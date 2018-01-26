Мощная юрзиновская «Сибирь», «Салават»-«перевертыш» или далекий «Амур»

Кто станет первым соперником «Ак Барса» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Среди болельщиков всегда ходят пусть негромкие, но настойчивые разговоры о том, что под конец регулярного сезона команды выстраивают свою игру так, чтобы получить соперника «поудобнее» в первом раунде плей-офф. Спортивная редакция «Реального времени» не особенно верит в подобные истории, тем не менее мы решили проработать все возможные варианты первой «пары» для «Ак Барса» в новом розыгрыше Кубка Гагарина, который начнется после олимпийского перерыва в марте. «Новая» неуступчивая «Сибирь», вечно кризисный «Авангард», «Салават Юлаев», затеявший перестройку перед самым плей-офф, и далекий неудобный «Амур» — подробнее о каждом из этих потенциальных противостояний в нашем разборе.

«Сибирь» (Новосибирск)

Если бы мы писали этот текст еще месяц назад, можно было бы смело просить фортуну, чтобы она «подкинула» «Ак Барсу» именно этот вариант. Новосибирск и Казань могут сойтись как в случае утраты «Ак Барсом» лидерства на Востоке, так и в случае неудачной концовки сезона для «Сибири», которая может вернуть ее на восьмую строчку.

Под руководством Павла Зубова «Сибирь» вроде бы начала сезон не так плохо, как все ожидали (напомним, «снежинок» летом в очередной раз знатно «разграбил» ЦСКА). А многолетний «атлант» Андрей Скабелка, который каждый год держал на своих плечах шатающийся сибирский коллектив, решил переехать в соседний и более благополучный с финансовой точки зрения Омск. Но с ходом сезона, когда всем стало понятно, что в Новосибирске вновь подобралась зубастая команда из вчерашних «ноунеймов», на дерзости и желании способная обыгрывать всех на Востоке, аппетиты у ее боссов серьезно выросли.

При Юрзинове «Сибирь» выглядит не просто иначе, но той командой, которой действительно стоит опасаться. Фото hcsibir.ru



В общем, затянувшаяся серия поражений из пяти игр, которая поставила под вопрос участие «Сибири» в плей-офф, стала окончательной точкой для Зубова в качестве «главного». И ведь генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, с которым болельщики и связывают ежегодное «маленькое сибирское чудо», и на этот раз не подвел, сделав предложение Владимиру Юрзинову-младшему. В таких случаях говорят, «как в воду глядел».

При Юрзинове «Сибирь» выглядит не просто иначе, но той командой, которой действительно стоит опасаться. Ни о каком желании получить именно сибиряков в первом раунде Кубка Гагарина и речи быть не может. Поскольку именно они на сегодня выглядят той самой «темной лошадкой», способной заскочить в заветную восьмерку в последний момент, а потом тараном пройтись по всем соперникам вплоть до финала конференции.

Не стоит забывать, что подобное уже случалось в первом сезоне Фастовского в «Сибири» — 2013/2014. Тогда «барсы» тоже рассматривались в первом раунде как безоговорочный фаворит. Исход все помнят: новосибирский андердог сенсационно выбил казанцев со счетом 4:2 в серии, а в одной из игр просто унизил Казань разгромом — 7:1.

Отличную форму к концу текущей «регулярки» набрал голкипер «Сибири» Алексей Красиков, который по ходу сезона для начала просто «сожрал» многолетнего номера один новосибирцев Александра Салака, а потом дорос до приглашения на Матч звезд в Астане. Из 29 матчей, проведенных в нынешнем сезоне, Красиков «засушил» четыре, а победил в 17. Невероятную форму под крылом Юрзинова набрал и Александер Бергстрем, который забивал и отдавал результативные передачи практически во всех матчах под руководством этого специалиста. В 15(!) играх подряд Бергстрем набирал очки.

Отличную форму к концу текущей «регулярки» набрал голкипер «Сибири» Алексей Красиков. Фото hcsibir.ru



При Юрзинове-младшем «снежинки» подтянули и большинство — реализация на уровне 33%. Ну а еще одно опасное для соперников новшество специалист привил команде довольно быстро — это длинный пас за синюю линию соперника, под «гибридный проброс». Очень опасный фактор, который «Сибирь» использует против команд с не очень скоростными защитниками.

Смело отдаем Новосибирску титул самого нежеланного соперника для «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Кто сегодня скажет, что «барсы» выглядят такой уж стабильно крепкой командой, способной на одном классе разобраться с командой Юрзинова?

