«Убыточность ОСАГО по Татарстану в среднем около 120—130 процентов»

Как страховщики Татарстана решают проблемы убыточности ОСАГО, чем грозит тотальная зачистка рынка страхования в эфире радио «Эхо Москвы» в Казани «Реальное время» обсудило с вице-президентом ассоциации страховщиков РТ Рустемом Сабировым и директором филиала «Ингосстраха» в РТ Игорем Волчковым.

Проблемный ОСАГО



В Татарстане ОСАГО все еще убыточный вид страховых услуг. Но убыточность не надо путать с уровнем выплат, заявил Волчков:

— Чтобы клиенты понимали, в чем разница. Уровень выплат — это сколько компания онлайн сейчас собирает денег и сколько она выплачивает. Убыточность — это сколько компания несет ответственность, какой объем ответственности несет. Если мы прекращаем продавать ОСАГО, получать страховые премии — мы еще целый год несем ответственность за полисы, которые проданы, мы еще целый год выплачиваем — это нужно понимать.

Убыточность по РТ в среднем около 120—130 процентов. Грубо говоря, на каждый рубль собранных денег страховая компания выплатит в различные фонды — вот на рубль, примерно, рубль тридцать, тридцать пять выплат, — пояснил Игорь Волчков (на фото на постере).

По словам эксперта, если у компании в портфеле порядка 60—70 процентов занимает ОСАГО, компания ежегодно получает убытки, не имеет возможности создавать страховые резервы, чтобы производить выплаты, когда снизятся страховые премии. Строится такая пирамида. Примеры этих пирамид есть. Из последних — «АСКО», одна из старейших, которая была в РТ. Изменилась структура портфеля, ОСАГО стало преобладать, особенно суперубыточный регион в Татарстане — Набережные Челны. Итог — то, что случилось.

Чтобы выбрать компанию-страховщика, клиенту нужно смотреть на структуру бизнеса. Если компания работает только по ОСАГО — это однозначно пирамида:

— У компании должны быть деньги, которые она может вырвать из бизнеса, чтобы закрыть дыры в ОСАГО, осуществлять выплаты. Почему крупные компании не отказываются от ОСАГО, несмотря на убытки? Есть долгосрочная стратегия развития у крупных компаний. Назову свою компанию, «Ингосстрах», и ряд других, которые понимают, что мы — компания для народа. Будет некрасиво и неправильно, если мы не будем брать ОСАГО, потому что это невыгодно. Мы считаем, что в течение года-двух-трех ситуация изменится, поэтому мы несем некие жертвы, чтобы автомобилистам во всех регионах страны было выгодно страховаться, — заметил Игорь Волчков.

Если компания работает только по ОСАГО — это однозначно пирамида, предостерегли радиослушателей эксперты



Исправить ситуацию, по мнению гостя эфира, может изменение системы в корне:

— Нужно тариф отпустить и сделать его рыночным, и все становится на свои места. 95 процентов клиентов не попадают в ДТП. За ними будут бегать страховые компании и предлагать пониженный тариф, потому что им такие клиенты нужны. А для владельцев транспортных средств, которые злостные мошенники, страховая компания будет иметь право повысить тариф в 5—15 раз.

И тогда страховая компания, преследуя свои нормальные цели, избавляется от невыгодного бизнеса, меньше начинает платить и ей соответственно нужно собрать меньше денег для хорошего финансового результата с хороших автолюбителей. Если средний полис 6 000 рублей, для хорошего водителя он будет 4 000, для злостного нарушителя 50 000 рублей, — пояснил Волчков.

По его словам, постепенно вводить новые правила могут начать уже с лета 2018 года.

Натуральное ОСАГО

По оценкам гостей студии, 95 процентов автовладельцев порядочные клиенты. Им важно, чтобы страховая компания быстро и качественно отремонтировала поврежденную машину и взяла на себя все заботы.

— Когда страховое сообщество предлагало это сделать — условия были одни. Центробанк ввел ряд ограничений, и все кардинально изменилось. Урегулирование методом ремонта, страховые компании считали, что они таким образом отсекут мошенников и выйдут на некую точку возможной безубыточности при урегулировании убытков. Что произошло? Были введены некоторые положения, которые позволяют тем же мошенникам уйти от возмещения методом ремонта, лазейки.

Рустем Сабиров (на фото — справа) отметил, что любой клиент может обратиться в суд по вопросу некачественного ремонта. В этом заинтересованы и хорошие страховые компании



Второй момент, когда утвердили, что ремонт должны проводить новыми запчастями. Приведу пример — не думайте, что я учу вас как надо поступать. Машине, например, 10—15—20 лет, она вся прогнила. Устраивают искусственное ДТП и страховая компания должна будет этот сгнивший автомобиль, неважно в каком он был состоянии, восстановить до нового Ferrari — в кавычках говорю. Вы же понимаете, эта ситуация ненормальная, провоцирует даже добросовестных клиентов заниматься такими вещами. Страховая компания имеет возможность также выплачивать деньгами, ситуация осталась та же — с учетом износа выплачиваются деньги. Добропорядочные клиенты — под 40 процентов — ремонтируют по ОСАГО, мы ремонтируем в ТТС, «Кан-Авто», «Барс-Авто», это не реклама, это наши партнеры. Мы не ищем ремонт «в гаражах» — мы несем ответственность, — говорит Волчков.

Рустем Сабиров добавил, что любой клиент может обратиться в суд по вопросу некачественного ремонта. В этом заинтересованы и хорошие страховые компании. А сейчас, по мнению экспертов, на рынке наводят порядок. Сейчас работает около 300 компаний. После ревизии за 2-3 года может уйти 15 процентов.