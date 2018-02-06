«Как сказали в оргкомитете ЧМ по футболу, мундиаль не является гарантией загрузки отелей»

Фото: Олег Тихонов

Обсудить безопасность в средствах размещения в Казани 6 и 7 февраля собрались отельеры, готовящиеся к принятию гостей чемпионата мира по футболу. Правоохранительным органам на первой дискуссии пришлось несладко — в Казани им припомнили неоперативность во время эвакуации после звонков о ложном минировании, негостеприимное поведение в гостиницах и металлодетекторы на ресепшене, из-за которых на горизонте замаячил суд. Подробности со встречи представителей гостиничного рынка с правоохранителями — в материале «Реального времени».

Куда и как в Казани расселят FIFA со спортсменами

На первой же дискуссии практической конференции «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много» выяснилось, что и ясно далеко не все. Но перед тем, как отельеры просто начали атаковать правоохранителей множеством вопросов, руководитель управления по размещению «Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» Оксана Тубман немного подробнее рассказала о том, как будет выстраиваться работа отелей на соревнованиях.

В каждом городе для команд, участвующих в чемпионате, отведено по две гостиницы (за исключением Москвы, где принять спортсменов готовятся четыре гостиницы). От всех гостиниц до стадиона максимальное время в пути должно составлять 45 минут. Отдельно по одной гостинице в каждом городе выделяется для FIFA, плюс дополнительно штаб-квартира в столице для FIFA и арбитров.

Оксана Тубман рассказала о том, как будет выстраиваться работа отелей на соревнованиях



Помимо предматчевых гостиниц, по России будут задействованы 32 базы для команд, причем не только в городах-организаторах.

— Команда прилетает, живет в России, в гостинице при базе команд, которые находятся в любом городе, но непосредственно на матч она вылетает в город-организатор и уже проживает в предматчевой гостинице, — объяснила схему работы Оксана Тубман. В предматчевые гостиницы команды должны будут заехать за два дня до матча и выехать из них через один день после его окончания.

За болельщиков, по словам спикера, они ответственность не несут, зато за них отвечает город-организатор. Впрочем, в Казани, по ее мнению, проблем с этим не возникнет.

На страже персональных данных

Еще во вступительном слове как вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, так и председатель Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Гульнара Сафина отметили одну из тем, которая продолжает их беспокоить, — большое количество проверок в отельном бизнесе. Этот вопрос во время открытой дискуссии прозвучал первым. Сафина уточнила: какие временные рамки проведения проверок гостиниц к ЧМ?

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры РТ Ильдар Исмагилов рассказал, что по итогам проверки в ноябре-декабре 2017 года были выявлены нарушения и сейчас, в феврале, началась новая контрольная проверка, которая покажет, были ли устранены все недостатки.

Гульнара Сафина отметила одну из тем, которая продолжает ее беспокоить, — большое количество проверок в отельном бизнесе



— Очень хочется надеяться, что к выявленным недостаткам применены достаточные меры по устранению и дальше подобные проверки не будут проводиться. Действительно, была просьба не отвлекать гостиницы, действующие объекты, именно в период загрузки, и мы постарались эту просьбу удовлетворить, — прокомментировал Исмагилов.

Еще один вопрос Гульнары Сафиной повлек за собой длительное обсуждение. Как оказалось, еще в рамках Кубка конфедераций коллеги из силовых структур просили от отелей три раза в день предоставлять им данные о новых гостях.

— Причем пути передачи были очень сомнительные — списки нужно было пересылать на какие-то имейлы. Тем самым отели еще нарушают 152-й закон о сохранности персональных данных. Мы этот вопрос поднимали, но хотелось бы еще раз озвучить и услышать: возможно ли создание единого канала связи для предоставления данных о пребывающих гостях? — спросила председатель Ассоциации отельеров Казани и РТ, напомнив, что все данные они также передают в течение суток через канал МВД. Кстати, аналогичный вопрос стоит и в Москве, где также отельеры были вынуждены передавать данные на электронную почту даже о клиентах, заселившихся два часа назад.

Как выяснилось, в Татарстане силовики сняли этот вопрос с повестки еще перед Кубком конфедераций, когда на этапе проверки мест проживания было решено не закидывать отели запросами о предоставлении данных. Однако отельеры, по словам Сафиной, об этом не знали, да и запросы продолжили поступать. Точку в этом вопросе поставил пресс-секретарь Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Алексей Пашин, который рассказал, что теперь передавать информацию можно будет через «Континент-Сервис», где силовые структуры будут отслеживать данные, а отельеры смогут в случае поступления к ним соответствующих запросов отправлять информацию МВД, а не посылать через незащищенные сервисы.

Ильдар Исмагилов рассказал, что по итогам проверки в ноябре-декабре 2017 года были выявлены нарушения и сейчас, в феврале, началась новая контрольная проверка, которая покажет, были ли устранены все недостатки



Как борьба с терроризмом почти до суда довела

Еще одним острым вопросом стали меры для дополнительной безопасности гостей на ЧМ. Дело в том, что к ЧМ в отелях обязательно должны появиться рамки металлодетекторов, а в предматчевых гостиницах и местах размещения сотрудников FIFA — интроскопы. По словам Марата Салахиева, заместителя начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по РТ, их количество еще может пополниться.

Правда, рамки и интроскопы уже становились причиной неприятных разбирательств между отельерами и постояльцами. Сафина рассказала, что проблемы в свое время возникали с использованием на ресепшене рамок, наличие которых, по ее словам, не регламентировано в 272-м постановлении правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

— У нас в отеле вот только сейчас проживали гости, и они готовы подать на нас в суд за то, что мы их ежедневно заставляли проходить через рамку металлоискателя. Что я им сейчас должна ответить? Они четыре дня жили, под карандаш изучили 272-е постановление и выясняли, в каком месте написано, что там должна быть рамка металлоискателя, — привела пример Сафина.

Спустя полчаса выяснилось, что Марат Салахиев этот вопрос просто так не оставил и нашел-таки подтверждение своим словам об обязательном, а главное, законном использовании рамочных металлодетектеров со ссылкой на то самое 272-е постановление.

Не очень радуются отельеры и тому, как сотрудники правоохранительных органов ведут себя во время обеспечения безопасности



«И мы остались одни, наедине с собой, гостями и с этой проблемой»

Не очень радуются отельеры и тому, как сотрудники правоохранительных органов ведут себя во время обеспечения безопасности, а им, ко всему прочему, просят бесплатно предоставлять места проживания. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов рассказал, что у него в одном отеле правоохранители запросили номера для 30 своих сотрудников, которые будут следить за безопасностью. Правда, мест для них уже сейчас не оказалось из-за плотной загрузки отеля, в том числе и благодаря официальному оператору соревнований.

— Почему я должен эти номера где-то изыскивать? Я же никого не просил сюда заселять. Сделайте мобильный городок, пусть они там живут. Я не приветствую историю, в которой правоохранительные органы в количестве 30 человек будут проживать в отеле, в ситуации, когда у меня нет номеров, питаться в отеле, ходить там в туалет и много чего еще. И мне хочется спросить: есть регламентирующие требования, которые предъявляются к ним в момент их нахождения в отеле или в его периметре в рамках обеспечения его безопасности? — спросил Прасов. И привел свой не очень приятный пример. В прошлом году в одном из отелей в рамках антитеррористических учений к ЧМ при плюс четырех градусах тепла под проливным дождем силовики долго допрашивали голландца, который потом ринулся писать жалобы «чуть ли не в ООН».

На это представитель правоохранительных органов из зала, не представляясь, заметил, что, по крайней мере, в Казани и Татарстане таких казусов замечено не было. Но сказано это было зря, потому что к беседе присоединилась Гульнара Сафина, припомнив волну эвакуации минувшей осенью.

Вадим Прасов рассказал, что у него в одном отеле правоохранители запросили номера для 30 своих сотрудников, которые будут следить за безопасностью



— А если мы вспомним эвакуации, коллеги. Когда у нас гости стояли по три-четыре часа у международных брендов на улице, а службы не могли приехать. Стояли иностранцы, которые вообще не понимали, что происходит. И ладно, если у кого-то поблизости было теплое помещение, куда их можно было привести, потому что, на секундочку, октябрь — это как бы не теплый месяц. Причем виноватыми остаемся мы, отели, — сурово обратилась к правоохранителям Сафина.

И на этом еще не закончила.

— У нас из всех служб приехали газовики. На секундочку — в отеле газа нет. Остальные приехали через полтора-два часа, и это нам еще повезло! У других отелей по три-четыре часа в центре гости стояли. На улице, на морозе. Мы же должны их в какие-то автобусы распределить, всех эвакуировать. У нас нет никакого алгоритма, как это должно происходить. И мы остались одни, наедине с собой, гостями и с этой проблемой, — закончила мысль глава Ассоциации отельеров.

Впрочем, ответа на свои вопросы она не получила. Не считая слов о том, что при получении сообщений о минировании необходимо проводить эвакуацию, чтобы халатность не привела к жертвам. И тезиса о том, что информация об алгоритме действий должна быть в паспорте безопасности отеля. Правда, здесь Сафина эти слова опровергла — несмотря на то, что они исполняют все требования по закону, в их паспорте соответствующей информации они не нашли.

Еще одна претензия прилетела в части поведения сотрудников правоохранительных органов еще во время Кубка конфедераций, которые, естественно, мало знакомы со сферой оказания услуг, а у гостей отелей складывается негативное отношение к местам размещения из-за этих «соседей». Гульнара Сафина уточнила, будет ли проводиться обучение правоохранителей нормам поведения на объектах гостеприимства?

В этой части мольбы отельеров были услышаны, поскольку в рамках программы «Гостеприимство. Перезагрузка» полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов пройдут обучение основам гостеприимства.

По просьбе отельеров полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов пройдут обучение основам гостеприимства



«Если забираешь у пчел мед, то положи им хотя бы сахара»

После весьма жаркой дискуссии между отельерами и правоохранителями Вадим Прасов в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, что же, в отличие от четырех городов, где проходил Кубок конфедераций, другим городам дается нелегко. Тем более что, по его словам, иногда они наблюдают собственную трактовку местными правоохранительными органами целого ряда аспектов деятельности отелей, что, естественно, приносит дополнительные сложности.

Правда, больше собеседник издания был озабочен тем, что будут делать отели в городах, не принимающих ЧМ, но попавших в зону усиленного контроля. Здесь в качестве примера он привел город-организатор ЧМ Сочи, Геленджик, Анапу, Новороссийск, Туапсе и Краснодар, которые попали под усиление.

— С точки зрения отельера большой вопрос в том, кто будет жить в Туапсе, если поедет в Сочи на футбол. Я думаю, таких героев не найдется. В сезон туда нужно примерно шесть часов тащиться на машине. Но при этом контроль там усиливается, — заметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

О средней загрузке отелей на ЧМ Вадим Прасов предпочел пока не говорить, так как сейчас еще показатели постоянно корректируются, в том числе и благодаря дилеру FIFA Match Accommodation, который начал снимать брони, но до конца еще не определился с итоговым количеством необходимых им номеров. Не стал Вадим Прасов загадывать наперед и говорить о том, какие результаты ЧМ принесет отельному бизнесу.

— Как сказали в оргкомитете чемпионата мира по футболу, мундиаль не является гарантией загрузки отелей. Никто вам не обещал счастья, что, в общем-то, тоже правда — никто нам его не обещал, мы его просто ожидали. Но как говорил мой друг: если забираешь у пчел мед, то положи им хотя бы сахара. Здесь иногда этого хотелось бы. Почему возникают вопросы о предоставлении безвозмездно каких-то помещений? Потому что отнюдь не гарантирована у нас загрузка и бронирование. Для каких-то городов ситуация лучше — Москва явно будет центральным хабом как минимум с точки зрения удобства логистики. Причем не только Москва, но и Московская область. А, например, для того же самого Екатеринбурга, Ростова или Волгограда… — поделился опасениями собеседник издания. Он также напомнил, что тоже далеко не факт, что в случае проведения матча днем отели получат своих клиентов.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов