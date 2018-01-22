«Считаю недопустимым огульное охаивание сотрудников правоохранительных органов!»

Прокурор Татарстана об имидже силовиков, ответственности за длинный язык и безнаказанности за шалости в декларациях

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татастана намерена усилить контроль за бюджетом. На итоговой коллегии ведомства Илдус Нафиков пообещал масштабную ревизию всех реализуемых программ на предмет необоснованных в период кризиса бюджетных расходов. Важный доклад прокурора с акцентами на болевых точках — татарский в школах, пыточные условия в СИЗО, наказание «стрелочников», обманутые вкладчики, дольщики — прозвучал не отчетом, а политической декларацией о намерениях. Местами жестких. Докладчик раскритиковал многих, не назвав ни одной фамилии. Горячая десятка проблем — в материале «Реального времени».

1. «Повысить глубину и качество карательного воздействия...»



Под сомнение прокурор РТ поставил законность расходования средств и по крупным проектам, и по адресным программам поддержки предпринимателей и аграриев. Для оценки результативности прежних проверок привел три цифры: Счетная палата РТ вскрыла финнарушения на 2,5 млрд рублей, из которых лишь 50 млн впоследствии признали ущербом по уголовным делам, а реально возместили в бюджет по результатам следствия менее 10 млн рублей.

«По-настоящему ответственные руководители к уголовной ответственности не привлечены, — констатировал Нафиков. — Задача прокурорам — повысить глубину и качество карательного воздействия на бюджетные нарушения! Они не должны отделываться только выговорами и штрафами!»

По мнению докладчика, регрессные иски к чиновникам за такие нарушения должны стать нормой, а пока они экзотика. Славу «органа с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной» на коллегии снискало самое культурное ведомство РТ. Начальника отдела Минкульта уличили в уводе средств путем завышения стоимости культурных акций, но «никаких выводов министр не сделал», упрекнул Нафиков. За незначительный период полмиллиарда рублей ведомство спустило в обход закона о контрактной системе на проведение праздников, выставок, показов и т. д. Деньги, как выяснили прокуроры, выделялись в качестве субсидий разным фирмам, порядок проверки смет и стоимости работ не соблюдался.

В борьбе с коррупцией тоже не все гладко: ущерб от преступлений за год оценен в 690 млн рублей, а возмещено чуть более 100 млн. Недостаточно эффективна, по мнению прокурора РТ, деятельность по выявлению имущества, стоимость которого превышает законные доходы семьи чиновника за 3 года. Нафиков напомнил и о внутриведомственном контроле за чистотой деклараций, несмотря на который «одни и же госслужащие, в том числе «первые лица», нарушают закон ежегодно и неоднократно». Прокурор предупредил: «Будем ставить вопрос об освобождении от занимаемых должностей, а если потребуется — и об уголовной ответственности! От прокуроров требую — перейти от наказания «стрелочников» к высшему звену!»

Требования устраивать вип-нарушителям публичную порку в СМИ не прозвучало.

2. Не своей смертью

Водка — зло: половина убийств в Татарстане, по данным прокуратуры, происходит в результате совместного распития спиртного между будущим преступником и жертвой. Всего же за год в республике не своей смертью умерли более 1,5 тысячи человек. Шокирующие цифры прокурорского доклада: «Свыше 500 человек в прошедшем году стали жертвами преступлений, 425 скончались и 5688 тяжело пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, 105 отравились алкоголем и суррогатами, 141 человек скончался в результате пожара, более 400 покончили жизнь самоубийством». Еще 10 лет назад данные были значительно хуже, заметил Илдус Нафиков, но потребовал от прокуроров давать каждому факту своевременную оценку и незамедлительно пресекать причины и условия повторения подобного. «Чувство боли за человеческое горе должно вызывать резкое неприятие безалаберности и адекватное прокурорское реагирование», — сказал он.

По данным прокуратуры, в 2016—2017 годах только в Казани от огня погибли 55 человек.

3. Газовая тревога и блэкауты

Адекватными создавшейся угрозе прокурор РТ назвал действия прокуроров Мензелинска и Набережных Челнов, добившихся через суд приостановки работы кинотеатра «Победа» и клуба «Андеграунд» — за систематическое нарушение противопожарных норм. Всего за год органами МЧС и прокуратуры было выявлено 15 тысяч подобных нарушений. За тот же период в республике произошло 10 несчастных случаев с отравлением угарным газом из-за нарушений в эксплуатации газового оборудования. 13 декабря в Чистополе из-за неисправности техники погибли отец и сын, 9 января в Авиастроительном районе Казани чуть не погибла семья с двумя детьми.

Дыры в законодательстве по части принудительных осмотров газового оборудования и понуждения к его надлежащей эксплуатации и обслуживанию прокурор считает лишь одной из причин трагедий. Другая — легкомыслие самих жильцов, которое является угрозой для всех соседей по дому. Вместе с сотрудниками «Таттрансгаза» и жилинспекции прокуратура проведела комплексные проверки обеспечения безопасности в Чистополе и Бугульме. Выявленные проблемы достойны обсуждения на Совбезе или расширенном заседании Кабмина РТ, считает Нафиков.

Последний блэкаут в Казани стал поводом проверить жизнеспособность и готовность систем гражданской обороны и оповещения к ЧС. По мнению докладчика, оперативность информирования о причинах отключения электричества и воды в Приволжском районе 15 января вызвала массу вопросов у населения. А у кого-то и панику.

4. Ни слова о татарском

На коллегии Нафиков предупредил сторонников резких высказываний об ответственности за экстремизм. Он заявил, что «попытки раскачать ситуацию» со стороны сторонников националистических и экстремистских организаций, которые искаженно оценили «работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе образования» являются актуальной угрозой для республики. «Особую озабоченность вызывает, что их деятельность «подогревается» отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства, — сказал прокурор РТ. — Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем».

Примечательно, что к нацвопросу Нафиков перешел после того, как поставил первоочередную задачу — искоренение экстремизма и терроризма.

Рустам Минниханов призвал прокуроров «к взвешенности и мудрости»



Присутствующий на коллегии Рустам Минниханов позже о больной проблеме не говорил, но, обращаясь к прокурорам, явно подразумевал и ее: «Порою вам приходится работать в сложных условиях, требующих быстрого принятия решения. В таких условиях поспешность и непродуманность могут создавать ненужное напряжение в обществе и негативно сказаться на имидже госорганов. Призываю вас к взвешенности и мудрости при осуществлении вашей деятельности».

5. Новостройкам — правовые паспорта

Согласно информации прокуратуры, 4 из 22 проблемных домов в республике вообще не строятся. Острее всего проблемы обманутых дольщиков — в Казани и Набережных Челнах. По словам Нафикова, впредь спрос с застройщиков будет усилен. На каждый новый объект жилищного строительства заведут правовой паспорт, куда будут вносить сведения о законности всех аспектов стройки — от выделения земли, самих работ, использования иностранной рабсилы, соблюдения Трудового кодекса, действий должностных лиц и проч. Рустам Минниханов попросил держать ситуацию на особом контроле.

6. О надзоре за следствием и имидже силовиков

За год в Татарстане по инициативе прокуратуры было поставлено на учет более 1634 преступлений, оставшихся без должного реагирования. А в 600 случаях обеспечена защита от незаконного уголовного преследования путем отмены постановлений о возбуждении уголовных дел. Примеров в докладе вновь не прозвучало. Всего же на досудебной стадии уголовного производства прокуроры республики за год пресекли более 50 тысяч нарушений закона и прав граждан. И некоторые нарушения, по словам Нафикова, обернулись возбуждением уголовных дел уже против самих силовиков. Примеров вновь не прозвучало, но прокурор РТ дал понять, что принятых мер — по кадрам и по перестройке алгоритмов надзора и ведомственного контроля — достаточно.

— Считаю категорически недопустимым огульное охаивание сотрудников правоохранительных органов, формирование презумпции их виновности! — жестко заметил Илдус Нафиков. — Каждое процессуальное решение о возбуждении дела должно быть взвешенным, продуманным, факты проверенными. Недопустимо формирование негативного имиджа важнейших звеньев правоохранительной системы на основе субъективного подхода, от кого бы это не исходило!

Дальше Нафиков остановился на «ошибках» в работе Следкома в виде 240 необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел и 50 постановлений о возбуждении, отмененных надзорным ведомством. Не называя количества прекращенных на следствии дел и оправданных судами лиц, докладчик подчеркнул: проверки процессуальных решений по сообщениям о преступлениях должны быть глубже. «Необходимо стать заслоном, предотвратить негативные последствия в виде незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности, особенно по делам в отношении субъектов предпринимательской деятельности», — считает он.

7. Дефицит мест в СИЗО как пытки

Татарстан является антилидером по количеству мест в СИЗО. По этому показателю республика «значительно уступает всем регионам ПФО с сопоставимой преступностью». По данным прокуратуры, в среднем в течение года в изоляторах одновременно находилось на 300 человек больше предусмотренного помещениями. «Это предельно осложняет оперативную обстановку, нарушается санитарно-гигиенический режим», — сообщил Илдус Нафиков. Приходится ли казанским арестантам спать в две-три смены, он не уточнял.

