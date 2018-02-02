Вновь ушли без гола: «Рубин» уступил норвежскому «Тромсе»

Перестройка команды продолжается

Казанский «Рубин» в эти дни проводит очередной этап подготовки ко второй части первенства РФПЛ. После победного контрольного матча с чешским «Богемиансом» команде предстояло проверить свои силы в спарринге с середняком норвежского чемпионата «Тромсе». Соперник, однако, оказался не робкого десятка и, несмотря на большое количество опасных моментов у своих ворот, сумел вырвать победу. О том, как прошел второй матч казанцев в Белеке, — в материале «Реального времени».

Главная задача межсезонья выполнена

Очередным соперником казанского «Рубина» на втором учебно-тренировочном сборе в Турции стал норвежский «Тромсе». В прошлом чемпионате Норвегии команда заняла 11-е место и некоторое время даже шла в подвале турнирной таблицы. В плане организованности и тактической составляющей соперник любопытный, хотя довольно сомнительно, что тренерский штаб акцентировал на этом внимание. «Тромсе» действует по схеме, идентичной рубиновской, — с тремя центральными защитниками и двумя ярко выраженными форвардами.

Самому «Рубину» в последнее время не позавидуешь. Основной задачей казанского клуба в нынешнем межсезонье можно смело назвать разгрузку зарплатной ведомости. Расставание с Бауэром, Сигурдссоном, М'Вила и Цакташем, безусловно, носило вынужденный характер. Многих, скорее, беспокоил вопрос о других «коренных жителях» скамейки запасных. Оставить их без игровой практики еще на одно полугодие означало бы уменьшение и без того невеликого внимания к этим игрокам со стороны других команд. Так что выполнить эту задачу предстояло в четко обозначенные сроки, до закрытия трансферного окна в основных футбольных лигах Европы.

В итоге выполнить удалось хотя и не все, но самое главное. В последние часы трансферного окна клуб все же договорился с испанскими «Малагой» и «Леванте» о передаче в аренду Максима Лестьенна и Рубена Рочины. Таким исходом оказались довольны, кажется, абсолютно все. Казанская сторона радовалась, что избавились от «балласта», испанские команды — что получили почти бесплатное усиление на остаток сезона, а сами игроки обрели (в теории) игровую практику. После этого «Рубину» осталось лишь урегулировать отношения с Сонгом, которого, впрочем, уже заметили тренирующимся в лондонском «Арсенале».

В последние часы трансферного окна клуб все же договорился с испанскими «Малагой» и «Леванте» о передаче в аренду Максима Лестьенна и Рубена Рочины. Фото rubin-kazan.ru



«Поджали, поджали!»

Эти переходы никак не отразились на стартовом составе казанцев. Единственная позиция, которая подвергается ротации на нынешних тренировочных матчах «Рубина», — это вратарская. На этот раз чести выйти с первых минут удостоился Сергей Рыжиков, и стоит отметить, что сыграл он довольно надежно. После перерыва его заменил Тимур Акмурзин, у которого почти не было работы, а единственный гол в матче был пропущен им с расстрельной позиции на «пятачке».

Вновь неплохую игру показала защитная линия команды. Тройка центральных — Камболов, Навас и Гранат — сыграна уже давно, а сейчас имеет возможность довести свои действия до автоматизма. Особенно радует своей игрой Руслан, который чаще всех вступал в перехваты мяча на начальной стадии атаки соперника. Его связка с Гранатом, а также игра рядом с Кудряшовым наверняка дадут тренерскому штабу сборной пищу для размышлений на предмет вызова или невызова Камболова на сборы национальной команды. К слову, Станислав Черчесов был замечен на данном матче.

При оценке действий защитников очень помогают подсказки со стороны тренеров «Рубина» во время игры. Так, например, в начале атак они советуют своим центральным подниматься выше. Это действительно важное структурное изменение, которого «Рубину» зачастую не хватало в первой части чемпионата страны. Теперь защитники стараются протащить мяч глубже в центр поля, если соперник оставляет свободные зоны перед ними в момент розыгрыша позиционной атаки.

Хорошо действовал на непривычном для себя правом фланге Эльмир Набиуллин. Активность крайнего защитника давно не новость для любителей футбола, но его подключения редко были настолько острыми как сейчас. Набиуллин на пару с Подберезкиным и Канунниковым частенько разыгрывал «треугольник» с выводом его на свободное пространство. Надежно играли они и в защите, поджимая соперника у флангов во время прессинга. Установка от тренерского штаба «поджали, поджали!» в итоге оказалась первой и последней — видимо, выполнили ее максимально точно.

Почти все опасные моменты «Тромсе» создавал со стандартных положений. Фото til.no



Набиуллин превращается в Калисто

Почти все опасные моменты «Тромсе» создавал со стандартных положений. В этом плане «Рубин» получил очень приличную проверку на прочность. Норвежский клуб входит в число лучших команд Европы по реализации угловых за последние полтора—два сезона. Лидером «Тромсе» является небезызвестный в прошлом Гамст Педерсен, долгие годы посылавший «радиоуправляемые» передачи на просторах АПЛ. В итоге каждый угловой или штрафной удар во вчерашнем матче превращался в опасный момент, но повода усомниться в своем превосходстве защитники казанцев не дали.

У «Рубина» в этом поединке было не так много угловых ударов, и все они были выполнены Набиуллиным. По всей видимости, тренерский штаб казанцев потихоньку превращает защитника в некий «прототип» экс-игрока «рубиновых» Орландо Калисто, который был специалистом по стандартным положениям. На добавленной к первому тайму минуте Эльмир и вовсе чуть не отправил мяч в правую от вратаря «девятку», но с его ударом в последний момент справился вратарь. Очевидно, что Бердыев рассчитывает на воспитанника казанской школы, и расставание с ним не входит в долгосрочные планы тренера.

Двигаются хорошо, но не забивают

Судя по предматчевой расстановке от пресс-службы, казанцы намеревались сыграть по схеме 3-4-3, где Жемалетдинов должен был составить компанию нападающим, а не средней линии. Однако на деле Рифата все равно чаще тянуло к середине поля, так что говорить о полноценной смене конструкции пока преждевременно. К тому же осторожнее обычного отыграл матч Кудряшов, неохотно подключавшийся к атакам команды.

В центре пару центральных вновь составили Подберезкин и Оздоев, ни один из которых не схож по манере игры с жестким опорным полузащитником. Оба полузащитника больше нацелены на атакующие действия и создание свободных зон для флангов и нападающих. В результате с этим у «Рубина» практически не было проблем, по движению и работе без мяча казанцы полностью переиграли соперника. Только вот одной активностью сыт не будешь, «Рубину» по-прежнему не хватает плеймейкера для разгона позиционных атак и атак сходу.

Порой кажется, что Сердар просто издевается над болельщиками клуба. Фото rubin-kazan.ru

Можно говорить и о невезении. Канунников и Азмун раз за разом были близки к созданию опасных моментов, но либо до них не доходила передача, либо мешала несыгранность. Каждый из форвардов в итоге ушел с одним «голевым» промахом. Максим в конце первого тайма попал в штангу, а Азмун… Порой кажется, что Сердар просто издевается над болельщиками клуба. На 55-й минуте матча Подберезкин здорово на скорости протащил мяч метров 20, в выгодной позиции выдал пас Азмуну, тот уложил поочередно вратаря и защитника «Тромсе», но последний удар нанес настолько коряво, что игрок норвежской команды успел выбить мяч из пустых ворот.

Сложно сказать, что именно мешает забивать нападающим «Рубина». В трех последних матчах казанская команда отметилась лишь одним голом. Если вспомнить проблемы в этом направлении в первой части чемпионата, за команду становится страшновато.

«Молодежка» не блещет в завершении

На второй тайм по привычной схеме вышли другие игроки, в большинстве своем — футболисты казанской «молодежки», которым Бердыев обещал дать игровое время и выбрать из них тех, кто способен приносить пользу прямо сейчас. Так, например, тренер продолжает ставить в состав молодого Зиганшина, хотя тот и совершает большое количество ошибок по ходу матчей. В этой игре защитник, к сожалению, получил травму и проявить себя в полной мере не сумел. С его уходом разладилась и игра в обороне, в результате ошибки которой и был пропущен гол.

Молодежь, к слову, выглядит довольно свежо и по движению почти не уступает основному составу. Но завершить начатое и здесь, как оказалось, некому. Ни Гилязутдинову, ни Ахметову с Шекари не удавалось находить продолжение атакам, хотя их работоспособность и желание были в этом матче на высшем уровне. Возможно, на их действиях сказывается отсутствие Даниила Макеева, лучшего бомбардира «молодежки», с которым они и наигрывали свои комбинации.