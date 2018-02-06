Экзамену по татарскому быть, но сдавать будем добровольно

ГИА по татарскому будет, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Татарстана. Согласно документу, выпускники могут выбрать экзамен по «родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации». Ничего принципиально нового нет, за исключением одного: если раньше под родным понимался исключительно татарский, то теперь это и русский язык. Можно ли будет по нему сдать экзамен, выясняло «Реальное время».

Сдавать ЕГЭ и ОГЭ по татарскому будут «изучавшие и выбравшие»

Проверить знания татарского языка можно будет, как и раньше, несмотря на то, что в школах он приобрел статус необязательного. Выпускники смогут сдать экзамен в рамках государственной итоговой аттестации, соответствующее распоряжение выпущено правительством Татарстана.

Здесь надо внести ясность. Ранее татарский язык и литературу 9-классники могли сдавать в добровольном порядке в рамках ОГЭ в качестве предмета по выбору. Кроме этого было единое республиканское тестирование (ЕРТ), которое в народе прозвали «ЕГЭ по татарскому». Теоретически — это добровольный экзамен, так как в соответствии с законом об образовании РФ родной язык обучающиеся сдают на добровольной основе. Однако в школах его позиционировали как обязательный, а Минобрнауки РТ рапортовало о «полном охвате обучающихся».

В ходе известных событий ЕРТ по татарскому языку отменили, так же, как и обязательное изучение татарского языка, но возможность аттестоваться в рамках ГИА осталась, и Кабмин просит Минобрнауки РТ организовать аттестацию «для выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации».

Проверить знания татарского языка можно будет, как и раньше, несмотря на то, что в школах он приобрел статус необязательного. Фото prokazan.ru



Экзамен по родному русскому нельзя сдавать на русском?

Вроде бы ничего крамольного нет: кто хочет — сдает, кто не хочет — не сдает. Но родители школьников зацепились за другой момент. Если прежде все было предельно четко — под определением «родного» понимался только татарский язык, то теперь изучается и русский. Но выбрать его для прохождения аттестации, как выяснилось, нельзя. В пункте 6 Приказа №1400 Минобрнауки РФ от 26.12.2013 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» говорится, что «ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке».

— С учетом федерального приказа по аттестации я вижу в этом ущемление прав школьников, выбравших для изучения родной русский язык, они не могут выбрать для сдачи экзамена этот предмет, потому что сдавать его надо не на русском языке, — говорит Рая Демидова, активист «Родительского сообщества Татарстана».

Министерство образования и науки Татарстана вопросы о возможности сдавать родной русский язык в числе предметов по выбору ГИА ставят в тупик. В отделе общего образования и итоговой аттестации учащихся корреспонденту «Реального времени», представившемуся обеспокоенным родителем, объяснили, что сдать родной татарский на ЕГЭ и ОГЭ можно, а вот родной русский нельзя.

— Пока такой возможности не предусмотрено, — растерялась сотрудница на том конце телефона.

Министерство образования и науки Татарстана вопросы о возможности сдавать родной русский язык в числе предметов по выбору ГИА ставят в тупик. Фото Максима Платонова



Язык обязательный, экзамен нежелательный

Возникает коллизия. С одной стороны, отказаться от изучения предмета «родной язык» нельзя — большинство школ Татарстана приняли учебный план, в котором предмет стоит в основной части в количестве 3 часов в неделю.

«Родной язык — такой же обязательный предмет, как и все остальные. Вы же не можете отказаться от химии или физики. Если ребенок не будет посещать эти предметы, он не будет по ним аттестован, так же и по предмету родной язык», — отвечал на вопросы «Реального времени» первый замминистра образования и науки Ильсур Хадиуллин.

С другой стороны — если родной язык является обязательным, то и возможность проходить итоговую аттестацию по нему школьнику должна быть предоставлена, какой бы этот язык ни был — русский или татарский, если школьник «изучал его и выбрал», как говорится в том же распоряжении Кабмина РТ.

Те, у кого родные чувашский или марийский, тоже остаются без экзамена

Айрат Файзрахманов, заместитель председателя Форума татарской молодежи, обращает внимание на то, что возможность сдавать экзамен по родному языку должна быть предоставлена и тем, кто изучает марийский, чувашский, удмуртский и другие языки из числа родных.

— Но это не быстрый процесс. Насколько мне известно, все КИМы, в том числе по родным языкам, готовятся в Федеральном институте педагогических измерений, на это может уйти 1—2 года. И, естественно, это должно происходить не только при участии Татарстана, но и других республик. Подготовка экзамена по чувашскому во взаимодействии с Чувашией и так далее. Я думаю, что со временем это будет возможно, — говорит Файзрахманов.

Айрат Файзрахманов обращает внимание на то, что возможность сдавать экзамен по родному языку должна быть предоставлена и тем, кто изучает марийский, чувашский, удмуртский и другие языки из числа родных. Фото tatar-congress.org



Однако по поводу родного русского у собеседника издания четкого мнения нет. С одной стороны, говорит он, необходимость сдавать русский язык еще и как родной — это нелогично.

— С другой, татарский для татар или чувашский для чуваш — это дополнительная нагрузка на ребенка. Если сверстники, выбирающие русский, будут сдавать на один экзамен меньше, это вызовет нежелание учить татарский или чувашский, по которому надо будет сдавать дополнительный экзамен, — считает Айрат Файзрахманов.

«Реальное время» направило в Министерство образования и науки официальный запрос с просьбой дать комментарий: возможно ли сдать родной русский язык в рамках предметов по выбору при прохождении ГИА? Комментарий мы опубликуем сразу же после его получения.