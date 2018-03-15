Спортивный дух: Татарстан, Самара и Нижний Новгород тратят 50 миллиардов на физкультуру
Сколько жителей Поволжья занимаются спортом и сколько платят за него
«Реальное время» завершает цикл материалов, посвященных анализу ситуации со спортивными занятиями населения. Мы рассказывали о том, сколько стоит посещать фитнес-центры в Казани и Набережных Челнах. Сегодня мы проанализируем, как много жителей Татарстана и Приволжского федерального округа занимаются спортом, сколько соответствующих объектов в округе, а также сколько денег выделяется на физкультуру и спорт.
Спортом занимается лишь треть, а среди студентов — около 80%
Согласно статистическим данным на начало 2017 года, доля россиян, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, оказалась чуть больше трети — 34,2%. В Приволжском федеральном округе этот показатель — в пределах среднего и варьируется в пределах от 30,9% (в Саратовской области) до 41,5% (в Татарстане). За последнее время, впрочем, спорт стал гораздо более популярным: за 6 лет доля занимающихся спортом россиян на выросла на 15,7% (почти в два раза, с 18,5%). В Татарстане показатель вырос еще больше — на 18,4% (с 23,1%). Меньше всего доля занимающихся спортом выросла в Марий Эл — с 33,8% до 39%, а больше всего — в Нижегородской области, на 22,5%.
|Субъект
Российской
Федерации
|Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (процентов)
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|Изменение за 6 лет
|Российская Федерация
|18,50%
|20,60%
|22,5%
|27,5%
|29,0%
|31,9%
|34,2%
|15,7%
|Кировская область
|18,29%
|19,40
|22,1
|26,4
|27,4
|30,7%
|32,4%
|14,1%
|Нижегородская область
|13,80%
|19,42
|22,9
|30,3
|31,4
|33,9%
|36,3%
|22,5%
|Оренбургская область
|22,12%
|23,58
|25,9
|31,1
|40,6
|32,4%
|34,1%
|12,0%
|Пензенская область
|22,67%
|29,56
|32,2
|37,3
|37,4
|38,8%
|39,4%
|16,7%
|Пермский край
|14,95%
|16,25
|18,1
|21,4
|22,0
|30,2%
|32,0%
|17,1%
|Республика Башкортостан
|20,48%
|22,02
|23,1
|28,6
|28,9
|31,0%
|34,3%
|13,8%
|Республика Марий Эл
|33,80%
|34,10
|34,4
|38,7
|37,7
|37,7%
|39,0%
|5,2%
|Республика Мордовия
|28,53%
|29,02
|29,3
|33,3
|33,7
|35,7%
|39,6%
|11,1%
|Республика Татарстан
|23,12%
|26,47
|28,9
|36,2
|37,4
|39,8%
|41,5%
|18,4%
|Самарская область
|13,80%
|16,14
|18,9
|24,8
|27,0
|30,5%
|32,3%
|18,5%
|Саратовская область
|23,38%
|24,67
|25,2
|28,6
|28,1
|30,0%
|30,9%
|7,5%
|Удмуртская Республика
|19,58%
|22,37
|26,3
|31,0
|31,0
|31,9%
|33,5%
|13,9%
|Ульяновская область
|18,35%
|20,11
|23,2
|27,2
|28,6
|32,5%
|36,6%
|18,2%
|Чувашская Республика
|27,90%
|29,01
|30,7
|35,9
|37,4
|39,2%
|40,5%
|12,6%
Любопытно, что среди студентов и обучающихся доля занимающихся спортом значительно выше. В среднем по России она составляет 74,8%, по ПФО — от 65,4% в Башкортостане до 89,3% в Пензенской области. У Татарстана здесь показатель высокий, но не входящий даже в тройку лидеров — 81,4%. Среди молодежи спортом занимаются, таким образом, почти четыре пятых.
Ожидаемо небольшая доля людей, занимающихся физкультурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — условия для них все еще далеки от идеальных (касается это, впрочем, не только спорта). В среднем по России среди них лишь 12,1% регулярно занимаются спортом. По ПФО показатель варьируется от 5,7% в Оренбургской области до 18,9% в Мордовии. Показатель Татарстана — третий по округу с 15,9%, второе место заняла Пензенская область с 17,9%.
