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Трагедия в Сеянтусе: как башкиры бунтами вынуждали царя соблюдать договоры

07:00, 24.01.2018 237

Траурная дата для башкирского народа из XVIII века: причины и следствия. Часть 1

Трагедия в Сеянтусе: как башкиры бунтами вынуждали царя соблюдать договоры Фото: Башкир и киргиз-кайсак. Худ. Г.-Э. Опиц (1775—1841)

24 января 1736 года — траурная дата для башкирского народа. В этот день в селе Сеянтус было уничтожено более тысячи башкир, в основном мирных жителей. И это лишь один из эпизодов «холокоста» в отношении местного населения, который сохранился в документах и народном фольклоре. Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает эту трагедию. В первой части материала колумнист рассказывает о предыстории и причинах этого несчастья.

В прошлом каждый гражданин Страны Советов знал о белорусской деревне Хатынь, в которой 22 марта 1943 года полицаи 118-го батальона шуцманшафта под командованием майора Константина Смовского заживо сожгли 143 человека за связи с партизанами. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения со стороны нацистов и коллаборационистов.

Двумя столетиями ранее, 24 января 1736 года, в ауле Сеянтус на севере Башкирии случилось аналогичное злодеяние – только его масштаб был в 10 раз больше. Здесь также за сочувствие повстанцам царский полковник Алексей Тевкелев устроил коллективное аутодафе для более сотни человек. Здесь же по его приказу солдаты истребили еще около тысячи мирных жителей, а историк Петр Рычков, находившийся в отряде, с любопытством какого-нибудь летописца-иезуита в отряде конкистадоров записывал увиденное.

Сегодня об этой трагедии знает лишь узкий круг историков и любителей почитать их литературу. Но башкиры помнят и всегда помнили о ней, ибо Сеянтус и другие трагические события, сопровождавшие покорение Башкирии, отразились в народных песнях и былинах.

Начнем издалека…

Чтобы понять, как и почему произошла Сеянтусская трагедия, необходимо начать рассказ с XVI века. Иначе описываемое событие будет выглядеть как одинокая вспышка зла, затерянная в дискретном пространстве событий. Сложный и противоречивый процесс вхождения Башкирии в состав Московского царства занял более полувека — с 1557 года до 10 — 20-х годов XVII века. Крупнейший вотчинник, т. е. русский царь Иван Грозный, взял под свой протекторат не сумму плательщиков подати, а такого же как он вотчинника, но только в виде коллективной личности целого народа, обладавшего вотчинным правом, которое было даровано монгольскими ханами.

Парсуна Ивана Грозного из собрания Национального музея Дании (Копенгаген), конец XVI — начало XVII веков. Фото wikipedia.org

Русский лексикограф Владимир Даль писал: «Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена или, как их называют у нас, на волости; у каждой волости свой уран, отклик, рукоприкладный знак (тамга или тавро, т. е. знак собственности, — прим. ред.), свое дерево и птица, розданные, как верит народ, самим Чингиз-ханом».

Башкиры вошли в состав Московского царства как народ-вотчинник, а царь лишь подтвердил их права особыми грамотами. Один из вождей башкирского восстания 1735—1740 годов, глава (ага) Кыр-Кудейской волости Сибирской дороги — мулла Юлдаш Суярымбетов в своем письме начальнику Комиссии башкирских дел бригадиру М.С. Хрущеву заявлял: «… деды отцы наши от предков мусульманских и ногайских ханов владели вотчинными землями и водами». Правительство признавало этот факт даже в XIX веке, когда Россия вступала в капиталистическую эпоху. Например, министр государственных имуществ П.Д. Киселев писал, что «башкиры владели своими землями неограниченно до присоединения их к России». Забегая вперед, скажем, что к XVIII веку, когда с боярством было покончено, в Российской империи были лишь два крупнейших вотчинника — царь и башкиры.

При вхождении в состав Московского царства, обе стороны взяли на себя определенные обязательства. Сюзерен, «белый падишах», обязался соблюдать неприкосновенность башкирских земель, их религии и внутреннего самоуправления. Вассал, башкирский народ или корпорация башкир-вотчинников, обязался платить ясак и по первому требованию выставлять на войну необходимое число воинов. Поначалу обе стороны выполняли условия этого договорного подданства: царь защищал башкирские вотчины от посягательств, а башкирские отряды участвовали в Ливонской войне (1558—1583), сражались в составе ополчений в 1608—1612 годов против Лжедмитрия II и поляков, ходили в походы против монголов-ойратов (калмыков), беспокоивших в первой половине XVII века юго-восточные границы государства. Но затем все пошло не так, как договаривались…

Башкирские восстания XVII века

Как писал историк XVIII века Петр Рычков, башкирский народ «ничего столь не уважает и не бережет, как старинные свои вотчинные земли», ибо «почитая их собственными <...> своими вотчинами, нередко за них бунтовали и умирали». Первые вооруженные выступления на севере Башкирии башкир начались уже в 70 — 80-е годы XVI века, когда промышленники и купцы Строгановы стали захватывать башкирские вотчины по рекам Кама и Чусовая.

Локальные бунты происходили в 1616, 1633—1635, 1645 годах, а в 1662—1664 и 1681—1684 годы юго-восточные окраины Московского царства сотрясали уже общенациональные башкирские восстания. Все они протекали по стандартной схеме: после серии вооруженных столкновений, происходивших с переменным успехом, правительство обращалось к башкирам с предложением переговоров, во время которых оно всячески открещивалось от имевших место злоупотреблений, перекладывая вину за них на местных воевод, и заверяло в недопущении их впредь. Башкиры, в свою очередь, отправляли своих посланцев в Москву, которые приносили присягу (шерть) на верность трону, т. е. о возвращении Башкирии в подданство русскому царю и об отказе от других «царей».

Дело в том, что во время восстаний башкиры призывали из ханств Средней Азии своих «природных» сюзеренов из числа чингизидов-кучумовичей, потомков последнего сибирского хана Кучума, которые неизменно провозглашались ханами. После заключения мира с царским правительством кучумовичей, как правило, отправляли восвояси, а в Башкирии устанавливался временный стаус-кво, который сохранялся до появления новых причин для недовольства, и затем все повторялось заново.

Пётр I. Мозаика. Набрана М.В. Ломоносовым. 1754. Усть-Рудицкая фабрика. Эрмитаж. Фото wikipedia.org

«Своевольный башкирский народ на вечное время обуздать»

Царь-реформатор Петр I решил разорвать этот замкнутый круг. В результате губернской реформы Башкирия, заключенная в рамки гигантского Уфимского уезда (от Волги до Тобола), была подчинена непосредственно властям вновь учрежденной Казанской губернии, а башкирам было указано, что теперь по всем вопросам им нужно обращаться только к казанскому губернатору, а не к царю, как было ранее. Если прежде отношениями с башкирами ведал Посольский приказ, то теперь лишь чиновник, сидевший в Казани.

Губернская реформа Петра, осуществлявшаяся по лекалам Европы, где все провинции и поданные империи имели одинаковый статус, была воспринята башкирами как грубое нарушение своей «унии» с русской монархией, которой они передали суверенитет над собой, отказав в этом своим «природным» ханам. На языке тогдашних правовых отношений это означало, что Петр упразднил вековую традицию подданства башкир персонально царю и объявил их подданными Российского государства. Таким образом, уничтожая пережитки феодализма, он вызвал грандиозное башкирское восстание 1704—1711 годов.

В ответ на мероприятия правительства башкиры взялись за оружие, сказав, что «они вольные люди и служат, кому хотят». Затем они вызвали в Башкирию Кучумовича Мурада, сына прежнего башкирского хана Кучука, и провозгласили его своим ханом, заключили союзы с яицкими и донскими казаками, установили связи с горскими народами Кавказа, Крымским ханством и Османской империей. В 1707 году Алдар-тархан Исекеев (герой Азовского похода 1696 года), вождь восстания, нанес поражение царским войскам в битве под Юрактау и повел наступление на Казань, под стенами которой башкиры были, наконец, остановлены. После этого эпицентр «Алдаровщины», как именовалось данное восстание в документах того времени, переместился в Зауралье. В 1725 году скончался Петр I, так и не сумев усмирить Башкирию, где его губернская реформа полностью провалилась. Перед смертью, как писал историк П.И. Рычков, он завещал «путь во всю полуденную Азию отворить, а своевольной башкирской народ на вечное время обуздать».

