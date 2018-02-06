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Экзамену по татарскому быть, но сдавать будем добровольно

12:00, 06.02.2018 51 Сюжет: Уроки татарского
Экзамену по татарскому быть, но сдавать будем добровольно Фото: Василий Иванов (kazanfirst.ru)

ГИА по татарскому будет, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Татарстана. Согласно документу, выпускники могут выбрать экзамен по «родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации». Ничего принципиально нового нет, за исключением одного: если раньше под родным понимался исключительно татарский, то теперь это и русский язык. Можно ли будет по нему сдать экзамен, выясняло «Реальное время».

Сдавать ЕГЭ и ОГЭ по татарскому будут «изучавшие и выбравшие»

Проверить знания татарского языка можно будет, как и раньше, несмотря на то, что в школах он приобрел статус необязательного. Выпускники смогут сдать экзамен в рамках государственной итоговой аттестации, соответствующее распоряжение выпущено правительством Татарстана.

Здесь надо внести ясность. Ранее татарский язык и литературу 9-классники могли сдавать в добровольном порядке в рамках ОГЭ в качестве предмета по выбору. Кроме этого было единое республиканское тестирование (ЕРТ), которое в народе прозвали «ЕГЭ по татарскому». Теоретически — это добровольный экзамен, так как в соответствии с законом об образовании РФ родной язык обучающиеся сдают на добровольной основе. Однако в школах его позиционировали как обязательный, а Минобрнауки РТ рапортовало о «полном охвате обучающихся».

В ходе известных событий ЕРТ по татарскому языку отменили, так же, как и обязательное изучение татарского языка, но возможность аттестоваться в рамках ГИА осталась, и Кабмин просит Минобрнауки РТ организовать аттестацию «для выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации».

Проверить знания татарского языка можно будет, как и раньше, несмотря на то, что в школах он приобрел статус необязательного. Фото prokazan.ru

Экзамен по родному русскому нельзя сдавать на русском?

Вроде бы ничего крамольного нет: кто хочет — сдает, кто не хочет — не сдает. Но родители школьников зацепились за другой момент. Если прежде все было предельно четко — под определением «родного» понимался только татарский язык, то теперь изучается и русский. Но выбрать его для прохождения аттестации, как выяснилось, нельзя. В пункте 6 Приказа №1400 Минобрнауки РФ от 26.12.2013 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» говорится, что «ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке».

— С учетом федерального приказа по аттестации я вижу в этом ущемление прав школьников, выбравших для изучения родной русский язык, они не могут выбрать для сдачи экзамена этот предмет, потому что сдавать его надо не на русском языке, — говорит Рая Демидова, активист «Родительского сообщества Татарстана».

Министерство образования и науки Татарстана вопросы о возможности сдавать родной русский язык в числе предметов по выбору ГИА ставят в тупик. В отделе общего образования и итоговой аттестации учащихся корреспонденту «Реального времени», представившемуся обеспокоенным родителем, объяснили, что сдать родной татарский на ЕГЭ и ОГЭ можно, а вот родной русский нельзя.

— Пока такой возможности не предусмотрено, — растерялась сотрудница на том конце телефона.

Министерство образования и науки Татарстана вопросы о возможности сдавать родной русский язык в числе предметов по выбору ГИА ставят в тупик. Фото Максима Платонова

Язык обязательный, экзамен нежелательный

Возникает коллизия. С одной стороны, отказаться от изучения предмета «родной язык» нельзя — большинство школ Татарстана приняли учебный план, в котором предмет стоит в основной части в количестве 3 часов в неделю.

«Родной язык — такой же обязательный предмет, как и все остальные. Вы же не можете отказаться от химии или физики. Если ребенок не будет посещать эти предметы, он не будет по ним аттестован, так же и по предмету родной язык», — отвечал на вопросы «Реального времени» первый замминистра образования и науки Ильсур Хадиуллин.

С другой стороны — если родной язык является обязательным, то и возможность проходить итоговую аттестацию по нему школьнику должна быть предоставлена, какой бы этот язык ни был — русский или татарский, если школьник «изучал его и выбрал», как говорится в том же распоряжении Кабмина РТ.

Те, у кого родные чувашский или марийский, тоже остаются без экзамена

Айрат Файзрахманов, заместитель председателя Форума татарской молодежи, обращает внимание на то, что возможность сдавать экзамен по родному языку должна быть предоставлена и тем, кто изучает марийский, чувашский, удмуртский и другие языки из числа родных.

