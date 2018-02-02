Теперь «Синтезу» придется биться со «Спартаком» не за «золото», а за «серебро»

В выходные пройдут матчи 8-го тура чемпионата страны по водному поло

Фото: Олег Тихонов

Похоже, гегемонии «Спартака-Волгограда» на российском ватерпольном престоле приходит конец. Самый титулованный клуб России, 12-кратный чемпион страны, бессменно побеждавший во внутренних первенствах с 2010 года, идет лишь на втором месте в турнирной таблице, уступая не имеющему потерь московскому «Динамо» 6 очков. В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Казани состоятся матчи 8-го тура, в которых примут участие оба казанских коллектива. Превью тура — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Чемпион на сходе

Команда из города-героя Волгограда, которую седьмой сезон возглавляет четырехратный чемпион СССР чемпион России и бронзовый призер Олимпиады-1992 в Барселоне Владимир Карабутов, близка к потере титула действующего и бессменного во втором десятилетии XXI века чемпиона России. После 10 игр «Спартак-Волгоград» с семью победами и тремя поражениями занимает третье место и на 8 очков отстает от главного фаворита и лидера сезона — столичного «Динамо». Недавно подопечные экс-ватерполиста «Синтеза» Марата Закирова играючи расправились с волжанами в финале Кубка России, причем итоговый счет 9:7 не должен вводить в заблуждение: к середине матча москвичи вели 7:2, и только создав солидный гандикап, позволили себе немного расслабиться.

3 и 4 февраля в бассейне «Оргсинтез» волгоградцы сразятся с «Синтезом-УОР». Молодые казанцы, вероятно, постараются бросить чемпиону перчатку и отомстить за старших товарищей, которые уступили подопечным Карабутова в кубковом полуфинале 3:4.

Команда Евгения Ярощука после 14 игр идет седьмой с двумя выигрышами и пятью набранными баллами и без груза ответственности вполне может потягаться с грозными, но «едущими с ярмарки» гостями. Причины слабой игры «Спартака» кроются в том, что команда стала средней по составу, никем серьезно не усилилась в межсезонье, а на лидеров все больше давят груз прожитых лет и застарелые болячки.

Нападающие Степан Андрюков (на фото) и Артем Ашаев находятся в «золотом» для спортсменов возрасте, но уровень их игры не совсем дотягивает до чемпионского. Фото Алексея Савченко (spartak-volgograd.com)

Судите сами. Основному голкиперу гостей Александру Федорову уже 37 лет, и хотя он является настоящей легендой волгоградского водного поло, призером афинской олимпиады, победителем Кубка мира и Мировой лиги, 10-кратным чемпионом страны, реакция у воротчика уже не та. Основная нагрузка на посту №1 переходит к Петру Федотову, который в Волгограде с 2010 года и вместе с клубом в 2014-м выиграл Кубок Европы.

Далеко «за 30» и всей защитной линии — Виталию Юрчику (бронзовому призеру Олимпиады-2004), Павлу Халтурину и Юрию Чешеву. По-прежнему ведет за собой «красно-белых» в атаку капитан команды, 10-кратный чемпион России Алексей Агарков, но подвижный нападающий тоже не мальчик — ему 34 года. Его коллеги по амплуа Степан Андрюков и Артем Ашаев находятся в «золотом» для спортсменов возрасте, но уровень их игры не совсем дотягивает до чемпионского.

В «Спартаке» образца сезона 2017/18 нет легионеров, что тоже отражается на силе команды. В межсезонье в Волгоград переехали 29-летний подвижный нападающий Василий Еськов, ставший «бронзовым» призером с «Динамо», и два 19-летних форварда — экс-игрок «Синтеза-УОР» Тимур Шайхутдинов, в сезоне 2015/16 выступавший за «взрослый» «Синтез», и член молодежной сборной России Богдан Мелентьев из «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».

Не особенно опытными игроками представлена и позиция центральных нападающих. Вместо матерых «столбов», которые традиционно выходят на острие атаки в ведущих клубах, волгоградский дуэт составляют 19-летний воспитанник московской школы водного поло, ватерполист юниорской сборной Никита Круг и перебравшийся в «Спартак» в позапрошлом сезоне Михаил Рудый, главное достижение которого — победа на не самых престижных в рейтинге мирового водного поло Азиатских играх.

Одним словом, чемпион начинает переживать болезненную смену поколений, и, судя по всему, уделом волгоградской команды в этом сезоне (да и в последующих) станет борьба за «всего лишь» призовое место. В первом туре соперники встречались в Волгограде, хозяева оказались сильнее — 12:6 и 13:8, но, согласитесь, поражения эти, судя по счету, для молодых татарстанцев были далеко не безнадежными.

Одним словом, чемпион начинает переживать болезненную смену поколений, и, судя по всему, уделом волгоградской команды в этом сезоне (да и в последующих) станет борьба за «всего лишь» призовое место. Фото Алексея Савченко (spartak-volgograd.com)



«Синтез» сравнит свою смену с питерской «молодежкой»

Если «Синтез-УОР» предстанет во встречах с чемпионом перед своими болельщиками, то «серебряный» призер прошлого первенства «Синтез» будет экзаменовать перед взыскательной питерской публикой молодежную «Сборную Санкт-Петербурга» и заодно получит возможность сравнить уровень игры и подготовленности ко взрослому водному поло своего резерва и питерского.

Только вот команда, созданная в Северной столице в 2015 году, в отличие от «Синтеза-УОР», не является фарм-клубом — Санкт-Петербург в элите отечественного водного поло давно не представлен. Целью этой «сборной» является участие в Спартакиаде молодежи 2018 года, которая еще неясно, состоится ли вообще. Соответственно, и перспективы развития питерской «молодежки» весьма туманны.

Жаль, что такой замечательный вид спорта в таком крупном европейском центре, как Санкт-Петербург, ограничивается проведением городских и региональных соревнований — вряд ли болельщику что-либо скажут названия команд «Университет-Нева», «Балтика» или «Экран». А ведь именно в пригороде Санкт-Петербурга Шувалово, при местной школе плавания, зарождалось российское водное поло, и в 1910 году именно в тамошнем бассейне был проведен первый в империи ватерпольный матч.

Матчевые встречи между сборными Москвы и Ленинграда с 1924 года стали прообразом чемпионата СССР. Но если в Москве игру с мячом на воде удалось, несмотря на все потрясения, сохранить, и «Динамо» близко к тому, чтобы начать возрождать славу столичного водного поло, то Питер ватерпольный Питеру футбольному и хоккейному (да и даже баскетбольному с гандбольным) — пока не соперник. Хорошо хоть молодежной командой культурная столица с недавних пор оказалась в элите представленной.

В субботу ватерполисты «Синтеза» будут сосредоточены не только на своей игре, но и на информации из родного бассейна «Оргсинтез». Фото Олега Тихонова

У «молодежки» свои баталии

«Сборная Санкт-Петербурга» замыкает турнирную таблицу с двумя ничьими в 14 проведенных поединках и разницей мячей 101—188 (для сравнения, у «Синтеза-УОР» 95—153). Кстати, «молодежки» Казани и Питера в шестом туре мерились силами в «Оргсинтезе», обнаружив примерное равенство сил — 10:10 и победа хозяев во втором поединке 9:6. В 7-м туре северяне принимали «Спартак-Волгоград» и оба раза уступили крупно — 4:11 и 8:13. Еще жестче в параллельных матчах «Синтез» расправился с «Астаной» (20:4 и 14:3) и постарается в предстоящих встречах в «Центре плавания» на улице Хлопина решить две цели: забыть о кубковой неудаче и приблизиться к «заклятым друзьям» из Волгограда, с которыми их в таблице разделяют всего 3 очка.

В том, что 4 балла команда Андрея Белофастова в «Центре плавания» выудит, сомнений нет: в первом туре дома казанцы оказались на голову сильнее соперника — 19:7 и 16:8. Так что в субботу ватерполисты «Синтеза» будут сосредоточены не только на своей игре, но и на информации из родного бассейна «Оргсинтез». Авось «молодая шпана» из «УОРа» им поможет?