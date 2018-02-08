Закат эпохи «взбесившегося принтера»: кто главный инициатор законов в Госсовете Татарстана

Сто законов Минниханова: два комитета татарстанского парламента сделали половину работу всех депутатов

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует итоги деятельности татарстанского Госсовета за 2017 год. Как оказалось, активность местных законодателей достигла рекордных минимумов, при этом Кабинет министров наращивает темпы деятельности, а вот непосредственно депутаты Госсовета теряют интерес к созданию новых законов.

Число законопроектов сокращается

В прошедшем 2017 году в Госсовет Татарстана было внесено минимальное количество законопроектов за последние 5 лет — 126. Годом ранее показатель был на 13 больше, а в 2015 году — на 14. При этом непосредственно в 2017 году в Госсовет было внесено всего 103 законопроекта, остальные 23 перешли с 2016 года.

Тут можно вспомнить законотворческие будни в первопрестольной, где в 2012 году нижняя палата Федерального собрания РФ подавала пример законотворческой активности. В итоге в оборот журналисты ввели новый фразеологический оборот «взбесившийся принтер» (так обидно прозвали Госдуму шестого созыва). Обидное прозвище появилось в конце 2012 года, по итогам первого года работы депутатов, но на этом фоне, как следует из аналитики «Реального времени», татарстанские законодатели выглядят поклонниками умеренности и пика законотворческой активности достигли на год позже.

В прошедшем 2017 году в Госсовет Татарстана было внесено минимальное количество законопроектов за последние 5 лет — 126. Фото Олега Тихонова

Но вернемся к показателям 2017 года, когда было внесено почти на 15% меньше законопроектов, чем в 2016-м, и на целых 61%, чем, к примеру, в 2014 году. Число принятых законов также рекордно низкое. В 2017 году их было лишь 96: к примеру, в 2016 году — 109, а в 2014-м — 148. Общее число подписанных президентом Татарстана законов, однако, оказалось чуть больше — ровно 100, благодаря четырем законам, принятым в 2016 году, но подписанным в 2017-м.

По предмету регулирования тут заметен значительный рост базовых законов, имеющих самостоятельный предмет правового регулирования. Если в 2016 году таких законов было всего 19, то в 2017 году — уже 31. А вот законов о внесении изменений в уже существующие законодательные акты, напротив, оказалось гораздо меньше, чем в прошлом году — 67 против 89. Кроме того, еще два закона касались признания отдельных положений утратившими силу.

Наименование сведений 2017 2016 2015 2014 2013 Количество законопроектов, внесенных в ГС РТ, в том числе: 126 139 140 185 129 внесенных в ГС РТ в отчетном году 103 118 119 166 117 внесенных в ГС РТ в году, предшествующему отчетному и ранее и находящихся (находившихся) на рассмотрении ГС РТ 23 21 21 19 12 Количество законопроектов, находившихся в работе ГС РТ в отчетном году, из которых: 126 139 140 157 115 Принято в качестве законов РТ 96 109 108 148 108 из них: подписанные президентом РТ 96 105 105 143 98 Отклонено ГС РТ 2 2 6 9 — Отозвано субъектами законодательной инициативы 5 5 5 7 1 Возвращено субъектам законодательной инициативы — — — — — Снято с рассмотрения ГС РТ — — 1 — 3 Находятся в работе ГС РТ и перешло на следующий за отчетным год, 23 23 20 21 18 в том числе из внесенных в предыдущие годы 17 10 7 6 3 Количество законов РТ, подписанных президентом РТ в отчетном году, в том числе: 100 108 110 152 106 из принятых ГС РТ в отчетном году 96 105 105 143 98 из принятых ГС РТ в году, предшествующему отчетному 4 3 5 9 8 Законы РТ по предмету регулирования 100 108 110 152 106 Количество базовых законов Республики Татарстан (имеющих самостоятельный предмет правового регулирования) 31 19 29 35 23 Количество законов о внесении изменений в законы Республики Татарстан 67 89 81 114 79 Количество законов о признании законов Республики Татарстан (отдельных положений законов) утратившими силу 2 — — 3 4

В 2017 году обострился вопрос местного самоуправления

Если рассматривать всю ту же сотню законов по сферам правового регулирования, то основная их масса связана с финансами. Таких законов было принято 27%, в том числе — 11 по бюджету и 9 — по налогам и налоговым режимам. На втором месте — законы в сфере местного самоуправления (22%), из них 12 касались территориальной основы муниципальных образований.