— Но это не быстрый процесс. Насколько мне известно, все КИМы, в том числе по родным языкам, готовятся в Федеральном институте педагогических измерений, на это может уйти 1—2 года. И, естественно, это должно происходить не только при участии Татарстана, но и других республик. Подготовка экзамена по чувашскому во взаимодействии с Чувашией и так далее. Я думаю, что со временем это будет возможно, — говорит Файзрахманов.

Айрат Файзрахманов обращает внимание на то, что возможность сдавать экзамен по родному языку должна быть предоставлена и тем, кто изучает марийский, чувашский, удмуртский и другие языки из числа родных. Фото tatar-congress.org

Однако по поводу родного русского у собеседника издания четкого мнения нет. С одной стороны, говорит он, необходимость сдавать русский язык еще и как родной — это нелогично.

— С другой, татарский для татар или чувашский для чуваш — это дополнительная нагрузка на ребенка. Если сверстники, выбирающие русский, будут сдавать на один экзамен меньше, это вызовет нежелание учить татарский или чувашский, по которому надо будет сдавать дополнительный экзамен, — считает Айрат Файзрахманов.

«Реальное время» направило в Министерство образования и науки официальный запрос с просьбой дать комментарий: возможно ли сдать родной русский язык в рамках предметов по выбору при прохождении ГИА? Комментарий мы опубликуем сразу же после его получения.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 51

комментарии

  • Анонимно 06 февр
    А татары указывают, что учить, а что нет жителям соседних областей?

    Ринат Гараев
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    Анонимно 07 февр
    На то что учить обязательно русский и иностранный языки, а языки народов РФ добровольно указывают из центра
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  • Анонимно 06 февр
    Да в чем проблема-то? Никто не будет сдавать никому не нужный экзамен. Разговор ни о чем.
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  • Анонимно 06 февр
    Опять двадцать пять: вот все власти РТ не могут отцепиться от того, чтобы не мытьем, так катаньем , но сохранить обязаловку по татарскому. Неужели не видите, что обязаловка по татарскому - это источник конфликта и межнациональной напряженностики!
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    Анонимно 06 февр
    Наоборот, запрет татарского языка это прямой путь к межнациональному конфликту по украинскому образцу
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    Анонимно 06 февр
    Никто не запрещает изучать родной язык. Мы против насильственного изучения неродного нам языка.
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    Анонимно 06 февр
    А английский вам родной?
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    Анонимно 06 февр
    Иди спать-провокатор!
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    Анонимно 06 февр
    Провокаторы это профессиональные русские типа тебя
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    Анонимно 07 февр
    а Вы, похоже, профессиональный татарин?
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    Анонимно 07 февр
    Татары не лезут к в вам области с указаниями что делать, а что нет
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    Анонимно 09 февр
    в вашу часть области тоже никто не лезет
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  • Анонимно 06 февр
    Тема татарского уже отошла на второй план, хочешь сдавай, не хочешь не сдавай. Сейчас важнее тарифы на отопление и горячую воду, тема соседней статьи. Вот на что нужно уделить максимальное внимание редакции.
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    Анонимно 06 февр
    Вы кто по национальности?
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    Анонимно 07 февр
    кряшен
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    Анонимно 07 февр
    А вот и не крящен
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    Анонимно 07 февр
    Не надо стремиться показать, что тема татарского языка отошла на второй план. Здесь вы глубоко ошибаетесь. Татарский народ родной язык никогда не задвинет на второй план. Для нас татарский язык - это душа народа, которую нельзя уничтожить!
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  • Анонимно 06 февр
    Ну кто добровольно пойдет сдавать экзамен
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    Анонимно 07 февр
    Никто
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  • Анонимно 06 февр
    вот деткам повезло то а
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    Анонимно 06 февр
    Везёт тем, кто живёт на родине предков- брянске, рязани, пскове и.т.д
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    Анонимно 06 февр
    "Везёт тем, кто живёт на родине предков- брянске, рязани, пскове и.т.д" Вы о чём?!
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    Анонимно 06 февр
    О том, что загостились вы у татар
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    Анонимно 06 февр
    и сколько людей на этот раз на вашу провокацию поведется с гостями? одни, два? скорее уже ноль...
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    На ваши антитатарские провокации уже точно никто и никогда на поведётся
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    "О том, что загостились вы у татар" Вы так и не сказали о ком и о чём вы? Не стесняйтесь милейший, ну же!)))
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    Русские в России везде дома, везде хозяева, как, впрочем, и остальные граждане России, будь они хоть марсианами по происхождению - есть российское гражданство, значит, в любом уголке России ты не гость, а хозяин
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    А татары едут качать права в ваши области?
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    Мы у себя дома,как и все...
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Нет, вы не у себя дома
    Ответить
    Анонимно 08 февр
    паспорт его с пропиской видел?
    Ответить
    Анонимно 09 февр
    Правильно сказал! Кому что не нравится мы не заставляем, у нас ведь демократия!
    Ответить
    Анонимно 09 февр
    На Кавказе скажи об этом!
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    Есть рецепт тем, которые не хотят Великий Татарский язык: езжайте в Псков, сдавайте там скобарьский и поднимайте убитые русские колхозы, если вам не нравится татарский хлеб, татарский воздух, татарские березы и татарская зима
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    Так смешно наблюдать как вас всех от бессильной злобы распирает!
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    Глумитесь на татарами, пока есть возможность
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    это не над татарами, а парой неадекватных провокаторов, пишущих здесь бред
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Провокатор это ты, а не татары
    Ответить
    Анонимно 09 февр
    вы читать умеете? или так просто пишите?
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    "...татарские березы..." - позабавило (((
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    А что вы считаете, что берёзы только русские? - Ничего подобного!
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    Похоже, если дебаты по татарскому языку закончатся, наверное будут отставки и перемещения
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Почему в РТ нельзя сдать ГИА по Кряшенскому, церковно-кряшенскому и церковно-славянскому языкам? Почему ни в одном учебном заведении РТ не преподаётся наш родной Кряшенский язык? Почему воссоздание Кряшенского училища властями РТ, фактически, запрещено?

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Ильяс Каримуллин 07 февр
    Напиши хоть одно предложение на кряшенском и мы поймем что за такой язык
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Ильясу Каримуллину ( лично) .Читайте и просвещайтесь. Один из многих стихов на кряшенском языке.
    Кыл, Ходайым, чыдамнардан,
    Атлат мине жакшылыктан;
    Кичер мине жазыклардан
    Äм дя сакла кыңгырлыктан.
    Бир кöч миңа арыу жулда,
    Изге урынга барырдый.
    Жарсуымны, Кюк Падшасы,
    Дöнйя няпеслегемне тый!
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Очень интересны названия дней недели у кряшенского народа: дүшәмбе - понедельник, шишәмбе –вторник, шәршәмбе - среда, атна кич – четверг, татар атнасы - пятница, атна кич - суббота, атна көн или урыс атнасы – воскресенье
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    Анонимно 10 февр
    Почему по-татарски пишешь?
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    Анонимно 11 февр
    Почему по татарски ? Пятница разве по татарски не Жомга ?
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    Анонимно 11 февр
    ((Почему по-татарски пишешь?// Кстати и русскому смело можешь сделать замечание . За слова Сарай,Буран , Карандаш,Балык, Башмак. А пачаму это ты пишешь по татарски?
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  • Gayar Iskander 08 февр
    После таких "мудрых" решений любителей родного языка сильно поубавится. Вряд ли кому захочется изучать лишние предметы. Уж лучше футбол, телевизор с убийствами и просто шатание по улицам в поисках приключений, навеянных детским воображением. Отсюда явно возрастет детская преступность, а интеллектуальный уровень понизится.

    Введенное понятие "родной язык для всех" на деле оказывается пустышкой, т.к. полноценного изучения родных языков малых народов вряд ли смогут достичь. Даже в Москве не получается, а уж на периферии подавно.

    Власти окончательно запутались в своих комбинациях, на деле направленных на унитаризацию страны. Этому мешает Конституция РФ, которую обойти не просто, как было сделано с татарстанским Федеральным договором. В ней четко сказано, что Республика - это государство со своими государственными языками. И эти языки ОБЯЗАНЫ знать все граждане этого государства, которым это точно не повредит. Отметим, что подавляющее большинство выпускников будет поступать в ВУЗЫ с непрофилирующим русским языком.

    Получается, что вместо того, чтобы озаботиться повышением качества обучения на втором языке родители кинулись его отменять, не подозревая, что своих детей тем самым лишают полезных знаний, кидают в бездну мракобесия и национальной розни и , не дай Бог, добровольно отдают в лапы уличной преступности.
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  • Анонимно 08 февр
    Власти окончательно запутались в своих амбициях, на деле направленных на унитаризацию страны.
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