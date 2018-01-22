Одиннадцатый Давос Минниханова: в повестке ВЭФ гендерное равенство, встречи с Рокфеллером и ЧМ-2018

Сегодня Рустам Минниханов в составе российской делегации отправится в Давос на Всемирный экономический форум. Для Минниханова это одиннадцатая поездка на швейцарский курорт, где собирается мировая политическая и экономическая элита. Кроме того, президент Татарстана наладил хорошие деловые отношения с президентом ВЭФ Клаусом Швабом. В 2008 году Шваб приезжал в Казань и неоднократно встречался с Миннихановым на других площадках. Чем нынешний форум отличается от предыдущих и как съезд глобальной элиты служит для продвижения интересов Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Лидеры стран и левые радикалы ждут Трампа

Давосский форум 2018 года будет проходить с 23 по 26 января. Ожидается прибытие более 70 глав государств и правительств, а общее число участников составит до 3 тыс. человек. Здесь будет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, французский президент Эманнюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендре Моди, но самый ожидаемый участник, безусловно, Дональд Трамп, который впервые посетит форум в качестве президента США, да еще и в сопровождении большой делегации. Правда, сейчас есть вариант, что американский президент может не доехать из-за разразившегося в стране бюджетного кризиса.

Повестка ВЭФ, как всегда, отражает повестку глобальных медиа и содержание речей, произносимых за предшествующий год с самых высоких трибун. Нашлось место и нашумевшей теме сексуальных домогательств, и проблеме беженцев, но в обрамлении социально-гуманистических вопросов непременно ожидается обсуждение текущего состояния и перспектив мировой экономики. Как обычно, Давосский форум вызывает критику левых радикалов, которые обвиняют участников мероприятия в лицемерии и в этот раз обещали приурочить к предстоящему форуму несколько шумных протестных акций.



Среди гостей форума будет и доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Ляйсан Арсентьева, которая станет единственным российским шейпером на всемирном экономическом форуме. Фото kpfu.ru



Главная тема форума будет звучать как «Создать общее будущее в расколотом мире». Как пишут «Ведомости», одной из особенностей форума будет то, что сопредседателями форума будут семь женщин и будут представлять разные сферы — частный и государственный секторы, международные организации, профсоюзы, научные круги, гражданское общество и социальное предпринимательство. Что интересно, среди гостей форума будет и доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Ляйсан Арсентьева, которая станет единственным российским шейпером на всемирном экономическом форуме. На запрос «Реального времени» в КФУ подтвердили, что Арсентьева поехала в Давос.

Среди других тем, анонсированных на форуме, — вопрос мирового неравенства. Так, накануне старта ВЭФ-2018 благотворительная организация Oxfam International опубликовала доклад, в котором констатировалось, что в 2017 году появилось рекордное число новых миллиардеров. Сейчас их насчитывается 2 043 человека, и в 2017-м новый миллиардер появлялся каждые 2 дня. Собственный капитал ведущих 500 миллиардеров вырос на 24% до $5,38 трлн в 2017-м, тогда как самый богатый человек планеты, глава Amazon.com Джефф Безос, заработал $33,7 млрд. «Бум миллиардеров не является знаком процветающей экономики, считаясь, напротив, симптомом проблем в экономической системе», — заявляет Винни Бьянима, исполнительный директор Oxfam International. В итоге Oxfam призывает власти ограничить прибыль акционеров и топов, гарантировав достойную заработную плату рабочим, повысить налоги на богатство.

Николай Никифоров будет в числе министров, представляющих Россию

Тиражируемая новость, что Владимир Путин не едет в Давос, на самом деле новостью не является. Президент Путин никогда не был на форуме. Единственный раз он участвовал в работе ВЭФ в 2009 году качестве премьер-министра России. Тогда ему выпала роль открывать форум, а речь Путина во многом была ответом на экономический кризис. Дмитрий Медведев был на ВЭФ трижды, но в качестве президента только один раз — в 2011 году. Тем не менее эксперты отмечают снижение участия России, в связи со сложной международной обстановкой.

— Давос — по-прежнему главная площадка для глобальной экономики. Россия теряет привлекательность из-за санкций и это главный фактор снижения присутствия нашей страны на ВЭФ. Резервы истощаются, Россия вскоре начнет переходить к заимствованиям, и налаживать связи приходится на уровне конкретных компаний и даже регионов, — рассказал «Реальному времени» Илья Гращенков, политолог, генеральный директор Центра региональной политики.

Дмитрий Медведев был на ВЭФ трижды, но в качестве президента только один раз — в 2011 году. Фото kremlin.ru



— Международный интерес к форуму в Давосе как раз сохраняется. В 2017 году, например, мероприятие посетил председатель КНР Си Цзиньпин — впервые уровень представительства этой страны на ВЭФ был настолько высоким. Всемирный экономический форум по-прежнему остается известной глобальной площадкой для самопрезентации и переговоров. Однако и переоценивать ее значение не стоит. Решать те же самые задачи можно и в других форматах. Отметим также, что стиль Владимира Путина — не пытаться «открыть все двери» одновременно, а делать только хорошо просчитанные шаги, сулящие максимальную отдачу. Путин, занимая пост премьера, был на ВЭФ-2009, когда такое участие принесло максимальный «урожай престижа» и информационный эффект (он открывал форум, его выступление тогда называли заявкой на усиление роли России в мире). Сейчас же, учитывая усиливающиеся информационные атаки против России, для Москвы логичен именно нынешний формат участия в ВЭФ — сохранить представительство, не делая на это мероприятие серьезную ставку, — считает Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций.



Российскую делегацию в этом году возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Из правительства будут министры — связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, экономического развития Максим Орешкин и энергетики Александр Новак. Предполагалось, что приедет и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, но в последний момент ее визит отменился.

Ожидается, что в Швейцарию поедет председатель набсовета «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, президент «Алросы» Сергей Иванов, а также предприниматель и миллиардер Михаил Прохоров, глава Татнефти Наиль Маганов.



В деловой программе «Русского дома» в Давосе заявлено обсуждение цифровой экономики, энергетики, возможностей, которые даст стране чемпионат мира по футболу, вопросы отношений с США и благотворительности. Ожидается и обсуждение заявки Екатеринбурга на проведение выставки Экспо-2025.

Интересно, что в дискуссии, посвященной решению социально важных задач в современных условиях, в «Русском доме» примут участие «председатель Фонда братьев Рокфеллеров Валери Рокфеллер, президент MasterCard Шамина Сингх, руководители российских и иностранных компаний и фондов, а также представители власти и экспертного сообщества».



Российскую делегацию в этом году возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Фото kremlin.ru



Татарстан и Давос: экскурс в историю отношений



Президент Татарстана отправился на форум глобальной элиты сразу после участия в Гайдаровском форуме, где в очередной раз выступил за права регионов в распределении полномочий с федеральным центром. Вместе с ним в Давосе будет работать выходец из Татарстана глава федерального Минкомсвязи Николай Никифоров. Будет в составе российской делегации и Тина Канделаки, которая неоднократно пропагандировала достижения республики.

«Реальное время» уже проводило анализ работы Минниханова в Давосе, начиная с 2007 года, когда он был еще премьер-министром. По совокупности фактов можно сказать, что президент использует престижную альпийскую площадку примерно так же, как и другие зарубежные поездки. Находит потенциальных деловых партнеров для совместных проектов, рассказывает о возможностях Татарстана, помогает татарстанским бизнесменам встретиться с иностранными коллегами.

В числе предпринимателей, сопровождавших президента, в разные годы были генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководители «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов и Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Сам президент вел переговоры с такими мировыми компаниями как Daimler AG, Coca-Cola, Intel, Philips Electronics. Можно сказать, что Давос стал наиболее высокоуровневым собранием, где Минниханов презентовал проекты «Алабуга», «Иннополис» и «Смарт Сити». Тот же деловой характер носили поездки последних лет, когда ряд стран стал воспринимать Россию как политического антагониста, а не партнера в экономике.

Безусловно, работать президенту помогают хорошие отношения с бессменным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, которые сложились еще в годы премьерства Минниханова. В 2008 году Шваб приезжал в Казань, а в 2011 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме Шваб отметил, что Татарстан как один из экономически развитых регионов РФ «вошел в семью Давосского форума».

Президент использует престижную альпийскую площадку примерно так же, как и другие зарубежные поездки: находит потенциальных деловых партнеров для совместных проектов, рассказывает о возможностях Татарстана. Фото Moritz Hager (wef.dc2.orphea.com)

«Минниханов не ждет, когда кризисные явления пойдут по нарастающей»

Политолог Илья Гращенков считает очень важным, что главы российских регионов принимают участие во Всемирном экономическом форуме сами, не дожидаясь посыла от федеральных властей. «Татарстан — крупная экономика, в которую готовы инвестировать не только западные инвесторы, но и Восток, Турция и т. д. Поэтому презентовать свои возможности глава региона должен сам. Минниханов уже сегодня работает над проблемой, не ждет, когда кризисные явления пойдут по нарастающей», — рассказал «Реальному времени» руководитель Центра региональной политики.

Михаил Нейжмаков видит как практическое, так и символическое значение участия Рустама Минниханова в работе ВЭФ: «Бизнес-сообщество Татарстана действительно обладает очень широкой сетью внешнеэкономических связей, опережая по этому показателю коллег из многих других регионов. Казань и сама является одной из важных российских площадок для проведения международных мероприятий. Поэтому и активное участие руководителя такого региона в крупных международных форумах за рубежом объяснимо. Роль региона на внешнеэкономическом направлении дает дополнительные возможности для укрепления позиций его руководства и в российской системе власти. Кроме того, участие в подобных форумах, которые посещало не так много российских губернаторов, — это и вопрос престижа, стремление руководителя субъекта РФ продемонстрировать, что его регион выделяется на общем фоне».

