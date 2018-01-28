Международная панорама: интриги в Давосе, азиатский вояж Шойгу и колумбийское затишье

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 12

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин сегодняшнюю колонку в «Реальном времени» из серии «Международной панорамы» посвятил событиям, происходящим в Европе, Азии и Латинской Америке. Наш колумнист подробно остановился на форуме в Давосе, рассказал о непростых американо-китайских отношениях и поведал о бурных событиях в Латинской Америке.

На полях Давоса

Мировые средства массовой информации в последнюю неделю сосредоточили свои усилия на освещении Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где на неформальную встречу собрались первые лица около 70 государств с пяти континентов. Здесь обсуждали финансово-экономическую ситуацию в мире, риски, международные конфликты, угрозы, включая ядерные и кибератаки. Проще говоря, поднимали вопросы, которые ждут нас в наступившем году.

Среди лидеров Евросоюза особо выделялись канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые активно агитировали европейские страны создать единую согласованную позицию по актуальным международным проблемам. К ним присоединились также руководители из Рима и Мадрида, в частности, в лице короля Испании Филиппа VI.

Среди глав азиатских держав привлек на себя внимание премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его страна даже в условиях недавнего экономического кризиса, как и соседний Китай, развивалась активными темпами: рост 5—6% ВВП. Представители СМИ отмечают, что в Индии неизменно растет средний класс нового поколения (35—40 лет), который, по некоторым данным, превышает 200 млн человек. В Китае же возраст среднего класса значительно выше в связи с ограничениями рождаемости, которые за последние годы были немного смягчены.

В Давосе обсуждали финансово-экономическую ситуацию в мире, риски, международные конфликты, угрозы, включая ядерные и кибератаки. Фото weforum.org



Каждый год Давос посещает кто-нибудь из ключевых фигур мирового сообщества. В свое время форум посещал и Владимир Владимирович Путин (в 2009 году в должности премьер-министра). В этом году нашу страну представляли несколько заместителей председателя правительства РФ, крупные бизнесмены, банкиры и президент Татарстана Рустам Минниханов. В Давосе происходят встречи политических лидеров, где они обмениваются мнением и устанавливают контакты. Это имеет важное значение и для Татарстана, который имеет выход в различные регионы мира по торгово-экономическим связям.



Интрига с самого начала развивалась и вокруг президента США Дональда Трампа — приедет он или нет в связи с прекращением финансирования правительства. В последний момент ограничение было снято, и Трамп оказался в Давосе. В центре внимания прессы оказалась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждался курдский вопрос на фоне военных акций турецких военно-воздушных сил на северо-востоке Сирии (Арфин). Вашингтон, как известно, поддерживал боевые отряды курдов, в том числе поставками оружия, особенно при взятии Мосула в Ираке, так и во время наступления на ИГИЛ (организация запрещена в РФ, — прим. ред.) в Сирии. Детали этих обсуждений, а также то, каких успехов добилась Анкара, пока остаются неизвестными.

В докладе ВЭФ «Глобальные риски — 2018» отмечается усиление политических, экономических противоречий между ведущими державами. Приведу наглядный пример: по оценочным данным, в истекшем 2017 году внутренний долг 20 развитых стран достиг астрономической величины — 140 трлн долларов. Из них почти четверть приходится на США. Именно из-за его роста американский Конгресс приостановил финансирование правительства (изначально до середины февраля 2018 года). Это внутренние задолженности перед своими компаниями. Это показатель, куда идет мир, включая благополучные страны.

Как бы то ни было, ВЭФ, где обсуждались актуальные проблемы международных отношений и выяснялись позиции разных стран, происходила их притирка, остается по-прежнему в центре внимания. Конечно, многие важные моменты договоренностей между лидерами государств остаются за закрытыми дверями. Но они могут быть высвечены в ближайшее время, оказавшись в центре дипломатических и военных действий в различных точках мира.

Интрига с самого начала развивалась и вокруг президента США Дональда Трампа. Фото korrespondent.net

Возможно, там предпринимались попытки оказать какое-то воздействие на Москву по вопросам событий на Украине, координировать действия некоторых стран в свете предстоящих президентских выборов в России. Например, недавно среди европейских парламентариев обсуждался вопрос поддержки Навального.



Китайские позиции

К слову, если в этом году special guest Давоса стал Трамп, то в прошлом году им был председатель КНР Си Цзиньпин. По существу, китайский глава оставил о себе хорошее впечатление. Его восприняли как лидера, выступающего за активную нормализацию международных финансовых экономических рынков, за глобализацию этого направления.

