Фитнес-рынок Казани: стабильность в «Лучано», мода на EMS и новые игроки

Обзор стоимости посещения фитнес-центров в Казани

Фото: Роман Хасаев

Наступил последний месяц зимы, и в это время традиционно растет спрос на посещение фитнес-центров. В предвкушении лета жители России собираются привести себя в порядок, а «Реальное время» решило помочь им с этим, узнав цены в спортивных клубах в Казани. Как оказалось, разброс цен на то, чтобы заняться спортом, очень большой: от 5 до 220 тыс. рублей в год, причем особенно много придется заплатить желающим привести себя в форму «малой кровью» — с помощью EMS-тренировок.

«Планета Фитнес» на Амирхана по цене четырех на Парина

Наиболее дорогим казанским фитнес-центром с возможностью покупки годовой безлимитной карты, как и в прошлом году, стал «Лучано», расположенный на улице Островского. Здесь карта «Голд», не изменившаяся за год в цене, обойдется в 173 тыс. рублей. Отметим, что в случае корпоративной программы (при массовой покупке абонементов для группы от 10 человек) стоимость окажется ниже — около 144 тыс. рублей в год. Еще более дорогая карта — «Платинум» — обойдется в 231 тыс. рублей в год. Разовый визит при этом обойдется в сумму, сравнимую с месячной в этом же фитнес-центре, или с годовой стоимостью в случае с другими фитнес-центрами — в 16 тыс. рублей. Что, впрочем, соответствует позиционированию центра — СПА премиум класса.

Вторым по дороговизне фитнес-центром с неограниченным посещением стал гостинично-оздоровительный центр «Терра Вита», расположенный на улице Подлужной, на берегу Казанки. Годовой абонемент здесь также за год не изменился в цене ни на копейку и обойдется примерно в 114 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов предусмотрена скидка — годовой абонемент будет стоить около 106 тыс. рублей. При этом разовый абонемент обойдется в два раза дешевле, чем в «Лучано»: 8 тыс. рублей в будни и 10 тыс. рублей — в выходные и праздничные дни. Фитнес-центр расположен на втором и тринадцатом этажах комплекса.

Почетное третье место среди казанских фитнес-центров, предлагающих безлимитное посещение, стал клуб «Планета Фитнес» на Амирхана. Годовая карта здесь обойдется в 97 тыс. рублей (цена 2017 года сохранилась), при этом дополнительно в карту входит еще 1 месяц и ДНК-тестирование. Корпоративным клиентам годовая карта обойдется в 92 тыс. рублей. Разовый визит обойдется в 2 тыс. рублей.

Отметим, что еще три фитнес-центра той же самой сети в Казани стоят значительно дешевле. Клуб на улице Хади Такташа, например, обойдется в 29 тыс. рублей. За год при этом абонемент сюда подешевел на 8%: в 2017 году он стоил 31,5 тыс. рублей, а в 2016 году — и вовсе 35 тыс.рублей. С чем связано это снижение стоимости, не совсем понятно, но отметим, что во всех остальных «Планетах» стоимость не менялась как минимум с 2016 года — очевидно, что-то заставляет руководство клуба снижать цену именно здесь. Корпоративным клиентам за абонемент сюда придется заплатить 25,5 тыс. рублей в год. Разовое посещение стоит 1200 рублей.

Самая дешевая «Планета Фитнес» — на улице Академика Парина. Фото sportgyms.ru



«Планета Фитнес» на Мусина стоит 26 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 25 500 рублей, причем за эту сумму предлагается абонемент на 15 месяцев (три месяца — дополнительно в подарок). Разовый визит стоит 800 рублей. Самая дешевая «Планета Фитнес» — на улице Академика Парина. Годовой абонемент здесь обойдется в 23 400 рублей за те же 15 месяцев. Скидок корпоративным клиентам нет.

