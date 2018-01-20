«Сытые коты»: «расслабон» «Ак Барса» закончился плохо

Казанцы проиграли аутсайдеру Западной конференции «Словану»

Долгосрочная потеря Язькова и краткосрочная — Зарипова затмили результат матч «Ак Барса» с братиславским «Слованом» в Казани. Закрепившись в лидерах Востока, команда Зинэтулы Билялетдинова решила в пятничный вечер взять очки «малой кровью» и жестоко за это поплатилась — 2:4. «Ленивый» хоккей, эффектный гол в свои ворота от Владимира Ткачева и нежданное поражение в матче с аутсайдером, доигрывающим сезон, — в материале «Реального времени».

Страсти по Язькову и Зарипову

Очередная порция травм приключилась с казанцами на календарной дистанции между «Йокеритом» и «Слованом». Во-первых, накануне на льду не появился Данис Зарипов, получивший травму в матче с финским клубом. Во-вторых, Никита Язьков подтвердил корреспонденту «Реального времени» предварительный вердикт врачей, признав, что операция вчера все-таки состоялась. Это значит, что форвард остается без хоккея на 5 месяцев, а казанский «Ак Барс» сыграет в плей-офф без одного из острейших форвардов в своем «ростере». Характер травмы Даниса Зарипова же пока неизвестен. Вполне возможно, что опытный ветеран просто выпал из состава. Два периода матча с «Йокеритом» игрок провалил как и большинство матчей выездной серии. Может быть, в клубе просто щадят блестящую репутацию хоккеиста.

К теме травмированных стоит добавить, что по-прежнему не могут играть Роман Абросимов, Ярослав Косов, Федор Малыхин и Андрей Попов.

Между тем, отсутствие Зарипова повлекло за собой внесение в заявку на игру другого ветерана «Ак Барса» — капитана Александра Свитова, который занял место центрфорварда четвертого звена. Ну а место Зарипова в звене Антона Ландера досталось Робу Клинкхаммеру. Интересно, что до возвращения Даниса в Казань канадец регулярно играл в топ-6, то есть в первых двух звеньях. И не сказать, чтобы выпадал, как это порой случалось у «Зари» в последних матчах.

Значительная часть фанатов «Ак Барса» ходит на все матчи, независимо от статуса соперников



В Казани ходят на «Ак Барс», а не на соперников

Очевидно, что в любом составе казанцы обязаны были вчера обыгрывать одного из аутсайдеров Западной конференции — братиславский «Слован», который, по сути, доигрывает «регулярку», расположившись на предпоследней строчке таблицы и потеряв все шансы на попадание в плей-офф. Хотя потеряв эти самые шансы, словаки уже умудрились обыграть «Магнитку» и «Йокерит». Казанцы же вновь оторвались от «Автомобилиста» и закрепились на 1-м месте Восточной конференции.

После матча с «Йокеритом» трудно было ожидать, что на «Слован» придет много зрителей. Однако собралось лишь ненамного меньше. Отсюда можно сделать вывод, что значительная часть фанатов «Ак Барса» ходит на все матчи, независимо от статуса соперников. Особенно это заметно по фан-сектору «Ак Барса», который забит под завязку в каждой игре. Кстати, это явный признак топ-клуба, каковым стали в российском хоккее «барсы».

Но на льду дела у хозяев не клеились. Первые 10 минут казанцы в довольно ленивой «кошачьей» манере атаковали ворота гостей — но этого хватило, чтобы открыть счет за 8 минут до конца периода. Михаил Глухов в силовом проходе протащил шайбу за воротами и отбросил ее на пятак, откуда Артем Лукоянов броском сходу пробил Якуба Степанека — 1:0. Пропущенный гол не добавил гостям хорошего настроения. Тем более что из 50 матчей этого чемпионата «Слован» не пропускал лишь в одном. Не случайно братиславская команда имеет в пассиве 165 пропущенных шайб — больше всех в этом сезоне.

Казалось, все у казанцев под контролем, но только до удаления Никиты Лямкина и щелчка от синей линии в исполнении Михала Серсена — 1:1. Отметим, что обзор Эмилю Гарипову в этот момент никто не закрывал, но голкипер все-таки пропустил не самый сложный бросок, неловко сыграв ловушкой. Зато за 3 секунды до конца периода казанский голкипер спас ворота после добивания форварда «Слована». В противном случае «барсы» начали бы второй период в роли догоняющих.

