«Восхищен языком «Братьев Карамазовых» — предприниматели Татарстана о любимых книгах

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Чем современных бизнесменов привлекает биография Джека Уэлча? Какая книга будет интересна финансовому директору? Как дрессировать себя, людей и животных? Ответы на эти вопросы предприниматели нашли в прочтенных книгах и находками поделились в опросе «Реального времени». А наши читатели могут проголосовать за самую понравившуюся книгу.

Руслан Юлбарисов, директор представительства ПАО «Росбанк» в Республике Татарстан и Республике Марий Эл:

— За декабрь-январь я прочитал пять книг. Одну из них написал Алекс Фергюсон — «Автобиографию». Автор — бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Книга — пособие, как создавать команду единомышленников, подбирать нужных людей, когда и кого хвалить и критиковать. Прочитав произведение, осознаешь, почему футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» был лучшим клубом Англии и Европы на протяжении последних 20 лет.

Также прочитал книгу Максима Батырева «45 татуировок менеджера». Произведение пережило уже пять изданий. Автор — практикующий бизнес-тренер, который вырос в компании «Консультант-плюс» с менеджера по продажам до коммерческого директора. На практических примерах показаны эффективные и ошибочные инструменты управления персоналом применительно к реалиям постсоветского пространства. Полезная книга.

Для расширения кругозора прочел произведение Артура Бартоу «Актерское мастерство. Американская школа». Он пишет об истории становления американского театра на заре XIX века, который в том числе опирался на школу Станиславского и Вахтангова.

Зимой также прочел книгу Глеба Архангельского и Марианны Лукашенко «Тайм-менеджмент. Полный курс». Архангельский является лидером общероссийского общественного объединения «Лига Время» и автором книг-бестселлеров по тайм-менеджменту. Авторы сумели объединить успешные практики инструментов целеполагания, планирования карьеры и личной жизни, эффективного использования рабочего времени.

Интересной показалась работа Дженет Лоу «Говорит Джек Уэлч». Автор смог вместить в формат книги высказывания и выступления экс-CEO «Дженерал Электрик» Джека Уэлча в разные периоды жизни. Книга изобилует разнообразными сюжетами и историями. В целом виден портрет неординарного человека со своими жизненными принципами и взглядами на работу большой корпорации.

Я читаю много и постоянно: в командировках, самолетах, перед сном. Мой выбор книг обусловлен потребностью повышать навыки управленца, расширять картину мира и делиться полезной информацией с коллегами. Рекомендую указанные книги всем, кто планирует карьеру, занимается личным развитием и не опирается только на прошлый опыт.

Азамат Сабиров, генеральный директор AVT:

— Я закончил читать автобиографическую книгу Джека Уэлча, бывшего гендиректора General Electric, — «История менеджера». До этого прочел Ричарда Брэнсона «Обнаженный бизнес». Я заметил, что во время кризиса появляется тенденция — учить делать бизнес. Возникает много тренеров и бизнес-школ. Чем мне нравятся Джек Уэлч и Ричард Брэнсон? Эти два человека не говорят, что делать. Они рассказывают о своих ситуациях и о том, что они предпринимали.

Брэнсон пишет больше о медиа, и во многих моментах он недоговаривает. У Джека Уэлча более прикладная книга. Он вырос в бедных кварталах, сам поднялся. Он рассказывает о многих профессиональных находках. Одна из них — уметь ротировать менеджеров вне зависимости от их профессиональной принадлежности.

Джек Уэлч считал, что если в компании возникают проблемы, то ты компанию либо развиваешь, либо продаешь, либо закрываешь. Он проводил довольно спорные для подчиненных кадровые перестановки, но всякий раз — оправданные.

Из художественной литературы прочел роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Мне нравится, что автор пишет обычным языком и погружает тебя в мир подсознания. Я сдавал курсовую по бессознательному Фрейда, и поэтому мне близки его произведения.

Денис Николаев, генеральный директор ООО" Промышленная группа «Тесла»:

— Сейчас читаю Михаила Зыгаря «Империя должна умереть: История русских революций в лицах». Зыгарь, как бывший главный редактор телеканала «Дождь» и журналист, пишет в публицистическом стиле, но от этого его книги только выигрывают — их легко читать. В книге он рассказывает историю Российской империи с конца XIX века до 1917 года. Отличный экскурс. Если интересует тема, советую обратить внимание на его интернет-проект «1917». До Зыгаря читал Виктора Пелевина «iPhuck 10», стараюсь читать все его книги — как летописи современной истории России. Хотя не сказал бы, что восхищен литературным слогом Пелевина. Как правило, одновременно читаю несколько книг и, конечно, читаю ребенку. Сейчас — «Волшебника страны Оз».

Ильдар Рахматуллин, финансовый директор АО НПО «ОКБ им. Симонова»:

— В последнее время в основном читаю путеводители. Недавно изучал путеводитель по Мадриду, Лиссабону, потому что собираюсь туда ехать. Из деловой литературы прочел «Настольную книгу финансового директора» Стивена Брега. Мне надо было изучить ее по работе, так как сменил род деятельности. Книги по менеджменту давно не читаю, разве что листал книгу по тайм-менеджменту. Проблема этих книг в том, что ты вроде все знаешь, а на практике применить не всегда получается. Делегирование полномочий и остальное — это все азы. В практическом плане мне помогла «Настольная книга финансового директора». С ее помощью структурировал свои знания.

Екатерина Павлова, сооснователь и руководитель маркета «4 сезона»:

— Теорию мы получаем из книг по развитию бизнеса, практику — внедряя полученные знания у себя в компании. Хочу поделиться фаворитами моей коллекции произведений, дающими возможность свежим взглядом посмотреть на бизнес-процессы. После прочтения книги Райана Холидея «Хакер маркетинга. Креатив и технологии» начинаешь видеть новые нестандартные подходы к развитию и росту компании. Автор подвергает сомнениям все ранее принятые правила и показывает, как можно кратно увеличить рост показателей, используя новый подход.

Из недавно прочитанных могу рекомендовать книгу Карен Прайор «Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя». Автор делает акцент на те, казалось бы, общепринятые мелочи при работе с людьми, которые в итоге будут определять отношения с окружающими.

Булат Баязитов, директор ООО «Булай»:

— Прочел книгу Федора Достоевского «Братья Карамазовы», в школе не изучал этот роман. Восхищен языком, считаю, что это лучшее произведение из того, что я читал.





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