Закон бумеранга: как аферы Фоата Шамсиева аукнулись его сыну и внукам
Прокуратура просит выселить многодетную семью сына чиновника из квартиры, Шамсиев-младший утверждает, что таким образом следователи хотят собрать компромат на отца
Принцип бумеранга сработал в семье замглавы Зеленодольского района и по совместительству главы поселка Нижние Вязовые Фоата Шамсиева, который сейчас является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Жертвой преступления, в котором подозревается чиновник, по иронии судьбы, стал его сын. Ильнура Шамсиева с женой и тремя детьми выселяют из квартиры в Нижних Вязовых, которая, как установил суд, была передана из муниципальной собственности в частную с нарушением закона. Шамсиев-младший считает, что нарушений не было, просто это единственная зацепка, без которой дело против его отца просто развалится.
Как аукнется, так и откликнется: принцип бумеранга сработал в семье Шамсиевых
Пострадавшей от действий обвиняемого в превышении должностных полномочий замглавы Зеленодольского района Фоата Шамсиева может оказаться семья его сына. Ильнура Шамсиева вместе с женой и тремя детьми, старший из которых является инвалидом с детства, выселяют из квартиры.
Примечательно, что вина Шамсиева-старшего в том, что он отчуждал муниципальное имущество в пользу родственников, судом еще не доказана, но наследник чиновника жилья уже лишился. С этим он не согласен и собирается обжаловать решение Зеленодольского районного суда в Верховном суде РТ.
Иск о выселении Ильнура Шамсиева подала Зеленодольская городская прокуратура в интересах исполкома. Истец просит признать недействительным договор социального найма между Шамсиевым и исполкомом поселка Нижние Вязовые и заключенный впоследствии договор о передаче квартиры из муниципальной собственности в собственность Ильнура Шамсиева и его малолетнего сына.
Прокурор настаивает, что договор соцнайма с сыном главы поселка был заключен незаконно — Ильнур Шамсиев малоимущим не признавался, в очереди на получение жилья не состоял. Соответственно, передачей ему квартиры были ущемлены права и интересы других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Аптечный склад превращается… в трехкомнатную квартиру
Как рассказал «Реальному времени» Ильнур Шамсиев, спорная квартира не была квартирой, когда передавалась ему. Это было нежилое помещение, которое ранее принадлежало ИК-5, находящейся на территории поселка, и которое потом передали на баланс муниципалитета. Некоторое время его арендовал «Таттехмедфарм» под аптеку. Когда фармацевты перестали заниматься выпуском лекарств и перешли на продажу готовых, аптека перестала нуждаться в таких больших площадях. И часть помещения площадью 69 кв. м на первом этаже пятиэтажки предложили занять Шамсиеву-младшему, сделать ремонт, оформить сначала как жилье, а потом и в собственность.
— Я работал главным инженером в МУП «Нижневязовский жилкомсервис», зарплата была маленькая, меня туда заманили обещанием обеспечить служебной квартирой. Там были еще два сотрудника. Им дали квартиры с долгами, при условии, что они их погасят, а мне — нежилое помещение. Канализации и электрики не было, я взял кредит, потихоньку делал ремонт. Потом написал заявление о передаче в собственность, все-таки деньги немалые вложил, — говорит Шамсиев.
По словам сына замглавы района, ремонт он начал в 2007 году, в качестве служебной квартира ему была передана в 2009-м, договор соцнайма заключил в 2011-м, а приватизации — в 2013-м. Стоять в очереди на улучшение жилищных условий (одна из претензий прокуратуры) он был не обязан, так как квартира ему была выделена как служебная. Решение об этом было принято жилищно-бытовой комиссией поселения, и если уж на то пошло, то виноват в нарушении закона исполком, а он как раз потерпевший, считает наш собеседник.
— Получается, что на тот момент исполком и жилищная комиссия приняли неверное решение, а я за него сейчас отвечаю. Почему прокуратура пропустила этот момент в свое время? В ее обязанность входит проверка решений исполкома на предмет законности, — говорит Ильнур Шамсиев.
«Это политический вопрос, все связано с моим отцом»
В том, что надзорные органы активизировались лишь сейчас, он видит связь с делом своего отца. Якобы злополучная квартира — единственный шанс набрать на Шамсиева-старшего компромат, без которого дело о превышении им должностных полномочий развалится.
— В распоряжении исполкома о заключении договора соцнайма, которое он выпустил на основании протокола жилищной комиссии, нас было трое. Мы в этом протоколе все вместе идем, но именно мой случай они считают незаконным, другими даже не интересуются. Это политический вопрос, я стал рычагом давления на отца, — предполагает Ильнур Шамсиев.
По данным следствия, руководитель исполкома Нижних Вязовых передал жилье сыну замглавы района под его, замглавы, давлением. Руководитель исполкома, по словам Шамсиева-младшего, это отрицает:
— Он говорит, что никакого давления на него оказано не было, что все это клевета. И не вина отца в том, что жилищная комиссия приняла такое решение, он никак не мог на нее повлиять. Жилищная комиссия конкретно проголосовала, что я нуждающийся специалист, — говорит Ильнур Шамсиев.
В суде представитель истца — глава исполкома Нижних Вязовых Айрат Гиниятов — требования прокуратуры не поддержал, как и представитель третьего лица — отдела опеки и попечительства района. Тем не менее суд принял решение удовлетворить иск прокуратуры в защиту пгт Нижние Вязовые и выселить из квартиры семью сына главы поселка, восстановив право собственности на жилье за муниципалитетом.
Фоат Шамсиев напревышал должностных полномочий на 6,6 млн рублей
Рассмотрение уголовного дела в отношении замглавы Зеленодольского района и по совместительству главы Нижних Вязовых Фоата Шамсиева началось в декабре 2017 года. 57-летнего чиновника обвиняют в земельной афере и превышении должностных полномочий с общим ущербом государственной казне в 6,6 млн рублей. Первый эпизод — хищение путем мошенничества 1,3 млн рублей у казанских предпринимателей Евгения Роднищева и Мурата Манапова в 2008 году. По словам потерпевших, они узнали, что чиновник ищет покупателей на паевые земли, заинтересовавшись предложением, передали ему сначала полмиллиона рублей, а потом еще 800 тыс. рублей за участок в 50,96 га близ деревни Улитино. Однако до выделения земли дело так и не дошло.
Второй эпизод в деле квалифицировали как превышение должностных полномочий, повлекшее отчуждение 15 участков общей площадью 5,4 тыс. кв. метров в 2009—2011 годах. По версии следствия, глава поселения давал указания председателю СНТ «Воложка» Олегу Коклюгину задним числом включить своих знакомых в члены товарищества и выдать документы для оформления земельного участка, причем уже за границами СНТ, то есть на муниципальной земле сельхозназначения. Среди новых садоводов были жена и брат Шамсиева. Ущерб следствие оценило в 3,9 млн рублей.
Третий эпизод — это как раз квартира. По версии следствия, чиновник поспособствовал тому, чтобы собственниками муниципальной «трешки» стали его сын и внук в обход очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Следствие выяснило, что на очередь в качестве нуждающегося Шамсиев-младший даже не вставал, поскольку проживал с семьей у родителей в доме площадью 225 «квадратов». Ущерб по этому эпизоду составил 1,4 млн рублей. Ни в одном из эпизодов вину глава Нижних Вязовых не признает.
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