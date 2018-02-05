И на этот раз Хабаровск не подкачал: сборная России по хоккею с мячом вернула себе титул сильнейшей

Заставили капитулировать шведов на Дальнем Востоке

У разных поколений отечественных мастеров русского хоккея со столицей Дальнего Востока разные счеты. В 1981 году именно на местном открытом льду бессменные чемпионы мира советские хоккеисты впервые за 12 лет освободили трон для сборной Швеции. А спустя 34 года, на ЧМ-2015, проходившем уже на лучшей в мире крытой «Арене Ерофей» сборная Россия совершила фантастический камбэк, проигрывая скандинавам 1:3 за 7 минут до окончания «золотого» матча. За оставшееся время подопечные Сергея Мяуса четырежды поразили ворота экс-голкипера «Динамо-Казань» Андреаса Бергвалла и сохранили за собой титул. И вот снова Хабаровск, февраль 2018-го, 38-е первенство планеты и ожидаемый финал Швеция — Россия. Репортаж о главном событии в мире хоккея с мячом — от известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

К решающему матчу хозяева подошли не в роли фаворита

На 37-м чемпионате мира в Сандвикене в феврале 2017-го шведы, ведомые старой гвардией, вернули себе звание чемпионов мира, которым на протяжении четырех лет владели российские хоккеисты. В этот раз на Дальний Восток не приехали завершившие выступления в сборной Андреас Бергвалл, Патрик Нильссон, Даниэль Моссберг — живые «легенды» шведского бенди. Но и с 42-летним экс-вратарем казанского «Динамо» Андерсом Свенссоном, перешагнувшим рубеж в 100 матчей за национальную команду Даниэлем Берлиным, многолетним капитаном сборной Андреасом Вестом, Пером Хелльмюрсом и мастеровитыми представителями среднего и молодого поколения подопечные Свенне Олссона выглядели дружиной, способной отстоять титул.

На декабрьском «Турнире четырех сборных» в шведском Седерхамне россияне у хозяев выиграли, но 31 января на «Арене Ерофей» в матче группового турнира превосходство скандинавов в скорости, точности передач, плотности оборонительных бастионов и индивидуальном мастерстве лидеров было неоспоримым. После игры, завершившейся со счетом 3:6. наставник хозяев Михаил Юрьев сослался на «два неудачных отрезка» в исполнении его подопечных, но признал: «Сборная Швеции быстрее. Мы не вышли на оптимальную скорость — либо перегорели психологически, либо были излишне зажаты от излишнего настроя». И это при том, что победу шведы одержали без помощи своих острых нападающих Кристофера Эдлунда и Эрика Петтерссона.

Накануне этой игры хозяева испытали огромные трудности в поединке с финнами, с которыми, кстати, в Седерхамне сыграли вничью. Фото instagram.com/rusbandy



На оптимальный «уровень скорости» россияне не вышли не только в матче с главным соперником. Накануне этой игры хозяева испытали огромные трудности в поединке с финнами, с которыми, кстати, в Седерхамне сыграли вничью. Ничьей вполне могла завершиться и встреча на «Ерофее», в которой хозяева сначала уступали, затем вели всего лишь 2:1 до последних минут, на которых только мастерство голкипера Дениса Рысева и удача в виде перекладины позволили им сохранить победный счет.

Вполне вероятно, что главная причина недостаточной скорости отечественных хоккеистов, которая всегда считалась главным козырем 24-кратных (с учетом достижений сборной СССР) чемпионов мира — старение национальной команды. В отличие от кардинально обновивших свой состав финнов, у которых из «золотого» поколения 2004 года остался лишь один 38-летний Вилле Аалтонен, и постоянно «освежающих» каждую линию шведов, костяк российской сборной по-прежнему составляют заслуженные, обладающие множеством титулов и регалий, но не прибавляющие, в силу естественных причин, в движении и креативности ветераны.

Да, в сборной на хабаровском ЧМ дебютировали 23-летний красноярский полузащитник Вадим Чернов и полузащитник «Кузбасса» Владимир Каланчин (по ходу турнира замененный чемпионом России Юрием Шардаковым). Да, все большую роль при Юрьеве играют его подопечные в «СКА-Нефтянике» 26-летний Янис Бефус и 27-летний Максим Ишкельдин, да, к самому «возрасту расцвета» еще только приближается один из лучших бомбардиров чемпионата Суперлиги Алмаз Миргазов из «Енисея». Но взгляните на возраст костяка сборной России: 64 года на двоих воротчикам Рысеву и Черных, 32 года капитану Юрию Никулину, 34 — ведущему защитнику Павлу Булатову, 39 — основному хавбеку Сергею Шабурову, 37 — единственному в мире 9-кратному чемпиону планеты и лучшему бомбардиру мировых первенств Сергею Ломанову.

Ломанов, кстати, установил свой рекорд именно на 38-м ЧМ, когда в четвертьфинальной «битве» с немцами (26:1 в пользу россиян) забил свой 156-й мяч, на два гола обойдя капитана «Динамо-Казань» Сергея Обухова и семикратного чемпиона мира Евгения Иванушкина, пропускающего этот сезон из-за травмы спины. Помимо разгрома немцев, в активе подопечных Юрьева была и победа в стартовом матче над норвежцами 15:1, но вряд ли эти результаты в играх с бендийными «карликами» могли серьезно порадовать и тем более успокоить как специалистов, так и многочисленных болельщиков сборной России. К гипотетическому «золотому» сражению со сборной Швеции наша команда подходила далеко не в роли фаворита.

37 — единственному в мире 9-кратному чемпиону планеты и лучшему бомбардиру мировых первенств Сергею Ломанову (слева). Фото instagram.com/rusbandy



Сборная «зеркально» ответила шведам на начало первой очной встречи

Финальной игре предшествовала встреча за 3-е место, в которой казахстанцы, отдавшие массу сил в героическом полуфинале с Швецией (4:5), уступили Финляндии 4:8 и не смогли в седьмой раз завоевать «бронзу» (финны поднялись на низшую ступень пьедестала в 21-й раз).

Расклад сил перед «классико» мирового бенди был запутанным. На стороне скандинавов была уверенная победа на групповой стадии и сыгранность команды, на стороне россиян — легкий выигрыш у Финляндии в полуфинале, большее, чем у соперника, времени на отдых перед решающей схваткой и домашние стены. Плюс за команду Михаила Юрьева говорила статистика.

С 1983 года, когда на мировых первенствах стал проводиться плей-офф, сборные Швеции и России 20 раз встречались по два раза в ходе одного турнира — в группе и в финале (в Казани в 2011-м — в полуфинале). В пяти матчах группового этапа была зафиксирована ничья. Из остальных 15 случаей в 10(!) победитель встречи на предварительном этапе проигрывал финал. Последний раз, когда одна команда победила и в группе, и в «золотом» матче, случился на ЧМ-2017 в Сандвикене, где хозяева были сильнее оба раза — 10:6 и 6:4.

Переполненные трибуны «Ерофея» погнали хозяев вперед, и те откликнулись двумя быстрыми голами Алмаза Миргазова на исходе первой и пятой минут поединка. Причем второму мячу предшествовал эффектный слалом Сергея Шабурова — форварду «Енисея» оставалось только переправить оранжевую сферу в пустые ворота. Со стороны хозяев происшедшее было более чем адекватным ответом на встречу первого этапа, когда чемпионы мира повели 2:0 к 10-й минуте.

Постепенно шведы оправились от потрясения и стали чаще гостить во владениях Романа Черных. Но им упорно не везло — мимо цели летели мячи, посланные с розыгрышей угловых, не попал в створ ворот на 13-й минуте вышедший практически один на один с голкипером Эдлунд. Но на исходе первой четверти тайма фирменной обводкой на прямых ногах и ударом в угол в противоход нашему воротчику блеснул пятикратный чемпион мира Хелльмюрс, и интрига закрутилась с новой силой — 2:1. Шведы прибавили в жесткости, и автор их гола взял на бедро Ишкельдина приемом из канадского хоккея, «загремев» на штрафную скамью на 10 минут.

Переполненные трибуны «Ерофея» погнали хозяев вперед, и те откликнулись двумя быстрыми голами Алмаза Миргазова на исходе первой и пятой минут поединка. Фото Олега Киреева (rusbandy.ru)



В меньшинстве гости продолжали идти вперед, но после контратаки на 20-й минуте и плотного выстрела Бефуса, отраженного Свенссоном, россияне заработали очередной угловой. Вообще, оба вратаря были в ударе — на настоящий подвиг Свенссона, переведшего мяч в аут после мощнейшего удара Ишкельдина, сейвом от Сэфстрема ответил Черных. На 26-й минуте подопечные Свенне Олссона были наказаны за грубость — после нарушения правил на Миргазове судьи назначили «всего лишь» угловой. Однако в итоге он был реализован — с передачи Андрея Прокопьева удачно на добивании (как и в первом поединке) сыграл Алан Джусоев — 3:1.