Возвращение в подданство русского императора

Успешное восстание 1704—1711 годов почти на 20 лет (1708—1728 годы) предоставило Башкирии полную независимость. Однако к 20-м годам XVIII века ситуация на востоке резко осложнилась: джунгары, западные монголы, сильно потеснили казахов, заставив их сдвинуться на северо-запад и занять башкирские земли, которые ныне входят в состав Актюбинской и Кустанайской областей Республики Казахстан. В одной из резолюций императрицы Анны Иоанновны, отраженной в Полном собрании законов Российской империи, прямо говорится, что «вторая Средняя [Казахская] Орда <...> кочует по реке Тургай и по другим, которые башкирцы называют своими <...>. А третья Меньшая Орда <...> немало башкирской земли захватили».

Между казахами и башкирами начались вооруженные столкновения. Именно в этот момент правительство выступило с инициативой примирения, заявив: «… чтобы они, башкирцы, были его царскому величеству в подданстве по-прежнему, а за то обнадежить его царского величества милостию <...>. Ежели они, башкирцы, притом будут просить, чтоб их в Казани не ведать и в том его государевой милостию их обнадежить».

Башкирская знать, в том числе Алдар-тархан, к предложениям правительства отнеслась благожелательно, так как они полагали, что Россия выступит арбитром в возникшем конфликте с казахами. И вот в 1728 году башкирское посольство отправилось в Москву на коронацию царя Петра II для принесения ему присяги на верность от лица всего башкирского народа, что означало возвращение к прежней традиции персонифицированного подданства личности царя. Башкирия была выведена из структуры губернского административного деления и подчинена непосредственно Сенату. В конце июля 1728 года был подписан именной указ императора Петра II «Об отделении Уфимской провинции от Казанской губернии, о состоянии оной в особенном ведомстве Сената».

Башкирский военачальник. Худ. Роберт Кер Портер (17771842)

Оренбургский проект

В 1731 году казахский хан Абулхаир обратился к правительству Российской империи с просьбой о принятии подданства и строительстве недалеко от границы крепости, в которой он собирался иметь резиденцию. Власти решили воспользоваться этим, чтобы, как завещал Петр I, «путь во всю полуденную Азию отворить». Обер-секретарь Сената Иван Кирилов мечтал о славе Колумба, грезил завоеванием восточных стран и созданием колониальной империи не хуже испанской или португальской. Поэтому он разработал проект Оренбургской экспедиции, конечной целью которой было проникновение в Индию, где уже обосновалась Английская Ост-Индская компания.

«Сибирь ведь тоже была чужая, — размышлял он, — но Ермак шестьюстами человеками взял ее и путь до Китая отворил...». Увлеченный мечтой «омыть сапоги в Индийском океане» и перспективой приобретения «новой России», обер-секретарь почему-то не подумал о возможном возмущении башкир, на чьей территории планировалось построить Оренбург и чьи земли вынужденно заняли казахи.

Башкирские тарханы Алдар Исекеев, Таймас Шаимов, Кидрас Муллакаев и другие активно помогали Абулхаир-хану, выступая посредниками между ним и русским правительством. Мало того, Таймас Шаимов, батыр и тархан Кара-Табынской волости, в 1733 году разбил 10-тысячное войско правителя Среднего казахского жуза Шемеке-хана, противника Абулхаир-хана, и принудил его к принятию русского подданства по примеру последнего.

Однако бóльшая часть башкирского общества резко отрицательно отнеслась к Оренбургском проекту. Как писал дореволюционный историк А.И. Добросмыслов, «… башкиры во главе с Кильмяк-Абызом <...> пришли к заключению, что с постройкой города и крепости в устье Ори Башкирия постепенно будет окружена с восточной стороны и таким образом навсегда войдет в состав России, и, кроме того, не будет никакой возможности возвратить от киргиз (т.е. казахов, — прим. ред.) те земли (северные части нынешней Тургайской области), которые они отняли у них».

В недалеком будущем произойдет так, как говорил Кильмяк-абыз. Мало того, на конфискованных землях Кара-Табынской волости с позволения Таймаса Шаимова будет основан Челябинск и почти вся Исетская провинция (нынешняя Челябинская область).

Особенно усердствовал его крестник — полковник Алексей Иванович Тевкелев. Фото stanradar.com

Начало башкирского восстания 1735—1740 годов

15 июня 1735 года Кирилов выступил из Уфы к реке Орь, где заложил Оренбург (нынешний Орск). Тогда башкиры взялись за оружие. 1 июля глава (ага) рода Юрматы Кильмяк-абыз Нурушев во главе крупного отряда атаковал Вологодский драгунский полк, шедший на соединение с Кириловым. Полк понес большие потери и вырвался из окружения лишь благодаря подоспевшим подкреплениям.

Когда в Петербурге узнали о начале восстания, то приказали немедленно прекратить поход. Слишком памятен был предыдущий башкирский бунт. Однако Кирилову удалось убедить герцога Бирона, фактического правителя Российской империи, не сворачивать экспедицию. Правда, к его великому разочарованию поход в Индию все же был отменен. Вместо поиска сокровищ Агры ему пришлось заниматься поиском восставших башкир в холодных степях и горах Башкирии.

Со всей мощью вверенных ему сил, подготовленных для индийского похода, Кирилов обрушивается на мирное и немирное башкирское население, не разбирая ни правых, ни виноватых, хотя императрица Анна Иоанновна хотела обойтись малой кровью, предлагая башкирам прощение в обмен на головы их предводителей: «Весьма полезно б было, чтоб из соизволяемого Нашего всемилостивейшего генерального прощения самые первейшие начальники и авторы сего бунта, а особливо б Кильмяк Абыз и Акай, выключены и от них, башкирцев, Нам выданы».

Однако, в ослушание монаршей воли Кирилов продолжает вымещать на башкирском населении свою злость за сорванный индийский поход, чем вызывает ответную реакцию повстанцев и дальнейшую эскалацию конфликта. Как считают некоторые исследователи, все это он делал намеренно. Особенно усердствовал его крестник полковник Алексей Иванович Тевкелев (ренегат из числа касимовских мурз Кутлумухамед Мамешевич Тевкелев).

Продолжение следует

Салават Хамидуллин, фото предоставлены автором
Справка

Салават Ишмухаметович Хамидуллин — историк, к.и.н., журналист.

  • Родился в городе Стерлитамаке в 1968 году.
  • Образование: Башкирский государственный университет (исторический факультет)
  • 1990—1991 годы — корреспондент газеты «Истоки».
  • 1991—1995 годы — редактор молодежной редакции Республиканского ТВ, руководитель творческого объединения «Молодость».
  • С 1995 года — корреспондент программы «Башкортостан», редактор ТО «Гилем», ТО общественно-политических программ, начальник отдела познавательных и исторических программ, руководитель редакции познавательных программ студии БСТ.
  • Автор и телеведущий телепроектов «Историческая среда» и «КЛИО».
  • Автор ряда документальных фильмов, книг и научных публикаций об истории Башкортостана и башкирских родов.
  • Лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, Республиканской премии в области журналистики имени Ш. Худайбердина. Победитель международных и республиканских телефестивалей.