Впрочем, за последние 5 лет доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, очень сильно увеличилась. По России — более чем в четыре раза (с 2,9% до 12,1%), в Нижегородской и Ульяновской областях — в 11 раз (с 0,98% до 10,7% и с 0,94% до 11,1%). В Татарстане рост примерно в 3 раза — с 4,27% до 15,9%.
|Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (процентов)
|Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов)
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|44,0%
|53,8%
|52,7%
|57,1%
|64,1%
|69,4%
|74,8%
|2,9%
|3,5%
|4,4%
|5,0%
|6,5%
|12,1%
|45,60
|51,28
|59,6
|62,4%
|70,7%
|75,5%
|79,4%
|2,71
|3,7
|3,7
|4,5
|4,3%
|7,3%
|32,64
|40,66
|53,8
|63,4%
|69,0%
|74,4%
|78,7%
|0,98
|3,3
|3,4
|3,9
|4,2%
|10,7%
|51,08
|54,45
|59,1
|66,9%
|97,5%
|72,9%
|76,5%
|2,01
|1,3
|3,7
|4,1
|4,0%
|5,7%
|50,37
|63,75
|71,5
|76,4%
|84,7%
|87,5%
|89,3%
|3,46
|4,5
|7,1
|7,7
|9,3%
|17,9%
|36,65
|40,00
|45,6
|46,9%
|52,9%
|67,9%
|68,8%
|2,69
|3,0
|3,1
|3,9
|4,6%
|9,5%
|40,83
|46,17
|49,4
|46,3%
|54,3%
|58,1%
|65,4%
|3,10
|3,1
|3,6
|3,9
|6,1%
|13,5%
|74,95
|78,21
|68,9
|67,4%
|72,1%
|73,5%
|78,0%
|2,86
|3,7
|3,8
|4,7
|5,2%
|10,0%
|59,77
|61,37
|61,2
|64,9%
|78,0%
|75,8%
|82,9%
|3,14
|3,3
|8,3
|9,8
|11,6%
|18,9%
|47,83
|54,71
|62,3
|69,2%
|74,3%
|80,2%
|81,4%
|4,27
|5,1
|6,1
|8,1
|10,2%
|15,9%
|34,05
|41,49
|47,9
|59,4%
|69,1%
|77,6%
|83,2%
|2,73
|3,4
|5,1
|6,4
|7,8%
|14,4%
|56,06
|59,99
|62,2
|64,2%
|66,6%
|72,7%
|75,8%
|4,57
|4,5
|4,9
|5,4
|5,9%
|9,6%
|39,69
|45,08
|53,4
|55,7%
|57,9%
|61,0%
|66,7%
|4,01
|6,7
|7,3
|7,4
|7,7%
|13,5%
|46,11
|49,24
|56,5
|55,4%
|61,5%
|62,9%
|76,0%
|0,94
|1,1
|1,4
|1,6
|0,5%
|11,1%
|65,48
|67,93
|70,9
|72,6%
|80,2%
|73,9%
|77,8%
|4,19
|4,3
|6,5
|8,0
|10,8%
|13,8%
Татарстан — на безоговорочном втором месте по числу спортивных сооружений
Отчасти подобный скачок доли занимающихся спортом можно объяснить увеличением количества спортивных сооружений. За последние 6 лет количество таковых на 100 тысяч населения в России увеличилось почти на четверть — на 23%, со 173 до 214. По Приволжскому федеральному округу аналогичный показатель вырос на 9—26%. Меньше всего рост оказался в Саратовской области, а больше всего — в Самарской области. В Татарстане рост оказался ровно на четверть, при этом он занимает четвертое место среди регионов ПФО по обеспеченности спортивными сооружениями после Чувашии, Пензенской области и Башкортостана.
В целом в Приволжском федеральном округе на начало 2017 года было около 66 тыс. спортивных сооружений. Основная их масса находилась в Башкортостане (11,2 тыс. сооружений) и Татарстане (10,6 тыс. сооружений). На третьем месте находится Нижегородская область с 6 тыс. сооружений, в остальных регионах их и того меньше — вплоть до 1,7 тысячи в Марий Эл.
