Спортивный дух: Татарстан, Самара и Нижний Новгород тратят 50 миллиардов на физкультуру

Сколько жителей Поволжья занимаются спортом и сколько платят за него

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» завершает цикл материалов, посвященных анализу ситуации со спортивными занятиями населения. Мы рассказывали о том, сколько стоит посещать фитнес-центры в Казани и Набережных Челнах. Сегодня мы проанализируем, как много жителей Татарстана и Приволжского федерального округа занимаются спортом, сколько соответствующих объектов в округе, а также сколько денег выделяется на физкультуру и спорт.

Спортом занимается лишь треть, а среди студентов — около 80%

Согласно статистическим данным на начало 2017 года, доля россиян, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, оказалась чуть больше трети — 34,2%. В Приволжском федеральном округе этот показатель — в пределах среднего и варьируется в пределах от 30,9% (в Саратовской области) до 41,5% (в Татарстане). За последнее время, впрочем, спорт стал гораздо более популярным: за 6 лет доля занимающихся спортом россиян на выросла на 15,7% (почти в два раза, с 18,5%). В Татарстане показатель вырос еще больше — на 18,4% (с 23,1%). Меньше всего доля занимающихся спортом выросла в Марий Эл — с 33,8% до 39%, а больше всего — в Нижегородской области, на 22,5%.

Субъект

Российской

Федерации Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (процентов) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение за 6 лет Российская Федерация 18,50% 20,60% 22,5% 27,5% 29,0% 31,9% 34,2% 15,7% Кировская область 18,29% 19,40 22,1 26,4 27,4 30,7% 32,4% 14,1% Нижегородская область 13,80% 19,42 22,9 30,3 31,4 33,9% 36,3% 22,5% Оренбургская область 22,12% 23,58 25,9 31,1 40,6 32,4% 34,1% 12,0% Пензенская область 22,67% 29,56 32,2 37,3 37,4 38,8% 39,4% 16,7% Пермский край 14,95% 16,25 18,1 21,4 22,0 30,2% 32,0% 17,1% Республика Башкортостан 20,48% 22,02 23,1 28,6 28,9 31,0% 34,3% 13,8% Республика Марий Эл 33,80% 34,10 34,4 38,7 37,7 37,7% 39,0% 5,2% Республика Мордовия 28,53% 29,02 29,3 33,3 33,7 35,7% 39,6% 11,1% Республика Татарстан 23,12% 26,47 28,9 36,2 37,4 39,8% 41,5% 18,4% Самарская область 13,80% 16,14 18,9 24,8 27,0 30,5% 32,3% 18,5% Саратовская область 23,38% 24,67 25,2 28,6 28,1 30,0% 30,9% 7,5% Удмуртская Республика 19,58% 22,37 26,3 31,0 31,0 31,9% 33,5% 13,9% Ульяновская область 18,35% 20,11 23,2 27,2 28,6 32,5% 36,6% 18,2% Чувашская Республика 27,90% 29,01 30,7 35,9 37,4 39,2% 40,5% 12,6%

Любопытно, что среди студентов и обучающихся доля занимающихся спортом значительно выше. В среднем по России она составляет 74,8%, по ПФО — от 65,4% в Башкортостане до 89,3% в Пензенской области. У Татарстана здесь показатель высокий, но не входящий даже в тройку лидеров — 81,4%. Среди молодежи спортом занимаются, таким образом, почти четыре пятых.

Ожидаемо небольшая доля людей, занимающихся физкультурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — условия для них все еще далеки от идеальных (касается это, впрочем, не только спорта). В среднем по России среди них лишь 12,1% регулярно занимаются спортом. По ПФО показатель варьируется от 5,7% в Оренбургской области до 18,9% в Мордовии. Показатель Татарстана — третий по округу с 15,9%, второе место заняла Пензенская область с 17,9%.

Впрочем, за последние 5 лет доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, очень сильно увеличилась. По России — более чем в четыре раза (с 2,9% до 12,1%), в Нижегородской и Ульяновской областях — в 11 раз (с 0,98% до 10,7% и с 0,94% до 11,1%). В Татарстане рост примерно в 3 раза — с 4,27% до 15,9%.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (процентов) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 44,0% 53,8% 52,7% 57,1% 64,1% 69,4% 74,8% 2,9% 3,5% 4,4% 5,0% 6,5% 12,1% 45,60 51,28 59,6 62,4% 70,7% 75,5% 79,4% 2,71 3,7 3,7 4,5 4,3% 7,3% 32,64 40,66 53,8 63,4% 69,0% 74,4% 78,7% 0,98 3,3 3,4 3,9 4,2% 10,7% 51,08 54,45 59,1 66,9% 97,5% 72,9% 76,5% 2,01 1,3 3,7 4,1 4,0% 5,7% 50,37 63,75 71,5 76,4% 84,7% 87,5% 89,3% 3,46 4,5 7,1 7,7 9,3% 17,9% 36,65 40,00 45,6 46,9% 52,9% 67,9% 68,8% 2,69 3,0 3,1 3,9 4,6% 9,5% 40,83 46,17 49,4 46,3% 54,3% 58,1% 65,4% 3,10 3,1 3,6 3,9 6,1% 13,5% 74,95 78,21 68,9 67,4% 72,1% 73,5% 78,0% 2,86 3,7 3,8 4,7 5,2% 10,0% 59,77 61,37 61,2 64,9% 78,0% 75,8% 82,9% 3,14 3,3 8,3 9,8 11,6% 18,9% 47,83 54,71 62,3 69,2% 74,3% 80,2% 81,4% 4,27 5,1 6,1 8,1 10,2% 15,9% 34,05 41,49 47,9 59,4% 69,1% 77,6% 83,2% 2,73 3,4 5,1 6,4 7,8% 14,4% 56,06 59,99 62,2 64,2% 66,6% 72,7% 75,8% 4,57 4,5 4,9 5,4 5,9% 9,6% 39,69 45,08 53,4 55,7% 57,9% 61,0% 66,7% 4,01 6,7 7,3 7,4 7,7% 13,5% 46,11 49,24 56,5 55,4% 61,5% 62,9% 76,0% 0,94 1,1 1,4 1,6 0,5% 11,1% 65,48 67,93 70,9 72,6% 80,2% 73,9% 77,8% 4,19 4,3 6,5 8,0 10,8% 13,8%