«Авангард» (Омск)

Другое дело омичи, которые на исходе «регулярки» выступают полным антиподом своих сибирских соседей. По началу чемпионата уже в который раз ожидалось, что в Омске собрали-таки команду-претендента на победу в конференции. На тренерский мостик пришел тот самый амбициозный Скабелка, который и с куда менее обеспеченной «Сибирью» из года в год наводил шороху в лиге. «Авангард» провел отличную трансферную компанию, подписав шведский десант форвардов — Петерссон, Сундстрем, Эверберг. Выудили у ЦСКА Кугрышева и Кошелева. Все шло к тому, что омичи будут биться за место в первой тройке Востока.

Но старое предположение о том, что «Ава» — «проклятая» команда, подтвердилось и в этом сезоне. Вспомнить хотя бы разборки хоккеистов на новогоднем корпоративе с избиением одного из игроков и его супруги, коллективный «слив» тренера, который не мог терпеть трусости на льду, жалобы на него президенту клуба Владимиру Шалаеву. Ну и какой же это был бы «Авангард», если хотя бы раз за сезон он не поменял тренера?

И ведь с приходом Германа Титова Омск не выглядит сильнее, чем при Скабелке. «Ястребы» под руководством нового специалиста выиграли лишь три матча, а уступили в пяти. Уже при новом тренере команда опустилась на опасное восьмое место на Востоке, а может и вообще уступить последнюю позицию в плей-офф ближайшему преследователю — хабаровскому «Амуру». Даже если принять в расчет, что за жесткого белорусского наставника хоккеисты играть не хотели, то какое оправдание они могут найти себе сейчас?

У «Амура» на игру меньше, и, чтобы остаться в восьмерке, «Аве» в двух оставшихся матчах очки терять нельзя. Но, как назло, после олимпийской паузы «Авангарду» нужно будет держать удар в дерби с «Сибирью». Экзамен не из легких.

Совсем не исключено, что к плей-офф Уфу вновь заштормит. Фото hcsalavat.ru



«Салават Юлаев» (Уфа)

Не стоит обращать внимание на впечатляющую вторую строчку на Востоке — у уфимцев есть все шансы в два счета вернуться на привычные им в нынешнем сезоне шестое-седьмое места в конференции. В дивизионе Чернышева не все так просто, как кажется на первый взгляд. Очень стабильная в новом году «Сибирь» вполне может не только довольствоваться попаданием в зону плей-офф, но и начать борьбу за Кубок Гагарина дома — если выиграет последние матчи. В этом случае новосибирцы выкинут со второй строчки конференции «Салават». И вот тогда мы уже в третий раз подряд увидим плей-офф, стартующий с «зеленого дерби».

Увольнение генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда указывает на то, что в Уфе хотят сбавить обороты и больше не тратить на местную команду приличные суммы. Это произошло ровно в тот момент, когда дела на льду у команды наконец пошли на лад, да еще перед самыми играми на выбывание. Так что совсем не исключено, что к плей-офф Уфу вновь заштормит. Известно, что должность генерального менеджера в «Салавате» упразднили, а это предвещает систематические недоработки и недопонимание между тренерским штабом и президентом команды. Несомненно, все это может сыграть на руку «Ак Барсу». Однако, если уж идти к трофею, то лучше делать это за счет своей силы, а не чужих проблем.

«Амур» (Хабаровск)

Хабаровск может заскочить в восьмерку Востока в случае побед во всех оставшихся играх регулярного сезона — их у него будет три. Стало быть, все в руках самих «тигров». Ближайший конкурент, «Авангард», в его нынешнем состоянии непременно оступится, и в этот шанс команда Андрея Мартемьянова должна будет вцепиться клыками.

В последних матчах чемпионата «Амуру» предстоит дважды сыграть с «Адмиралом». Победа в этих матчах совсем не кажется невыполнимой задачей для крепкой и очень симпатичной в нынешнем сезоне хабаровской команды. Мартемьянову удалось сколотить крепкий коллектив с костяком из приличных легионеров, как то Юха Метсола в «рамке», Томаш Загорна и Александр Пикар в нападении и старый знакомый казанских болельщиков Михал Йордан в защите.

Хабаровск может заскочить в восьмерку Востока в случае побед во всех оставшихся играх регулярного сезона — их у него будет три. Фото hcamur.ru



Если «Амур» все же заскочит в плей-офф, то мы не завидуем той команде, которая попадется ему в первом раунде. Ведь сопернику придется летать в самую восточную точку КХЛ, а на льду бороться не только с командой Мартемьянова, но и с акклиматизацией. «Ак Барс» вполне может стать такой жертвой. А вспоминая, какой «тяжелой» выглядела казанская команда в Хабаровске в регулярном сезоне и чем закончился тот матч («Ак Барс» уступил 3:1), нужно скрещивать пальцы, чтобы «Амур» в плей-офф все-таки «не зашел». Фанатам «Ак Барса», разумеется.