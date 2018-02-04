«Недовольство — это червь, который потом вылезает в болезнь, и одна из них — рак»

Писатель Лилия Кох, пережившая онкозаболевание, обращается с мотивационной колонкой к заболевшим и здоровым

Лилия Кох — писатель и психолог, пережившая рак. 30 лет — и III стадия. Узнав о диагнозе, Лилия начала писать дневник, который вошел в первую книгу психолога — «100 дней между жизнью и смертью». Это рассказ о чувствах, переживаниях, страхах. С последней процедуры химиотерапии она выбежала как здоровый человек и уверяет, что с тех пор никогда больше не ассоциировала себя с болезнью. Она убедилась: рак всегда для чего-то и только от человека зависит, как он использует этот опыт. Лилия готовит к публикации вторую книгу, куда войдут истории исцеления, и не только онкобольных. Во Всемирный день борьбы с раком Лилия Кох поделилась своими воспоминаниями и выводами, сделанными из болезненного опыта, с «Реальным временем».



У меня нет каких-то личных дат, связанных с пережитым опытом онкологической болезни, потому что долгие годы я никак не ассоциирую себя с ней. Я даже не знала, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Представляете, настолько это для меня ушло в прошлое, что никаких воспоминаний не осталось. Прежним человеком невозможно даже проснуться с утра (ведь мы меняемся беспрестанно, каждый миг), а уж если человеку приходится пережить что-то жизненно важное, прежним он не останется, это точно. Насколько и какая трансформация происходит в человеке, наверное, зависит от него самого, от его личности, внутренних целей, которые он может и не осознавать.

Я уверена: все, что происходит, в итоге приводит к позитивным изменениям в жизни. Возможно, здесь и сейчас происходящее кажется негативным, ненужным, но пройдет время, и все изменится. Событие, которое казалось ужасным, приведет в итоге к позитивной трансформации.

Я думаю, многие со мной согласятся. Бывает, случается что-то, от чего ты стараешься как можно быстрее уйти, страдаешь и жалуешься. Но проходят месяцы или годы, и мы говорим: если бы тогда этого не случилось, не было бы того, что сейчас для меня очень ценно… Когда спустя годы человека спрашивают: если бы ты мог вернуться и избежать всего этого, сделал бы ты так? И чаще всего ответ: «Нет».

«Ребята, я свободна!»



Я и до болезни была позитивным человеком, долго страдать я просто не умею. Более того, с момента, как у меня прошла последняя процедура, я никогда не ассоциировала себя с болезнью. Была активная фаза лечения: химия, гормональная, лучевая терапии, потом началась фаза пассивного лечения, но для меня все будто уже закончилось. Когда болела, я все время представляла себя здоровой, думала о том, как пойду гулять, поеду в отпуск, заведу щенка, как у меня отрастут красивые волосы. Я во всем видела позитив. Похудела на 8 кг, на мне висела одежда, а я думала: «Как круто, у меня будет прекрасная фигура, когда я вылечусь!» Мои размышления наполняли меня энтузиазмом и энергией. Я практически жила в виртуальной реальности, и это позволяло мне поддерживать состояние вдохновения, которое, я верю, и помогло мне выздороветь. Для меня даже не существовало тех пяти лет, которые, как считается, нужны человеку для полного выздоровления. Я даже не знала об этом. У меня закончилась последняя химия, и я сказала: «Ребята, я свободна!»

Тогда откуда болезнь в принципе у меня взялась? Я думаю, что мне тяжело дался переезд (Лилия Кох переехала в Германию и заболела раком через год, — прим. ред.), я вложила так много энергии в эти переживания, что они обернулись болезнью.

Да, я не изменилась на 100%, но все, что после болезни стало осознанным, прожитым, было и раньше, но в неосознанном состоянии. Думаю, некоторые вещи и события мы выбираем себе сами, но неосознанно, на более глубоком уровне души.

Поэтому иногда мне кажется, что я должна была пройти через болезнь, чтобы сейчас помогать другим. Я должна была ответить на важные вопросы не теоретически, а на практике. Как можно исцелиться? Что в этом помогает? Что нужно делать? Какой образ мыслей иметь? Что думать о себе, о мире, о людях? И как все это помогает в исцелении? (Лилия Кох проводит психологические игры, консультирует онкобольных, — прим. ред.).

«Когда надо, тогда и случится!»

До того, как я начала работать с больными, никогда и не думала, что когда-то снова столкнусь с онкологией. Сейчас я понимаю, что так надо, что люди, которые больны, нуждаются в помощи и поддержке. Я раньше не знала, что многие специалисты, включая психологов, боятся болезни. Как будто есть страх «заразиться» ментально. У меня нет этого страха, я смотрю на заболевших, как в зеркало: если я буду бояться их, то я буду бояться себя и отвергать некую свою часть истории.

Самый главный вывод, который я сделала из собственной болезни, — ничего не бояться, потому что в жизни всегда происходит то, что нам нужно, даже если мы этого пока не осознаем. А если что-то происходит не так, включая болезнь, — это повод остановиться и подумать: «Чем мои мысли и эмоции привлекли эту болезнь?»

Второй вывод: несмотря на то, что происходит вокруг, нельзя тонуть в своих ощущениях. Я часто слышу: «Да, конечно, легко сказать! Чего я могу хотеть, если мне так плохо, так страшно!» Да, страшно! Но это не должно мешать тебе видеть себя здоровой и точно знать, чего ты хочешь! Цепляетесь за болезнь — остаетесь в ней. Да, сейчас есть болезнь, но вы же хотите быть в другом состоянии — в другом и будьте в своих мыслях.

Третий момент, за что цепляются люди, — это время. Нам постоянно кажется, что его нет, что мы чего-то не успеем. А когда это случится? Да неважно! Когда надо, тогда и случится!

Многие боятся «заразиться» раком

Я все еще не знаю ответов, что такое рак и зачем он нужен. Сейчас многие ищут причины в психосоматике, наверное, это имеет место быть. Причин, почему и как болезнь начинает выедать человека, много. Но одна из тех, которые увидела я, — это недовольство: собой, своими близкими, внешним миром, событиями.

Недовольство — это червь, который начинает образовываться в человеке, а потом вылезает в какую-то болезнь, и одна из них — рак.

Многие боятся не просто заболеть, но и «заразиться» раком. Я уже говорила выше, что даже близкие заболевших испытывают этот ужас. Да, есть элементарные правила здорового образа жизни, питания, спорта. Но в остальном могу призвать лишь успокоиться: к болезни невозможно подготовиться, нужно просто жить здесь и сейчас.

Звучит просто и невыполнимо, но это правда: подготовиться нельзя, но можно радоваться, знать, чего ты хочешь, научиться любить себя, а для этого начать о себе заботиться (ведь мы всегда любим тех, о ком заботимся). Научитесь слышать свои мысли и выбирайте сами, о чем хотите думать.

Мысль — это первое зернышко на пути к материализации. Живите осознанно и с благодарностью, учитесь ценить, отпускайте обиды и чувство вины.

Не умеете — учитесь с этим работать. Так, вы «расчистите» весь негативный мусор внутри и НЕ за что будет цепляться к вам разным болячкам.