ОбществоИстория
комментарии 237

комментарии

  • Анонимно 24 янв
    Почему такие факты принято скрывать в России? почему о таких трагедиях башкирского, татарского народа и других народодв не пишут открыто и не обсуждают?
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    Анонимно 24 янв
    А вы не пробовали, сначала, географию с историей почитать.
    Нашли на карте станы до 1917 года нарисованные.
    О то не ясно: кто, где и за что боролся, если до 1917 года ни черта не было.
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    Анонимно 24 янв
    Все ясно, за что боролись башкиры. Не чешите там где не чешется.
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    Анонимно 24 янв
    Пустяшные вопросики. Где боролись? За что боролись?
    Не было ни государства и ни единой нации.
    Бегали разрозненные племена, грабили обозы.
    Эту публику даже в переписи не считали.
    Ибо с неё налогов, как с козла молока.
    Только не надо сразу хамить и придуряться..
    Это всё в Инете есть.
    Не держите читателей за лохов.
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    Анонимно 25 янв
    Салават Юлаев начинал свою борьбу , как национально освободительное движение татаро-башкир, потом оно переросло в интернациональное.К башкирам отступали и бежали не только татары, но и чуваши, марийцы. мордва , да и русские! Спасались от закрепощения , по сути навязываемого рабства!
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    Анонимно 25 янв
    За что боролись башкиры?Так ведь вы сами ДОБРОВОЛЬНО вошли в Московию.А как известно, бесплатный пряник бывает только в мышеловке.А вы как думали???
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    Анонимно 25 янв
    Вы текст прочитали? Видимо, нет, раз такие глупости строчите.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Салават Юлаев начинал свою борьбу , как
    ------------------------
    Вы почитали бы, чем занимался коллектив под его руководством.

    Это банд формирование орудовало в ТЫЛУ войск Пугачёва, и жгло деревни и заводы вместе с простыми людьми.

    Поэтому, этого нац борца за собственное счастье, судили за разбой и бандитизм, а не как борца с царизмом.
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    Анонимно 25 янв
    на самом деле, там одни интернациональные банды воевали с другими интернациональными бандами. и та, что была больше, победила.
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    Анонимно 30 янв
    В те времена всех судили "за бандитизм", других обвинений не было. Учите мат часть.
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    Анонимно 30 янв
    Уважаемый, у вас и ваших сторонников двойные стандарты. Ермака превозносите в национальные герои - покорителем новых земель, хотя исторические факты как раз и говорят об обратном , что он разбоем жил, да после набега на посольский обоз царя Ваньки Грозного подался в Сибирь, сбег короче. Просто легенды понасочиняли про энтого душегуба Ермака.
    А когда народ притесняемый и угнетаемый восстает, это для вас - "разбой".Вы себя то хоть слышите?
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    Анонимно 03 февр
    А сейчас всех судят за экстремизм.
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    Анонимно 18 февр
    "Добровольно"? а Сеянтус сожгли добровольно кто?
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    Анонимно 25 янв
    Историческая память – основа нации. В России стремятся стереть национальную идентичность людей, в том числе башкир, и слить всех в русскую безидентичность – без памяти, без исторического примера, без идеи будущего. Только мифологическое сознание и казеная лубочная история.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    как точно сказано)) серая бедная пьяная масса, брошенная своими правителями на самотечное развитие... и масса эта миллионами уходит в небытие... хорошо подпитка есть с бывших республик совка
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    Анонимно 25 янв
    Слава шахидам Сеянтуса!
    Башкиры никогда не бросали борьбу. Вот это нация.
    Только не теряйте память, не забывайте прошлое, не обрусевайте.
    И тогда, ин ша лла, башкирская нация будет жить, душа башкир будет чиста, башкиры будут хозяевами своей земли, и нация будет свободна.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Мечты,мечты !Башкиры строят своё самосознание как пророссийское и антитатарское ,почитайте в интернете.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    "Пророссийское и антитатарское". Это кто из башкир, например?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Если перестане дружить с зеленым змеем.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Господа а чего вы так ведётесь на всё что пишут? Почитайте ЛЕТОПИСЬ ( разных авторов), посмотрите карты , сравните
    - а потом КРИЧИТЕ.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Летопись – это где про людей с песьими головами и "столько лет от сотворения мира"? Да уж, такие источники обязательно надо рассматривать.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ну точно не по вашим книгам Толкиена изучать историю.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Классная статья! напишите о голоде в Поволжье и количествах жертв и влиянию этого голодомора на сегодняшний Татарский народ! это же была настоящая трагедия когда большая часть народа умерла от голода в 20 веке!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Спасибо РВ за смелость в опубликации тёмных пятен истории колониальных народов..
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Да уж, башкирские восстания, спорадические и почти постоянно возникающие!
    Наверное самое продолжительное было у украинцев под водительством Устима Кармелюка?!
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    А самый смех - онЕ все восстания, по их бумажкам, самолично возглавляли.
    И не имело никакого значение кто и по-какому поводу восставал.

