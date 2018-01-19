Митрополит Феофан: «Люди пришли помолиться в крещенскую ночь»
В Раифском Богородицком мужском монастыре освятили озеро
В полночь православный мир начал отмечать праздник Богоявления или Крещения Господня. Традиционно водосвятные молебны пройдут сегодня утром, но 3 года назад в Раифе была заложена новая традиция — после ночной литургии крестный ход идет на озеро и здесь совершается водосвятный молебен.
Не более тридцати пяти человек
Один из главных праздников христиан Богоявление или Крещение Господне связан с событиями, когда Иисусу Христу исполнилось 33 года, и Он принял крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя. В это время с небес на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, и раздался голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И хотя в Казани есть Богоявленский собор, где в Крещение престольный праздник, большинство верующих стремится попасть крещенской ночью в Раифу.
В Раифе праздник бывает особенным — водосвятный молебен с чином освящения воды совершается на озере, во льду которого выпиливается большая прорубь, а вокруг нее устанавливаются ледяные скульптуры. Их выпиливают изо льда насельники обители. Третий год подряд в Раифе существует традиция — в полночь начинают служить литургию, а когда она завершается, крестным ходом верующие идут на Иордань, где после освящения воды можно набрать ее из проруби и даже искупаться, если смелости достанет.
Традиционно возле спуска к озеру собирается большая толпа, но на лед запускают партиями. В этом году из-за не очень холодной зимы лед не такой уж толстый, и ограничение введено суровое — на лед одновременно пропускают не более 35 человек.
«Мы любим Раифу»
Верующие начали вчера съезжаться в Раифу за два-три часа до полуночи, чтобы занять места на стоянке. За час до начала литургии на повороте к монастырю появились сотрудники ГИБДД, машины начали разворачивать направо, их было разрешено ставить на трассе в сторону Бело-Безводного.
Раифа празднично украшена — в монастырском дворе еще стоит и елка, и вертеп, деревья подсвечены. Оба собора открыты, литургия, которую в сослужении священников епархии совершал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, шла в Троицком соборе, храм был полон.
Несмотря на поздний час, оживленно, как днем. Огромная очередь выстроилась к часовне, где разливают воду. Работают все кафе, справа от колокольни прилавки, на которых разложены пироги с разного рода начинками, испеченные в монастырской трапезной. Тут же можно выпить стакан горячего чая.
На спуске к озеру — большая горка, с которой на ледянке катается малышня. «Мы каждый праздник стараемся приезжать сюда, и дочку привозим. Наместник обители отец Всеволод заложил много хороших традиций, одна из них — зимние забавы для детей. Сейчас они просто с горки катаются, а когда подрастут, станут прихожанами монастыря. Второе Крещение нет с нами отца Всеволода, но традиции его сохраняются. Когда бываем в Раифе, заходим на монастырское кладбище поклониться ему. Мы очень любим Раифу, это родное для нас место», — рассказывает жительница Казани Мария, которая приехала сюда с мужем и дочкой.
Ледяное чудо
В половине второго ночи литургия завершается, и верующие крестным ходом идут на Иордань. Звонят колокола, в морозном воздухе звенят песнопения. На озеро в первой партии пропускают только священнослужителей, архиерейский хор и журналистов. Монастырская охрана, усиленная бойцами Росгвардии, работает четко и слаженно. Кстати, на берегу дежурит машина скорой помощи.
Владыка Феофан совершает водосвятный молебен, хор под управлением Дениса Рогова выводит слова песнопений. А вокруг проруби поднимается пар, на улице все-таки минус 20 — настоящий крещенский мороз, ледяное чудо. Крест изо льда, ангелы, ледяной дворец с подсветкой.
Но вот наступает кульминация водосвятного молебна: владыка Феофан трижды окунает золотой крест на длинной цепи в воды озера — освящение состоялось. Один из послушников набирает воду, наливает в серебряную чашу, и владыка, несмотря на мороз, отпивает несколько глотков крещенской воды. А дальше он кропит этой водой всех присутствующих.
И хотя очень холодно, митрополит Феофан традиционно уделяет время журналистам. На вопрос корреспондента «Реального времени», почему владыка третий год подряд на Крещение служит именно в Раифском монастыре, он отвечает: «Это место святое, замечательное озеро здесь. Где еще, как не здесь, служить? Настанет время, может быть, и в других монастырях будем служить».
Что касается праздничного богослужения, то митрополит Феофан отметил, что сегодня ночью в Троицком соборе собралось много прихожан, и в большинстве своем это были люди молодые. «Люди теперь уже приходят в храм не на красивое шоу, а чтобы в эту святую крещенскую ночь помолиться», — констатировал владыка.
Когда священнослужители покинули озеро, на лед озера впустили первую партию прихожан, и смельчаки начали окунаться в проруби. Очередь на берегу разрослась до нескольких сотен человек. Всего же за первые сутки Крещения в Раифской обители традиционно могут побывать несколько тысяч человек. Сегодня вечером небо над Раифой расцветится залпами салюта. Это тоже традиция, заложенная в свое время первым наместником возрожденной Раифы архимандритом Всеволодом.
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