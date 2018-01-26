Марат Ахметов — главе Татпотребсоюза: «Вафин свои ФАПы достроил, а Фаттахов нет»

Министр сельского хозяйства остался недоволен неоткрытыми магазинами и послушал, как в районах молоковозы перепродавали

Сегодня для Марата Ахметова спортивный зал Казанского кооперативного института превратили в ярмарку, на которой столы ломились от всевозможных яств «made in Tatarstan». Выставка продукции стала превью собрания представителей потребительских обществ республики, на котором министр сельского хозяйства и продовольствия РТ отчитал главу Татпотребсоюза за нерасторопность в обустройстве модульных магазинов и в участии в госпрограммах, а также попросил в раздаточном материале его фотографии на будущее заменить данными по экономической эффективности предприятий. Подробности со встречи производителей — в материале «Реального времени».

Как Марат Ахметов ходил около куриц в папильотках

Отчетно-выборное собрание представителей потребительских обществ Татарстана сегодня принял Казанский кооперативный институт. Первым, с кем там столкнулась корреспондент «Реального времени», стала гардеробщица, которая, забирая верхнюю одежду, тут же с энтузиазмом сообщила: «Президент уже приехал!» Ситуация прояснилась буквально через несколько минут — все происходящее крутилось вокруг другого первого лица республики — заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, которого, судя по всему, сотрудница института по ошибке приняла за Рустама Минниханова. Ее понять можно — все-таки в этом учебном заведении высших лиц Татарстана можно встретить нечасто. Тем более в спортивном зале, где и прогуливался перед началом собрания Марат Готович.

То, что там проходит выставка продукции Татпотребсоюза, можно было почуять за версту, ведь из помещения в коридор тянулся крепкий, насыщенный запах колбас. Там было все — ватрушки, крупы, черепашки из теста, копченые курицы и индейки в папильотках из салфеток, баранки, соленья, сладости…

Ведомый председателем правления Татпотребсоюза Махмутом Фаттаховым, министр сельского хозяйства пробовал квас от «Лаишевского Хлебопищекомбината», проверял собственноручно на свежесть хлеб ПО «Актаныш» и выслушал от сотрудницы ПО «Балтасинское», что их прессованное мясо конины заинтересовало «Ашан». После обстоятельного осмотра татарстанской продукции Марату Ахметову оставалось поздравить отличившихся студентов и руководителей республиканских техникумов и отправиться возглавлять собрание Татпотребсоюза.

Спортивный зал Казанского кооперативного института превратили в ярмарку, на которой столы ломились от всевозможных яств «made in Tatarstan»



Рост объемов и дизлайк от министра

Заседание проходило в домашней обстановке — было видно, что Ахметов многих присутствующих знает по именам. В повестке было несколько вопросов — помимо рассмотрения отчета еще требовалось переизбрать руководство союза.

Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов отчитался, что за 2017 год союз произвел продукции почти на 23 млрд рублей — из года в год, кстати, этот показатель только растет. В прошлом году организация отчитывалась об объеме в 20,5 млрд рублей. В прошлом году в объемах приросли Алькеевский, Кайбицкий, Алексеевский, Тетюшский, Буинский районы.

Капитальные вложения в 2017 году составили 244 млн рублей. На слайде с этой цифрой, видимо, для лучшего понимания разместили сразу три картинки — мешок с бумажными деньгами, горку монет и дизлайк из «Фейсбука». Он, как выяснилось, оказался там неслучайно.

— Последние годы мы неоднократно подвергаемся критике со стороны Марата Готовича за низкий объем инвестиций, направляемый на обновление материально-технической базы. На эти цели в 2016 году было направлено капитальных вложений всего 158 млн рублей, а в отчетном году — 244 млн рублей. Это крайне мало! Такой объем необходим каждому райпо, каждой отрасли, а в целом не менее 500 млн рублей ежегодно, — отметил Махмут Фаттахов.

Махмут Фаттахов отчитался, что за 2017 год союз произвел продукции почти на 23 млрд рублей — из года в год, кстати, этот показатель только растет



Среди тех, кто по этому вопросу активно работает, он назвал Кукморское, Заинское, Актанышское, Бугульминское, Буинское, Рыбно-Слободское, Тетюшское и Алексеевское райпо. Причем здесь заслуга молодых, недавно назначенных руководителей, которые стараются вкладывать деньги в развитие своего хозяйства.

Субсидии, в том числе из бюджета Татарстана, помогают райпо восстанавливать имеющиеся скотобойни, строить в районах подъездные пути и оснащать хозяйства современным оборудованием. Благодаря республиканским деньгам удалось также закупить молоковозы и другую технику для сбора молока. Правда, здесь некоторые организации отличились и «укусили» кормящую руку — взяли и перепродали полученную спецтехнику. О каких конкретно хозяйствах идет речь, Фаттахов не сказал, правда, уточнил, что происходило это в Алексеевском и Сабинском районах.

— Там в течение пяти лет были выделены охладители, молоковозы. Однако некоторые райпо умудрились их перепродать, — рассказал спикер.

«Вафин свои ФАПы достроил, а Фаттахов нет»

Пока глава Татпотребсоюза зачитывал оставшуюся часть доклада, Марат Ахметов подготовил ему несколько вопросов. И не все из них оказались приятными.

— Сколько у нас модульных магазинов осталось недоделанными? — сразу перешел к делу министр.

— Одиннадцать, — прозвучал ответ.

— Почему?

— Марат Готович, разные причины, — начал объяснять Фаттахов. Он заверил Ахметова, что модульные магазины, которые сейчас называются ФАПами, уже стоят на местах и для них закупается оборудование. Открыты они будут через 10 дней.

Выставка для участников собрания была организована и на улице перед кооперативным институтом

— Вафин свои ФАПы достроил, а Фаттахов нет. Как это? — сурово заметил министр.

Услышав положительный ответ по освоению всеми районами субсидий по прокладке более 11 км дорог, он отчитал его по третьему вопросу — за то, что не все потребобщества успели принять участие в программе модернизации сельхозтехники через удешевление приобретаемого оборудования по схеме 40% на 60%.

После еще нескольких докладов участники собрания единогласно приняли устав союза в новой редакции и переизбрали, без сюрпризов, членов Совета Татпотребсоюза. Председателем Совета остался Марат Ахметов, а руководителем — Махмут Фаттахов.

Обращаясь к представителям потребкооперации и к руководителям районов, Марат Ахметов сначала призвал их не забывать о важности их работы для сельского населения и остановился на узких местах, над которыми им еще надо поработать. В первую очередь речь пошла об эффективности деятельности, на которую, по мнению министра, обращают мало внимания. Это он доступным образом объяснил на примере альбома с данными по работе союза за последние пять лет.

— Вместо моих семи фотографий если бы здесь были семь цифр экономической эффективности, то я был бы вам более благодарен, — обратился к присутствующим спикер. И дабы не сбавлять обороты, чуть позже уточнил — вопрос с инвестиционной активностью он не закрыл и перенес его на 2018 год.