Андрей Василевский: «Младший меня просто достал своим: «Хочу быть вратарем!»

Интервью с легендарным уфимским хоккеистом и отцом одного из лучших голкиперов НХЛ

Андрей Василевский — гордость всей Башкирии. Его игру в воротах «Салавата Юлаева» отлично помнит взрослое поколение, а болельщик помоложе пристально следит за успехами сыновей Василевского — защитника «Автомобилиста» и вратаря Tampa BayLightning. Своими воспоминаниями и взглядами на жизнь Андрей Леонидович поделился в интервью «Реальному времени».

«В дебютном матче пропустил два гола»

— Как вы пришли в хоккей?

— Мои родители не были профессиональными спортсменами, у них был физический недостаток — оба глухие. Мать занималась легкой атлетикой и акробатикой, а отец мой, покойный Леонид Иванович, был неплохим футболистом и хоккеистом, играл на позиции защитника. С детства видел, как родители выступали, так что со спортом был знаком не понаслышке. В хоккей играл с 6-7 лет. Мы сами во дворе заливали лед, борта делали из сугробов. А так, года полтора серьезно занимался греко-римской борьбой. Мне тогда было около 8 лет. Потом у меня образовался гайморит, прооперировали, тренер сказал: «Годик подожди, потом придешь».

— С таким диагнозом теперь и в армию не берут.

— А я за тот год так во дворе наигрался в хоккей, что попал в команду своего домоуправления в Кировском районе на первенство города. Там меня и заметил тренер Владимир Иванович Воробьев. Я был по-спортивному подготовленный, плотный, пышный. Он так и сказал ребятам в команде: «Вот я вам мужика нашел, он будет защищать ворота». С тех пор все уроки Владимира Ивановича, все его выражения, поведение в работе с молодежью я повторял и со своими детьми, и с воспитанниками в школе, и вот сейчас в молодежной команде «Толпар».

— Помните свой дебют во взрослом хоккее?

— Конечно! Это был апрель 1982 года, мне тогда не было еще и 16 лет. В те годы нашим кумиром был Третьяк, которого Тарасов поставил в ворота как раз в моем возрасте. Тогда тренером «Салавата» был Марат Азаматов, он рискнул поставить меня на третий период матча в Москве против «Крыльев Советов». Эта игра, конечно, ничего не решала, я благополучно пропустил два гола, отразил два-три выхода один в ноль, а команда эту встречу проиграла.

— Как выходили на лед, помните?

— В те годы в нашей команде была эпоха Чередника и Логинова. Чередник как раз был дисквалифицирован на десять игр за перепалку с судьями, и я занял позицию второго вратаря. Первые два периода стоял Логинов, игра у него не пошла, выпустили меня. И что интересно, эту игру смотрел тренер нынешней олимпийской сборной Олег Браташ. Он мне напоминал потом, улыбаясь: «Я помню, как ты начинал». Так что есть живой свидетель моих слов. Потом у меня было 5 лет скитаний — «Салават Юлаев», «Авангард». Приходили вратари, которые были сильнее меня — Боборыко, Марьин. Ну, я реально был слабее. И только с августа 1987 года, при тренере Сергее Михалеве, я стал основным вратарем «Салавата Юлаева».

— Самый запоминающийся матч в вашей карьере?

— Таких было много. Вот, например, в 2001 году играли дерби с Магнитогорском. Полные трибуны, «Магнитка» — лидер, мы ближе к аутсайдерам. Тогда молодежь играла, я — ветеран, пришел помочь своей команде. Первый период для меня неудачно сложился, пропустил четыре гола, «горели» 1:4. Фору дал сопернику, как говорится. Заменили меня. Во втором периоде нынешний тренер нашей «молодежки» Алик Гареев попал в маску основному вратарю Карпенко, его тоже заменили — вышел Володя Тихомиров, который тоже не был готов к игре. Матч закончился в овертайме — 6:5, и его, наверное, запомнили все болельщики. А так, повторюсь, запоминающихся матчей было много. И за «Салават Юлаев», и за тюменский «Рубин», с которым я дошел до полуфинала Кубка России.

«Что тебе однокомнатная, давай «двушку» тебе дадим!»

— Тюменский период самый долгий в вашей хоккейной биографии. Там у вас было все хорошо?

— Да, в те времена «Рубин» сверкал по-рубиновски. Мы играли в Суперлиге и были выше «Авангарда» и «Магнитки». В некоторых сезонах — и «Салавата Юлаева». Я работал там только с одним тренером — Александром Кузьминым. До сих пор созваниваемся, общаемся.

— Как вы попали в «Рубин»?

— Это долгая история. В 1987-м стал первым вратарем в «Салавате» и на следующий год сдал — почувствовал себя звездой, стал больше говорить, меньше работать. В то же время женился, дочка родилась, нужна была квартира. Ну и Сергей Михалыч (Михалев, — прим. ред.) мне грамотно сказал: «Вот есть Нефтекамск, им надо остаться во второй лиге первенства СССР, там дают квартиру». Ну я и поехал. Там полтора года отыграл. Но язык мой — враг мой. Обменяли меня дальше в Томск. И тут я понял, что дело во мне, пересмотрел свои взгляды. И за два сезона попал в тройку лучших вратарей второй лиги, тогда там играли 54 команды. Меня заметили «Авангард», «Рубин» и «Салават Юлаев».

— В итоге выбрали «Рубин».

— А Тюмень квартиру гарантировала (смеется). Тогда у меня уже вторая семья была, опять квартирный вопрос встал. Поехал в Тюмень. Договаривался на однокомнатную, но тренер увидел, что жена беременная, и сказал: «Что тебе однокомнатная, давай двухкомнатную тебе дадим!». А когда Андрюха родился, трехкомнатную дали. Тогда отношение было такое, я сам был очень приятно удивлен.

«Хочу, хочу, хочу быть вратарем!»

— Нехоккейное будущее сыновей, видимо, даже не рассматривалось?

— Они жили в режиме хоккея, ходили на хоккей к папе — часто брал их на тренировки. Все предпосылки, в общем были. Им самим это нравилось. Я им сразу сказал: если будете неспособны к хоккею или станете лениться, я вас сам первый уведу, чтобы не позорили мою фамилию!

— Сначала оба сына были нападающими. С чем связана смена амплуа?

— Когда я вернулся в Уфу, здесь не было места для нападающих. Тренер Вячеслав Хаев определил Леху в защитники. А младший меня просто достал своим желанием: «Хочу, хочу, хочу быть вратарем!». Есть поверье, что нужно съесть цветок сирени с пятью лепестками — и желание сбудется. Так Андрей нашел цветок с шестью лепестками и съел. Тогда я понял, что против судьбы не попрешь.

— Сейчас Андрей проводит хороший сезон. В лидерстве «Тампы» велика его заслуга?

— Ну, сезон продолжается. Как он сказал в одном из интервью, там такая лига, что если чуть расслабишься, сразу двадцать таких Василевских будут претендовать на позицию первого номера. Ну а хороший ход «Тампы» — это командная «химия», удачное сочетание многих факторов (лучшие снайпер и распасовщик, лучший молодой защитник, хорошие третье и четвертое звенья, прикрывающие лидеров). Да, были спады, но в НХЛ ни одна команда ровно весь сезон не проходит. Да и там, в проигранных матчах, были такие голы! Лучше не заморачиваться, забыть скорее неудачную игру. Андрей способен это делать. Он, вообще, молодец. У него семья, любимая жена Кристина, тоже из порядочной семьи. Так же с родителями общаемся. Внук растет в Америке. Два года ему, Лукасу Андреевичу Василевскому (улыбается).

— Сейчас подходит время традиционных «Дней отцов» в НХЛ. Вы поедете в гости к сыну?

— Я был два раза, в этом году тоже собираюсь. Там собирают вместе отцов игроков, кто может — приезжает. Отца Кучерова, например, никогда не видел, потому что, как сказал Никита, у него отец военный, ему некогда было. У Нестерова отец приезжал. Отец Наместникова тогда работал тренером в ярославском «Локомотиве», тоже не мог приехать. В эти дни мы — вместе с сыновьями. Живем, обедаем с ними, вхожи в раздевалку, общаемся с прессой. На играх нам выделяют две отдельные ложи. Два дня мы, отцы, чувствуем себя членами команды. Уважение к родителям там колоссальное.

— Андрей впервые участвовал в Матче звезд НХЛ. Поделился своими впечатлениями?

— Ну, так, чуть-чуть. Это большой праздник; то, что мы видим по телевизору — лишь небольшая его часть. Не было особо времени общаться с Андреем по этому поводу. В двух словах — все в эти дни общаются как друзья, а не как соперники. Несколько лет назад Андрей «играл» с ними в приставку за «Тампу», а теперь — вместе с кумирами в одной команде, против других кумиров.

«Старший такой работяга, весь в меня!»

— Как дела у старшего из братьев, Алексея? Почему он не задержался в Уфе, хотя играл вроде бы за основу?

— Это не от него зависело. Как говорится, без меня меня женили. Тогда его обменяли в Екатеринбург на нападающего Лазарева, в довесок с Панковым и Митрофановым — был у нас в «Толпаре» такой бомбардир. Обидно было, конечно. Но, с другой стороны, это дало ему возможность разозлиться и заиграть по-взрослому. То есть он вырос в «Автомобилисте», сейчас регулярно выходит в первой-второй паре защитников. Проводит удачный сезон, по показателю «плюс-минус» у него все хорошо. Он такой работяга, весь в меня! Не очень много у него этого самого таланта, все за счет работы, звериного настроя, неуступчивости, бойцовских качеств.

— Если «Салават» сойдется в плей-офф с «Автомобилистом», за кого будете переживать?

— Вопрос, конечно, провокационный. По долгу службы буду, естественно, за «Салават», а лично — за сына, чтобы у него все хорошо сложилось.

— Алексей часто наведывается домой?

— У него квартира в Уфе, а в Екатеринбурге он снимает жилье. Он женатый человек, девушка у него прекрасная, красавица, родители замечательные. Порядочная такая семья.

— Внуков с той стороны нет?

— Пока нет. Вот у дочки старшей, Евы, сыну 5 лет. Она работает главным редактором программы «Счастливый час» на БСТ. Моего внука зовут Адриан Василевский. Скоро, может, будем отдавать в хоккей. Посмотрим. Как говорится, ждите нашествия Василевских.

— В этом году у Алексея был юбилей, 25 лет. Как-то отметили?

— А они в тот день с «Сибирью» в Новосибирске встречались, проиграли 0:3. Поздравил и все, больше никак. После игры поговорили. У них там большие нагрузки, Крикунов «расслабухи» не дает. Для них каждый выход на игру — это что-то!

«Я бы вообще не поехал на такую «олимпиаду»

— Какие самые ценные качества вратаря Андрея Василевского-младшего?

— Он не любит проигрывать. С детства. Всегда борется до конца. Это самое главное! Плюс, у него очень большая работоспособность. Здоровье ему природой дано. Технические моменты не так важны, главное для вратаря — психологическая устойчивость.

— То, что он не поедет на Олимпиаду, — это плюс или минус?

— Я бы вообще не поехал на такую «олимпиаду», где так унизили нашу страну — без гимна, флага, герба. Мне этого не понять. Да и НХЛ запретила, там своя лига, свои владельцы клубов, свои контракты, своя прибыль. Непростые взаимоотношения у НХЛ с МОК. Сам же Андрей хочет сыграть на Олимпийских играх когда-нибудь. Время еще есть.

— Как оцените вратарскую линию в нынешней олимпийской сборной России?



— Ну, конечно, все признают, что Кошечкин — первый вратарь. Мне тоже кажется, что он этого заслуживает. Кошечкин — идеальный российский вратарь, доказал за много лет, что он в «порядке». Стабилен, да и психологически устойчив. Сорокин? Вроде было впечатление, что он не уступает Василию, но последние игры ЦСКА этого не показали. По молодости он должен начинать вторым, но если надо, может неплохо заменить Кошечкина. А Шестеркин — это вратарь куража. Пойдет игра — все «вытащит», не пойдет — гол, два — все! Я бы так сказал — Кошечкин, Сорокин и Шестеркин. В постновогодний период это сильнейшие вратари КХЛ, так что с этим выбором я согласен.

— Кто еще из российских вратарей в топе?

— Вот сейчас Казань пригласила Шарыченкова, думаю, он поможет. Габаритный, фактурный вратарь. Показал хорошую игру в «Югре», до этого — в «Динамо». Он мне очень нравится. Гарипов там же. Очень хорошо, что он местный. Да, у него бывают срывы. Но все приходит с опытом. Сколько ему, 28-29? (26, — прим. ред.). Он еще молодой, растет, должен долго расти еще.

«В Скривенсе я вижу себя»

— Дайте оценку вратарям «Салавата Юлаева».

— Скривенсу принадлежит рекорд НХЛ по количеству отбитых бросков за игру (играя за «Эдмонтон Ойлерз», в игре против «Сан-Хосе Шаркс» 30 января 2014 года отразил 59 бросков, «нефтяники» выиграли тогда 3:0), он вызван как и наши вратари в олимпийскую сборную Канады на Игры-2018. Он напоминает меня, если только без этих провокационных выходов из ворот. Да, жалко, что он иногда недопонимает игру. Эта бесшабашность его. Надо страховать свои действия, а он думает, что его защитники «подчистят».

— Что по Карееву?

— Про Кареева пока ничего не могу сказать. Специалисты отмечают его резкость, реакцию. Да, порой он выдает хорошие игры. Но мне кажется, ему чего-то не хватает, чисто вратарского. Надо ему прибавлять во вратарском искусстве.

— А есть еще Иван Налимов, недавно перешедший в «Салават».

— С приходом Ивана я сказал, что наконец-то у нас появился вратарь, похожий на вратаря. Он габаритный и фактурный, как я уже сказал про Шарыченкова. Он ровесник Андрея, у них еще все впереди. Еще Хомченко у нас хороший, Устинский в «Горняке». Вот они все в обойме юношеской сборной.

— А в «Толпаре» есть достойная вратарская смена?

— Работаем над этим вопросом. Даниил Тарасов прогрессирует. Просто год пропуска из-за травмы дает о себе знать. Но он постепенно приходит в себя (в недавнем домашнем матче «Толпара» с лидером Восточного дивизиона текущего сезона МХЛ — «Мамонтами Югры» Тарасов пропустил четырежды в первом периоде и был заменен в перерыве на Юрия Грошева, — прим. ред.).

— Есть еще Грошев.

— Грошев его здорово подменяет. Когда надо, начинает игру в качестве первого. Сегодня вот просто так получилось — не Даниил провалил, он не виноват, команда не помогла. Замена сделана как обычно — чтобы встряхнуть команду (Грошев отыграл на «ноль», уфимцы уступили со счетом 1:4, забив лишь однажды в этот вечер, — прим. ред.). Никита Циркуль у нас сейчас восстанавливается, но времени мало. Есть еще Денис Безруков, но он — на перспективу. Ему в этом году только 18 исполнится.

«Как отец и как тренер очень счастлив»

— Дочь как к спорту относится?



— У нее все хорошо. Ходит на хоккей, общается с братьями. У нее много работы на телевидении. Растит внука. Внуки у меня — один потенциальный кандидат в президенты России, другой — в президенты США (смеется).

— Сами еще играете в хоккей? За ветеранов?

— Нет, 4 года, как все! У меня сейчас другие ценности в жизни. Более спокойный уклад, что ли. Я живу за городом, стал собаководом. Собака у меня большая, алабай. Похожа на белую медведицу. Кошка, травка у дома — все, что надо. Зимой я снегоуборочник, горы рядом, это Зауфимье. Недавно съемочная группа КХЛ-ТВ приезжала, музей снимали. Небольшой музей у меня имеется: успехи в юношеском хоккее и начало профессиональной деятельности.

— Вы счастливы в этой жизни?

— Да, я как отец, как тренер очень счастлив. Хочу, чтобы у детей и внуков все было нормально. Здоровья и счастья им.