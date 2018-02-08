Закат эпохи «взбесившегося принтера»: кто главный инициатор законов в Госсовете Татарстана
Сто законов Минниханова: два комитета татарстанского парламента сделали половину работу всех депутатов
«Реальное время» анализирует итоги деятельности татарстанского Госсовета за 2017 год. Как оказалось, активность местных законодателей достигла рекордных минимумов, при этом Кабинет министров наращивает темпы деятельности, а вот непосредственно депутаты Госсовета теряют интерес к созданию новых законов.
Число законопроектов сокращается
В прошедшем 2017 году в Госсовет Татарстана было внесено минимальное количество законопроектов за последние 5 лет — 126. Годом ранее показатель был на 13 больше, а в 2015 году — на 14. При этом непосредственно в 2017 году в Госсовет было внесено всего 103 законопроекта, остальные 23 перешли с 2016 года.
Тут можно вспомнить законотворческие будни в первопрестольной, где в 2012 году нижняя палата Федерального собрания РФ подавала пример законотворческой активности. В итоге в оборот журналисты ввели новый фразеологический оборот «взбесившийся принтер» (так обидно прозвали Госдуму шестого созыва). Обидное прозвище появилось в конце 2012 года, по итогам первого года работы депутатов, но на этом фоне, как следует из аналитики «Реального времени», татарстанские законодатели выглядят поклонниками умеренности и пика законотворческой активности достигли на год позже.
Но вернемся к показателям 2017 года, когда было внесено почти на 15% меньше законопроектов, чем в 2016-м, и на целых 61%, чем, к примеру, в 2014 году. Число принятых законов также рекордно низкое. В 2017 году их было лишь 96: к примеру, в 2016 году — 109, а в 2014-м — 148. Общее число подписанных президентом Татарстана законов, однако, оказалось чуть больше — ровно 100, благодаря четырем законам, принятым в 2016 году, но подписанным в 2017-м.
По предмету регулирования тут заметен значительный рост базовых законов, имеющих самостоятельный предмет правового регулирования. Если в 2016 году таких законов было всего 19, то в 2017 году — уже 31. А вот законов о внесении изменений в уже существующие законодательные акты, напротив, оказалось гораздо меньше, чем в прошлом году — 67 против 89. Кроме того, еще два закона касались признания отдельных положений утратившими силу.
|Наименование сведений
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Количество законопроектов, внесенных в ГС РТ, в том числе:
|126
|139
|140
|185
|129
|внесенных в ГС РТ в отчетном году
|103
|118
|119
|166
|117
|внесенных в ГС РТ в году, предшествующему отчетному и ранее и находящихся (находившихся) на рассмотрении ГС РТ
|23
|21
|21
|19
|12
|Количество законопроектов, находившихся в работе ГС РТ в отчетном году, из которых:
|126
|139
|140
|157
|115
|Принято в качестве законов РТ
|96
|109
|108
|148
|108
|из них: подписанные президентом РТ
|96
|105
|105
|143
|98
|Отклонено ГС РТ
|2
|2
|6
|9
|—
|Отозвано субъектами законодательной инициативы
|5
|5
|5
|7
|1
|Возвращено субъектам законодательной инициативы
|—
|—
|—
|—
|—
|Снято с рассмотрения ГС РТ
|—
|—
|1
|—
|3
|Находятся в работе ГС РТ и перешло на следующий за отчетным год,
|23
|23
|20
|21
|18
|в том числе из внесенных в предыдущие годы
|17
|10
|7
|6
|3
|Количество законов РТ, подписанных президентом РТ в отчетном году, в том числе:
|100
|108
|110
|152
|106
|из принятых ГС РТ в отчетном году
|96
|105
|105
|143
|98
|из принятых ГС РТ в году, предшествующему отчетному
|4
|3
|5
|9
|8
|Законы РТ по предмету регулирования
|100
|108
|110
|152
|106
|Количество базовых законов Республики Татарстан (имеющих самостоятельный предмет правового регулирования)
|31
|19
|29
|35
|23
|Количество законов о внесении изменений в законы Республики Татарстан
|67
|89
|81
|114
|79
|Количество законов о признании законов Республики Татарстан (отдельных положений законов) утратившими силу
|2
|—
|—
|3
|4
В 2017 году обострился вопрос местного самоуправления
Если рассматривать всю ту же сотню законов по сферам правового регулирования, то основная их масса связана с финансами. Таких законов было принято 27%, в том числе — 11 по бюджету и 9 — по налогам и налоговым режимам. На втором месте — законы в сфере местного самоуправления (22%), из них 12 касались территориальной основы муниципальных образований.
Еще 14% законов относятся к социальной сфере, а 13% — к экономической деятельности. Менее популярные сферы: основы государственного управления (7%), в том числе четыре закона, связанных с административными правонарушениями и административной ответственностью. 6% принятых в 2017 году законов связаны с безопасностью и охраной правопорядка, а 5% — с экологией и природопользованием.
