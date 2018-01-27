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«Убыточность ОСАГО по Татарстану в среднем около 120—130 процентов»

07:00, 27.01.2018 21
«Убыточность ОСАГО по Татарстану в среднем около 120—130 процентов»

Как страховщики Татарстана решают проблемы убыточности ОСАГО, чем грозит тотальная зачистка рынка страхования в эфире радио «Эхо Москвы» в Казани «Реальное время» обсудило с вице-президентом ассоциации страховщиков РТ Рустемом Сабировым и директором филиала «Ингосстраха» в РТ Игорем Волчковым.

Проблемный ОСАГО

В Татарстане ОСАГО все еще убыточный вид страховых услуг. Но убыточность не надо путать с уровнем выплат, заявил Волчков:

— Чтобы клиенты понимали, в чем разница. Уровень выплат — это сколько компания онлайн сейчас собирает денег и сколько она выплачивает. Убыточность — это сколько компания несет ответственность, какой объем ответственности несет. Если мы прекращаем продавать ОСАГО, получать страховые премии — мы еще целый год несем ответственность за полисы, которые проданы, мы еще целый год выплачиваем — это нужно понимать.

Убыточность по РТ в среднем около 120—130 процентов. Грубо говоря, на каждый рубль собранных денег страховая компания выплатит в различные фонды — вот на рубль, примерно, рубль тридцать, тридцать пять выплат, — пояснил Игорь Волчков (на фото на постере).

По словам эксперта, если у компании в портфеле порядка 60—70 процентов занимает ОСАГО, компания ежегодно получает убытки, не имеет возможности создавать страховые резервы, чтобы производить выплаты, когда снизятся страховые премии. Строится такая пирамида. Примеры этих пирамид есть. Из последних — «АСКО», одна из старейших, которая была в РТ. Изменилась структура портфеля, ОСАГО стало преобладать, особенно суперубыточный регион в Татарстане — Набережные Челны. Итог — то, что случилось.

Чтобы выбрать компанию-страховщика, клиенту нужно смотреть на структуру бизнеса. Если компания работает только по ОСАГО — это однозначно пирамида:

— У компании должны быть деньги, которые она может вырвать из бизнеса, чтобы закрыть дыры в ОСАГО, осуществлять выплаты. Почему крупные компании не отказываются от ОСАГО, несмотря на убытки? Есть долгосрочная стратегия развития у крупных компаний. Назову свою компанию, «Ингосстрах», и ряд других, которые понимают, что мы — компания для народа. Будет некрасиво и неправильно, если мы не будем брать ОСАГО, потому что это невыгодно. Мы считаем, что в течение года-двух-трех ситуация изменится, поэтому мы несем некие жертвы, чтобы автомобилистам во всех регионах страны было выгодно страховаться, — заметил Игорь Волчков.

Если компания работает только по ОСАГО — это однозначно пирамида, предостерегли радиослушателей эксперты

Исправить ситуацию, по мнению гостя эфира, может изменение системы в корне:

— Нужно тариф отпустить и сделать его рыночным, и все становится на свои места. 95 процентов клиентов не попадают в ДТП. За ними будут бегать страховые компании и предлагать пониженный тариф, потому что им такие клиенты нужны. А для владельцев транспортных средств, которые злостные мошенники, страховая компания будет иметь право повысить тариф в 5—15 раз.

И тогда страховая компания, преследуя свои нормальные цели, избавляется от невыгодного бизнеса, меньше начинает платить и ей соответственно нужно собрать меньше денег для хорошего финансового результата с хороших автолюбителей. Если средний полис 6 000 рублей, для хорошего водителя он будет 4 000, для злостного нарушителя 50 000 рублей, — пояснил Волчков.

По его словам, постепенно вводить новые правила могут начать уже с лета 2018 года.

Натуральное ОСАГО

По оценкам гостей студии, 95 процентов автовладельцев порядочные клиенты. Им важно, чтобы страховая компания быстро и качественно отремонтировала поврежденную машину и взяла на себя все заботы.

— Когда страховое сообщество предлагало это сделать — условия были одни. Центробанк ввел ряд ограничений, и все кардинально изменилось. Урегулирование методом ремонта, страховые компании считали, что они таким образом отсекут мошенников и выйдут на некую точку возможной безубыточности при урегулировании убытков. Что произошло? Были введены некоторые положения, которые позволяют тем же мошенникам уйти от возмещения методом ремонта, лазейки.

Рустем Сабиров (на фото — справа) отметил, что любой клиент может обратиться в суд по вопросу некачественного ремонта. В этом заинтересованы и хорошие страховые компании

Второй момент, когда утвердили, что ремонт должны проводить новыми запчастями. Приведу пример — не думайте, что я учу вас как надо поступать. Машине, например, 10—15—20 лет, она вся прогнила. Устраивают искусственное ДТП и страховая компания должна будет этот сгнивший автомобиль, неважно в каком он был состоянии, восстановить до нового Ferrari — в кавычках говорю. Вы же понимаете, эта ситуация ненормальная, провоцирует даже добросовестных клиентов заниматься такими вещами. Страховая компания имеет возможность также выплачивать деньгами, ситуация осталась та же — с учетом износа выплачиваются деньги. Добропорядочные клиенты — под 40 процентов — ремонтируют по ОСАГО, мы ремонтируем в ТТС, «Кан-Авто», «Барс-Авто», это не реклама, это наши партнеры. Мы не ищем ремонт «в гаражах» — мы несем ответственность, — говорит Волчков.

Рустем Сабиров добавил, что любой клиент может обратиться в суд по вопросу некачественного ремонта. В этом заинтересованы и хорошие страховые компании. А сейчас, по мнению экспертов, на рынке наводят порядок. Сейчас работает около 300 компаний. После ревизии за 2-3 года может уйти 15 процентов.

Юля Красникова
ЭкономикаИнвестицииФинансыБизнесТранспортУслуги
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 27 янв
    Кстати да, Хорошо что теперь заменили выплату денег на ремонт. Автоподставщиков поменьше станет
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    Анонимно 27 янв
    Совсем не хорошо
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  • Анонимно 27 янв
    У страховщиков как всегда виноваты все, кроме их любимых!!!
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  • Анонимно 27 янв
    Не знаю ни одного бизнеса продолжающего годы работать в убыток...
    Обманщики в пиджаках...
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    Анонимно 27 янв
    Вы просто не разбираетесь в бизнесе. У крупного предприятия могут быть подразделения, которые работают в убыток. Причины могут быть разные, от объективных (нужно занять долю рынка, повысить капитализацию, наработать клиентскую базу), до субъективных, когда административным путем государство заставляет предприятие выпускать социально важный продукт, например, судя по всему ОСАГО относится к последнему. При этом группа компаний у конечного бенифициара вполне прибыльная.
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  • Анонимно 27 янв
    Может тогда вообще ОСАГО отменить?)
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    Анонимно 27 янв
    Вы похоже не за рулем
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    Анонимно 27 янв
    Ну я не против, у меня ржавые жигули, нет официальной работы, если я въеду в ваше кредитное корыто, то Вы с меня ничего не возьмёте.
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  • Анонимно 27 янв
    10 лет машине и она сгнила-- он что болеет? причем сильно. Придумывают для себя разные мошеннические схемы то деньгами,то ремонтом,а теперь и поднять с 5-15 раз- замечательно сказал. ОТМЕНИТЬ надо ОСАГО и сделать добровольным! кому надо пусть тот и страхует так считаю.Потому что в случае серьезного дтп страховая компания дистанцируется .т.к у них лимит 300т.р -+
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    Анонимно 27 янв
    300тр хоть какая подушка безопасности
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    Анонимно 27 янв
    Вот именно. У кого то машина стоит 150тр и у него нет этих 300 и как расплатиться в случае серьезного дтп?
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    Анонимно 27 янв
    Слушайте, ну может хватит троллить. Про 10-15 лет сказано нарицательно, если вы не понимаете - для отечественных машин порой и 10 лет достаточно чтоб сгнить, иномарки 15-30 лет. Но не об этом было, а об "убитой" машине.
    Второе - не знаете - не "вещайте" - откуда вы взяли 300 тыс. ??? Учите матчасть "двоечник", а вот пургу гнать вы мастак. Тролль.
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  • Анонимно 27 янв
    Как они работают, если у них убыток?
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    Анонимно 27 янв
    Может приукрашено?
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    Анонимно 27 янв
    Вот так и работаем - весь розничный бизнес кроме ОСАГО принес прибыль 50 млн, ОСАГО убыток 75 млн. Итого минус 25 млн. Компания использует дополнительно сформированные резервы с других бизнесов. И не нужно нам это ОСАГО и все бы его давно бросили, но как говориться "Партия и Правительство РФ выставило жесткие требования......работать даже в убыток", а кто не в состоянии - выкидывают полисы на рынок с дисконтом, собирают деньги и деру объявляя себя банкротом или сказки про украденные полисы.
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  • Анонимно 27 янв
    Никто ржавую на ремонт отправлять не заставляет, отдайте деньгами с учётом износа.
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  • Анонимно 27 янв
    Уважаемые читатели "Реального времени", только из побуждений рассказывать вам честно и полно о страховании я периодически даю комментарии РВ и принял приглашение на данную передачу. Кто меня знает, тот доверяет моему честному слову и профессионализму, в рекламе себя или Ингосстраха я не нуждаюсь. Поэтому мой вам совет - поменьше слушайте всяких малопрофессиональных троллей, которым лишь бы "тень на плетень навести" и "язык почесать". Как последний пример такого надувательства со стороны вот таких болтунов - широко разрекламированная через СМИ (ТК Эфир, Бизнес Онлайн и др.) афера под названием компания "ЕвроОСАГО", где продвигались идеи, идущие в разрез и даже точнее нарушающие Законодательство РФ. В рекламных материалах большая часть очерняющая СК была ложью, при этом попытки страхового сообщества дать комментарии по данным материалам не увенчались успехом т.к. со слов руководителя одной из перечисленных организаций "Они нам заплатили деньги за публикацию и если хотите, чтоб мы опубликовали комментарии /модератор наши комменты не пропускал/, то платите деньги". Так вот, где сейчас это ЕвроОСАГО - слиняло и как я знаю даже бросила ремонтируемые автомобили с долгами перед арендованным СТО.
    Заканчиваю, поэтому уважаемые читатели, вы уж определитесь - или слушаете скрывающихся не подписывающихся троллей или профессиональных людей (страховщики, юристы, сотрудники ГИБДД и серьезных ремонтных организаций), которые не прячутся за "Анонимно". Всем удачи и безаварийных дорог.
    С уважением, Волчков
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    Анонимно 27 янв
    Куда делся Федоренков с этой троицей?
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    Анонимно 27 янв
    Спасибо за честность и открытость
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  • Анонимно 28 янв
    Федоренков далеко не то, что эти люди..., вы еще вспомните Пфейфера из Согласия и т.п. персонажей.
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  • Анонимно 28 янв
    ..из Спасских ворот.
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