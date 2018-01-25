Топ-10 предложений по ипотеке в Казани: ставки от 7,4% до 9,25%

Банки предлагают различные программы в зависимости от ваших потребностей

Фото: Максим Платонов

Разброс вариантов, как на более выгодных условиях улучшить жилищные условия в столице Татарстана, действительно, впечатляет. Bankiros.ru список наиболее привлекательных предложений, на которые стоит обратить внимание. Ипотека в Казани представлена многочисленными программами, разобраться в них легче, когда все они собраны в одном месте. Банки в Казани дают большие возможности по подбору наиболее выгодных условий для получения ипотеки. Первоначальный платеж по той или иной программе можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Ставка от 7,4%



Одно из самых выгодных предложений по ипотеке делает «Сбербанк России» в рамках программы «Приобретение строящегося жилья». Ставка в год не превышает 7,4%, при этом срок выплаты по кредиту до 360 месяцев. Например, на сумму в 2 млн рублей ежемесячный платеж составит немногим более 14,5 тыс. рублей. Удобно, что заявка на получение ипотеки рассматривается в течение 48 часов. При положительном решении есть несколько вариантов оплаты: банкоматы, кассы банка, почта РФ, системы дистанционного банковского обслуживания, бухгалтерия по месту работы, электронные платежные системы. Выдача кредита осуществляется на счет заемщика, правда, нет возможности досрочного погашения, на что стоит обратить внимание.

Не менее интересное предложение от «Сбербанка России» по программе «Ипотека плюс материнский капитал». Так, сумму в 2 млн рублей на 240 месяцев можно оформить по ставке 8,9%. Ежемесячный платеж составит около 16 тыс. рублей, — сообщает Bankiros.ru.

Одно из самых выгодных предложений по ипотеке делает «Сбербанк России» в рамках программы «Приобретение строящегося жилья»



Приобретение недвижимости под 7,55% в год

«Инвестторгбанк» дает возможность приобрести долгожданное жилье, взяв ипотеку по ставке 7,55% на срок 150 месяцев. Полученная сумма составит 500 тыс. рублей, ежемесячный платеж не превысит 5 тыс. рублей. Удобно, что здесь более мягкие требования к заемщику: возраст от 21 до 75 лет, стаж на последнем месте работы — три месяца, в то время как часто просят, чтобы он составлял не менее полугода. Заявку рассмотрят за 72 часа, выдача средств производится на счет заемщика.

Аналогичные условия под 7,55% в этом же банке можно получить в рамках программ «Готовое жилье» и «Рефинансирование ипотеки». Ежемесячная сумма платежа одинаковая и составит 14 651 рубль. При этом в первом случае готовы одобрить сумму до 3 млн рублей, а во втором максимальная сумма достигает 9,5 млн рублей.

На квартиру или долю под 8,25%

В рамках программы «На квартиру или долю» от «Росбанка» в кредит можно получить до 500 тыс. рублей. Ставка по кредиту — от 8,25% на срок 150 месяцев. В результате размер ежемесячного платежа становится вполне привлекательным — 5 168,40 рубля. Отдельного внимания заслуживают требования к заемщику: возраст от 20 до 64 лет, не требуется обязательное гражданство РФ. Подтверждение дохода проводится по привычному набору документов: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, по форме банка. Результат — выдача кредита на счет заемщика. Для его оплаты в банке предлагают несколько способов — от банкоматов и касс банка до бухгалтерии по месту работы и электронных платежных систем. Рассмотрение заявки гарантируют за 72 часа. Также под 8,25% в год можно получить ипотеку в рамках других программ — «На квартиру в новостройке», «На строительство дома», «На апартаменты». Заемщик может выбрать наиболее подходящий вариант.

В рамках программы «На квартиру или долю» от «Росбанка» в кредит можно получить до 500 тыс. рублей. Фото Олега Тихонова



Помощь от «ДельтаКредит»

Ипотеку под 8,25% здесь можно получить по пяти программам: «Кредит на квартиру или долю», «Новостройка», «Ипотечный кредит на строительство дома», «Кредит на апартаменты». Предложения различаются в зависимости от того, какие именно пожелания у вас к улучшению жилищных условий. Так, по программе «Кредит на квартиру или долю» можно получить сумму от 300 тыс. рублей. Например, на общую сумму кредита в 2 млн рублей ежемесячный платеж не превысит 15 655,38 рублей. По этой программе для заемщика созданы оптимальные условия: возраст от 20 до 64 лет, обязательное гражданство РФ не требуется. Для подтверждения доходов требуются только два документа — по форме 2-НДФЛ, по форме банка. Ипотека по программе «Новостройка» дает возможность также получить от 300 тыс. рублей, которые можно пустить на улучшение жилищных условий. Процентная ставка та же — 8,25%, для получения 500 тыс. рублей ежемесячный платеж составит 5 168,40 рубля.

