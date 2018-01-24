Встреча горячих финских парней

«Салават Юлаев» проиграл в «нешуточной» битве «Йокериту»

Как и в прошлом сезоне, уфимцы устроили себе нескучную концовку «регулярки». По сути, уже сейчас команда Эркки Вестерлунда играет каждый матч, как в плей-офф. О том, как дуэль финских тренеров в Уфе закончилась победой «джокеров» (4:5), в материале «Реального времени».

Финско-уфимская история

«Салават Юлаев» и «Йокерит» в рамках чемпионата КХЛ встречались друг с другом семь раз. Побед в основное время у соперников поровну — по три. Самая первая встреча состоялась 19 октября 2014 года. Тогда на «Хартвалл Арене» в присутствии 9583 зрителей команды на лед вывели Эркка Вестерлунд и Владимир Юрзинов-младший, причем первый руководил «джокерами», а нынешний наставник «Сибири» тренировал «Салават». Гости победили со счетом 4:2. У «Йокерита» в той встрече отличился нынешний лидер «юлаевцев» Линус Умарк — он забил гол и ассистировал в последней голевой атаке матча.

«Нелюбовь» к домашнему льду продолжилась в феврале 2015 года: «джокеры» выиграли в Уфе 2:0, а затем и другой тренер Уфы Игорь Захаркин разгромил опытного финского специалиста — 5:1, это случилось 12 октября в Хельсинки. Интересно, что тогда за уфимцев первым отличился, сравняв счет, нынешний защитник «Йокерита» Сами Леписте, забил также и нынешний «джокер» «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен. Это пока самый результативный матч (и самая крупная победа «СЮ») с участием двух команд.

Единственный раз дело не закончилось в основной игровой час в Финляндии 4 декабря 2016 года. Тогда «Йокерит», уже под началом Юкки Ялонена, вырвал победу в серии буллитов — 2:1. Забегая вперед — еще одной «буллитной» игрой стало больше по итогам вчерашнего вечера.

В последних трех матчах текущей «регулярки» «Салават» дома взял максимум очков



Восток — Запад

В последних трех матчах текущей «регулярки» «Салават» дома взял максимум очков, обыграв «Витязь» — 4:1, ЦСКА — 2:1 и «Слован» — 5:3. «Йокерит», напротив, три гостевых поединка в Казани, Сочи и Нижнекамске проиграл в упорной борьбе — 1:2, 1:2 и 2:3 соответственно. У финнов такая серия из поражений впервые в текущем чемпионате. «Салават» же победную серию мог пока лишь повторить — в сентябре дома были обыграны подряд «Витязь», Рига, Нижний и «Спартак».

У уфимцев в самом разгаре борьба с омским «Авангардом» за второе место в дивизионе Чернышева (что дает приоритет своей площадки в плей-офф). Неподалеку в таблице следят за этой дуэлью сибиряки и хабаровчане.

«Йокерит», уже обеспечив себе место в плей-офф, также борется за право иметь преимущество своего льда. В Западной восьмерке «джокеры» по потерянным очкам пока третьи (может «накатить» только ярославский «Локомотив») и имеют неплохой шанс начать с этой позиции поход за Кубком Гагарина — 2018.

Плохие хорошие парни

«Салавату» в отчетном поединке стоило опасаться своего бывшего защитника Сами Леписте, а также его товарища по обороне американца Мэттью Гилроя (оба имеют по 7 шайб и 20 передач), а также дуэта нападающих Эли Толванена и Никласа Енсена (оба набрали по 33 очка по системе «гол+пас»). И, естественно, меньше удаляться: «джокеры» имеют второй показатель реализации большинства в лиге после СКА — 24,2%. Для сравнения, «Салават» шестой по реализации лишнего в КХЛ — 21,3%. В составе «юлаевцев» в последнее время раззабивался Владимир Ткачев (36 очков в этом сезоне), его стоило опасаться уже «Йокериту».

На днях финский штаб объявил состав сборной команды на Олимпийском турнире в Южной Корее. В него вошли два «юлаевца» — форварды Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен, и аж пять «джокеров» — вратарь Карри Рямё, защитники Томми Кивисте, Сами Леписте и нападающие Марко Анттила и Эли Толванен. Кроме того, в составе «Йокерита» немало американцев, которые тоже попадут на Игры четырехлетия. Так что уфимский зритель мог воочию увидеть будущих олимпийцев на льду (мы помним, что уфимский канадец Бен Скривенс тоже уже имеет билеты на Олимпиаду).

«Йокерит», уже обеспечив себе место в плей-офф, борется за право иметь преимущество своего льда

Американское начало, или Горячее сердце Харти

«Салават Юлаев» начал поединок без разведки. Уже на первой минуте Рямё дважды вступал в игру, шанс отличиться первым имел Хартикайнен. А еще спустя минуту финский сборник уступил место американцу Райану Запольски, а сам ушел в раздевалку.

Иван Налимов в противоположной «рамке» в эти минуты, естественно, потревожен не был. Судьи тоже не совсем проснулись, только через полминуты зафиксировав удаление Стива Мозеса. Финны сыграли надежно в этом меньшинстве, а Хартикайнен просто не попал по шайбе в убойном моменте. На лед к первой пятерке был выпущен Антон Бурдасов из третьего звена; возможно, это был поиск удачного сочетания от Эркки Вестерлунда.

