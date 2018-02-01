«Очень страшно от того, что угроза наказания и лишения свободы остановит врачей...»

Практикующий врач о том, почему все опытные и профессиональные доктора рискуют получить тюремный срок

Скоро врачей-смельчаков сильно поубавится, и причина этому — судебный приговор по делу врача Елены Мисюриной (суд приговорил ее к двум годам лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»). Следствие показывает свою некомпетентность, да и нигде в мире такой ценой врач не отвечает за последствия своей деятельности, негодует в своей колонке, написанной для «Реального времени», врач-терапевт клиники «Генезис» Алина Имангулова. Но есть позитивный момент — поскольку доктора и даже пациенты стали «протестным электоратом», приговор и сам подход к «делам врачей» может быть пересмотрен.

Казнить нельзя, помиловать!

Фразу «Казнить нельзя помиловать», подразумевающую возможность двусмысленного толкования, я использовала для того, чтобы заострить внимание нашего современного общества на том, что иногда от недоказанных и не до конца разрешенных ситуаций может зависеть что-то очень важное, в том числе и жизнь человека. И этим человеком является врач-гематолог Елена Николаевна Мисюрина. Приговор, который суд выдвинул Елене Мисюриной, превратил медицинское сообщество в протестный электорат.

За что?

Этот вопрос стал основным и спусковым в «деле Мисюриной», которое единогласным сетевым хайпом уже признано «делом врачей».

Елена Мисюрина — известный врач-гематолог, к. м. н., член Европейского общества гематологов, профессионал с многолетним стажем, благодаря которой тысячи пациентов получили шанс на спасение.

Более 4 лет назад Елена Николаевна провела трепанобиопсию (получение образца красного костного мозга из подвздошной кости таза) пациенту с тремя крайне серьезными диагнозами: онкологическое заболевание крови, рак предстательной железы и несахарный диабет. Данную процедуру врач-гематолог проводила несколько тысяч раз. Все прошло успешно, больной сразу после этого отправился на работу, а вечером ему стало плохо. Мужчину госпитализировали в частную клинику с диагнозом «острый аппендицит» — через 4 дня он умер. Обвинили в его смерти Мисюрину, которая не имеет никакого отношения к больнице, где пациент скончался.

Хотелось бы отметить, что трепанобиопсия — безопасная процедура, которая, как правило, выполняется в амбулаторных условиях и является обязательным диагностическим исследованием при различных гематологических, онкологических заболеваниях, в частности, и при миелофиброзе, которым страдал пациент в данном случае.

«Елена Мисюрина – известный врач-гематолог, к. м. н., член Европейского общества гематологов, профессионал с многолетним стажем, благодаря которой тысячи пациентов получили шанс на спасение». Фото facebook.com



22 января 2018 года Е.Н. Мисюрину осудили на 2 года колонии общего режима за «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть».

Обвинение строилось на показаниях единственного свидетеля — патологоанатома, сотрудника клиники, в которой оперировался умерший пациент. Он утверждал, что не операция, не тяжелый онкологический процесс могли спровоцировать стремительную гибель, а исключительно процедура, сделанная несколькими днями ранее в другом лечебном учреждении.

Я не знаю, каким образом проводилась экспертиза, но в таких сложных случаях участие независимых специалистов гематологов и онкологов должно быть обязательным. К сожалению, врачебные ошибки случаются и порой приводят к трагическому концу, поэтому в каждом случае должна работать объективная система оценки случившегося. Решением этой задачи должны совместно заниматься общества по охране прав пациентов и организации, которые помогают врачам, если они по неосторожности совершили ошибку.

#ЯЕленаМисюрина

Врачебное сообщество, узнав о приговоре, подняло волну возмущения. 22 января тут же окрестили «черным понедельником».