Ипотечное жилищное кредитование под 9%

«Россельхозбанк» предлагает получить сумму от 100 тыс. рублей на срок от 12 до 360 месяцев. Годовая ставка составляет 9%, при этих условиях ежемесячный платеж составит около 16 тыс. рублей. Программа «Целевая ипотека» предлагает дополнительные возможности по ставке 9,2% в год на сумму от 100 тыс. до 20 млн рублей. Минимальный платеж от 16 032 рублей в зависимости от того, какую сумму планируете получить. Есть и другой особо привлекательный вариант — «Ипотека по двум документам». С его помощью можно получить от 100 тыс. до 8 млн рублей по ставке 9,7% в год. Требования к заемщику особенные: возраст от 21 до 65 лет, стаж на последнем месте работы — не менее полугода, требуется обязательное гражданство РФ, но при этом не нужно собирать справки, подтверждающие доход. Заявку на получение ипотеки обязуются рассмотреть за 120 часов, денежные средства выдаются на счет заемщика. Что касается досрочного погашения, то эта возможность здесь не предусмотрена.

По программе «Ипотека по двум документам» можно получить от 100 тыс. до 8 млн рублей по ставке 9,7% в год. Фото Дмитрия Щипанова



Рефинансирование

У «Газпромбанка» предложения по ипотеке начинаются от 9,2%. Именно такая годовая ставка у программы «Рефинансирование ипотечных кредитов». Под эти условия можно получить от 500 тыс. до 60 млн рублей. Срок кредита — от 12 до 360 месяцев. Банк предъявляет определенные ограничения к возрасту заемщика — от 20 до 65 лет, требуется подтверждение дохода. На рассмотрение заявки уйдет до 240 часов.

Под 9,5% в год в «Газпромбанке» можно получить военную ипотеку. Сумма, на которую стоит рассчитывать, — от 300. 2 млн 330 тыс. рублей. Срок выплаты ипотеки — от 12 до 300 месяцев. Что привлекательно, не требуется подтверждение доходов, нужно лишь, чтобы возраст заемщика был от 20 до 45 лет и у него было обязательное гражданство РФ.

Под 9,5% в год в «Газпромбанке» можно получить военную ипотеку. Сумма, на которую стоит рассчитывать, — от 300 тыс. до 2 млн 330 тыс. рублей. Фото Романа Хасаева

Привлечение материнского капитала

«Райффайзенбанк» начинает свою ипотечную политику с 9,25% в год. Речь идет о программе «Ипотека с материнским капиталом», сумма, на которую вы можете рассчитывать, варьируется от 300 тыс. до 26 млн рублей. Время на выплату дают от 12 до 360 месяцев. На рассмотрение заявки уйдет до 48 часов, к возрасту заемщика банк предъявляет следующие требования — не моложе 21 года и не старше 65 лет. Под такую же ежегодную ставку в 9,25% можно получить ипотеку по программе «Квартира в новостройке». Сумма, получение которой готов одобрить банк, составляет от 500 тыс. до 26 млн рублей. На погашение ипотеки отводится внушительный срок — от 12 до 360 месяцев. Четыре программы осуществляют выдачу ипотеки под 9,5%. Разброс денежных средств, на которые можете рассчитывать, — от 500 тыс. до 26 млн рублей. То или иное направление выбираете в зависимости от задач, которые хотите покрыть с помощью ипотеки, — «Квартира на вторичном рынке», «Недвижимость под залог имеющегося жилья», «Рефинансирование валютной ипотеки», «Рефинансирование ипотечных кредитов иных банков».

Быстрая ипотека

Именно такой вариант готов предложить «Бинбанк». Годовая ставка ипотеки — от 9,3%, сумма, благодаря которой можно улучшить жилищные условия, — от 300 тыс. до 20 млн рублей. Срок займа в пределах 36—360 месяцев. От заемщиков просят быть не моложе 21 года и не старше 65 лет, стаж работы на последнем месте работы должен составлять не менее одного месяца. Нужно быть обязательно гражданином РФ, требуется дополнительное подтверждение дохода. Время рассмотрения составляет всего 24 часа, так что это действительно оперативная ипотека, отмечает Bankiros.ru.

Банк Ставка Сумма Срок ПАО «Сбербанк России» От 7,4% От 300 тыс. рублей От 12 до 360 месяцев АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) От 7,55% От 300 тыс. рублей От 12 до 300 месяцев ПАО «Росбанк» От 8,75% От 300 тыс. рублей От 12 до 300 месяцев АО «КБ ДельтаКредит» От 8,75% От 300 тыс. рублей От 36 до 300 месяцев АО «Россельхозбанк» От 9% От 100 тыс. рублей От 12 до 360 месяцев АО «Газпромбанк»

От 9,2%

От 500 тыс. рублей

От 12 до 360 месяцев АО «Райффанзенбанк» От 9,25% От 300 тыс. рублей От 12 до 360 месяцев

ПАО «Бинбанк»



9,25% От 300 тыс. рублей От 36 до 360 месяцев ПАО «Банк Зенит»



От 9,25% От 300 тыс. рублей От 36 до 360 месяцев