Можно заметить, что в 2017 году значительно выросло число законов по местному самоуправлению (более чем в два раза, причем в основном они связаны с территориальной основой муниципальных образований — рост в четыре раза). А вот законов, связанных с социальной сферой, напротив, стало гораздо меньше — 14 против 24-х годом ранее. Причем число законов, касающихся социального обеспечения и соцзащиты, снизилось в пять раз, а с культурой, наукой и образованием — в два раза.
|Наименование сведений
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Законы РТ по сферам правового регулирования
|100
|108
|110
|152
|106
|Государственное строительство
|3 (3%)
|7 (6,5%)
|6 (5,4%)
|7 (4,6%)
|11 (10,4%)
|Местное самоуправление,
|22 (22%)
|11 (10,2%)
|15 (13,6%)
|49 (32,2%)
|22 (20,7%)
|в том числе:
|наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями;
|2
|2
|7
|3
|7
|территориальная основа муниципальных образований;
|12
|3
|4
|43
|9
|муниципальная служба
|4
|1
|3
|1
|3
|Права, свободы и обязанности гражданина. Общественные институты
|3 (3%)
|—
|4 (3,6%)
|9 (6%)
|2 (1,9%)
|Основы государственного управления,
|7 (7%)
|9 (8,3%)
|6 (5,4%)
|6 (4%)
|4 (3,8%)
|в том числе:
|государственная гражданская служба;
|1
|2
|1
|1
|1
|административные правонарушения и административная ответственность
|4
|2
|3
|5
|3
|Финансы,
|27 (27%)
|25 (23,1%)
|25 (22,7%)
|25 (16,4%)
|22 (20,7%)
|в том числе:
|бюджет;
|11
|10
|13
|14
|13
|налоги и налоговые режимы
|9
|9
|4
|6
|6
|Экономическая деятельность,
|13 (13%)
|13 (12%)
|21(19%)
|15 (9,8%)
|9 (8,5%)
|в том числе:
|жилище и жилищное строительство
|6
|2
|7
|5
|7
|Безопасность и охрана правопорядка
|6 (6%)
|6 (5,6%)
|4 (3,6%)
|2 (1,3%)
|5 (4,7%)
|Правосудие
|—
|1 (0,9%)
|2 (1,8%)
|5 (3,3%)
|9 (8,5%)
|Экология и природопользование
|5 (5%)
|12 (11,1%)
|7 (6,3%)
|15 (9,8%)
|4 (3,8%)
|Социальная сфера,
|14 (14%)
|24 (22,2%)
|20 (18,2%)
|19 (12,5%)
|18 (17%)
|в том числе:
|социальное обеспечение и социальная защита,
|1
|5
|8
|7
|6
|труд и занятость,
|1
|—
|1
|1
|1
|здравоохранение, спорт, туризм,
|2
|4
|3
|2
|2
|культура, наука, образование
|6
|12
|8
|5
|6
Половина законов касается бюджета, госстроительства и местного самоуправления
Если рассмотреть те же самые законы по сферам ведения комитетов Госсовета, то окажется, что около половины из них сконцентрированы в двух комитетах — по бюджету, налогам и финансам и по государственному строительству и местному самоуправлению.
На комитет по бюджету, налогам и финансам приходится 25% законов, на комитет по государственному строительству и местному самоуправлению — еще 24%. Доля остальных комитетов значительно меньше. К примеру, на комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству пришлось 14% законопроектов, на комитет по законности и правопорядку — 13%, а на комитет по социальной политике — 11%. Еще в два комитета Госсовета попадает и того меньше: по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — всего 8%, а по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике — 5%.
При этом за год разброс по количеству законов в ведении различных комитетов увеличился — в 2016 году минимальное число законов в ведении одного комитета составляло 10,2%, а максимальное — 22,2%. Разница была, таким образом, примерно двукратной, сейчас же — более чем в три раза.
|Наименование сведений
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Законы РТ по сферам ведения комитетов ГС РТ
|100
|108
|110
|152
|106
|Комитет ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению
|24 (24%)
|20 (18,5%)
|18 (16,4%)
|55 (36,2%)
|23 (21,7%)
|Комитет ГС РТ по законности и правопорядку
|13 (13%)
|12 (11,1%)
|11 (10%)
|20 (13,2%)
|23 (21,7%)
|Комитет ГС РТ по бюджету, налогам и финансам
|25 (25%)
|24 (22,2%)
|24 (21,8%)
|24 (15,8%)
|18 (17%)
|Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству
|14 (14%)
|17 (15,7%)
|23 (20,9%)
|17 (11,2%)
|11 (10,4%)
|Комитет ГС РТ по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике
|5 (5%)
|12 (11,1%)
|11 (10%)
|15 (9,8%)
|6 (5,6%)
|Комитет ГС РТ по социальной политике
|11 (11%)
|12 (11,1%)
|12 (10,9%)
|14 (9,2%)
|14 (13,2%)
|Комитет ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам
|8 (8%)
|11 (10,2%)
|11 (10%)
|7 (4,6%)
|11 (10,4%)
Депутаты Госсовета стали пассивнее, а Кабмин активизировался
А вот если посмотреть на все те же законы в разрезе субъектов права законодательной инициативы, то можно обнаружить, что около 80% всех законов принимаются по инициативе всего двух ведомств.
