Как ученые Татарстана ностальгировали по зарплатам СССР и заступались за рейтинги Путина
Общественники изучили свое социальное самочувствие, а социолог и политолог Борис Кагарлицкий прокомментировал итоги
Изучить социальное самочувствие ученых-обществоведов Татарстана попросили ученые-обществоведы Татарстана. Как сапожник без сапог, так и исследователи, обычно сами изучающие социальные настроения людей, мало о себе знают. Результаты довольно любопытные: бумажная работа беспокоит больше, чем маленькая зарплата, они страдают от недостатка внимания властей и ностальгируют по занятиям с обкомом. Подробнее в материале «Реального времени».
«Жаловаться не на что» есть и у ассистентов, и у профессоров, только у доцентов нет
Изучить социальное самочувствие ученых-обществоведов Татарстана попросили ученые-обществоведы Татарстана. Как сапожник без сапог, так и исследователи, обычно сами изучающие социальные настроения людей, мало о себе знают. Исправили ситуацию на кафедре методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета. А прокомментировать попросили Бориса Кагарлицкого, социолога, публициста, директора Института глобализации и социальных движений.
В исследовании участвовали 250 человек — обществоведы практических всех вузов РТ, но, предположил Кагарлицкий, результаты можно экстраполировать на остальные российские вузы, кроме ВШЭ и РАНГХИС. Почему эти учебные заведения стоят особняком, он не объяснил.
Оказалось, что ученые-обществоведы — совсем не общественники. Треть из них не участвует в общественной и политической жизни. Главная причина — нехватка времени. Причем времени не хватает даже на подработку или репетиторство — 40% заявили, что не занимаются какой-либо деятельностью кроме преподавания. Неожиданностью для исследователей стало то, что самой большой проблемой ученые считают обилие «бумажной работы», это пересилило даже «низкую зарплату».
— В вопросе о самооценке материального положения основном выбирали ответ «на жизнь хватает, но свободы в тратах не чувствую». «Жаловаться абсолютно не на что» выбрали только 1,7% респондентов. Что интересно — не выявилось жесткой взаимосвязи со статусом. «Жаловаться не на что» есть и у ассистентов, и у профессоров, только у доцентов нет. Но есть четкая корреляция с полом — женщин, довольных материальным положением, меньше, — говорит Анна Очкина, завкафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета.
Обществоведы соскучились по вниманию властей?
Большинство ученых на вопрос о взаимодействии с республиканской властью ответили, что «оно необходимо и возможно, но не складывается». Это практически откровение, если учесть что при КФУ есть экспертный совет по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам, который дважды в год по заказу правительства Татарстана проводит исследования, а рекомендации социологов, если судить по официальным документам, ложатся в основу государственных программ. Да и лекция была проведена под патронатом департамента президента РТ по внутренней политике. Ученые-обществоведы, предположил Борис Кагарлицкий, тоскуют по советским временам и вниманию властей.
— Интеллигенция недовольна недостатком внимания и хотела бы, чтобы власть проявила интерес к сообществу. Но есть такой момент, что если кто-то возьмется за дело и будет слишком настойчивым, то будет обратный эффект, — считает Кагарлицкий.
Его гипотезу поддержал Андрей Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ-КХТИ.
— Представители обществоведческих кафедр в советское время являли собой идеологическую номенклатуру. В какой-то момент это исчезло, вход в профессию открылся, исчезла договоренность на уровне обкома. Я помню, как секретарь обкома Валеев собирал обществоведов и проводил с ними занятия. И «племя» «вождя» радостно приветствовало и ждало от него указаний, милости и благ. Обществоведческое сообщество чувствовало свою значимость по оплате труда — 320 рублей получал доцент, а секретарь райкома 250. 600 рублей получал первый секретарь татарского обкома, а 500 — завкафедрой, профессор, что сопоставимо с первым лицом республики. При этом нагрузка была пониженная по сравнению с техническими кафедрами: у завкафедрой две лекции в неделю, он на работе бывал 1—2 дня, — говорит Тузиков.
Это, кстати, можно считать ответом на последующую реплику Романа Белякова, замруководителя департамента президента РТ по внутренней политике: «Почему молодое поколение не идет в науку? Раньше же это было почетно». На всю татарстанскую Академию наук «остепениться» захотели только 35 человек — «это очень мало», полагает Беляков.
«Путин не является претендентом и кандидатом, он является Путиным»
После выставления диагноза обществоведам Татарстана у которых выявили «чувство подавленности, связанности, невозможности выполнить миссию» и склонность к сотрудничеству с региональной властью, ученые задали вопросы Борису Кагарлицкому. Один из них не касался непосредственно исследования, но был интересен с точки зрения приближающихся выборов. Оппонент Кагарлицкого обиделся на то, что гость представляет сообщество обществоведов как «аморфное и депрессивное», и признался, что «если бы не Роман Юрьевич (Беляков, заместитель руководителя департамента президента РТ по вопросам внутренней политики, — прим. ред.), мы бы не пришли на встречу».
— В интервью вы сказали, что у Путина низкий рейтинг. А если бы не заставили, они бы не пришли на встречу. Есть люди, которые просили приглашение, чтобы туда попасть (имелась в виду предстоящая в Казани встреча Путина со студентами 25 января, — прим. ред.). Рейтинг Путина, который вы даете – 45%, это ниже оценок ЦРУ, это не отражает объективную реальность, — возмутился один из участников встречи.
— У Путина не может быть рейтинга. Есть Путин и ..., — «пустота», подсказали в зале. — Он находится вне поля сравнения с другими фигурами, он рейтингуется с политиками прошлого — Ленином, Сталиным, Николаем. Путин не является претендентом на пост президента и кандидатом, он является Путиным. В чем проблема цифры «45%», она и в вциомовских исследованиях прозвучала? В том, что быстро падает доверие населения к политической жизни. Это не связано с тем, что оно хочет свергнуть кого- то. Оно просто становится апатичным, — считает Борис Кагарлицкий.
Ученый полагает, что по итогам выборов произойдут серьезные изменения в политической конфигурации России.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/87528-obschestvovedy-rt-o-zarplate-otnoshenii-vlasti-i-putine
Только в СССР "обществоведы" получали в институтах и университетах зарплату равную зарплате преподавателей естественных наук.
Это было связано с тем, что марксизм-ленинизм в СССР был объявлен самой передовой наукой.
Во всех остальных странах преподаватели гуманитарных наук получали и получают в 2-3 раза меньше, чем преподаватели естественных наук.
И это справедливо - затраты (и интеллектуальные, и физические, и материальные и т.д.) на подготовку социолога и физика, а тем более химика и биолога, просто не сопоставимы.
Социолога можно подготовить даже "дистанционно", а физика, химика, биолога без лабораторий, без проведения многочисленных экспериментов на сложном оборудовании подготовить невозможно.
Но в РФ оплата труда преподавателей "общественников" и преподавателей естественных наук осталась прежней, как в СССР - получают одинаково мало...
Но одинаково...
Студенты не дураки - массово идут в "общественники".
А преподаватели естественных наук работают за 2-х, 3-х по сравнению с "общественниками".
И молодежь в ученые и преподаватели естественных наук, узнав какие нагрузки, не идет.
Но это мало кого интересует из "общественников".
Б.