В попытках быстрее отыграться чемпионы мира сбились на индивидуальную игру, но оборона и подстраховка у их соперника не сдавали, что, в частности, наилучшим образом проявлялось при безуспешном розыгрыше скандинавами угловых — их фирменного оружия. Не приносил результата и еще один козырь сборной Швеции — средние и дальние забросы на выход форвардам. Россияне умело создавали искусственные офсайды, оставляя нападающих соперника на голодном пайке. Сами хозяева, вдохновленные удачно складывающейся игрой и бешеной поддержкой десятитысячной аудитории, начинали прессинговать уже в шведской штрафной и гасили в зародыше все попытки оппонентов наладить созидательные действия впереди.

Незадолго до перерыва Джусоев неправильно остановил Эдлунда, и хозяева впервые оказались в меньшинстве, но сами едва не забили четвертый гол — после прохода Ишкельдина сетка ворот всколыхнулась с внешней стороны. Первые 45 минут финала остались за подопечными Юрьева и по результату, и по игре.

Наш Алмаз оказался «золотым»

Начало второй половины встречи вылило ушат холодной воды на начавших впадать в эйфорию российских болельщиков (в том числе на популярного актера Андрея Мерзликина, предвосхитившего победу хозяев в интервью, данном в перерыве). Уже спустя 18 секунд после возобновления игры Лефстедт ударом по катящемуся мячу сократил разрыв в счете до минимума. Но россияне быстро оправились от шока — не успел на 51-й минуте Эдлунд присесть на скамеечку за нарушение правил, как Ломанов, пожонглировав мячом, выкатил голевой пас Ишкельдину — 4:2!

На время игра успокоилась. Хозяева излюбленной шведской тактикой мелкого фола грамотно гасили атакующие потуги соперника, благо финский судья свистел в этом матче только очевидные грубости. Но на 62-й минуте «из ниоткуда» возник третий гол гостей — шведы сами себе помешали в нападении, однако опытнейший Берлин подобрал оказавшийся безхозным мяч и ударом со средней дистанции заставил капитулировать Черных — 4:3. Спустя 3 минуты сработал и дальний заброс скандинавов — Гиллиам принял передачу, обыграл оставшегося без поддержки партнеров Викулина и уверенно переиграл нашего голкипера — 4:4.

Сборная России вернула себе звание сильнейшей команды на планете, став чемпионом мира в 11-й раз в своей истории. Фото facebook.com/rusbandyru



Началась нервная игра «до гола» — соперники свели риск к минимуму, выискивая бреши в обороне друг друга. На 79-й минуте это удалось хозяевам — Алмаз Миргазов откликнулся на передачу и, управляя клюшкой одной рукой, попал по отскочившему мячу — хет-трик в матче и 12-й гол в первенстве! Шведы ожесточенно полезли на российские бастионы, но те стояли нерушимо. Хотя на 84-й минуте Петтерссон откровенно простил хозяев, промахнувшись по воротам с пяти метров. Не привел к успеху и угловой в исполнении хозяев, а кульминация игры началась после тайм-аута, взятого за 3 минуты до финального свистка Олссоном.

Потрясающий, полный драматизма поединок (как почти все финалы в формате «классико») завершился шведским «штурмом отчаяния». Чемпионы, чувствуя, что титул ускользает, торопились, били по воротам из любых положений, но все оказалось тщетным. На третьей добавленной минуте они неудачно разыграли свободный, и «Ерофей» зажегся в окончательном экстазе. Сборная России вернула себе звание сильнейшей команды на планете, став чемпионом мира в 11-й раз в своей истории (и в 25-й с учетом советской эпохи). В активе шведов остались 12 титулов и чемпионат мира-2019, который будет принимать Венерсборг. Великое противостояние продолжается, даря тысячам поклонников лихой и азартной игры новые переживания и эмоции. Спасибо Хабаровск, ты во второй раз стал счастливым для российских мастеров бенди! С победой, Россия!

Александр Норден