Еще 14% законов относятся к социальной сфере, а 13% — к экономической деятельности. Менее популярные сферы: основы государственного управления (7%), в том числе четыре закона, связанных с административными правонарушениями и административной ответственностью. 6% принятых в 2017 году законов связаны с безопасностью и охраной правопорядка, а 5% — с экологией и природопользованием.

Если рассматривать всю ту же сотню законов по сферам правового регулирования, то основная их масса связана с финансами. Фото Олега Тихонова

Можно заметить, что в 2017 году значительно выросло число законов по местному самоуправлению (более чем в два раза, причем в основном они связаны с территориальной основой муниципальных образований — рост в четыре раза). А вот законов, связанных с социальной сферой, напротив, стало гораздо меньше — 14 против 24-х годом ранее. Причем число законов, касающихся социального обеспечения и соцзащиты, снизилось в пять раз, а с культурой, наукой и образованием — в два раза.

Наименование сведений 2017 2016 2015 2014 2013 Законы РТ по сферам правового регулирования 100 108 110 152 106 Государственное строительство 3 (3%) 7 (6,5%) 6 (5,4%) 7 (4,6%) 11 (10,4%) Местное самоуправление, 22 (22%) 11 (10,2%) 15 (13,6%) 49 (32,2%) 22 (20,7%) в том числе: наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями; 2 2 7 3 7 территориальная основа муниципальных образований; 12 3 4 43 9 муниципальная служба 4 1 3 1 3 Права, свободы и обязанности гражданина. Общественные институты 3 (3%) — 4 (3,6%) 9 (6%) 2 (1,9%) Основы государственного управления, 7 (7%) 9 (8,3%) 6 (5,4%) 6 (4%) 4 (3,8%) в том числе: государственная гражданская служба; 1 2 1 1 1 административные правонарушения и административная ответственность 4 2 3 5 3 Финансы, 27 (27%) 25 (23,1%) 25 (22,7%) 25 (16,4%) 22 (20,7%) в том числе: бюджет; 11 10 13 14 13 налоги и налоговые режимы 9 9 4 6 6 Экономическая деятельность, 13 (13%) 13 (12%) 21(19%) 15 (9,8%) 9 (8,5%) в том числе: жилище и жилищное строительство 6 2 7 5 7 Безопасность и охрана правопорядка 6 (6%) 6 (5,6%) 4 (3,6%) 2 (1,3%) 5 (4,7%) Правосудие — 1 (0,9%) 2 (1,8%) 5 (3,3%) 9 (8,5%) Экология и природопользование 5 (5%) 12 (11,1%) 7 (6,3%) 15 (9,8%) 4 (3,8%) Социальная сфера, 14 (14%) 24 (22,2%) 20 (18,2%) 19 (12,5%) 18 (17%) в том числе: социальное обеспечение и социальная защита, 1 5 8 7 6 труд и занятость, 1 — 1 1 1 здравоохранение, спорт, туризм, 2 4 3 2 2 культура, наука, образование 6 12 8 5 6

Половина законов касается бюджета, госстроительства и местного самоуправления

Если рассмотреть те же самые законы по сферам ведения комитетов Госсовета, то окажется, что около половины из них сконцентрированы в двух комитетах — по бюджету, налогам и финансам и по государственному строительству и местному самоуправлению.

На комитет по бюджету, налогам и финансам приходится 25% законов, на комитет по государственному строительству и местному самоуправлению — еще 24%. Доля остальных комитетов значительно меньше. К примеру, на комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству пришлось 14% законопроектов, на комитет по законности и правопорядку — 13%, а на комитет по социальной политике — 11%. Еще в два комитета Госсовета попадает и того меньше: по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — всего 8%, а по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике — 5%.

За год разброс по количеству законов в ведении различных комитетов увеличился. Фото Олега Тихонова



При этом за год разброс по количеству законов в ведении различных комитетов увеличился — в 2016 году минимальное число законов в ведении одного комитета составляло 10,2%, а максимальное — 22,2%. Разница была, таким образом, примерно двукратной, сейчас же — более чем в три раза.

Наименование сведений 2017 2016 2015 2014 2013 Законы РТ по сферам ведения комитетов ГС РТ 100 108 110 152 106 Комитет ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению 24 (24%) 20 (18,5%) 18 (16,4%) 55 (36,2%) 23 (21,7%) Комитет ГС РТ по законности и правопорядку 13 (13%) 12 (11,1%) 11 (10%) 20 (13,2%) 23 (21,7%) Комитет ГС РТ по бюджету, налогам и финансам 25 (25%) 24 (22,2%) 24 (21,8%) 24 (15,8%) 18 (17%) Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству 14 (14%) 17 (15,7%) 23 (20,9%) 17 (11,2%) 11 (10,4%) Комитет ГС РТ по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике 5 (5%) 12 (11,1%) 11 (10%) 15 (9,8%) 6 (5,6%) Комитет ГС РТ по социальной политике 11 (11%) 12 (11,1%) 12 (10,9%) 14 (9,2%) 14 (13,2%) Комитет ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 8 (8%) 11 (10,2%) 11 (10%) 7 (4,6%) 11 (10,4%)

Депутаты Госсовета стали пассивнее, а Кабмин активизировался

А вот если посмотреть на все те же законы в разрезе субъектов права законодательной инициативы, то можно обнаружить, что около 80% всех законов принимаются по инициативе всего двух ведомств.

Первое место занимают депутаты Госсовета Татарстана. В прошлом году 39% принятых законов было выдвинуто именно ими. Еще 38% законов было принято стараниями Кабинета министров Татарстана. При этом остальные субъекты права законодательной инициативы поспособствовали принятию гораздо меньшего числа законов. Комитеты Госсовета выдвинули лишь 10% принятых законопроектов, представительные органы местного самоуправления — 9%, а президент региона — 4%.

Около 80% всех законов принимаются по инициативе всего двух ведомств. Фото Олега Тихонова



По сравнению с прошлым годом заметно снижение инициативы со стороны депутатов Госсовета (в прошлом году выдвинутых ими законов было 50%), и одновременно с этим — рост активности Кабмина. В прошлом году оттуда поступило лишь 28% всех принятых законопроектов.

Наименование сведений 2017 2016 2015 2014 2013 Законы РТ по субъектам права законодательной инициативы 100 108 110 152 106 Президент РТ 4 (4%) 5 (4,6%) 7 (6,4%) 4 (2,6%) 7 (6,6%) Президент РТ совместно с депутатами ГС РТ 1 (0,9%) Президиум ГС РТ — — — — 1 (0,9%) Депутаты ГС РТ 39 (39%) 54 (50%) 37 (33,6%) 28 (18,4%) 22 (20,7%) Комитеты ГС РТ 10 (10%) 14 (13%) 15 (13,6%) 12 (7,9%) 22 (20,7%) Кабинет министров РТ 38 (38%) 31 (28,7%) 45 (40,9%) 100 (65,8%) 41 (38,6%) Государственный советник РТ — — — — — Представительные органы местного самоуправления 9 (9%) 3 (2,7%) 2 (1,8%) 5 (3,3%) 7 (6,6%) Уполномоченный по правам человека в РТ — — — — 1 (0,9%) ЦИК РТ — — 1 (0,9%) 1 (0,6%) 1(0,9%) Прокурор РТ — — 2 (2,8%) 2 (1,3%) 4 (3,8%) Конституционный Суд РТ — — 1 (0,9%)