На четвертом месте расположился фитнес-центр «Корстон» в одноименной гостинице на улице Ершова. Фитнес-центр тут небольшой: раздевалка, например, всего на 36 мест. Однако сюда, как и во все указанные выше фитнес-центры, включен бассейн и парные. Площадь фитнес-центра составляет всего 65 кв. м, при этом за парковку автомобиля придется платить — все это свидетельствует о том, что рассчитан он в основном на постояльцев гостиницы. Годовой абонемент тут обойдется в 33 тыс. рублей, за год его цена не изменилась. Для корпоративных клиентов предусмотрена значительная скидка — абонемент обойдется в 20,2 тыс. рублей.

Замыкает пятерку дорогих фитнес-центров еще один объект, расположенный в гостинице: Relita-Kazan на улице Декабристов. Как и в случае со всеми предыдущими фитнес-центрами, здесь есть бассейн и парные. Площадь зала немного больше, чем в «Корстоне», и составляет 100 кв. м, количество шкафчиков — около 140. При этом здесь не придется платить за парковку, а стоимость годового абонемента составляет 31 800 рублей. Точнее, годовых абонементов здесь нет, но есть на полгода — по 15 900 рублей. Аналогичный абонемент для корпоративных клиентов обойдется в 14 100 рублей.

Цены на услуги фитнес-центров Казани, 2018 год

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ КАРТЫ без ограничения по времени, РУБ. Стоимость для корпоративных клиентов (для 10 человек) Примечание СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ВИЗИТА, РУБ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС-КЛУБА, КВ. М Лучано 173.000 143.590 Указана стоимость карты «Голд».

Стоимость карты «Платинум» — 231000 рублей/год. 16.000 18000 Ems²Fitness, фитнес-клуб 104.000 104.000 абонемент на 6 мес 40 тренировок стоит 52 000 руб. 2000 руб.;

500 руб — пробная н/д ТЕРРА ВИТА, гостинично-оздоровительный центр 114.290 106.290 Скидка корпоративным клиентам индивидуально 5-10% 8000 руб — будни;

10 000 выходные и праздничные более 230 Эстетик-Сити, центр красоты и здоровья 110.000 93.500 75 тренировок (+6 в подарок+1 мес) стоит 110 000 руб;

100 тренировок (+8 в подарок+1 мес) стоит 154 000 руб. 2.800 450 Планета Фитнес 97.000 92.000 1 месяц в подарок+ ДНК-тестирование 2.000 3200 Планета Фитнес 29.000 25.500 1.200 9000 Планета Фитнес 26.000 25.500 15 мес (АКЦИЯ: плюс 3 месяца в подарок) 800 6500 Планета Фитнес 23.400 25.500 15 мес (АКЦИЯ: плюс 3 месяца в подарок) 800 4500 TimeFit, студия ЭМС-тренировок 119.960 119.960 36 тренировок за 29 990 руб. Годовой лимит из расчета 2 тренир.в неделю. Корпоративных скидок нет, есть в подарок 1 тренировка. 500 пробная, 1500 70

Maximus: цена не зависит от бассейна



Из фитнес-центров с бассейном, включающих в себя несколько клубов, как уже говорилось, самым дорогим стала «Планета Фитнес» на Амирхана. Остальные фитнес-центры сети, впрочем, значительно дешевле, но по-прежнему дороже большинства других «сетевиков». А их, к слову, в Казани не так много в сравнении с другими городами-миллионниками.

Второе место по дороговизне среди крупных торговых центров занимает «Olymp-Тандем» на улице Ибрагимова. Годовой абонемент здесь обойдется примерно в 29 тыс. рублей за годовую карту при покупке с заморозкой на 90 дней, и в 27 тыс. рублей при покупке карты без заморозки. Годовая карта здесь дорожает третий год подряд: в 2016 году абонемент стоил 25 тыс. рублей, в 2017 году — 28 тысяч. Корпоративные клиенты заплатят значительно меньше — 19 тыс. рублей в год, а стоимость разового визита составит тысячу рублей. В фитнес-центре есть бассейн и парные, бесплатная парковка, около 600 шкафчиков. Площадь фитнес-центра составляет 3100 кв. м.

Входящий в ту же сеть Alex Fitness — аналог Olymp, но без бассейна (расположен в самом центре города, на улице Баумана, с Alex Fitness у Olymp одно юридическое лицо) предлагает абонементы за 9 900 рублей в год. Годом ранее абонемент сюда стоил дороже, но всего на 300 рублей, а в 2016 году стоимость была аналогична стоимости в 2018 году. Корпоративным клиентам предлагается карта по 6 400 рублей. Разовый визит тут будет стоить 500 рублей, площадь фитнес-центра — 1600 метров.

Фитнес-центр «XFit Ак Барс» будет стоить примерно 22,5—28 тыс. рублей в год (годом ранее нижняя планка была выше — от 26 тысяч в год). Для корпоративных клиентов стоимость составит около 19 тыс. рублей, а гостевой визит обойдется в 600 рублей. Клуб находится на улице Амирхана, его площадь — 4 тыс. кв. м, в раздевалке — 1400 шкафчиков. Клуб той же сети на стадионе «Казань-Арена» обойдется дешевле— в 15—16 тыс. рублей (годом ранее выше была верхняя планка — до 17 тысяч), в случае корпоративных клиентов — примерно в 11 тыс. рублей. Однако здесь в два раза дороже разовый визит (1200 рублей), а общая площадь меньше — 3500 кв. м. Меньше здесь и шкафчиков — всего 378. В обоих случаях есть парные и бассейн, а также бесплатная парковка.

Наконец, еще одна известная в Казани сеть — Maximus — в своем единственном фитнес-центре с бассейном на улице Баруди предлагает купить абонемент за 10 тыс. рублей в год за «серебряную карту». «Золотая карта» предлагается за 13,5 тыс. рублей, а корпоративным клиентам в подарок дается еще одна карта. Отметим, что за год фитнес-центр значительно подешевел — на 40%, в 2017 году абонемент тут стоил 17 тыс. рублей, а в 2016 году — и вовсе 31,5 тыс. рублей. Разовый визит стоит 800 рублей. В клубе 800 шкафчиков, есть бассейн и парная, а площадь фитнес-центра составляет 11,5 тысячи кв. м.

Второй фитнес-центр сети, расположенный на улице Минской, без бассейна, но с сауной. Абонемент здесь стоит ненамного дешевле, чем на Баруди — 9800 рублей в год, для корпоративных клиентов — 7500 рублей. При этом за год он даже подорожал на 800 рублей, но в целом стоимость стабильна — в 2016 году, например, он стоил 10,5 тыс. рублей в год. Площадь фитнес-центра здесь составляет 6 тыс. кв. м.

За год фитнес-центр Maximus подешевел на 40%. Фото Романа Хасаева

Полцарства за EMS-тренировки и пилатес

Первое место по годовой стоимости в случае с нетипичными фитнес-клубами, которые предлагают отдельные узконаправленные тренировки, стала студия пилатеса Prime Pilates, расположенная на Шуртыгина и открывшаяся совсем недавно. Годовых абонементов здесь нет, каждая тренировка оплачивается отдельно. Они существуют двух видов — персональные (с тренером) и групповые — на 2—8 человек. 10 тренировок в месяц ориентировочно обойдутся в 15 200 рублей. Год, соответственно, будет стоить 182,4 тыс. рублей. Корпоративным клиентам год обойдется дешевле — в 172,8 тыс. рублей. При этом одна тренировка стоит 1600 рублей, а стартовая — 900 рублей.

Примерно в такую же цену — 177 тыс. рублей — обойдется годовое посещение женского центра коррекции фигуры «Fit студия», которой также не было в прошлом году. Расположена она на улице Академика Глушко, месяц посещений предлагается по цене в 5 900 рублей. Сюда входит 30 занятий, а одно посещение обойдется в 250 рублей.

