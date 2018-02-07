«Четверть участников «Лабораторной» согласились, что питаться ГМО опасно из-за генов»

Евгений Насыров о том, как и почему решил организовать масштабную лабораторную для всего русскоязычного мира

Почему зимой так холодно, сколько ног у насекомых, что такое гены и какова их роль — мир устроен сложно и интересно, а задавать вопросы о его устройстве свойственно не только детям. Изучение школьной программы у взрослых осталось в прошлом, поэтому им ответить сходу на «детские» вопросы не всегда легко. Руководителю и основателю проекта «Открытая Лабораторная» Евгению Насырову пришла идея разобрать все заковыристые вопросы, организовав всероссийский проект с учеными. Первая массовая акция прошла 22 апреля 2017 года, следующая состоится 10 февраля 2018-го. «Реальное время» узнало, какие вопросы вызывают у россиян затруднения и насколько школьники хуже разбираются в естественных науках, чем взрослые.

Большинству людей не очень везет со школой

— Когда и как вы придумали проект?

— В конце 2016 года я и двое моих коллег и друзей, научные журналисты Ольга Орлова и Александр Сергеев, придумали эту «лабу». Сначала она называлась «Всероссийская лабораторная», под таким названием прошла в первый раз 22 апреля 2017 года в 34 городах России, а также в Казахстане (Алма-Ата) и Китае (Чжухай) — всего около 150 площадок, подключилось примерно 100 университетов. В результате в лабораторной приняли участие примерно 15 тысяч человек — для первого раза довольно масштабно и ярко.

Пока большая акция проходит раз в год. В 2017 году она была 22 апреля, просто так совпало, что мы могли качественно и массово организовать ее именно к этой дате, а вообще мы прицепились к 22 апреля, потому что традиционно в советское время в этот день проводили всесоюзный коммунистический субботник. Годами, десятилетиями все выходили, убирались на улицах, во дворе. Мы обыграли и назвали нашу акцию «Научный субботник», был слоган «Приберись в своей голове». В 2018 году мы решили поменять дату и приурочить акцию ко Дню российской науки, поэтому проводим «лабу» 10 февраля. Это суббота, когда все люди могут поучаствовать (сам праздник традиционно отмечается 8 февраля). Он, скорее, для академических сотрудников, ученых, нам кажется важным, чтобы этот день особо отметили. Мы вообще говорим, что история нашего проекта не про науку как таковую, а она про то, как вокруг устроен мир, какое место в нем занимает человек, какие взаимоотношения у него с природой, Вселенной и так далее. Также у нас в планах делать тематические «лабы», одна из дат уже определена — 20 ноября, это годовщина запуска МКС. Так как МКС была запущена при качественном участии России, нам было важно отметить дату и провести в ее честь акцию. Это будет «лаба» про космос, технологии, космонавтику, астрономию, астрофизику, про то, как устроена Вселенная.







«В конце 2016 года я и двое моих коллег и друзей, научные журналисты Ольга Орлова и Александр Сергеевич, придумали эту «лабу». Сначала она называлась «Всероссийская лабораторная». Фото roslaba.org



— Похоже на идею «Тотального диктанта».

— Мы видели, как развивается проект наших друзей «Тотальный диктант», какое правильное дело они делают. Нам показалось, что так же, как важна грамотность русского языка, необходима грамотность научная, а именно понимание, как устроен окружающий мир в самых базовых вопросах. Актуальность продемонстрировал знаменитый опрос ВЦИОМ, согласно которому четверть россиян уверена, что Солнце вращается вокруг Земли, а 70% — что в растениях с ГМО нет генов. Видимо, у людей так велика боязнь ГМО, что они отказывают растениям в наличии генов, хотя понятно, что гены есть во всем живом. Вторая наша мысль была в том, что естественно-научные предметы в школе довольно сложные и, как правило, большинству людей все-таки не очень везет со школой, а именно — с преподаванием этих предметов. Не всем везет встретить учителя, который бы показал всю красоту устройства мира — законов физики, биологии.

Поэтому во «Всероссийской лабораторной» у нас первая цель показать, что мир устроен сложно, но очень интересно, и здорово узнать чуть побольше о том, как в нем все работает. Мы не питаем иллюзий, что этой акцией можем поднять уровень знаний (все-таки для этого нужна большая системная работа), наша цель, скорее, показать, что мир-то устроен вон как интересно! Кроме того, очень много тем обрастает мифами, а мы предлагаем вместе разобраться в них. Наша главная цель не проверить знания, нам не так уж сильно интересна статистика, кто, где и как ответил. Нам важнее максимально рассказать о мире, об окружающих явлениях в игровой форме. По сути, это викторина, мы всегда подчеркиваем, что не знать не стыдно. Стыдно не интересоваться.

— Как проходит лабораторная?

— Происходит все следующим образом: участнику выдается два буклета с примерно 40 заданиями, и он проставляет ответы сразу в двух, на это дается 30—40 минут. Потом, когда время заканчивается, он сдает один, чтобы мы могли посчитать результаты. Когда бланки собраны, ведущий завлаб начинает оглашать правильные ответы, подробно разбирать каждый. Человек, соответственно, соотносит с тем, что у него осталось на руках, видит сразу, где он правильно ответил, где нет. Мы не сильно выделяем отличников, особенным образом их не премируем — награждаем значками. Но в целом сувениры и подарки ждут всех. Это не ЕГЭ и не борьба за условную корону, здесь всем хорошо, все равны. И те, кто хорошо ответил, и те, кто средне, и те, кто показал совсем мало правильных ответов.

— Когда и где можно заявить о своем участии в проекте?



— На сайте openlaba.com есть вся информация про лабораторную, которая пройдет 10 февраля. Площадки для проведения — это университеты, школы, музеи, библиотеки, коворкинги, научные институты, антикафе. В Казани акция пройдет в центре современной культуры «Смена» и в технопарке «Авиатор». Здесь наши партнеры — фонд «Эволюция» и пространство «Смена». Можно участвовать и офлайн, и онлайн на сайте. Мы категорически рекомендуем принимать участие в лабораторной офлайн, потому что именно так есть возможность разобрать все задания с ученым, задать вопросы, поспорить, подискутировать. В программе офлайн-мероприятия после собственно «лабы», которая длится полтора-два часа, дополнительная интересная программа из научного шоу, мастер-классов, экскурсий в лаборатории, показ фильмов — самые разные активности. Ты приходишь, у тебя фактически целый день, посвященный изучению мира.

«Площадки для проведения — это университеты, школы, музеи, библиотеки, коворкинги, научные институты, антикафе. В Казани акция пройдет в центре современной культуры «Смена» и в технопарке «Авиатор». Фото openlab.timepad.ru



Дети и студенты держат мозги в тонусе

— Задания составляют ученые?

— Да, ученые, научные журналисты. Ведущий акции зовется завлабом — это такие ведущие-ученые, которым интересно поработать с массовой аудиторией, все участники акции — лаборанты. Отличники получают значок звездного лаборанта. У нас вообще предусмотрено много разных сувениров и бонусов для участников, последние — прежде всего от наших книжных партнеров. Что особенно важно в нашем проекте — каждый человек узнает свой результат сразу на площадке.

— Как ученые реагируют на приглашение в проект?

— Они участвуют с большим удовольствием, культура популяризации знаний стала очень развиваться, многие ученые, университеты, академические институты охотно идут навстречу. Ученые понимают, что популяризация знаний, науки — это важно, но и на самом деле в любой цивилизованной стране такая работа с массовой аудиторией — всегда задача ученых и институтов, университетов. Наш основной академический партнер — Российская академия наук, фундаментальный партнер — Российский научный фонд. Мы сотрудничаем с университетами, институтами.

— А были такие, кто отказывал, не хотел принимать участие?

— Нет, пока такого не было, большинство регионов, куда мы обращались, участвует. Сейчас задействовано уже, наверное, не меньше 60 городов, десяток стран. Пока это все только на русскоязычную аудиторию. Приятно, что все сами выходят на нас — Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Индия, Китай, Япония, Франция, Германия, люди видят, что проходит такая акция и хотят участвовать. Это как раз самая приятная и удивившая нас тенденция. И по России в том числе присоединяются разные маленькие города, например, в этот раз акция пройдет в местечке Ачайваям на Камчатском крае. Они сами на нас вышли. Или такие маленькие города, как Губаха или Нытва в Пермском крае, Апатиты в Мурманской области, Электросталь в Подмосковье. Мы видим, что везде есть какие-то энтузиасты, которые готовы заниматься такими просветительскими акциями просто на интересе. Вот это самое, наверное, приятное. Но мы планируем нашу «космо-лабу» делать мультиязычной.

— Большинству участников, по статистике, от 13 до 18 лет. Как вы думаете, почему?

— Это правда, основная аудитория — это подростки и студенты, но взрослых примерно 30%. Тоже в общем немало.

«Дети и студенты сейчас держат мозги в тонусе. Хорошо навострились участвовать в разного рода тестированиях, они неплохо отвечают просто потому, что их мозг сейчас активно работает и много всего держит в оперативной памяти». Фото openlaba.com



— Они сами приходят или с детьми за компанию?

— И так, и так. Слава богу, что приходят с детьми, потому что мы очень хотим, чтобы наша акция была семейной. На первой акции самому юному было 7 лет 7 месяцев, хотя мы говорим, что лучше приходить с 10 лет, а самому пожилому — 77 лет. Кстати, статистика показывает, что принципиальная разница в уровнях ответов между школьниками и взрослыми совсем минимальна.

— Неужели нет такого, что советская школа дает всем фору?

— Дети и студенты сейчас держат мозги в тонусе. Хорошо навострились участвовать в разного рода тестированиях, они неплохо отвечают просто потому, что их мозг сейчас активно работает и много всего держит в оперативной памяти. Взрослые нет. Да и нет каких-то данных, которые были бы за или против, что советская школа дает прекрасные результаты или, наоборот, что она не дотягивает. Кроме того, вопросы составлены так, что не дают преимуществ представителям того или другого поколения, вопросы бывают с подвохом, но для участия не нужно специальных или узкоспециальных знаний. Эта акция проверяет критичность мышления, понимание, как и что устроено, логику мышления.

«Я чистый гуманитарий, целевая аудитория»

— Что нового узнали лично вы за время работы над проектом?

— Я как раз самая что ни на есть базовая целевая аудитория. Я — чистый гуманитарий, выпускник факультета филологии и журналистики, поэтому для меня это все новые знания. Я потому и занимаюсь этим проектом, что мне интересно.

— Какая статистика по ответам?

— В среднем это 24 правильных ответа из 53. Где-то 40%, на мой взгляд, неплохо, вопросы там бывают непростые.

— Я думала, наоборот, не очень хорошо.

— Да, нехорошо. Но это нормально. Было бы хуже, если бы все щелкали вопросы, было бы не так интересно. Вопросы составлены на интересные всем темы. Все найдут для себя что-то сложное. У нас есть рубрика «Реникса» — дается какое-то утверждение, например, темная сторона Луны никогда не видна с Земли. Это факт или чепуха? Это на самом деле чепуха, не видна никогда обратная сторона Луны, а темная видна. По данным за 2017 год средний результат по «Рениксе» — десять из двадцати.

«Вопросы составлены на интересные всем темы. Все найдут для себя что-то сложное. У нас есть рубрика «Реникс» — дается какое-то утверждение, например, темная сторона Луны никогда не видна с Земли. Это факт или чепуха?» Фото btp-nso.ru

— Что в целом скажете о естественно-научной грамотности населения?

— Результаты прошлой лабораторной логичны и неудивительны. Они подтвердили, что многие даже базовые вопросы даются нелегко, мы недалеко ушли от результатов опросов ВЦИОМа. Например, было два вопроса, ответы на которые нас разочаровали. Так, 40% участников лабораторной согласились с утверждением «Смена дня и ночи вызвана вращением Земли вокруг Солнца». На самом деле смена дня и ночи связана с вращением Земли вокруг своей оси. А с обращением Земли вокруг Солнца связана смена времен года. А еще более ¾ респондентов верят в телепатию в той или иной форме и подтвердили это ложным утверждением, что «информация иногда передается между людьми без физического носителя». 24% участников согласились с утверждением, что питаться ГМО опасно, потому что в нем содержатся гены.

Но никаких принципиальных различий в результатах людей разного пола и возраста и места проживания мы не увидели. Хотя пока у нас есть результаты только одной акции, и по ней рано делать выводы. А вот после лабораторной этого года статистика будет уже более интересная.

— Вопросов «Открытой лабораторной» пока касаются только естественно-научных тем. Может появиться гуманитарная лабораторная?

— Пока над этим думаем. Возможно, будет акция, связанная с темой всеобщей истории. Пока лучше не прогнозировать, когда именно, все в процессе разработки.