Первое место занимают депутаты Госсовета Татарстана. В прошлом году 39% принятых законов было выдвинуто именно ими. Еще 38% законов было принято стараниями Кабинета министров Татарстана. При этом остальные субъекты права законодательной инициативы поспособствовали принятию гораздо меньшего числа законов. Комитеты Госсовета выдвинули лишь 10% принятых законопроектов, представительные органы местного самоуправления — 9%, а президент региона — 4%.
По сравнению с прошлым годом заметно снижение инициативы со стороны депутатов Госсовета (в прошлом году выдвинутых ими законов было 50%), и одновременно с этим — рост активности Кабмина. В прошлом году оттуда поступило лишь 28% всех принятых законопроектов.
|Наименование сведений
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Законы РТ по субъектам права законодательной инициативы
|100
|108
|110
|152
|106
|Президент РТ
|4 (4%)
|5 (4,6%)
|7 (6,4%)
|4 (2,6%)
|7 (6,6%)
|Президент РТ совместно с депутатами ГС РТ
|1 (0,9%)
|Президиум ГС РТ
|—
|—
|—
|—
|1 (0,9%)
|Депутаты ГС РТ
|39 (39%)
|54 (50%)
|37 (33,6%)
|28 (18,4%)
|22 (20,7%)
|Комитеты ГС РТ
|10 (10%)
|14 (13%)
|15 (13,6%)
|12 (7,9%)
|22 (20,7%)
|Кабинет министров РТ
|38 (38%)
|31 (28,7%)
|45 (40,9%)
|100 (65,8%)
|41 (38,6%)
|Государственный советник РТ
|—
|—
|—
|—
|—
|Представительные органы местного самоуправления
|9 (9%)
|3 (2,7%)
|2 (1,8%)
|5 (3,3%)
|7 (6,6%)
|Уполномоченный по правам человека в РТ
|—
|—
|—
|—
|1 (0,9%)
|ЦИК РТ
|—
|—
|1 (0,9%)
|1 (0,6%)
|1(0,9%)
|Прокурор РТ
|—
|—
|2 (2,8%)
|2 (1,3%)
|4 (3,8%)
|Конституционный Суд РТ
|—
|—
|1 (0,9%)
комментарии
Оказывается на 17 марта и вплоть до 28 апреля т.г. такая работа по капитальному ремонту общего имущества в доме как установка ИТП, выполнение которой финансируется за счёт средств фонда капитального ремонта (далее капремонт), в правовом поле просто не существовала.
Лишь 27 апреля 2017 года Президент РТ Минниханов Р.Н. дал законодательную «путёвку в жизнь» установке ИТП, подписав Закон РТ № 25-ЗРТ о внесении соответствующих изменений в часть 1 статьи 8 Закона РТ от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ» (далее Закон РТ № 52-ЗРТ о капремонте).
Получается, что все протоколы общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах города Казани в форме очно-заочного голосования с повесткой дня на тему установки ИТП с датой их проведения в очной форме не позднее 27 апреля 2017 года, на которых приняты решения об утверждении источника финансирования установки ИТП: средства фонда капитального ремонта, являются ничтожными!
В свою очередь на 17 марта и вплоть до 26 июня т.г. всеми был обязан применяться утверждённый постановлением Кабинета Министров РТ от 28 июля 2016 года № 519 перечень работ по капремонту общего имущества в доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой РТ.
И в нём тоже отсутствовала установка ИТП как работа по капремонту.
Определение этого перечня отнесено пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона РТ № 52-ЗРТ о капремонте как раз к одному из полномочий этого органа исполнительной власти РТ по вопросам проведения капремонта.
Лишь 26 июня 2017 года в соответствии с Законом РТ № 52-ЗРТ о капремонте в перечне впервые появилась аббревиатура «ИТП».
В сей день новоиспечённый Премьер-министр РТ Песошин А.В. подписал Постановление Кабинета Министров РТ № 437 о внесении изменений в этот перечень.
По аналогии с предыдущим тезисом получается, что все протоколы таких же собраний с датой их проведения не позднее 26 июня 2017 года, на которых приняты решения об утверждении источника финансирования установки ИТП: средства государственной поддержки (бюджетов), также являются ничтожными!
Согласно Жилищному Кодексу РФ все протоколы и решения общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах с 2015 года являются официальными документами.
По этой причине федеральные и местные органы власти обязаны без всякого судебного разбирательства применить последствия недействительности этих ничтожных протоколов и решений.