    ВСЕ крестьянские восстания последних 200-т лет царизма и первой декады социализма, возглавляли исключительно батырА, во всяком случае, они сами так считают, но сами, при этом, в земле никогда не ковырялись.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Если ты живешь в каком-то своем вымышленном мире с эльфами и гномами, то не стоит ретранслировать свои фантазии здесь. Открою тебе секрет: Пугачевское восстание возглавил Пугачев. Поддержали его казаки, башкиры (в т.ч. С.Юлаев), мишари (К.Арсланов) и другие. Просто почитай, а не козыряй здесь своим недалеким умишком.
    И научись грамотно писать.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ну-ну, светило ты русской истории.
    Видишь ли, нашим историкам приходится иметь дело с источниками. Нет у них цели на ходу выдумывать, как это делаешь ты.
    Тебе-то – понятно – "бумажки" никакие и не нужны. У тебя же славяно-арии, "велесова книга", "план даллеса"…
    Что хочешь, то и придумываешь. Только к истории это не имеет отношения, и нам это не интересно. Не туда ты зашел.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Точно,почему скрывают примерное число погибших защитников Болгара и Биляра? Они что,не люди?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Я имею ввиду 1236 год?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    а вы знаете точное число? пишите
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Жёстко, но справедливо
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Салават агай, вы большой молодец! Спасибо за статью.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Вот что важнее знать о башкортах, а не пересказы впечатлений заморских проходимцев столетней давности. Ирек.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Очень интересно узнать новое про историю башкир. Почему мы не знаем всего этого?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Потому-что самозванный старший "брат" играл в дружбу народов
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Салавату хочется пожелать придерживаться принципа историзма без занудливого политиканства. Для чего проводится параллель с Хатынью?. Старообрядцев сгорело в то время не меньше, это тоже вроде как зверства имперского режима, но эффектнее упоминать про события Великой Отечественной войны.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Статья не про старообрядцев. А про трагический день в судьбе башкирского народа. Не надо староверов противопоставлять башкирам. Так что сначала давайте вы сами будьте "без занудства и политиканства".
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    про староверов в этой газете достаточно много писали
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Хамидуллин как всегда все переврал. Во-первых, не могло быть в 17-м веке башкирской деревни с населением более 1000 человек, их даже сейчас нет. Башкирские деревни состояли из нескольких, в лучшем случае из нескольких десятков домов. Если бы была деревня с таким количеством вотчинников, то вотчины должны были простираться на несколько десятков или сотен верст, то есть на сотни верст не должно было быть других деревень, а сеянтусовцы должны были бы ездить на обработку своих земель на такие расстояния. Это ведь не только летние пастбища, это еще сенокосные угодья, а сено надо на зиму заготавливать, а возить к себе из такой дали просто нереально.
    Во-вторых, в Аскинском районе, где, якобы, располагалась эта деревня, сколько бы не искали, так и не нашли местоположение этой деревни, а стелу в честь погибших поставили наобум.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    это вы перевираете
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вы поторопились с "разоблачениями". Подробности о трагедии в Сеянтусе узнаем в последующем, надеюсь, продолжении. :)
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Жду продолжения...
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Про 1000 человек, убитых в деревне Сеянтус, написал не Хамидуллин, а историк Рычков
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Если и был Сеянтус, то там жили татары. Башкир там не было.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ага, а башкиры с другой планеты прилетели? Не придумывайте! Все в документах отражено. И даже в народном фольклоре. Татарином по происхождению как раз был Тевкелев.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    По происхождению все башкиры - татары.(Сибирские,ногайские,и т.д)
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вот он великотатарский шовинизм во всей красе! Казахи примерно то же самое говорят, что все башкиры, татары, киргизы и узбеки - это исконные казахи. В общем, комплексы свои спрячьте.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы статью своего кумира Хамидуллина прочитайте,сами башкиры в ней говорят "мы потомки мусульман и ногаев".Найдите это место.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    А сами вы читали? И историю башкирских родов? Вероятно, не читали, раз осмеливаетесь писать такие глупости.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Все якобы " башкирские" рода упомянуты в ,,Чингизнаме,, как татарские.Факт.Произведение 16 века.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Значит, вы не читали. А слышали чей-то вольный пересказ, разбавленный бурными фантазиями. Опять из разряда "Рабинович по телефону напел". Иначе не несли бы такую околесицу.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Могли собрать в этой деревне населений несколько башкирских деревень! Потом после пугачёвского восстания , многие башкиры с семьями решили перебраться к единоверцам, туркам, но на территории, сейчас .называемой Оренбургской областью была устроена засада и многочисленную колонну беженцев карательные войска просто уничтожили , а там погибло намного больше людей!
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    А скорей всего ничего и не было, а все наврано для красного словца.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Твои комменты напоминают трех обезьянок: не вижу, не слышу, не скажу. Хотя ты что-то говоришь. Но лучше молчать, чем говорить глупости
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Ничего, что башкир подавляли при помощи верных мишар?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    не провоцируйте. это не была война башкир против русских или мишар. башкиры бунтовали против царской власти и чиновников. а кого привлекали подавлять восстания - вообще второстепенный вопрос.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А царь он кем по национальности был?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    "Русские" цари, как мы знаем, совсем были не русскими по происхождению.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Царя Ивана Грозного татары на себя записывают.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А кем по национальности были русские цари?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    германцы
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Все как один - внучатые племянники разного ханья и прочего всего такого
    Если конечно верить становым байкам и прибауткам про их Золотую Орду.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Админ, так то пойдёт? Раз ссылки не устраивают.
    ==================
    Эти вотчинные бумажки никто и никогда не видал. Это эпос.
    ++++++++++++++
    В ряде челобитных первой половины XVIII в. казаки обращались в правительство с просьбой "подтвердить" "владенную грамоту", выданную царем Михаилом Федоровичем, в которой, якобы, были определены права на земли и воды, оспариваемые соседями яицких казаков – башкирами, калмыками, "самарскими жителями".
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Оказывается все их цари от Петра I до Николая II были немцами. А почему они вам вторую Германию не построили?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Рюрик был татарским ханом? Олег, Владимир? С приходом Романовых (именно в их времена происходили башкирские бунты) вообще ни одного тюрка не было. Сплошь немечина. Одно только название "русские цари".
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    "Германий" в те времена знаете сколько было? Все эти Пруссии, Саксонии, Австрии, Курляндии, Баварии... И они меж собой воевали, заключали союзы, объединялись, потом дробились. А вы говорите "вторая Германия".
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ну так кем русские цари были по национальности? Русскими или немцами?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Только не русскими.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ну а кем именно, если не русскими? Вы можете прямо на вопрос ответить или лишь бы что-нибудь ляпнуть?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    тебе же ответили. чего задаешь глупые вопросы
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Болтун
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    К сожалению не немцы, судя по мужским гаплогруппам,носители ДНК 1RA1,тюрки, понятно," онемеченные " себе в голову вбили , что они от "рюрика", но там "сосед"поработал, однако! Изучали, не нашли "скандиновских" корней! Дело то не в том, кем по национальности был Иван Грозный, также , как и Сталин! и.грозный направил подданных по идеологически им выбранному пути, тогда не было никаких партий, их заменяла религия, вот решили иметь православное направление.Ислам не удержал золотую Орду в единстве, много причин, не только борьба за власть, сам дух народов в исламе более вольный и всепрощающий, нет посредников, за исключением шиитов, там похожее на православие! Короче, без авторитетов, без посредников,вот и начали разборки! Следуя логике , нужно было искать , что то такое, что не даёт основания народу заявлять "предъявы" вышестоящим, хотя конечно и здесь , при возрастании вседозволенности , этих высоко стоящих и надзирающих, из терпения выходят и все под ними прогибающиеся, всему есть пределы! Дело не в национальности руководителя, а в том, чего он хочет, чего добивается и какими методами и способами и , что из этого имеет народ! А когда говорят, что он выходец из определённого народа, это ещё не значит , что им можно гордиться и тем откуда он и тем ,куда "вписался" и где они! Просто интересен сам механизм происхождения и деятельности таких личностей, чтобы понять для , чего они старались , и что из вышло и кому оно приятно или наоборот, противно! А так их интернациональная сущность доказывает, что все люди,- человеки и нет посторонних в этом предприятии, которая создала эту конструкцию. как государство, не особых и одарённых, есть и ошибки, заблуждения и желание справедливости .А оно в правде , не будет правды. честности , так и будут блуждать в потёмках и "новый" мир строить, повторяя старый!
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    какой жуткий сумбур в вашей голове
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    При чем тут Рюриковичи и Иван Грозный? Бунты башкир пришлись на Романовых. У которых была русской только фамилия династии. Остальные - все немцы. Почему вы не хотите признать очевидный факт?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы с чего это взяли.С какого бодуна.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    с какого бодуна ты не принимаешь очевидные вещи.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А не при помощи верных башкирцев, которых было более 40% в карательных войсках.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    кто-то отрицает этот факт? не надо открывать америку.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    вот именно, это вы промолчали о верных башкирцах, орудовавших там, сваливая все якобы на "татара Тевкелева".Знаем мы ваши хитрые манипуляции
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ты давай не перевирай. Тевкелев разве не был татарином? И он не был крещеным? Чего ж ты отрицаешь очевидный факт? И он был палачом башкирского народа. И он основал Челябинск. Все это и так известно.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    А верные башкирцы не были палачами, хочешь сказать, а были беленькими и пушистенькими?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Башкиры не вырезали и не вешали тысячами мирных людей, потому что те русские/татары/мишари/черемисы. А царских карателей еще как лупили.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Предатели всегда были, в т.ч. и у башкир. Как и Тевкелев - предатель татарского народа.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Тевкелев не был крещёным
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Неужели? Альтернативная история? А кем тогда был Тевкелев? Правоверным мусульманином? Ты сам в это поверил бы?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Про верных башкирцев, которые составляли более 40% карательных войск, ты специально промолчал,да?Дурачков ищешь здесь, да?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    зачем искать дурачков, если ты сам показываешь себя во всей красе. еще бы подписывался или заходил сюда, зарегистрировавшись, тогда б все знали тебя в лицо
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Узнаю башкирский стиль дискуссии,оскорбление основной аргумент.По сути сказать нечего.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    тебе не сказать нечего, а возразить нечего, глупыш. потому что все твои потуги разбиваются в пух и прах.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    как и почему произошла Сеянтусская трагедия, необходимо начать рассказ с XVI века. ...Сложный и противоречивый процесс вхождения Башкирии в состав Московского царства
    ============
    ПонИли, да?

    С нуля придуманный и нарисованный после 1917 года анклав, согласно обкомовской разнарядке 50-х годов прошлого века, виртуально и абстрактно вошёл в состав Московского царства.

    То есть ни черта ещё в наличии не было, но, тем не менее, это уже тогда вошло.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    представься сначала, анонимный историк, прежде чем писать такую чушь? пусть страна знает своих героев
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Работает фабрика троллей фсб. Только им так можно писать и говорить
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Чего вас не устраивает, страна?
    Сами расскажите: где и чего было до 1917 года?
    С бумажками и картами ТОГО времени.
    Ибо исходному продукту издательства "Китап" вы сами то хоть верите?)))
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Верим документам, которые находятся в архивах РБ, РТ, РФ. И автор опирается именно на эти источники. А вы что-то пытаетесь взять с потолка, не разбираясь даже в сути.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Так покажите картинки с этих бумажек.
    Кто когда их нарисовал и по-какому поводу?
    Не было ж ни черта до 1917 года.
    Зачем вы дурачите население?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Граждане, ответьте сами себе: чего делали жители в селе Сеянтус?
    Может пахали-сеяли? Село это оседлое ковыряние в земле.

    Поскольку это было давно, то к нынешнему времени у пахарей уже бы традиции были.

    Расскажите про традиции. Чего выращивали на полях и огородах.
    Сравните свой рассказ с нынешними реалиями - одни ж тополя растут
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы сами знаете быт башкир? Вы знаете, что у башкир было место "постоянного прживания" и были места для кочевок. Сеянтус - как раз та деревня, где они жили. Для вас это открытие? Изучите, почитайте. Море литературы написано. Если этого недостаточно, сходите в архивы.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Кто там просит картинки? Во-первых, в комментариях невозможно размещать иллюстрации. Во-вторых, сначала сам покажи свое лицо вместо того, чтоб писать анонимные комменты.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Сеянтус - как раз та деревня, где они жили.
    ----------------------------
    Да, ради Бога. Никто с этим не спорит.
    Чего делали в этой деревне жители?
    Может в земле ковырялись?
    Если нет, то это не деревня, а что-то другое, может даже "малина".
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы сами знаете быт башкир?
    -----------------------
    А вы сами то хоть знаете?
    Так рассказали бы: чего кочевники в селе делали?
    А то в нынешние села зайдёшь, то даже огороды не у всех.
    Одни тополя и всюду лазающая скотина.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    ты в деревни "оседлых" зайди. многие они поросли бурьяном. если еще и попадается какая-то скотинка, еще не так уж плохо.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Зато эти кочевники с пеной у рта спорят, что кыстыбый- башкирское блюдо.Сам читал в одной известной группе.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Потому что кыстыбый - это действительно башкирское и татарское блюдо. Или оно от папуасов перешло?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Кочевники доказывают, что именно башкирское блюдо.)))))
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Сочувствую вам, если Вы общаетесь с такими странными "кочевниками".
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Да, бывшие кочевники с пеной у рта доказывают, что кыстыбый- именно башкирское блюдо, когда как кочевники , как известно, даже хлеб не умели печь, а ели мясо, молочные продукты, сушеное мясо.Об этом хорошо пишет Витсен (1641- 1717)
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    и что это доказывает? к слову, тюркские народы, в т.ч. татары, ногайцы, киргизы и др. - бывшие кочевники. дальше что?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Кстати, в Башкирии неплохой фильм сняли несколько лет назад про эту трагедию. Так и называется Сеянтус
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Кино "Орда" тоже жутко страшная рассказка.

    Вы про Сеянтус в Инете пошарьте. Интересно.
    Там на всех сайтах одно и тоже - слово в слово.

    Даже сказку "Колобок" везде по-разному рассказывают.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Не сравнивайте фильм про реальное историческое событие и фильм-фэнтэзи. Видимо, "Колобок" - это ваш интеллектуальный уровень.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Это тролль фсб. Реального человека бы уже давно прихлопнули. Неужели непонятно?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Смотрел передачи Салавата по башкирскому ТВ. Молодец-парень. Как он прочитав полу исторические(полухудожественные) книги написанные Гумилевы смог сделать себе карьеру(защитить докторскую). Главное вовремя свои истории предподнести(в рахимовское время такие люди нужны были республике). Молодец парень, молодец......
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    завидуй молча
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Описанная Рычковым трагедия Гражданской войны начала 18 века заставляет вспомнить, что никто не выигрывает от гражданских войн.

    Но автор однобоко и тенденциозно описывает события тех лет.

    По его описанию восставшие башкиры просто ангелы - встречали солдат цветами и кумысом.

    Башкиры это воины и свирепые, храбрые воины.
    От их рук погибли тысячи солдат, да и мирное население умерщвлялось при набегах.

    "А на войне как на войне,
    А до войны как до войны,-
    Везде, по всей Вселенной.
    Он лихо ездил на коне...

    Кстати башкирские воины не раз отстаивали территориальную целостность России и в войнах с турками, и с французами, и с немцами.

    Из Википедии:

    "Здесь действовал вооруженный отряд из 700 человек под руководством старшины Балыкчинской волости Чеката. Но верные властям мишари и татары заранее предупредили руководителей карательных отрядов о предполагаемых действиях повстанцев[6]. 19 января 1736 года А. И. Тевкелев прибывает в деревню Сеянтус, где узнал о причастности жителей деревни к намеченной операции[7] и жестоко расправился с его населением.
    24 января 1736 года Тевкелев отдал приказ уничтожить деревню. По данным очевидца тех событий П. И. Рычкова:
    «близ тысячи человек с женами и с детьми их во оной деревне перестреляно, и от драгун штыками, а от верных башкирцев и мещеряков копьями переколото".

    Сравнивать жертвы Гражданской войны с нацистскими преступлениями - Хатынью и Холокостом, верх глупости или провокация.

    Можно привести описания жестокостей башкирских "повстанцев" и количество их жертв.
    Ну и что?
    Выдавать это за Холокост?
    Простой народ, трудящиеся, крестьяне, рабочие и др. никогда не делили людей по национальному признаку.
    Башкиры, русские, татары, чуваши и десятки других этносов веками жили в мире и согласии - рожали детей, созидали и дружили.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вы бы встречали своих карателей с цветами и кумысом? И в каком месте автор такое описывает? Сами себе накрутили и сами же "разоблачаете"?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Если бы это было,как написано, то становый обком тарахтел бы без умолку про царские зверства все прошедшие 100 лет.

    Ибо в стане с героями итак напряг: пара сомнительных батырОв и одна лошадь.
    Даже тыщи летний эпос с нуля сбацали только пол ста годов тому назад.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Если ты такой умный, сбацай-ка сам хоть половину из этого эпоса? Не получается? То-то же. Чего-то более мощного не напишешь.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Господи, вас до сих пор всему надо учить?!)))

    Возьми Библию и Коран.
    Библия была написана раньше.
    Дальше уж вы сами обо всём догадались.

    Ищи аналог эпоса, его с индийских сказок батырА тиснули.
    Поэтому в сбацаном эпосе, все батырА на летающих львах ездят.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ну что ты за бред пишешь? Какие еще индусы? Желаю тебе скорейшего выздоровления!
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Можно объявить приз тому, кто докажет , когда в этой стране не было бунтов,восстаний и какой народ в них не участвовал?!
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    С какой целью?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы себе лучше сразу мЯдальку выпишите, если объясните: чего надо было бегающим кочевникам в восстаниях оседлых крестьян?

