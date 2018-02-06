Атака «Рубина»: ждать много голов или готовиться к худшему?

Спойлер: Азмун обязательно начнет забивать

Казанский «Рубин» в активном режиме готовится к оставшейся трети чемпионата России. На данный момент команда Курбана Бердыева находится на 11-м месте, а ее форварды забили на двоих лишь три гола. Не отличились Азмун и Канунников и в трех первых контрольных матчах нового года, что усилило сомнения болельщиков казанского клуба в дееспособности его атаки. О том, обоснованны ли эти переживания и можно ли констатировать изменения к лучшему в игре «Рубина» впереди — в аналитическом материале «Реального времени».

Поменять менталитет — и все будет хорошо?

Команды Бердыева никогда не отличались особой результативностью. Из ряда «стандартных» сезонов выбиваются разве что чемпионский 2009-го и переходный 2011/12 гг., состоявший из 44 матчей. Только тогда подопечные Курбана Бекиевича преодолевали снайперский рубеж в 50 голов, в остальных случаях дело ограничивалось итоговыми 1,5 мяча за игру, не более. Впрочем и с другими тренерами «Рубин» с трудом добивается взятия ворот соперника. Счет сезонов с количеством голов менее 40 в 30 матчах клуб ведет уже шестой год подряд.

Безусловно, такая картина сложилась во многом благодаря тому футболу, который предпочитает ставить своим командам Бердыев. Фундаментом для этого тренера является крепкая оборона, выстроив которую, можно переходить к нормализации действий в атакующей трети поля. Так было почти всегда, если отбросить те же самые «исключительные» года с небывалой результативностью. Например, в самом первом сезоне на высшем уровне после шести стартовых туров в активе «Рубина» было пять голов и четыре матча без забитых мячей. В год возвращения в Казань Бердыев показал еще более неожиданный результат: из 15 побед и поражений лишь в двух из них разница мячей составила более двух.

Команды Бердыева никогда не отличались особой результативностью. Фото rubin-kazan.ru



В связи с этим трудно вспомнить и имена результативных нападающих в составе «Рубина». Из тех, кто по итогам 30 туров преодолевал рубеж в 10 забитых голов, можно отметить лишь героя бронзы 2003-го Сантоса Рони и гроссмейстерскую связку Домингес — Бухаров. На этом «рекордсмены» казанцев заканчиваются. Пару сезонов лучшим бомбардиром становились полузащитники Бибрас Натхо, Кристиан Нобоа, Александр Рязанцев и даже Томаш Чижек.

Но слабее от этого команды Бердыева не становились. Тактическая выучка, максимальная самоотдача и жесточайшая дисциплина зачастую перебивали все проблемы с реализацией моментов на протяжении многих сезонов. «Ростов» Бердыева в этом роде особенно показателен. «Мужики» не зря получили свое прозвище — именно вышеназванные элементы определяли сущность той команды. Добиться такого эффекта на короткой дистанции, конечно, возможно, но не в той обстановке, что царила в «Рубине» после долгих лет отсутствия твердой руки Курбана Бекиевича. Вот почему по ходу сезона журналистам и болельщикам чаще всего приходилось слышать от него оправдания, связанные с менталитетом исполнителей, нежели с игровыми моментами.

Один гол в трех матчах не внушает оптимизма

Текущие тренировочные сборы «Рубина» дают странную картину: мы видим ровно те же проблемы в нападении. Вначале команда сыграла по нулям с ташкентским «Локомотивом», далее с минимальным счетом одолела чешский «Богемианс», а последний матч с «Тромсе» проиграла 0:1. Один гол в трех матчах с не самыми сильными соперниками хоть и нельзя назвать безоговорочным приговором для казанской команды, но все же такая результативность заставляет задуматься над эффективностью в атакующей трети поля.

К тому же состав исполнителей в этой линии изменений не претерпел. Основными исполнителями остались все те же Азмун и Канунников. Еще одна единица силы в лице Рифата Жемалетдинова чаще использовалась в середине поля, хотя и ближе к атакующей паре. Такой перевод стал чуть ли не самой действенной из всех новаций тренерского штаба, однако он еще больше ограничил и без того не кучный набор форвардов.

Сезон Сердара в Казани, безусловно, не задался, но весной, скорее всего, показатель забитых им голов придет к среднему. Фото rubin-kazan.ru



Еще удивительнее, что никакой информации на тему возможного приобретения новичка в линию атаки пока нет. В таком случае не исключен вариант приглашения кого-то из молодежного состава команды, но и там, судя по контрольным встречам, выбор откровенно невелик. Впрочем, тренерский штаб еще не успел просмотреть в деле Даниила Макеева, лучшего бомбардира казанской «молодежки». Однако в любом случае за нападение «Рубина» как минимум тревожно.

Начнет ли забивать пара Азмун—Канунников

Хотя определенные подвижки в действиях форвардов казанцев однозначно имеются. Эти изменения пока не особо видны невооруженным глазом, но уже сейчас дают повод считать, что голы к команде обязательно придут. Подкрепляются эти ощущения и статистикой, которую показывали нападающие «Рубина» до завершения первой части чемпионата. Для этого обратимся к системе xG, о которой «Реальное время» писало на протяжении всего нынешнего сезона.

Игрок xG xA xG/90 xA/90 Сердар Азмун 3,32 1,01 0,34 0,10 Максим Канунников 2,75 0,28 0,21 0,02 Рифат Жемалетдинов 3,00 0,26 0,44 0,04

Таблица по xG-системе нападающих «Рубина» по данным understat

Краткое резюме этой таблицы заключается в том, что у Азмуна есть резерв для увеличения количества голов. На данный момент у Сердара всего один забитый мяч, но моменты у иранца есть. Что бы там ни говорил Бердыев о работе над реализацией, этот элемент в футболе редко поддается коррекции. В данном случае важнее, что Азмун умеет находить хорошие моменты, а это, как бы глупо ни звучало, иногда даже важнее умения завершать атаки.

Перепады в реализации — дело житейское, даже у лучших игроков мира случаются кризисные отрезки в сезоне. Азмун в игровом плане практически не изменился, у него нет признаков ухудшения в других компонентах. Он все так же хорош в прыжке и игре головой, видении поля и партнеров, качество его передач и количество потерь мяча тоже не изменились в худшую сторону. Сезон Сердара в Казани, безусловно, не задался, но весной, скорее всего, показатель забитых им голов придет к среднему.

От Канунникова подобного ожидать не приходится, но свои один-два гола он забить должен. Все дело в том, что Максим никогда не был забивным форвардом и резко прибавить он все равно не сможет. Его данные по xG и xG/90 стабильно держат «марку» уже на протяжении нескольких лет. Но Бердыев доволен нападающим не только из-за его стабильности: Канунников способен выполнять огромный объем черновой работы.

На этих сборах над Максимом хорошенько «поработали», и нападающий стал действовать с куда большей пользой для команды. Например, он является своеобразным таргетменом зарождающихся атак «Рубина», опускаясь ближе к середине поля при приеме мяча.

На картинке выше Канунников временно переместился на уровень глубже и принял мяч от Наваса в гордом одиночестве. Далее Максим отдает пас Азмуну и делает стремительное забегание в штрафную соперника.





Все тот же матч с «Богемиансом». Канунников принимает заброс от Набиуллина с противоположного фланга и сбрасывает мяч на свободного Азмуна. Далее он устремляется в штрафную и отвлекает внимание защитников от Кудряшова и Жемалетдинова. Впоследствии эти двое организуют победный гол — один прострелит, другой сыграет на опережение.

В начале матча с «Тромсе» Набиуллин промчался по правому флангу и благодаря действиям Канунникова получил оперативный простор прямо на подходе к штрафной.

Канунников в очередной раз получает мяч от полузащитников, при этом умело уходя от опеки. Своими действиями он разрывает оборону соперника, оставляет Азмуна в удобной для принятия решения позиции и начинает открываться под дальнейший пас в штрафную. Дезориентированные защитники «Тромсе» упустили из виду Жемалетдинова, которому, правда, не хватило удачи при реализации.

Таким образом, само по себе отсутствие голов у команды в контрольных встречах не должно вводить в преждевременное уныние. Потихоньку приходит в себя Азмун, пересматривает свои движения с мячом и без него Канунников, а перевод Жемалетдинова в среднюю линию стал одной из важнейших находок на этих сборах. Лишний форвард этой компании, наверное, не помешал бы, но даже без него «Рубин» способен как минимум сохранить прописку в РФПЛ этой весной, дабы замахнуться на подвиги в следующем сезоне.