Многие врачи поменяли аватарки в соцсетях на фото Мисюриной и поставили хештег #ЯЕленаМисюрина. Он означает, что любой врач, даже самый высококвалифицированный, имеющий за плечами огромный опыт работы, спасавший не одну сотню жизней, может оказаться на месте Мисюриной и имеет все шансы сесть в тюрьму за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Межрегиональная общественная организация «Лига защиты врачей» 25 января создала петицию в поддержку коллеге. К моменту написания публикации на сайте change.org петицию о возвращении свободы женщине подписали более 60 тысяч человек.

Специалисты, даже мало знакомые с делом, понимают — не мог пациент погибнуть из-за проведенной биопсии. Тем более не мог врач такой квалификации, как Мисюрина, нанести вред намеренно.

«Специалисты, даже мало знакомые с делом, понимают — не мог пациент погибнуть из-за проведенной биопсии. Тем более не мог врач такой квалификации, как Мисюрина, нанести вред намеренно». Фото rsute.ru

Можем остаться без врачей!

Напомню, что в октябре 2017 года глава СКР предложил ввести в уголовный кодекс отдельную статью за врачебные ошибки. 25 января СКР заявил о трех уголовных делах в отношении врачей, обвиняемых в гибели пациентов.

В результате складывается ситуация, что любой врач оказывается не застрахован от тюрьмы только из-за того, что исполнял свою профессиональную обязанность.

Интересно, понимают ли власти, что абсолютно любая медицинская манипуляция может сопровождаться осложнениями? Чем чаще врач выполняет свою лечебную процедуру, тем вероятнее, что он столкнется с таким осложнением. И единственный способ их избежать навсегда — это полностью прекратить заниматься медициной. Медицинским сотрудникам часто приходится иметь дело со смертельными заболеваниями, а это огромная ответственность. К сожалению, не всегда врач способен помочь из-за серьезности болезни, ее запущенности или необратимости. И в условиях, в которые нас сейчас ставит государство, медициной будет заниматься все меньше и меньше людей. Кому захочется сесть в тюрьму только за то, что есть некая статистическая вероятность осложнений от его работы?

Нигде в мире такой ценой врач не отвечает за последствия своей деятельности. Самые распространенные наказания — большие штрафы, выговоры, увольнения, отстранение от профессии.

После 24 января наде­яться на то, что врач захочет рисковать, использовать последний и, быть может, призрачный шанс, чтобы спасти жизнь близкого вам человека, уже не приходится. Лечить и спасать — это всегда риск. Но не такой, чтобы ценой неуспеха стала тюрьма.

«Очень страшно от того, что угроза наказания и лишения свободы остановит врачей, и люди с тяжелыми заболеваниями останутся без той помощи, которая не обещала выздоровления, но давала надежду…» Фото Максима Платонова

А как же здоровье пациента?

Последние несколько дней в социальных сетях активно выступают представители не только медицинского сообщества, но и «пациентского», которые демонстрируют поддержку осужденного на 2 года врача. Общественники и пациенты опасаются, что данное судебное решение в первую очередь негативно скажется на здоровье простых россиян. Люди понимают, что врачи, у которых повышенные нагрузки на работе и невысокие зарплаты, вряд ли захотят связываться со сложными случаями и лечить тяжелобольных пациентов, рискуя при этом оказаться в руках некомпетентного следствия и правосудия.

Эксперты Лиги защитников прав пациентов уже более 10 лет призывают власти переквалифицировать дела, связанные с медицинскими ошибками, из уголовных в административные.

Я думаю, что сейчас, когда максимальные силы мобилизованы, это дело пойдет более качественно, и во всех причинах и первоисточниках начнут разбираться глубже и тщательнее. Справедливость должна восторжествовать!

Профессия врача — одна из самых благородных профессий, которые есть в нашем обществе. Помогать людям — это и есть высшее благо человечества, а видеть, как ты помог тому или иному пациенту — высшая награда упорного труда врача.

Очень страшно от того, что угроза наказания и лишения свободы остановит врачей, и люди с тяжелыми заболеваниями останутся без той помощи, которая не обещала выздоровления, но давала надежду. Хочется верить и надеяться, что пациенты и врачи будут защищены умными и справедливыми законами!