Третье место по стоимости занимает еще один новичок рейтинга — специфическая фитнес-студия Fit-n-Go, расположенная на улице Абсалямова. Стоимость годового абонемента здесь составляет 140 тыс. рублей, в случае с корпоративными клиентами — 128 тыс. рублей. Абонемент на 6 месяцев обойдется в 77,7 тыс. рублей. Особенностью этой фитнес-студии является то, что здесь проводятся EMS-тренировки в костюмах. Суть таких тренировок заключается в воздействии на мышцы устройством, посылающим электрические сигналы, которые формируют импульсы, схожие с сокращением мышц при силовой тренировке. Утверждается, что одна такая 20-минутная «тренировка» способна заменить 3 часа занятий в тренажерном зале. В абонемент Fit-n-Go на 6 месяцев входят 72 такие тренировки, в абонемент на год — 160 тренировок.

Сравнимая цена предлагается и еще в трех фитнес-студиях, предлагающих EMS-тренировки. В частности, примерно в 120 тыс. рублей обойдется год посещения студии TimeFit на улице Гоголя (годом ранее стоимость была «всего» 96 тыс. рублей). Цена эта складывается из расчета двух тренировок в неделю при тарифе в 29 990 рублей за 36 тренировок. Корпоративных скидок здесь нет, пробная тренировка обойдется в 500 рублей, а разовое занятие — в 1500 рублей (стоимость — такая же, как в TimeFit).

Еще одна студия EMS-тренировок — FitExtra, расположенная на Петербургской, 65а — будет стоить 117 тыс. рублей в год (в прошлом году ее не было в рейтинге). Цена эта складывается из абонемента на полгода за 58,5 тыс. рублей, в которые входят 57 тренировок. Стоимость разовых и пробных тренировок такая же, как в Fit-n-Go и TimeFit. Наконец, студия Luxury Fit, расположенная на улице Лесгафта, предлагает абонемент на 12 месяцев за 120 тыс. рублей. При этом пробное занятие здесь бесплатное, а три разовых занятия по акции обойдутся в 2 тыс. рублей.

Студия EMS-тренировок FitExtra, расположенная на Петербургской, будет стоить 117 тыс. рублей в год. Фото fit-extra.ru

Дешевле не бывает: 5 тысяч в год, или 200 рублей за раз

В пятерку самых дешевых фитнес-центров Казани вошли клубы, расположенные на окраинах города. Так, к примеру, пятое место по дешевизне — у спортивно-оздоровительного клуба «Диана» на улице Рихарда Зорге. Здесь годовой абонемент можно купить по неизменной цене в 7 тыс. рублей. Стоимость разового посещения составляет 250 рублей, скидок корпоративным клиентам не предусмотрено. В фитнес-центре есть парная, 160 шкафчиков.

Четвертое место по дешевизне — у тренажерного зала Sport House, открывшегося на улице Адоратского в 2017 году. Годовой абонемент в этом фитнес-центре площадью в 200 кв. м с парной стоит 5 790 рублей. Разовое посещение стоит 250 рублей.

На третьем месте почти по такой же цене предлагается годовая карта в развлекательно-оздоровительном комплексе «Император», работающем уже с 2000 года — за 5 600 рублей. Корпоративным клиентам придется заплатить 5 тыс. рублей в год, а разовый визит стоит 150 рублей. Парная здесь также есть, а вот бассейна, как и во всех случаях самых дешевых фитнес-центров, нет.

Второе место по дешевизне занимает MetroFitness на проспекте Ямашева. Открылся он только в конце декабря 2017 года, и абонемент можно купить за 5,5 тыс. рублей в год. Для корпоративных клиентов стоимость составляет 4 тыс. рублей. Разовое посещение обойдется в 500 рублей. Для недорогого фитнес-центра здесь довольно большая площадь — 750 кв. м, и много шкафчиков — 200 штук. В абонемент включены групповые занятия и парная.

Наконец, самым дешевым фитнес-центром оказалась сеть дворовых клубов Sport House по четырем адресам — на Бигичева, Ямашева, Батыршина и проспекте Победы. Годовой абонемент здесь обойдется в 4990 рублей, разовый визит — в 200 рублей.

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