    По всем становым бумажкам, эти кочевники, завсегда, ещё и возглавляли все последние крестьянские восстания в Поволжье и далее со всеми остановками.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ты читать умеешь? Когда одна сторона вероломно нарушает договор, это любого возмутит. Себе медальку выпиши. Только для начала приоткрой личико, анонимус.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Чтобы нарушить договор, стороны должны быть хотя бы в наличии.
    Москва - вот она стоит и давно в наличии, а стан придумали и нарисовали только после 1917 года.
    Кто с кем договаривался, чтобы потом чего нарушить?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ты для начала историю почитай, как башкиры приняли подданство русского царя и на каких условиях, а потом строчи свои мыслишки. И никто не отрицает, что Башкортостан как республика образован в 1917 году, подтвержден большевиками в 1919 году, а Татарстан и того позже.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    По обкомовской разнарядке 50-х годов, были придуманы истории, эпосы и натыканы нац герои разом во всех станах.
    Особого выбора не было.
    Поэтому тыкали что найдут, и старались это отмыть и заболтать хотя бы от крови.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ну, соврите хотя б: чего было на месте стана до 1917 года, чтобы Москве было с кем договор заключить, чтобы потом его вероломно нарушить?
    Вместе и посмеёмся.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Рычков писал в 1950-е? А Беляев, передавший фольклор? А Кудряшов? Нестыковочки у тебя, не правда ли? Может быть, ты по обкомовской разнарядке пишешь свои анонимные комментарии?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    И не надо косить под дурачка, и забалтывать вопрос.
    Вы утверждаете, что был договор между Москвой и кем?
    Вот и расскажите: чего это было такое с кем был договор?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Уже вдоволь посмеялся над твоими глупыми вопросами и девчачьими ужимками. Причем ответы на твои вопросы знают первоклашки. Ты хотя бы в интернетах поищи, если лень идти в библиотеку. Копипастить очевидно и написанное тысячи раз - неблагодарное дело. Все равно будешь упрямо не принимать никакие возражения.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Башкирский стиль ответа,по существу ничего.,и начинаются грубости.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Давно пора разоблачать башкирские ,,исторические мифы,,.Сочиненный в 20 веке "эпос Урал батыр".Нет подлинной записи,или хотя поздней переписки.Города башкирские якобы обнаруженные по раскопкам,вообще смех.Московские археологи угорают от смеха .Нашли несколько досок,потом эти доски куда-то исчезают и уже ,здесь был башкирский город.Нашли там же ржавый пинцет была плавильная мастерская,точно город,точно башкирский.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Понимаю, для тебя не существуют тюркской культуры, только европейцы дали азиатам цивилизацию и прочее. Что касается эпоса, этот фольклорный памятник отражен не только в записях, но и в устном народном творчестве жителей разных районов (иногда сюжет и детали несколько отличаются). А если ты говоришь про городище Уфа-2, то там действительно было поселение, и найденные артефакты это доказывают. Вместе с тем это не доказывает, что Уфе две тысячи лет, как пытаются преподнести некоторые горячие головы.
    Если твой источник - братья Гримм и Шарль Перро, то источники для ученых - документы, архивы, находки и реальные факты.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Произведение записано с нескольких сэсэнов в разных вариациях,если вы всерьез интересовались творчеством тюрских народов,так знали бы об устно-поэтической творчестве ,где из поколения в поколение передавались эпосы,кубаиры,баиты и итд. Специальные люди(сэсэны у башкир,акыны у других) бережно сохраняли,приумножали эти бесценные произведения,в народных собраниях(Йыйыны) ,происходили соревнования между ними(эйтеш),где они предоставляли роды,племена,даже народы(исторически известны эйтеши между известными сэсэнами из башкир и акынами из казах),такие люди были уважаемы народом,знатью их почитали соседние народы.Неудивительно между ними всегда было интелектуальное соперничество,которое не позволяло им уронить честь,поэтому они были мотивированы бережно хранить все знания,передавать и перенимать у подобных себе мастеров эпические произведения,создавать новые в свете происходящих событий перед глазами у них.Если выразиться современным языком,они были хранителями информации.Интересен факт записи продвигаемого как народного татарского эпоса "Едегей",тоже записан в Башкортостане,Абзелилском р-не,никто не сомневался ,что это общетюркское произведение,ареал распространения очень велик,но почему-то,это именно народный татарский эпос,даже то,что он записан намного позже "Урал батыра" никого не смущает,даже вас.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Напишите,что конкретно нашли ? К тюркской культуре зачем примазываться,вы же объявляете их башкирскими .
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Договор заключается между субъектами. Такого субъекта как башкирия не было и никакого договора с ней не было и быть не могло. Во время Переяславской Рады, запорожские казаки, потребовали было что бы и царь принёс им клятву. На что получили ответ что отродясь такого не бывало. Если бы был договор, то он обязательно бы сохранился до наших дней как все другие договоры и обязательно были бы ссылки на него в официальных документах. На самом деле было прошение о принятии в подданство "на всей воле царской", как писали тогда в документах. Башкирские племена приняли , наложили обязательство охранять границу от набегов кочевников и не грабить русских. Вот из за не соблюдения обязательств и возникали все проблемы.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Сколько сумбура в твоей голове на грани паранойи: Башкирии нет, башкир нет, договора нет, села нет, кругом ничего нет. Ты сам понимаешь, что своими отрицаниями уже чисто логически загнал себя в угол. И как загнанный зверек огрызаешься. Тебе про Фому, а ты про Ерему.
    Давай так, представься, лучше залогинься, а потом пиши свои утверждения или опровержения. Иначе с анонимными сказочниками-софистами о чем-то говорить скучно.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Если у вас есть доказательства что был договор между русским царём и башкирами то представте их. Дайте ссылку где говорится о договоре и о том что в нём написано.Только источник должен быть серьёзный.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Представься сначала, чтоб знать, с кем имеем дело. И приведи лучше доказательства об отсутствии договора. С ссылками на "серьезные источники". Не можешь? А жаль.
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    а у вас сохранился договор между горбатым и сша о непродвижении нато на восток вроде недавно было.в цивилизованное время
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Что за привычка все время упоминать и оглядываться на Татарстан?
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Оказывается и Казахстан должен изучать башкирский язык из уважения к земле на которой живет?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Казахи - братья татарам и башкирам.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Ага!!! Близнецы онЕ.
    Полюбовно били друг другу морды и резали по душевной доброте.

    Для этого царизму пришлось между ними поселить казаков, а то эНти брательники друг друга вусмерть бы зацеловали.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    царизм стравливал тюркские народы. а набеги друг на друга они и без царя совершали. потом братались, роднились, потом опять ссорились. но признавали свое братство.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Торки халыкларга бердэм булырга кирэк. Коч бердэмлектэ.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вот для этого и пришлось переселять казаков и использовать их как живой щит между этими тюрками, чтобы эти тюрки не угробили друг друга в нуль.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Тюрки нормально меж собой ладили. Мелкие стычки и набеги - дело бытовое. Это их междусобойчики. А вот казачки засланные как раз никому не были нужны.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Зуб даю, что ты- казанский татарин, сверхтолерантность зашкаливает.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    значит, нет теперь у тебя зуба))
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Как башкир знающий историю скажу проще: русские от царизма страдали не меньше,как и все народы. Более печальна история коренных народов Аляски,кстати,которую завоевали русские. Даже по документам архива РФ можно сделать однозначные выводы. Но сегодня самое главное сохранить мир и дружбу. Я извиняюсь от лица своего народа перед всеми,кого они имели место оскорбить и заявляю: мне татары и казахи родные братья,русские-соседи,с которыми нам суждено жить и дальше. Надо быть сильными,как чеченцы! Вот с кого надо брать пример. Тогда не будет оскорблений народных героев. Представьте оскорбление имама Шамиля-завтра вас найдут и заставят извиниться как минимум,а тут Салавата кому не лень грязью поливают.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Так Салават может и не жёг деревни и заводы с людьми в тылу у Пугачева?

    Только не надо его зондеркоманду причислять к лику борцов.

    «По плодам их узнаете их» (Мф. 7: 20).
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    тебя уже узнали и раскусили, анонимный комментатор.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы бы лучше перестали пичкать население своей брехнёй.

    Ибо вся ваша лабуда - не добавляет вам ума.

    Над вами уже не только люди, но и кони смеются.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    видать, возразить нечего, раз переходишь на личности и оскорбления
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Это механическая жизнь ! Типа,поведения роботов! Люди отличаются от остального органического мира наличием комплекса чувств, у зверей оно тоже имеется , но ограничено, в основном они сопряжены с размножением и добычей пищи!У развитых людей кроме основных физических чувств имеются духовные чувства и они должны по идее пересиливать основные, это не проявление фанатизма , оно , кроме прочих включает в себя и взаимопонимание с людьми , независимо от их различий!
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Имам Шамиль стал патриотом России.
    Один из его сыновей стал российским генералом и жил в Казани.

    "Поливают грязью Салавата" недалекие люди.

    Все люди братья и сестры.
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Все мы россияне. Упразднить надо автономии - сделать области. Что, в сша есть автономии индейцев? Нет! А у нас зачем? Чтобы Россию расколоть? Башкиры восставали? А что, русские не восставали?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Поводы для восстания башкир хоть пару назовите.
    Кадры на одном месте не сидели.
    Никаких гос структур у них не было.
    Их даже в статистику налогоплательщиков не включали.
    Все восстания, которые они на себя натянули, были крестьянские.
    Кочевники в земле не ковырялись.
    Они до оседлого земледелия ещё умом не доросли.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Хотя бы погуглил свои вопросы, прежде чем здесь показывать свою глупость. Ну в крайнем случае Википедию посмотри, если не в состоянии в источниках порыться. Все четко написано. Кратко рассказано и в этой статье. И это еще вопрос, что лучше - оседлость или кочевой образ жизни. Исследователи из Института истории Марджани могут тебе подробно рассказать, к каким негативным последствиям привел переход тюрков к оседлому образу жизни. Ты, конечно, оседлый: сидишь за экраном монитора и строчишь свои домыслы, не в состоянии подняться и дойти до архивов, посидеть в библиотеке. Соболезную.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Умник.
    Чем столько букв в пустую переводить написал бы хоть про одно восстание кочевников, но без русских крестьян.

    Интересно было бы узнать по-какому поводу восставали кочевники, если их,, как налогоплательщиков, даже в перепись населения не включали, ввиду абсолютной никчёмности этого занятия.

    Ясно дело, что любое государство вышлет войско, и оно набьёт морды бандитам грабящим на дорогах обозы или местное население в деревнях.

    Поэтому выдавать разбой и бандитизм за национально освободительную борьбу разных бегунов, это чистой воды идиотизм.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ты не понимаешь, что разбоем и бандитизмом занимались царские чиновники, потом солдаты с присланными казачками? А крупных башкирских восстаний было как минимум шесть. Впрочем, в интернете обо всем этом можешь легко найти, включая национальный состав
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Так вы в Инете про это село много чего найдёте.
    Причём на всех сайтах одно и тоже слово в слово.

    Поэтому эту лабуду никто уже всерьёз не принимает
    .
    А простенькие вопросики, типа, чего было до 1917 года, и за что боролись кочевники, которые стали переходить к оседлой жизни только в конце 19-го века, легко вышибают у батырОв всю их брехню с цитатами на самих себя.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ты сам себе противоречишь своими вопросами и утверждениями. Ты хотя бы школьный курс истории изучи. А потом умничай. А то ты и тебе подобные с таким упрямством продолжаете твердить, что ничего в Башкирии не было, башкир не было, Сеянтуса не было, там были не башкиры, и башкир нет. В общем, сначала у себя в голове сложи картинку.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    В США имеются индейские резервации.Крупнейшая по площади — Нация навахо, резервация народа навахо (около 64,7 тыс. км²), . В общей сложности, индейцы контролируют 225,4 тыс. км² территории США, что составляет 9 629 091 км².

    Правительство США признаёт право племён на самоуправление. Племена, проживающие в резервациях, имеют право на формирование своего правительства, на выработку и исполнение законов, на установление налогов, на присвоение гражданства племени, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности
    Иное население , кроме индейцев таких анклавов не имеет , оно сборное , смешанное,состоит из разных национальностей и рас, между прочим в основном обстоит примерно также, как и у нас и в том же смысле, хотя законы разнятся!
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Голубая мЯчта становых батырОв, чтобы им за нарисованный от балды анклав платили реальную ренту, как единственному местному коренному населению.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ты не согласен с утверждением, что богатства недр принадлежат народу, проживающему на этой земле? Хотя для тебя "национальное достояние" должно принадлежать кучке олигархов.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    25 янв
    ...Чтобы Россию расколоть?
    Ну, это уже к татарам не относится, где вы ещё слышали споры о вкладе какого либо народа кроме русского в создание государства под названием Россия?! Если татары спорят по этому поводу , логично, они Россию никому "сдавать" не собираются, тем более "отъезжать" из неё! Татарстан, культурно национальная автономия народа, где он должен иметь все возможности для сохранения и развития родного языка, национальной культуры, а Родина, вся Россия!
    Ответить
  • Анонимно 26 янв
    Спасибо за интересную статью. Я считаю, что эти факты должны быть известны всем!!
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Реальной жизнью живите ,а не башкирскими сказками самоидентификации.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Если бы это были факты, то местный становый обком тарахтел бы без умолку про царские зверства.

    Все эти рассказки всплыли на поверхность только в последние 25 годов.

    Причём сами сказители, даже место не нашли и не придумали где его нарисовать, про которое столько фактов наложили.

    Это обычный очередной эпос, который до кучи дополнил тыщи летний эпос списанный становым "умельцем" пол ста годов тому назад с индийских сказок.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    сказочник - это ты. а ученые-фольклористы провели колоссальную работу, чтобы собрать памятники устной культуры тюркских народов. так что не надо нести отсебятину.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Понятно,что вы не удосужились прежде чем делать такие выводы,хоть как-то логически порассуждать,это почему же русский по национальности Рычков оставил об этой трагедии письменные свидетельства,почему у жизнерадостных башкир есть тысячи песен,сказаний итд. на любую тему,и лишь одна-единственная песня-проклятие о Тевкелеве?Всё это вызвано только при одном случае,если это случай был из ряда вон выходящих.А ваш подход к теме показывает,что вы преследуете совсем другие цели,вам не важны не факты и правда тоже не интересует.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ложь и сказка специально написанная для достоверности от лица русского Рычкова. Где деревня эта ,если бы это было правдой ту да бы молиться люди ходили,не было бы проблем с определением местоположения.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Если до наших дней сохранилась одна песня (кстати, не только "Тяфтиляу") о трагическом событии, это еще не значит, что других не было. И об этом событии есть записи не одного Рычкова, которому, будучи русскому человеку, писать про зверства своих "братьев" было бы не к лицу. И тем не менее он описал.
    А вот ты своей ангажированностью показал, кто ты и что ты из себя представляешь.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Рычков П.И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии

    Впервые переиздание сочинения П.И. Рычкова по единственному прижизненному изданию 1759 г. Уфа. 2002. Уфимский НЦ РАН. - с
    .201.
    =================
    Стал быть, НИ ОДИН работник отдела пропаганды ЦК КПСС так и не догадался прочитать эту книжку, до того, как её издали становые академики?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    А что тебя смущает?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Башкиры вошли добровольно в Московское Царство со своими землями(якобы дарованными им монгольскими Ханами !!!!!!!!!),добровольно проливали свою кровь за Россиюшку, гордились этим, вплоть до того, что устраивали пышные празднества с громкими лозунгами"Мэнге Рэсэй менэн бергэ" и на тебе:"Сеянтус".При этом, попутно выясняется, что больше половины карательных отрядов составляли верные, т.е верноподанные башкиры.Так, в чем дело, кого обвиняем?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Поэтому , скорее всего, как пишут здесь, это была татарская деревня, а не башкирское село.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Ну здрасте,по твоему такую трагедию люди должны стоя аплодировать,безмолвно поощряя впред чтобы такое повторялось,и где ты взял такие данные"больше половины",ты так договоришься что это башкиры сделали с другим народом.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Какая гремучая смесь в одном комментарии. Всякие верноподданические лозунги, которыми бросаются временные руководители Башкортостана, не отражают мнение всего башкирского народа. Да, и предатели всегда были. Кто бы сомневался. В том числе и в карательных отрядах. При этом костяком карателей были царские военные, казаки и "верные мишари". А национальную принадлежность палача Тевкелева вы и сами знаете. Точно к башкирам отношения не имеет. Наверное, не хотят с ним иметь ничего общего и татары. Так кого ты обвиняешь, аноним?
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    И кто пишет про "татарскую деревню"? Анонимные комментаторы? Хороший источник. Поздравляю! Вы показали свою некомпетентность!
    Ответить
    Анонимно 26 янв

