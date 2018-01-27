Вода живая и мертвая: открытой ледовой тренировкой «Динамо-Казань» отсалютовало запуску нового бассейна

Получив после победы над «Уральским трубником» пару выходных, динамовцы несколько дней отдыхали от льда, занимаясь в игровом, тренажерном и фитнес-залах. А очередная плановая тренировка команды на льду стадиона «Ракета» получила характер открытой для СМИ — все потому, что через один сугроб от ледового поля президенты FINA и Татарстана Хулио Маглионе и Рустам Минниханов открывали новый бассейн в Дербышках. На тренировке побывал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Президенты до льда не дошли

Сначала о главном виновнике торжества — бассейне. Он был построен прямо на границе с ледовой ареной спорткомплекса в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в России в 2016—2020 годы». Чаша размерами 25х8,5 м с детской зоной 6х10 м имеет пропускную способность 600 человек в сутки.

Название бассейна «Ракета» было выбрано самими казанцами, которые предпочли «Йолдызу», «Водяному», «Пингвину» и прочим вариантам имя, которое носит граничащий с бассейном стадион. Выбранная голосованием на портале мэрии вывеска стала, думается, достойным подарком как всем дербышкинцам, так и местным патриотам из числа поклонников русского хоккея, которые своим письмом главе Татарстана развернули дискуссию о возвращении команде Суперлиги названия «Ракета». С этой дискуссией вы могли ознакомиться в материале «Реального времени».

Поскольку бассейн открывали при участии «випов», плановое занятие хоккеистов «Динамо-Казани» на большом льду было перенесено с 11 на 10 часов и началось под торжественные речи собравшихся, которые разносились в морозном воздухе. Впрочем, ожидания, что высокие чиновники по специально прочищенной в сугробах дорожке после открытия водной «Ракеты» заглянут на «Ракету» ледовую, не оправдались. Хоккеисты увлеченно стали согреваться выполнением свободных ударов и двусторонней игрой на до блеска отполированном льду, а директор «Динамо-Казань» Валерий Носов, пересекший поле в направлении бассейна с клюшкой, испещренной автографами «динамовцев», так с этой клюшкой и вернулся. Ничего страшного, такой ценный сувенир долго пылиться не будет.

Сейчас в чемпионате перерыв, связанный с проведением в Хабаровске мирового первенства, и ближайшую неделю мы будем продолжать решать главную задачу по восстановлению сил



Сергей Фирсов: «Может, президент к нам и не заглянет, но работа должна идти»

За полчаса до начала занятия захожу в тренерскую, где наставник «Динамо» Сергей Фирсов отдает планшетку с нарисованной схемой расположения игроков своему помощнику Александру Косынчуку.

«Четыре дня ребята отдыхали ото льда, — говорит Фирсов. — Занимались в тренажерке, играли в волейбол. Были тренировки по фитнесу. Жалко, что не получилось арендовать зал с велотренажерами — новые хозяева помещения, где мы занимались в прошлый раз, заломили слишком высокую цену. Там мы хотели отработать взрывную силу. Сейчас в чемпионате перерыв, связанный с проведением в Хабаровске мирового первенства, и ближайшую неделю мы будем продолжать решать главную задачу по восстановлению сил. Продолжим заниматься фитнесом, спортивными играми, но возобновляем и ежедневные тренировки на льду. К концу следующей недели перенесем на большой лед все нагрузки. Ну и, конечно, не забываем о тактике — постоянно проводим тактико-технические разборы.

— Что вас как главного тренера сейчас больше всего беспокоит?

— Травмы. На ровном месте, играя в волейбол, неудачно приземлился Поскребышев, повреждение у Веселова. Ахатов и Жаданов простужены, лежат с температурой. Это из 19 хоккеистов в составе.

— Сегодня мороз. Вы не планировали выходить на лед?

— Нет, занятие плановое, просто нас попросили начать его пораньше из-за торжественного открытия бассейна — президент республики приедет и увидит, что стадион задействован. Может, и не заглянет, но работа в любом случае должна идти.

С этими словами Фирсов начал надевать коньки, а ваш покорный слуга вместе с коллегами и пресс-атташе команды вышел из корпуса «Ракеты» и отправился наблюдать за тренировкой.