Татарстан — на безоговорочном втором месте по числу спортивных сооружений



Отчасти подобный скачок доли занимающихся спортом можно объяснить увеличением количества спортивных сооружений. За последние 6 лет количество таковых на 100 тысяч населения в России увеличилось почти на четверть — на 23%, со 173 до 214. По Приволжскому федеральному округу аналогичный показатель вырос на 9—26%. Меньше всего рост оказался в Саратовской области, а больше всего — в Самарской области. В Татарстане рост оказался ровно на четверть, при этом он занимает четвертое место среди регионов ПФО по обеспеченности спортивными сооружениями после Чувашии, Пензенской области и Башкортостана.

В целом в Приволжском федеральном округе на начало 2017 года было около 66 тыс. спортивных сооружений. Основная их масса находилась в Башкортостане (11,2 тыс. сооружений) и Татарстане (10,6 тыс. сооружений). На третьем месте находится Нижегородская область с 6 тыс. сооружений, в остальных регионах их и того меньше — вплоть до 1,7 тысячи в Марий Эл.

Интересно, что Татарстан не является лидером ни по одному из видов спортивных сооружений. К примеру, по числу стадионов (43 в Татарстане) впереди оказалась Нижегородская область (51), по числу плоскостных спортивных сооружений (5583 в Татарстане) — Башкортостан (6387 штук), по числу залов (1975 в Татарстане) — тот же Башкортостан (2539 штук), а по числу бассейнов (198) — вновь Нижегородская область (211). Таким образом, Татарстан занимает второе место по всем четырем видам спортивных сооружений.

За последние 3 года общее число спортивных сооружений в Приволжском федеральном округе увеличилось на 6%. Наибольший рост оказался в Татарстане и Нижегородской области — на 13%. При этом, что касается Татарстана, плоскостных сооружений и бассейнов стало больше на 16% и 19%, соответственно. А вот число стадионов даже сократилось — на 4%.

Субъект РФ Спортивные сооружения Всего Стадионы Плоскост-

ные спорт-сооружения Залы Бассейны Республика Башкортостан 11.239 30 6.387 2.539 195 Республика Марий Эл 1.677 6 1.003 388 36 Республика Мордовия 2.113 6 1.267 549 29 Республика Татарстан (Татарстан) 10.588 43 5.583 1.975 198 Удмуртская республика 3.190 32 1.375 808 68 Чувашская Республика-Чувашия 3.976 11 2.283 753 73 Пермский край 5.155 27 2.337 1.146 66 Кировская область 2.710 28 1.103 832 31 Нижегородская область 6.004 51 2.922 1.749 211 Оренбургская область 4.738 33 2.587 1.183 58 Пензенская область 3.858 26 2.267 882 73 Самарская область 4.681 40 2.357 1.477 107 Саратовская область 3.510 26 1.644 1.347 66 Ульяновская область 2.506 16 1.315 717 42 Приволжский федеральный округ 65.945 375 34.430 16.345 1.253

Финансирование спорта в Татарстане выросло почти в пять раз за три года



Что касается финансирования, то расходы на физическую культуру и спорт в ПФО за последние 3 года выросли на 71%. Если в 2013 году на эти цели было выделено 54,8 млрд рублей, то в 2016 году цифра составила 93,5 млрд рублей. Лидером по объемам финансирования стал Татарстан — здесь расходы составили 24,5 млрд рублей. В находящихся на втором и третьем местах Самарской и Нижегородской областях результат составил 18 и 16 млрд рублей, соответственно. Меньше всего денег было выделено в Марий Эл — около 800 млн рублей.

Татарстан же стал и лидером по росту финансирования за 3 года — по сравнению с 2013 годом показатель тут вырос в 4,6 раз. Второе место по росту объемов финансирования заняла Кировская область (с 1,4 до 4,3 млрд рублей). При этом в четырех регионах финансирование за 3 года даже уменьшилось: в Башкортостане — в два раза (с 8,1 до 4,1 млрд рублей), в Саратовской области — более чем на треть (с 1,9 до 1,2 млрд рублей), в Оренбургской области и Марий Эл — на 16%.

В расчете на душу населения сейчас больше всего расходов на физкультуру и спорт в Татарстане — около 6,8 тыс. рублей. Второе место — у Самарской области с 6 тыс. рублей на жителя, на третьем месте — Нижегородская область с 5,3 тыс. рублей. Аутсайдерами здесь являются Башкортостан с 1,1 тыс. рублей и Саратовская область с 520 рублями на человека.

Отметим при этом, что в Татарстане очень велики объемы внебюджетного финансирования — 76% от общих расходов на физкультуру и спорт. Высок этот процент также в Пензенской области (62%), а вот, например, в Кировской области он составляет всего 5,6%.