    Некоторые товарищи любят в татары записывать все тюркские народы: башкир, ногайцев, кумыков, казахов, каракалпаков и даже азербайджанцев.
    Так что можно не удивляться, как башкирское село Сеянтус стало вдруг "татарским"
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    И сколько этих народов по переписям были записаны в татары? Причём самими татарами.
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Про верных башкирцев опять молчок?
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    никто не отрицает, что были и "верные башкиры". к твоему сведению, их было крайне мало. и не переводи разговор, когда твои домыслы разоблачают. и хамидуллин корректно не стал на этом акцентироваться, потому что не о национальном составе карателей речь. иначе пришлось бы писать про русских солдат, казаков, мишарей. много неприятного для других народов вскроется. так что не надо делать круглые глаза и "открывать правду" капитана очевидность.
    Ответить
  • Анонимно 26 янв
    Спасибо за статью.
    Ответить
  • Анонимно 26 янв
    А че Хамидулин не пишет о том, что восстание это подавляли т.н. "верные башкирцы"? Да и вообще мне тяжело себе представить, что в середине 18 века у башкир могло быть село тысячу и более человек,даже сейчас таковых не много на берётся.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Хамидуллин пишет о страданиях башкирского народа , а не о национальном составе карателей, кем бы они ни были , они уничтожали именно башкир и служили режиму , который и дал такой приказ и им было всё равно, допустим на месте башкир могли быть и татары и русские, а они сами и из них и из других.Они служат силе и богатству , надеясь, что и сами такими станут и они привыкли поворачиваться по ветру, патриотизм их заключается в защите своих личных собственных интересов, а духовность их показная до поры , до времени, вчера он татарин , башкир, сегодня русский, завтра немец, это как поведётся! И будет "тельняшку на себе рвать", доказывая свою принадлежность к громадному, великому и сильному, оскорблять не имеющих возможности противостоять на равных, а завтра он же переметнётся туда , где станет ему выгодно и будет проклинать "своё" прошлое в лице тех, кто там остались!
    Ответить
  • Анонимно 27 янв
    Только Анонимно можно спекулировать на трагедии башкирского народа.... Но факт остаётся фактом. Карательные войска под руководством татарского мурзы Тевкелева сожгли башкирскую деревню Сеятуз....
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Зачем?!
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Если он "татарский мурза", то надо всех перечислять и Кутузова и Суворова и многих других , чего "тормозить" то?! Наверняка отыщутся и у них "подвиги ".
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Кутузов, Суворов и другие даже если и имели тюркские корни с предками-мусульманами, сами же родились в православных семьях. Конечно, и они имели отношение к подавлениям народов, но их точно не упрекнешь в ренегатстве.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Карательные войска с участием большого количества башкир,сожгли (башкирскую ? ) или татарскую деревню.Факт.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    В нуль сожгли и без всяких следов.
    Нигде в бумагах даже не нашли, где было это село.
    Хотя у кочевников были только аулы.
    И чем занимались там тыщу кочевников - вовсе загадка.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Все есть в документах, в метриках, архивах. Не надо отрицать очевидные факты.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Какие факты? Вы смеётесь?
    Стеллу тыкнули в чистом поле, ибо не могли придумать, где чего было.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Ты читать умеешь? Факты в в источниках зафиксированы, в метриках, архивах, письмах. Все там есть: и про башкир, и про село, и про карателей. Какие стелы ты себе в голову вбиваешь - еще предстоит выяснить.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Упростим вопрос.
    Чего делали и чем занимались жители этого села, которое должно было называться аулом, а его обитатели - кочевники? Ждем-с ответа.
    Полистайте свои первоисточники, если не хватит, то новые настряпайте.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Тебе что, копипастить километры текстов о жизни и быте башкир 18 века? Удели несколько минут и хотя бы полистай соответствующие книги. Все это уже много раз описано и задокументировано. Не там чешешь.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Тебе что, копипастить километры текстов о жизни и быте башкир 18 века?
    ------------------------
    Становление аула, как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века.
    Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева)...
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    и что? просвещаетесь? теперь начинаете понимать, что значит полукочевой образ жизни
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Сами вывод делайте: когда аулы на одном месте появились, если все жители бегали до 19 века?
    И расскажите про село и чем жители занимались, если тогда все носились по степи в пыли за стадами КРС.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Значит, еще не дошел до темы "Быт башкир". Тебе уже сказали, что были места постоянного проживания башкир и были территории для кочевок. Все это описано и русскими исследователями, и иностранными путешественниками. Так что твои "вопросы" неуместны.
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Даже в энциклопедии нет: чем занимались кочевники находясь в оседлом состоянии?
    Вы про это, тоже ничего не говорите.
    Выходит, что эти бегуны не останавливались, и бежали за стадами КРС, роняя всё на ходу.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Значит, вы никакой энциклопедии не читали, даже в руках не держали, если осмеливаетесь писать такие глупости.
    Ответить
  • Анонимно 28 янв
    Интересно, откуда идёт странный тезис о "крещении Тевкелева"?
    Тевкелев всю жизнь прожил мусульманином и умер мусульманином.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Алексей Иванович Тевкелев, его сын , Осип Алексеевич!
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Откуда вы взяли такой тезис, что Тевкелев (неожиданно) стал мусульманином? В исламе таких людей, оставивших свою религию и принявший иную веру, называют муртадами
    Ответить
  • Анонимно 28 янв
    у а иванова есть роман( ВИЛЫ)очень подробно описано башкирское движение 18 века очень много открыл для себя
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    Вы откройте лучше тыщи летний эпос, состряпанный пол ста годов тому назад.
    Тоже старались списывали.
    Там столько подробностей начерпаете, что вам это хлебать на пол года хватит.
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    И про какой ты "состряпанный эпос" говоришь? Про "Слово о Полку Игореве"?
    Ответить
  • Анонимно 28 янв
    Вражда татар и башкир выгодна только Москве
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    А для чего Москве этот становый геморрой у батырОв?
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    а для чего ты все время задаешь вопросы, один нелепей другого? да и еще какие-то неадекватные ударения пытаешься поставить. какие-то девиации при написании, в логике. психические проблемы? так это к специалистам другого профиля обращайся.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Вы сами не пробовали прочитать чего сами напечатали?
    Расскажите чего из своего теста пАнЯлИ? Интересно..
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    из твоего "теста" понятно, что ты до сих пор не обратился к соответствующим специалистам из мед.учреждений. пока не поздно, обратись.
    Ответить
  • Анонимно 28 янв
    Все эти башкиры, ойраты,тотары, колмыке и прочие чючмеки - сплошные чурки грязные. Не пришли бы на Русь с о своим ордынским игом - жили бы и сейчас в своих шалашах и юртах в степи вонючей и разной тундре и пили бы свой ойран!
    Ответить
    Анонимно 28 янв
    А ты, цивилизованный ариец, откуда взялся? Уверен, что нормальный русский такой бы комментарий не оставил бы. Скорей всего, ты провокатор. Либо просто сумасшедший.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Подлый предатель, воткнувший в спину нож своему крышевателю! Своего ни чего ранее кроме блох не имеющий! Присвоивший себе все чужое!
    Подражатель всего вокруг! Вечный холоп пошел прочь с татар "РВ".
    Ответить
  • Анонимно 29 янв
    Все вы тут провокаторы, хотите стравить обычных Российских людей. Забыли у нас ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Мы только соседи.
    Поэтому ведите все себя прилично и не выражайтесь.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Еще и братья. Лишь бы не классовые враги.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Если вы с собой принесли, тогда заходите.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Интернационала и дружбы народов не было ни когда!
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Башкирского "историка" - журналиста Салавата Хамидуллина, что ли в детстве татар балалар обижали, либо он получил угар в татаркой бане!!! Во всех его статьях и комментариях от него, к нам татарам ненависть и желчь исходит! Если бы не татары, тогда башкиров давно в природе не осталось. Татары - Башкиры - Казахи = по крови и вере одни! Мы из тюркского мира!Амин!
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Он о татарах здесь вообще не говорит. Где вы увидели ненависть и желчь? Сами себе не накручивайте.
    И с вашей стороны некрасиво переходить на личности, даже если его публикации и деятельность вам не нравится. Нечего сказать по существу? Тогда не тратьте время на комментарии.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Зайдите в башкирские группы.Если они проживут хоть один день, не упоминая имя татар, то этот день у них считается прожитым зря.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Завистники. потому что...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Татары башкирам завидуют?
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    Анонимно 01 февр
    Башкиры завидуют татарам, да еще как..
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    Анонимно 02 февр
    в чем завидовать татарам? корней своих не знают, шежере не ведут, от тюркских основ оторвались, к исламским тоже равнодушны, женщины меньше рожают. просто обзавидовались.
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  • Анонимно 31 янв
    Исторические свидетельства гибели, единого когда-то тюркского мира...
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    Анонимно 03 февр
    Вернее будет: ПОДЪЕМ и ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЮРКСКОГО МИРА!
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  • Анонимно 06 февр
    Мы - Татары и Башкиры должны восстановить свою государственность.
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    Анонимно 19 февр
    Ошибка!
    Кто Татары?
    Кто Башкиры?
    Светлоглазые Татары и Башкиры - Коренной Арский Народ, тысячелетиями живший на этих землях!
    Кареглазые и тёмноглазые - пришельцы-переселенцы южных народов.
    Одни бежали от своих рабовладельцев и находили убежище у светлоглазых доброжелательных Ариев, которые им помогали: давали плуг, борону, семена... чтобы те выжить могли.
    Другие шли с мечом и топором, как захватчики.
    Так что Башкиры и Татары состоят из 3-х ветвей и как же это будет выглядеть твоё государство? Языческое или исламское? А что делать с христианами?
    Коренной Народ - светлоглазые Арии-Башкиры и светлоглазые Арии-Татары!
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