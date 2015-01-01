Пропавший имам
Сюжет 25 материалов
57-летний Сулейман Зарипов, бывший заместитель муфтия РТ, имам мечети поселка Петровский, второй имам мечети «Нурулла», 7 февраля вместе с знакомым гражданином Арабских Эмиратов, направляясь из Мордовии в Казань, сделал короткую остановку в буинском селе Старый Студенец. Там его видели в последний раз. До Казани Зарипов не доехал, его автомобиль Toyota Corolla нашли брошенным в Буинске. "Реальное время" следит за развитием событий.
- 07 февр, 18:00 24 Экс-муфтий Татарстана о пропавшем имаме: «Или была команда сверху — не искать» В годовщину исчезновения бывшего замруководителя ДУМ РТ с представителем арабского фонда его родные рассказали о слежке и обвинили силовиков в бездействии
- 20 апр, 14:53 12 Семья пропавшего Сулеймана Зарипова проведет собственные поиски без участия силовиков и волонтеров
- 04 марта, 12:03 12 Дело пропавшего имама: благотворительность со смертельным исходом? Пока спецслужбы идут по финансовому следу, родным Сулеймана Зарипова пытаются «помочь» экстрасенсы и мошенники
- 18 февр, 19:00 6 Равиль Гайнутдин: «Таджуддин отказывается от своих слов, возвращает титул верховного муфтия себе» Глава Совета муфтиев России молится за здоровье пропавшего имама Сулеймана хазрата Зарипова и шейха Наджмеддина
- 15 февр, 07:00 7 «7 дней»: по-хорошему агрессивный КАМАЗ и борьба малого бизнеса за отходы Казани Ключевые события в жизни республики глазами творческой бригады еженедельной итоговой программы телекомпании ТНВ
- 10 февр, 07:00 27 Талгат Таджуддин: «Зарипов чуточку увлекался ваххабизмом, но сейчас остепенился» Коллеги пропавшего имама называют его «тонким психологом» и «мягким проповедником», либо не говорят о нем ничего
- 09 февр, 09:42 11 В Татарстане объявлен в розыск бывший заместитель муфтия РТ К поисковой операции полицейских подключились волонтеры-священнослужители