В этой связи хотелось бы остановиться на отношениях двух сверхдержав — Китая и Соединенных Штатов. Американцы практически объявили «торговую войну» против китайцев. Нынешняя администрация даже считает, что принятие Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) было ошибкой, допущенной в том числе США. Администрация Трампа выступает против продаж американских новых технологий Китаю, которые делали в обмен на расширение своего экономического бизнеса в Китае. Теперь даже обсуждается вопрос штрафов. Это тоже в какой-то степени ограничение торгово-экономических отношений, которые составляют солидную цифру: ежегодный баланс составляет около 700 млрд долларов.

Любопытно, что последний пленум ЦК КПК постановил вписать мысли Си Цзиньпина в конституцию страны как идеи социализма новой экономической эпохи, т.е. новейшее наследие марксизма-ленинизма. Китай укрепляет свои позиции как в самой стране, так и в международных делах.

Вектор — на юго-восток

20 января в Мьянме побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который подписал межправительственное соглашение (Россия — Мьянма) об упрощенном порядке захода военно-морских кораблей двух стран в порты России и Мьянмы. Учитывая незначительное количество судов у азиатского партнера, речь в первую очередь идет о российских кораблях. Это существенно, когда в регионе неспокойно.

Сергей Шойгу в Мьянме подписал межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военно-морских кораблей двух стран в порты России и Мьянмы. Фото function.mil.ru

Помимо Мьянмы Шойгу кратковременно посетил еще две страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам и Лаос. Он провел плодотворные переговоры о сотрудничестве с этими странами в военной области (о возможных поставках нашего оборудования). Это было замечено мировыми СМИ и воспринято как «предвыборная поездка» (как член кабинета Путина).

Страны Юго-Восточной Азии находятся на стыке между Дальним Востоком, где имеется очаг конфликта вокруг Корейского полуострова, и Ближнего Востока, где конфликтная ситуация до сих пор не устраняется. Дальнейший шаг, на мой взгляд, в этом регионе должен быть направлен в стороны Малайзии и Индонезии — крупнейших мусульманских государств Юго-Восточной Азии.

Эта необычайная Латинская Америка

В Латинской Америке тоже произошли интересные события. Привлекает внимание визит папы римского Бенедикта XVI — активного пацифиста, пытающегося внести свой вклад в разрешение конфликтов в разных странах. Некоторое удивление у меня вызвало посещение двух стран — Перу и Чили. Там его встретили довольно прохладно, несмотря на преобладающее католическое большинство в Латинской Америке. Во время визита понтифика протестующие сожгли около десятка католических церквей из-за сексуальных скандалов, сотрясающих РКЦ. Это было неожиданно для многих.

В Венесуэле происходит усиление противостояния между властью и оппозицией. Больше года там продолжаются демонстрации. На нынешнее правительство давят американские власти. Весьма затруднительно экономическое положение республики.

Хуан Мануэль Сантос взял курс на примирение — вести переговоры с партизанами, находящимися в джунглях почти полвека. Фото ru.sputnik.md

В Колумбии же происходят позитивные события. Почти полвека в стране идет кровопролитная братоубийственная война между партизанами (ФАРК — Революционные вооруженные силы Колумбии) и правительством. Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян провел анализ ситуации. Он заключает, что президент Хуан Мануэль Сантос, который пришел к власти в Колумбии в 2010 году, взял курс на примирение — вести переговоры с партизанами, находящимися в джунглях почти полвека.

Сантосу удалось посадить за стол переговоров нынешнего вожака партизан Родриго Лондоньо Эчеверри (Тимолеон Хименес, Тимошенко), который в свое время закончил Университет Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве. На Кубе он прошел партизанскую школу и вернулся в Колумбию. Видимо, тогда он получил поддержку со стороны Гаваны. Нынешний глава Кубы Рауль Кастро откликнулся на инициативу прекратить братоубийственную войну.

Эчеверри даже выставляет свою кандидатуру на президентский пост. Выборы состоятся весной — в мае 2018 года. Причем он поступил очень умно, предложив в качестве своего вице-президента человека, не связанного с движением ФАРК, — мягкого оппозиционера Имельду Дасу, которая пользуется определенным уважением. Конечно, не все партизаны сложили оружие. Но процесс примирения весьма заметен. К слову, в 2016 году Сантос получил Нобелевскую премию мира за эти положительные действия. И надеюсь, его усилия не пройдут напрасно.

Юлдуз Халиуллин