Интересно, что Татарстан не является лидером ни по одному из видов спортивных сооружений. К примеру, по числу стадионов (43 в Татарстане) впереди оказалась Нижегородская область (51), по числу плоскостных спортивных сооружений (5583 в Татарстане) — Башкортостан (6387 штук), по числу залов (1975 в Татарстане) — тот же Башкортостан (2539 штук), а по числу бассейнов (198) — вновь Нижегородская область (211). Таким образом, Татарстан занимает второе место по всем четырем видам спортивных сооружений.
За последние 3 года общее число спортивных сооружений в Приволжском федеральном округе увеличилось на 6%. Наибольший рост оказался в Татарстане и Нижегородской области — на 13%. При этом, что касается Татарстана, плоскостных сооружений и бассейнов стало больше на 16% и 19%, соответственно. А вот число стадионов даже сократилось — на 4%.
|Субъект РФ
|Спортивные сооружения
|Всего
|Стадионы
|Плоскост-
ные спорт-сооружения
|Залы
|Бассейны
|Республика Башкортостан
|11.239
|30
|6.387
|2.539
|195
|Республика Марий Эл
|1.677
|6
|1.003
|388
|36
|Республика Мордовия
|2.113
|6
|1.267
|549
|29
|Республика Татарстан (Татарстан)
|10.588
|43
|5.583
|1.975
|198
|Удмуртская республика
|3.190
|32
|1.375
|808
|68
|Чувашская Республика-Чувашия
|3.976
|11
|2.283
|753
|73
|Пермский край
|5.155
|27
|2.337
|1.146
|66
|Кировская область
|2.710
|28
|1.103
|832
|31
|Нижегородская область
|6.004
|51
|2.922
|1.749
|211
|Оренбургская область
|4.738
|33
|2.587
|1.183
|58
|Пензенская область
|3.858
|26
|2.267
|882
|73
|Самарская область
|4.681
|40
|2.357
|1.477
|107
|Саратовская область
|3.510
|26
|1.644
|1.347
|66
|Ульяновская область
|2.506
|16
|1.315
|717
|42
|Приволжский федеральный округ
|65.945
|375
|34.430
|16.345
|1.253
Финансирование спорта в Татарстане выросло почти в пять раз за три года
Что касается финансирования, то расходы на физическую культуру и спорт в ПФО за последние 3 года выросли на 71%. Если в 2013 году на эти цели было выделено 54,8 млрд рублей, то в 2016 году цифра составила 93,5 млрд рублей. Лидером по объемам финансирования стал Татарстан — здесь расходы составили 24,5 млрд рублей. В находящихся на втором и третьем местах Самарской и Нижегородской областях результат составил 18 и 16 млрд рублей, соответственно. Меньше всего денег было выделено в Марий Эл — около 800 млн рублей.
Татарстан же стал и лидером по росту финансирования за 3 года — по сравнению с 2013 годом показатель тут вырос в 4,6 раз. Второе место по росту объемов финансирования заняла Кировская область (с 1,4 до 4,3 млрд рублей). При этом в четырех регионах финансирование за 3 года даже уменьшилось: в Башкортостане — в два раза (с 8,1 до 4,1 млрд рублей), в Саратовской области — более чем на треть (с 1,9 до 1,2 млрд рублей), в Оренбургской области и Марий Эл — на 16%.
В расчете на душу населения сейчас больше всего расходов на физкультуру и спорт в Татарстане — около 6,8 тыс. рублей. Второе место — у Самарской области с 6 тыс. рублей на жителя, на третьем месте — Нижегородская область с 5,3 тыс. рублей. Аутсайдерами здесь являются Башкортостан с 1,1 тыс. рублей и Саратовская область с 520 рублями на человека.
Отметим при этом, что в Татарстане очень велики объемы внебюджетного финансирования — 76% от общих расходов на физкультуру и спорт. Высок этот процент также в Пензенской области (62%), а вот, например, в Кировской области он составляет всего 5,6%.
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