На льду дела у хозяев не клеились



За «расслабон» словаки наказали

«Ленивая» игра продолжилась и после перерыва. Одни не могли («Слован»), другие не особенно хотели («Ак Барс»). Казанцы настолько расслабились, что допустили ошибку на смене и остались в меньшинстве за нарушение численного состава. Впрочем, реализовать второе подряд большинство они сопернику не позволили. Не зря же у команды одна из сильнейших «бригад» по игре в меньшинстве в лиге. Судьи почти сразу дали поиграть в большинстве и хозяевам — с тем же результатом. Хотя «Слован» по статистике хуже всех играет в лиге в меньшинстве.

И все-таки «расслабон» команды Билла сказался. За 6 минут до конца периода Клинкхаммер зачем-то нарушил правила в чужой зоне, и на сей раз «Слован» лишнего реализовал. Причем гостям помог Владимир Ткачев, эффектно переправивший шайбу в девятку своих ворот после щелчка от синей в исполнении Андрея Месароша — 1:2. В этом эпизоде, похоже, сильно расстроился Гарипов. Иначе трудно объяснить третью шайбу гостей (отличился Томаш Грнка), которую голкипер казанцев пропустил в ближний угол — 1:3.

От темы настроя, отвечая на вопрос «Реального времени» на послематчевой пресс-конференции, гроссмейстерски уходил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. «Игра сегодня не сложилась. В большинстве ничего не получалось», — заявил он.

— Со стороны показалось, что команда не настроилась. Есть такое?

— Мы посмотрим и разберемся, что сегодня случилось, — пообещал специалист.

Зинэтула Билялетдинов: «Игра сегодня не сложилась. В большинстве ничего не получалось»



«Сытые коты»

Казанцы вышли на заключительный отрезок матча, будто именно они вели в счете две шайбы и сразу пропустили четвертую. Игровой снаряд после серии рикошетов лег на клюшку Заку Бойчаку, на бросок которого дезориентированный метанием шайбы Гарипов просто не реагировал — 1:4. Нельзя сказать, что казанцы в оставшееся время не боролись. Больше того, на экваторе периода Александр Свитов сократил разрыв в счете, ловко сыграв на добивании после броска Маркова от синей линии — 2:4. Таким образом капитан оправдал свое возвращение в состав, только вот «барсы» в целом опомнились поздно.

Вещи своими именами после игры назвал, пожалуй, самый опытный и звездный игрок «Ак Барса» Андрей Марков, который является одним из самых именитых защитников планеты. Похоже, за океаном привыкли «рубить правду-матку».

— Я считаю, на каждый матч надо выходить и играть в свою игру. Есть план на игру и его надо придерживаться. И поэтому нужно готовиться к следующей игре, она тоже будет непростая. Поэтому к ней нужно подойти уже серьезно.

— Был элемент невезения в матче? Две такие курьезные шайбы…

— В хоккее бывают рикошеты. И еще раз говорю, у нас сегодня был какой-то недонастрой и много ненужных движений, которые привели к ошибкам. И потери в средней зоне. И большинство сегодня не сработало, поэтому нужно это все серьезно принять и готовиться к следующей игре, — расставил все акценты Андрей Марков.

Хотя шанс был. За 8 минут до конца матча судьи оставили гостей в меньшинстве аж на 5 минут. До конца матча был удален Щербатов. Казанцы заехали в чужую зону забивать, но тут игрока, не владеющего шайбой, зачем-то срубил Станислав Галиев и на 2 из 5 минут уравнял составы. А 3 минут казанцам оказалось мало, чтобы забросить шайбу предпоследней команде Западной конференции КХЛ.

Видеообзор матча ( khl.ru)

Интересно, что не все игроки «Ак Барса» избежали соблазна свалить все на фарт, как это сделал Алексей Потапов в беседе с корреспондентом «Реального времени» тет-а-тет.

— Можешь связать неудачную игру именно с недостатком мотивации? Команда с отрывом идет лидером.

— Абсолютно нет. Нам нужны эти очки в борьбе за 1-е место. У нас была мотивация.

— Две нелепые шайбы получились. С чем тогда это связываешь?

— Просто не фарт, не знаю даже как объяснить. Сейчас тоже с ребятами сидели в раздевалке, разговаривали. Я таких шайб просто не видел, чтобы от лица на клюшку и на пустые ворота. Что-то невероятное просто.

— В команде есть уже «плейоффные» настроения?

— Нет, конечно. У нас задача стоит выиграть ближайшие два матча. Будем биться в каждом, — заверил Потапов.



Вчера «Ак Барс» предстал перед публикой в роли «сытых котов», словно проиллюстрировав недавнюю публикацию спортивного портала «Чемпионат», в которой сообщалось, что «Ак Барс» тратит на зарплаты больше всех среди команд Восточной конференции на «Востоке» — 1,671 млрд рублей с учетом бонусов.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru