет за собой появления обманутых дольщиков, так как продажи в замороженных домах не велись, заверил «Реальное время» глава компании Андрей Симаков.

«При любом раскладе незавершенное строительство должно быть реализовано и достроено»

Вчера арбитражный суд Татарстана принял к производству заявление конкурсного управляющего «Татфондбанка» о признании банкротом застройщика жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» казанской компании «Тандем-Д». Как следует из картотеки суда, АСВ предъявило к ней требования в размере 2,1 млрд рублей. Первое судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления конкурсного управляющего назначено на 1 марта.

Элитный комплекс «Экопарк «Дубрава» — целый жилой микрорайон, расположенный в южной части Казани на улице Дубравной. Концепция его застройки предполагала строительство 24 жилых домов высотностью 9—19 этажей, возведение которых осуществлялось в несколько этапов. Три года назад у «Тандем-Д» сменились учредители: компания перешла под контроль группы компаний «Дар» и Ипотечного агентства РТ. С того момента «Тандем-Д» получил разрешение и построил несколько отдельных частей комплекса — дома стандарт-класса «Зимний дворец» и элит-класса «Лесная слобода». Как сообщил «Реальному времени» глава компании Андрей Симаков, за все время реализации проекта было построено 19 из 24 жилых домов, в финансировании которых участвовали «Татфондбанк» и «ИнтехБанк». Согласно финансовому отчету «Тандем-Д», к концу 2016 года у компании сохранялись долгосрочные кредиты на 1,9 млрд рублей, тогда как обязательства по привлеченным договорам долевого участия (ДДУ) отражены в размере 4,1 млрд рублей. Как следует из данных портала tatre.ru, в последнюю очередь попало строительство жилых домов бизнес-класса «Золотой колос», где, судя по всему, строительство осталось незавершенным.

Симаков сообщил, что застройщик предлагал АСВ достроить и продать жилье, чтобы закрыть долг перед ТФБ. Фото: gossov.tatarstan.ru



Андрей Симаков полагает, что его компания подвергнется процедуре банкротства, но «обманутых дольщиков» после изъятия незавершенных объектов не будет. «После того, как «Татфондбанк» обанкротился, мы, естественно, приостановили и строительство, и продажи. В оставшихся незавершенными домах не было продаж, — уверенно заявил он. — 2 млрд рублей — это крупная сумма. В счет нее они заберут все, что у нас осталось. Это 5 недостроенных домов разного уровня этажности. Остальные 19 домов в жилом комплексе «Экопарк «Дубрава» построены и переданы дольщикам в собственность».



Симаков сообщил также, что застройщик предлагал АСВ достроить и продать жилье, чтобы закрыть долг перед ТФБ. «Но по закону они этого сделать не могут, а могут только изъять имущество и потом продать», — объяснил он. По его мнению, после решения арбитражного суда предстоит выбрать способ санации компании. «Вот после того, как эта процедура пройдет, когда незавершенные объекты строительства выйдут из-под обременения АСВ, мы будет подбирать новых инвесторов и заканчивать строительство. Так как мы этот проект знаем, то логичнее нам его и достроить. При любом раскладе незавершенное строительство должно быть реализовано и достроено. Но сейчас оно в залоге и мы не можем ничего сделать», — рассказал глава компании.

Юрист: «Сделка нарушает права дольщиков»

«Реальное время» попросило казанского юриста Айрата Гатина прокомментировать предстоящую передачу домов «Экопарка «Дубрава». Эксперт сомневается, что сделку удастся осуществить.

— Андрей Симаков же хочет сказать: «забирайте в счет залога», и какую-то сделку осуществить по передаче имущества в конкурсную массу. На эту сделку, во-первых, нужно согласие арбитражного управляющего, который будет назначен. Во-вторых, другие кредиторы смогут ее сразу же оспорить, потому что она нарушает их права. В частности, нарушает права дольщиков, а у них преимущественное право требования, — поясняет гендиректор ООО «Юридический центр «Правосудие».

Не верит он и в то, что дома уйдут в конкурсную массу без дольщиков, как уверяет застройщик. «В этом же и смысл заключается: как только забиваются сваи, сразу же появляются покупатели, начинают реализовывать по ДДУ. Объекты же строятся не только на кредитные деньги, но и на деньги дольщиков. Иначе это бы разрушило саму экономическую модель».

Юрист подчеркивает, что права дольщиков в данном случае законом защищены: «У них преимущественная очередь». Фото pravosudie.me



Скорее всего, покупатели квартир в передаваемых домах пока даже не подозревают о том, что их ждет. Но специалисты советуют им оспорить сделку «Тандем-Д» с АСВ в арбитражном суде.

— Если, конечно, такая сделка вообще будет совершена. Я сомневаюсь, что арбитражный управляющий даст согласие на это. Иначе его потом самого могут отстранить. Но если даже допустить это, как только будет введена процедура наблюдения, арбитражный управляющий опубликует сообщение. Я рекомендую дольщикам отслеживать картотеку арбитражных дел и ресурс ЕФРСБ, где публикуются все сообщения о банкротствах. И в течение 30 дней им необходимо включиться в реестр требований кредиторов путем подачи заявления в арбитражный суд, — советует Гатин.

Юрист подчеркивает, что права дольщиков в данном случае законом защищены: «У них преимущественная очередь». То есть требования граждан, купивших квартиры, будут удовлетворены в преимущественном порядке. Кроме того, им советуют требовать не деньги, а передачу жилого помещения в собственность.

История с «Тандем-Д» и участием в докапитализации ТФБ

Компания «Тандем-Д» оказалась в руках Симакова, когда в середине 2014 года ее выкупили структуры возглавляемого им «Ипотечного агентства РТ» (ИА РТ). В отчетности указано, что в рамках проекта «Экопарк «Дубрава» агентство получило вознаграждение за выполнение функций заказчика-застройщика в 76,7 млн рублей (всего на стройке «Дубравы» только за 2014 год освоили 1,5 млрд рублей). Стройка самого жилого комплекса проходила не гладко. Будущие жильцы постоянно жаловались на сорванные сроки сдачи домов.

Кстати, на фоне слияния «Тандем-Д» и ИА РТ возникла та самая группа компаний «Дар», которая работала на рынке загородной недвижимости. В 2015 году «Ипотечное агентство РТ» участвовало в докапитализации «Татфондбанка». ИА РТ тогда вошло в число акционеров банка, получив 8,735% акций ТФБ на общую сумму 1,26 млрд рублей. Агентство было акционером банка и в прежние годы.

Компания «Тандем-Д» оказалась в руках Симакова, когда в середине 2014 года ее выкупили структуры возглавляемого им «Ипотечного агентства РТ» (ИА РТ)



Еще одна структура Андрея Симакова — «АИЖК РТ» — была создана еще в 2008 году и носила название ОАО «ИпотекаЛизинг16». Но до 2012 года основным ипотечным оператором в республике было именно ИА РТ, а вовсе не АИЖК РТ. Обе компании возглавлял Симаков. Все изменилось в 2012 году. Тогда на рефинансирование ипотечных кредитов и займов при плане в 492 млн рублей АИЖК РТ выдало 542,5 млн рублей. В отчетности ИА РТ за 2012 год строка «рефинансирование ипотечных закладных» исчезает. Компания декларировала развитие девелоперских проектов.