Ледовой подготовки и сейчас не хватает. Что такое полтора часа льда? Это очень мало для команды Суперлиги. Но мы стараемся выжимать по максимуму каждую минуту нахождения на льду



Игорь Батманов: «Пока больше играем на инстинктах»

Первым на мороз выходит вратарь Александр Темников и начинает разминать мышцы, явно используя упражнения на гибкость из йоги. Его партнер по посту номер один Виктор Яшин выбегает из подтрибунного коридора с веселым смехом и с первых же минут заряжает товарищей своей энергией. Забегая вперед, отмечу, что во время «двусторонки» действующий чемпион России напоминает харизматичного волейболиста Алексея Спиридонова, постоянно апеллируя к «судье» Косынчуку, доказывая, что все голы в его ворота забиваются из офсайда, и вызывая живые эмоции одноклубников.

А вот капитан «Динамо» Сергей Обухов серьезен. После того, как хоккеисты первые 10 минут катаются без утепленных «жилеток», капитан фактически приказывает: «Надевайте жилетки, а то завтра вся команда заболеет!». Несмотря на безоговорочный авторитет «легенды», утепляются только пять человек. Минус 12 для «бендюжников» (от «бенди») — не температура, а с началом «междусобойчика» им и вовсе становится жарко. В момент паузы в игре «отлавливаю» защитника Игоря Батманова.

— Игорь, как начался новый год в игровом плане?

— Результаты неплохие.

— Вам обидно, что в двух матчах — с «Волгой» и «Сибсельмашем» — были близки к положительному результату, но упустили его?

— Больше обидно за упущенные очки, которые мы должны были брать в этих играх. Да и в Сыктывкаре обязаны были побеждать, а сыграли всего лишь вничью. А вот выигрыш у «трубы» придал много позитивных эмоций. Будем и дальше работать в этом плане. И, надеюсь, везти нам будет больше.

— В начале сезона вам не хватало ледовой подготовки. Восполнили этот пробел?

— Как сказать? Ледовой подготовки и сейчас не хватает. Что такое полтора часа льда? Это очень мало для команды Суперлиги. Но мы стараемся выжимать по максимуму каждую минуту нахождения на льду.

— Каков сегодня уровень командного взаимодействия? Все-таки перед сезоном коллектив опять сильно обновился.

— Тяжело говорить о каком-то «машинном» взаимодействии, скорее больше на инстинктах играем, но потихоньку какие-то линии у некоторых хоккеистов проглядывают. Но общекомандное взаимодействие пока дается тяжело. 12 новых игроков за один сезон — это непросто.

— Ты слышал, что сторонники обратного переименования «Динамо-Казань» в «Ракету» написали письмо президенту РТ?

— Если честно, то это больше тема для болельщиков. Играть-то в команде с другим именем будут те же люди. Мне кажется, что от изменения названия изменится немного. Это уж кому как нравится.

— Собираешься следить за чемпионатам мира? Россия отберет «золото» у шведов?

— Обязательно постараюсь посмотреть игры ЧМ. Наши будут играть у себя дома и должны вернуть себе титул.

Александр Косынчук: «Команда у нас дербышкинская. Неважно, как она называется — «Ракета» или «Динамо-Казань»

Сергей Фирсов, проведя свою часть занятия, на время «двусторонки» вручает судейский свисток члену своего тренерского штаба Александру Косынчуку. Устав от дискуссий с Яшиным, экс-голкипер «Ракеты» и сборной Казахстана подъезжает к бортику, где и дает флэш-интервью корреспонденту «Реального времени».

— Александр Васильевич, как на сегодня состояние команды?

— Много больных, есть травмированные. А так — более-менее. Хорошо, что сейчас в чемпионате перерыв. Подлечимся, физически подкачаемся. Штанга, лед, сегодня кросс побежим.

— Что скажете о своих подопечных — голкиперах. С приходом Яшина вратарская линия слабее не стала?



— Ребята работают, ловят мячи, выручают. Тренерский штаб ими доволен. Вратари ровные, действуют надежно. Еще и эмоции от Яшина, сами видите и слышите.

— Вы еще в «Ракете» успели поиграть. Как относитесь к желанию местных болельщиков вернуть команде прежнее название?

— Проблему надо искать не в названии клуба или команды. Какая разница, как мы называемся — «Ракета» или «Динамо»? Главное — поддержка команды, финансирование, лед, все необходимые условия. Здесь у нас все пока весьма скромно и двигаться надо именно в этом направлении. В любом случае, команда дербышкинская, и не важно, как она называется. Ой, пенальти!», — и «судья» Косынчук покатил показывать на «точку».