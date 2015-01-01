Пропавший имам

57-летний Сулейман Зарипов, бывший заместитель муфтия РТ, имам мечети поселка Петровский, второй имам мечети «Нурулла», 7 февраля вместе с знакомым гражданином Арабских Эмиратов, направляясь из Мордовии в Казань, сделал короткую остановку в буинском селе Старый Студенец. Там его видели в последний раз. До Казани Зарипов не доехал, его автомобиль Toyota Corolla нашли брошенным в Буинске. "Реальное время" следит за развитием событий.