А Мозес, отсидев наказание, просто вышел и встал на победную тропу — его шайбу за могучей спиной Налимова пришлось высматривать с помощью видеоповтора. Так «джокеры» втихую вышли вперед — 0:1 на 10-й минуте.

— Голы в начале матча пропускает не только Налимов, но и вся команда. До этого он играл хорошо. Но сегодня у него был не лучший матч, — сказал после игры наставник хозяев.



Уфимцы нашли в себе силы на ответ за 5 минут до перерыва, когда после броска Захара Арзамасцева шайба прошмыгнула в левый угол от Запольски — 1:1. А спустя минуту уже с другого фланга после броска Григория Панина подправил снаряд в сетку Тему Хартикайнен — 2:1. «Йокерит» попытался отыграться еще до первого антракта. Хорошо знакомый уфимской публике Леписте буквально с сиреной не попал по шайбе перед носом Налимова.

Между ними тает лед

Относительно спокойные 5 минут в начале второй 20-минутки завершились небольшим боксерским поединком, сопровождаемым модной композицией, находчиво включенной в «Уфа-Арене» звукачами: «Между нами тает лед». Сцепились две «семерки»: Энвер Лисин в зеленом углу «ринга» и датчанин Оливер Лауридсен — в белом. Оба были отправлены остывать на скамейку штрафников. В формате «четыре на четыре» соперники больше напоминали участников конкурса «круг на скорость». Видимо, «Салават» выдохся, ведь как только составы были приведены в стандартное состояние, потеря шайбы у левого борта привела к точному броску Никласа Енсена практически в упор — Иван Налимов не выручил. Паритет к середине матча.

Молчание длилось не долго. Хоккей финский, а страсти испанские. Через 5 минут шайба угодила в штангу ворот «СЮ», а уже через несколько секунд в быстрой атаке наконец-то разрядил свою пушку юлаевец Максим Майоров — 3:2. Финны попытались огрызнуться, и это им удалось. За полминуты до сирены «юлаевцы» нарушили правила (Оскарс Бартулис), и «джокерам» хватило этого времени, чтобы второй период завершить вничью: Ессе Йоэнсуу добил шайбу, перекинув ее через лежащего Налимова — 3:3.

Хоккей финский, а страсти испанские



Эти коварные скандинавы

Третий период начался с удаления у «Йокерита». Бурдасов (ход тренера сработал) и Ларсен стали ассистентами «профессора» Линуса Умарка, с правого пятака вогнавшего шайбу в дальнюю «девятку» — 4:3.

— Считаю, мы играли лучше соперника и должны были брать 3 очка сегодня, но пропустили какие-то ненужные голы. Мы были лучше, — сказал после матча защитник хозяев Анатолий Елизаров,

— Ненужные голы — это невезение?

— Возможно, где-то и невезение, но мы все профессионалы, и нужно было сыграть попроще и не допускать какие-то индивидуальные ошибки.

Лучше всего слова уфимского игрока иллюстрирует эпизод с четвертой шайбой «Йокерита» — это датчанин Петер Регин ответил коварным броском с острого угла за шесть с половиной минут до окончания основного времени — 4:4. Опять все растерялись на «юлаевском» пятачке, кроме гостей из Суоми. После этой шайбы финны поднажали, решив перекрыть кислород хозяевам льда в оставшееся до предполагаемого овертайма время. «Салавату», можно сказать, повезло — не пропустили.

— Непростой матч. Мы начали не так, как планировали. Это была наша четвертая домашняя игра, силенки все равно заканчивались. Но мы могли и должны были выигрывать этот матч, — сказал после игры форвард «куниц» Вячеслав Солодухин.

— Ваше звено не так часто отличается в последнее время, а сегодня удалось забить красивый гол. Это прибавит уверенности?

— Безусловно. Мы рады, что забили, но результатом игры, конечно, не удовлетворены. Сейчас отдохнем и будем готовиться дальше.

Все решилось в лотерее

В овертайме, втором за всю историю противостояния «куниц» и «шутов», шайба свистела рядом с каркасом обоих ворот, а иногда и звенела по штанге. Но и эти 5 минут завершились вничью. Буллиты начинали «шуты» — Брайан О Нилл переиграл Налимова. Мощным выстрелом ответил и Майоров — 1:1. Затем команды обменялись промахами. Но в конце концов «джокеры» выиграли эту партию, дважды реализовав свои броски — 4:5.

Видеообзор матча ( khl.ru)

— Конечно, это не очень хороший результат. Нам нужно больше очков. Игра была зрелищной, произошло много событий, было много моментов и голов. Это хорошее шоу для зрителей. Но с точки зрения тренера это не очень хорошая игра. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц и готовиться к следующим двум играм, — прокомментировал игру на послематчевой пресс-конференции Эркка Вестерлунд.

— С чем «Салават» подошел к олимпийской паузе? Какие задачи ставите на перерыв?

— Я думаю, что мы продолжим работать над тем же, что и сейчас. В последних играх мы стали одной из лучших команд на Востоке.

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru