Закон бумеранга: как аферы Фоата Шамсиева аукнулись его сыну и внукам

Прокуратура просит выселить многодетную семью сына чиновника из квартиры, Шамсиев-младший утверждает, что таким образом следователи хотят собрать компромат на отца

Фото: Ирина Плотникова

Принцип бумеранга сработал в семье замглавы Зеленодольского района и по совместительству главы поселка Нижние Вязовые Фоата Шамсиева, который сейчас является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Жертвой преступления, в котором подозревается чиновник, по иронии судьбы, стал его сын. Ильнура Шамсиева с женой и тремя детьми выселяют из квартиры в Нижних Вязовых, которая, как установил суд, была передана из муниципальной собственности в частную с нарушением закона. Шамсиев-младший считает, что нарушений не было, просто это единственная зацепка, без которой дело против его отца просто развалится.

Как аукнется, так и откликнется: принцип бумеранга сработал в семье Шамсиевых

Пострадавшей от действий обвиняемого в превышении должностных полномочий замглавы Зеленодольского района Фоата Шамсиева может оказаться семья его сына. Ильнура Шамсиева вместе с женой и тремя детьми, старший из которых является инвалидом с детства, выселяют из квартиры.

Примечательно, что вина Шамсиева-старшего в том, что он отчуждал муниципальное имущество в пользу родственников, судом еще не доказана, но наследник чиновника жилья уже лишился. С этим он не согласен и собирается обжаловать решение Зеленодольского районного суда в Верховном суде РТ.

Иск о выселении Ильнура Шамсиева подала Зеленодольская городская прокуратура в интересах исполкома. Истец просит признать недействительным договор социального найма между Шамсиевым и исполкомом поселка Нижние Вязовые и заключенный впоследствии договор о передаче квартиры из муниципальной собственности в собственность Ильнура Шамсиева и его малолетнего сына.

Прокурор настаивает, что договор соцнайма с сыном главы поселка был заключен незаконно — Ильнур Шамсиев малоимущим не признавался, в очереди на получение жилья не состоял. Соответственно, передачей ему квартиры были ущемлены права и интересы других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По словам Ильнура Шамсиева, это было нежилое помещение, которое ранее принадлежало ИК-5, находящейся на территории поселка, и которое потом передали на баланс муниципалитета. Фото Максима Платонова



Аптечный склад превращается… в трехкомнатную квартиру

Как рассказал «Реальному времени» Ильнур Шамсиев, спорная квартира не была квартирой, когда передавалась ему. Это было нежилое помещение, которое ранее принадлежало ИК-5, находящейся на территории поселка, и которое потом передали на баланс муниципалитета. Некоторое время его арендовал «Таттехмедфарм» под аптеку. Когда фармацевты перестали заниматься выпуском лекарств и перешли на продажу готовых, аптека перестала нуждаться в таких больших площадях. И часть помещения площадью 69 кв. м на первом этаже пятиэтажки предложили занять Шамсиеву-младшему, сделать ремонт, оформить сначала как жилье, а потом и в собственность.

— Я работал главным инженером в МУП «Нижневязовский жилкомсервис», зарплата была маленькая, меня туда заманили обещанием обеспечить служебной квартирой. Там были еще два сотрудника. Им дали квартиры с долгами, при условии, что они их погасят, а мне — нежилое помещение. Канализации и электрики не было, я взял кредит, потихоньку делал ремонт. Потом написал заявление о передаче в собственность, все-таки деньги немалые вложил, — говорит Шамсиев.

По словам сына замглавы района, ремонт он начал в 2007 году, в качестве служебной квартира ему была передана в 2009-м, договор соцнайма заключил в 2011-м, а приватизации — в 2013-м. Стоять в очереди на улучшение жилищных условий (одна из претензий прокуратуры) он был не обязан, так как квартира ему была выделена как служебная. Решение об этом было принято жилищно-бытовой комиссией поселения, и если уж на то пошло, то виноват в нарушении закона исполком, а он как раз потерпевший, считает наш собеседник.

— Получается, что на тот момент исполком и жилищная комиссия приняли неверное решение, а я за него сейчас отвечаю. Почему прокуратура пропустила этот момент в свое время? В ее обязанность входит проверка решений исполкома на предмет законности, — говорит Ильнур Шамсиев.

В суде представитель истца — глава исполкома Нижних Вязовых Айрат Гиниятов — требования прокуратуры не поддержал, как и представитель третьего лица — отдела опеки и попечительства района. Фото trt-tv.ru



«Это политический вопрос, все связано с моим отцом»

В том, что надзорные органы активизировались лишь сейчас, он видит связь с делом своего отца. Якобы злополучная квартира — единственный шанс набрать на Шамсиева-старшего компромат, без которого дело о превышении им должностных полномочий развалится.

— В распоряжении исполкома о заключении договора соцнайма, которое он выпустил на основании протокола жилищной комиссии, нас было трое. Мы в этом протоколе все вместе идем, но именно мой случай они считают незаконным, другими даже не интересуются. Это политический вопрос, я стал рычагом давления на отца, — предполагает Ильнур Шамсиев.

По данным следствия, руководитель исполкома Нижних Вязовых передал жилье сыну замглавы района под его, замглавы, давлением. Руководитель исполкома, по словам Шамсиева-младшего, это отрицает:

— Он говорит, что никакого давления на него оказано не было, что все это клевета. И не вина отца в том, что жилищная комиссия приняла такое решение, он никак не мог на нее повлиять. Жилищная комиссия конкретно проголосовала, что я нуждающийся специалист, — говорит Ильнур Шамсиев.

В суде представитель истца — глава исполкома Нижних Вязовых Айрат Гиниятов — требования прокуратуры не поддержал, как и представитель третьего лица — отдела опеки и попечительства района. Тем не менее суд принял решение удовлетворить иск прокуратуры в защиту пгт Нижние Вязовые и выселить из квартиры семью сына главы поселка, восстановив право собственности на жилье за муниципалитетом.

По версии следствия, глава поселения давал указания председателю СНТ «Воложка» Олегу Коклюгину задним числом включить своих знакомых в члены товарищества и выдать документы для оформления земельного участка, причем уже за границами СНТ, то есть на муниципальной земле сельхозназначения. Фото multilisting.su



Фоат Шамсиев напревышал должностных полномочий на 6,6 млн рублей

Рассмотрение уголовного дела в отношении замглавы Зеленодольского района и по совместительству главы Нижних Вязовых Фоата Шамсиева началось в декабре 2017 года. 57-летнего чиновника обвиняют в земельной афере и превышении должностных полномочий с общим ущербом государственной казне в 6,6 млн рублей. Первый эпизод — хищение путем мошенничества 1,3 млн рублей у казанских предпринимателей Евгения Роднищева и Мурата Манапова в 2008 году. По словам потерпевших, они узнали, что чиновник ищет покупателей на паевые земли, заинтересовавшись предложением, передали ему сначала полмиллиона рублей, а потом еще 800 тыс. рублей за участок в 50,96 га близ деревни Улитино. Однако до выделения земли дело так и не дошло.

Второй эпизод в деле квалифицировали как превышение должностных полномочий, повлекшее отчуждение 15 участков общей площадью 5,4 тыс. кв. метров в 2009—2011 годах. По версии следствия, глава поселения давал указания председателю СНТ «Воложка» Олегу Коклюгину задним числом включить своих знакомых в члены товарищества и выдать документы для оформления земельного участка, причем уже за границами СНТ, то есть на муниципальной земле сельхозназначения. Среди новых садоводов были жена и брат Шамсиева. Ущерб следствие оценило в 3,9 млн рублей.

Третий эпизод — это как раз квартира. По версии следствия, чиновник поспособствовал тому, чтобы собственниками муниципальной «трешки» стали его сын и внук в обход очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Следствие выяснило, что на очередь в качестве нуждающегося Шамсиев-младший даже не вставал, поскольку проживал с семьей у родителей в доме площадью 225 «квадратов». Ущерб по этому эпизоду составил 1,4 млн рублей. Ни в одном из эпизодов вину глава Нижних Вязовых не признает.