Татарстан является антилидером по количеству мест в СИЗО. Фото Олега Тихонова



«Содержание с нарушением норм трактуется Европейским судом по правам человека как пытки и истязания», — продолжил он и поручил подчиненным требовать от органов следствия и дознания: 1. предельно ограничить аресты тех, кто обвиняется в преступлениях небольшой и средней тяжести; 2. ускорить расследование; 3. обеспечить скорейшее рассмотрение дел во всех судебных инстанциях по делам с арестованными.

8. Первые наказанные за помехи бизнесу

Важным итогом 2017-го года в прокуратуре считают три приговора татарстанским чиновникам за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Самый громкий (на коллегии его не озвучивали, — прим. ред.) — экс-заместителю главы Заинского района Галимовой, получившей условный срок за незаконный увод контрактов в пользу компании «Просто молоко». 10 млн рублей убытков потерпевшего частника с чиновницы пока не взысканы. В целом по республике на 40% был сокращен сводный план проверок предпринимателей и «приняты меры по привлечению к различным видам ответственности 1020 лиц, допустивших нарушения закона».

Участвующий в заседании президент республики дал понять — этого мало. «Несмотря на проводимую работу, Татарстан получил негативную оценку по показателям давления на бизнес по данным Национального рейтинга», — поделился Рустам Минниханов. По тем же данным, доля компаний, испытавших на себе давление органа власти или естественных монополий, выросла на 12% и в целом перевалила за 25%. «Следует отметить, что эта оценка — результат недоработки, в том числе и прокуроров», — заявил президент и попросил прокуроров держаться принципиальной и жесткой позиции защиты добросовестного бизнеса.

Не обошел Минниханов и вопрос «посадок» предпринимателей, отметив, что соответствующее поручение президента РФ «пока выполняется недостаточно эффективно». Фамилий арестованных судами за преступления в сфере экономики президент не называл.

9. Ветераны ОПГ возвращаются, молодежь звереет

Проблему оргпреступности в Татарстане может обострить выход на свободу 20 криминальных авторитетов, осужденных в 2000-е по делам банд и преступных сообществ. 11 человек выпустили из колоний в 2016—2017 годах, еще 9 должны освободиться в этом году. В прокуратуре считают — надо принимать меры, чтобы эти люди не вернулись к прошлой жизни, не встали у руля новых «бригад».

Сколько авторитетов смогли воспользоваться правом на УДО, прокурор РТ не сказал. Но обратил внимание подчиненных: институт условно-досрочного освобождения должно применять разумно и с большой осторожностью, особенно по делам убийц, насильников и наркодельцов.

Президент РТ считает еще одной угрозой бесконтрольный интернет. «Значит, где-то мы не дорабатываем», — оценил он недавние зверства школьников в Улан-Удэ и Перми и заявил — нужны упреждающие меры. А затем попросил прокуроров совместно с уполномоченным по правам ребенка координировать работу всех задействованных в работе с молодежью органов власти по профилактике преступлений и правонарушений. А кроме того — продолжить развитие и внедрение информационно-аналитической системы для выявления и блокировки опасного контента, чтобы не допустить его негативного воздействия на детские и взрослые умы.

10. Полмиллиарда для народа и помощь обманутым вкладчикам

Президент РТ поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за работу по защите прав вкладчиков. Фото Максима Платонова

В год большого банковского кризиса прокурорам удалось добиться возмещения 520 млн рублей долгов по зарплате — на 5 млн рублей больше, чем в 2016 году. В поддержку незащищенных вкладчиков «ТФБ Финанс» в суды было направлено 255 исков. Общая сумма компенсаций составит более 310 млн рублей, озвучил на коллегии прокурор РТ.

Президент РТ поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за оперативную реакцию в сложившейся ситуации и работу по защите прав вкладчиков. Он рассказал о 2337 заявлениях (от 689 физических и 1638 юридических лиц) в республиканский фонд поддержки пострадавших от действий недобросовестных кредитных организаций. Под первый этап выплат попали 798 заявлений, общая сумма составит 104 млн рублей, сказал Минниханов. Второй этап выплат начнется 1 февраля и коснется заявителей из числа участников и ветеранов войны, тружеников тыла, инвалидов I и II групп, родителей детей-инвалидов, героев СССР и России. «Нами принято решение, что порог компенсации юридическим лицам будет поднят до 500 тысяч рублей», — сообщил глава республики. На втором этапе планируется выплатить 1000 пострадавших около 200 млн рублей.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов