Фитнес по-челнински: дефицит воды, салоны красоты для похудения и недешевый эконом

Обзор стоимости посещения фитнес-центров в Набережных Челнах

В преддверии летнего сезона «Реальное время» продолжает знакомить читателей со стоимостью подготовки к будущему пляжному сезону. Сегодня обратим внимание на фитнес-центры и спортивные учреждения в Набережных Челнах. Жителям этого города приходится сложнее с выбором — центров здоровья тут меньше, а цены — зачастую выше.

Дорогой челнинский «велнес»

Во втором по величине татарстанском городе — Набережных Челнах — по сравнению с региональной столицей выбор фитнес-клубов значительно меньше. Общее их число составляет около 50, но особенно разница бросается в глаза в случае центров с групповыми занятиями и бассейном. Их в городе буквально несколько штук.

Дороже всего в пересчете на год оказалась студия Diva Wellness Studio, расположенная в 3-м комплексе и работающая с 2015 года. Фактически годовых абонементов здесь нет, но месячная плата составляет 7 тыс. рублей. В год, таким образом, придется заплатить 84 тыс. рублей, а годом ранее стоимость составляла 72 тыс. рублей. Разовый визит обойдется в 450 рублей. При этом здесь нет раздевалки в привычном для фитнес-центров виде, ее заменяет шкаф-купе. В Diva Wellness Studio нет ни парных, ни бассейна, ни групповых занятий. Студия не является и фитнес-центром в классическом смысле — скорее это салон красоты, который разрабатывает комплексные программы по снижению веса с помощью вакуумного тренажера, массажа и других услуг.

Второе место оказалось у велнес-клуба Body Well. Он представляет собой аналогичное самому дорогому заведение: здесь есть вакуумный и роликовый тренажеры, виброплатформа, ИК-штаны и ИК-одеяло, а также другие устройства для снижения веса. Как и в предыдущем случае, здесь нет годовых абонементов, а стоимость месячного посещения составляет 5 тыс. рублей. За год, таким образом, придется заплатить около 60 тыс. рублей. Разовый визит обойдется в 1,5 тыс.и рублей. Велнес-клуб расположен в 37-м комплексе, парных, бассейна и групповых занятий здесь нет. Открылся он в 2015 году, а годовая стоимость по сравнению с прошлым годом снизилась на 6 тыс. рублей.

Наконец, третье место оказалось у спортивного клуба Iron-Fox, расположенного в 41-м комплексе. Годовых абонементов здесь тоже нет, месячное посещение обойдется в 4 800 рублей (годом ранее — 2 800 рублей в месяц). За год, таким образом, придется заплатить 57 600 рублей. Разовый визит обойдется в 350 рублей. Здесь нет парной и бассейна, но есть групповые занятия — более того, в основном на них и заточен клуб: тренажерного зала здесь нет, а в месячный абонемент входят также три тренировки с тренером — клуб специализируется на кросс-фите.

Дороже всего годовое посещение обойдется в сетевом клубе «Оранж Фитнес». Фото frontal-rt.ru



В Челнах не расплаваешься

Что касается полноформатных фитнес-центров с бассейном, то в Набережных Челнах таких всего четыре. Для сравнения — в Казани таких фитнес-центров оказалось 24. Впрочем, в эту цифру входят и фитнес-центры, расположенные в гостиницах, которых в Челнах по очевидным причинам меньше.

Дороже всего годовое посещение обойдется в сетевом клубе «Оранж Фитнес». За 3 тысячи в месяц (36 тыс. рублей в год, годовых абонементов нет) клиент получит посещение фитнес-центра площадью в 6300 кв.м, с 200 шкафчиками, бассейном, парной, групповыми занятиями. Для корпоративных клиентов годовая стоимость составит 28,7 тыс. рублей в год, а разовое занятие будет стоить 1 750 рублей. «Оранж Фитнес» находится в районе ДК «КАМАЗ». Отметим, что за год абонемент сюда подешевел: в 2017 году посещение стоило 39 тыс. рублей в год, и это было ценой с 30%-й скидкой.

На втором месте по цене среди фитнес-центров с бассейном расположился «Тонус-клуб», предназначенный исключительно для женщин и расположенный в 11-м комплексе. Годовое посещение здесь стоит 28 700 рублей, разовый визит — 1000 рублей, а скидок для корпоративных клиентов нет. Несмотря на небольшую площадь клуба — всего 250 метров, в абонемент включен бассейн, парная и групповые занятия. Интересно, что годом раньше здесь не было годовых абонементов, предлагались только месячные — по 2 200 рублей, что эквивалентно 26 400 рублям в год.

Третье место оказалось у еще одного сетевого клуба — «Планеты Фитнес», находящегося на проспекте Чулман. За год цена здесь не изменилась: придется заплатить 26 тыс. рублей в случае карты с заморозкой на 2 месяца и 23,4 тыс. рублей за карту без заморозки. Разовый визит стоит 800 рублей. Площадь фитнес-центра составляет 4,5 тыс. кв. м, в нем около 840 шкафчиков, бассейн, парная, групповые занятия. Для корпоративных клиентов стоимость составит 20 тыс. рублей в год.

Наконец, еще один фитнес-центр с бассейном — спортивно-оздоровительный комплекс H2O на улице Низаметдинова. Годовая карта тут стоит, как и в прошлом году, 20,9 тыс. рублей, корпоративным клиентам дается еще три месяца в подарок. Разовое посещение стоит от 350 до 700 рублей. В годовой абонемент входят 10 групповых занятий.

Посещать Alex Fitness, расположенный в 7-м комплексе, можно за 6500 рублей в год. Фото sportgyms.ru



«Дешевый» фитнес в Набережных Челнах дороже, чем в Казани

Дешевле всего в Набережных Челнах стоят три фитнес-клуба. За 6 900 рублей в год можно посещать спортивный клуб «Легионер» в 40-м комплексе. В основном клуб связан с единоборствами. Вместо занятий в тренажерном зале клиент может платить по 2 000 рублей в месяц за кроссфит, тогда зал для него будет бесплатным. Для корпоративных клиентов стоимость абонемента в тренажерный зал составляет 5 тыс. рублей, разовый визит стоит 200 рублей.

Немного дешевле можно посещать Alex Fitness, расположенный в 7-м комплексе, — за 6500 рублей в год. Годом ранее фитнес-центр был дороже — 7,5 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов цена составит 5 400 рублей, а разовый визит будет стоить 500 рублей. Площадь клуба составляет около 1,5 тыс. кв. м, в нем чуть больше 300 шкафчиков. В абонемент включены парная и групповые занятия.

Наконец, дешевле всего в Набережных Челнах можно посещать спортивный комплекс Rubin Gym. По акции цена составляет 6 000 рублей (стандартная цена — 8 900 рублей в год). Разовое посещение стоит 250—300 рублей. Комплекс расположен на бульваре Главмосстроевцев. В комплексе нет групповых занятий, парная включена, а площадь составляет 180 кв. м — на клуб с 20 шкафчиками. Годом ранее спортивный комплекс стоил дороже на 2,5 тыс. рублей — 8500.

Цены на услуги фитнес-центров Набережных Челнов, 2018 год

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ КАРТЫ без ограничения по времени, РУБ. Примечание СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ВИЗИТА, РУБ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС-КЛУБА, КВ. М КОЛ-ВО ШКАФЧИКОВ ДЛЯ (взрослых) ПОСЕТИТЕЛЕЙ Diva Wellness Studio

Студия 84.000 7000 руб/мес, годовых абонементов нет;

20 сеансов = 5000 руб. 450 нет, общая раздевалка (шкаф-купе) Body Well

Велнес-клуб 60.000 5000 руб/мес, годовых абонементов нет. Есть подарочные сертификаты 1.500 150-160 10 VASSILA, тренажерный зал для индивидуальных занятий 54.600 2-3 человека за раз с тренером. 4550 руб./мес (13 занятий).4550*12 = 54600 350 100 нет, общая раздевалка Оранж Фитнес, клуб 36.000 3000 руб/мес, годовых нет 1.750 6300 200 Ника, дамская фитнес-студия 30.000 Аэробика, мячи. Годовых нет. Ежемесячно:

2500 (3 раза в неделю по 2 часа);

1800 (3 раза в неделю по 1 часу) 250 164 нет, общая раздевалка ТОНУС-КЛУБ, европейская сеть женских клубов 28.700 Месячных абонементов нет 1.000 250 более 50 Планета Фитнес, спортивно-оздоровительный клуб 26000 (с заморозкой на 2 мес);

23400 (без заморозки) 800 4500 340 женских/500 мужских H2O, спортивно-оздоровительный комплекс 20.900 700 в выходн;

Будни:

до 15 ч = 350;

после 15 = 700 3500 н/д, 8 раздевалок Ивафит, фитнес-клуб (женский) 20.800 300 70