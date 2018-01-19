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Митрополит Феофан: «Люди пришли помолиться в крещенскую ночь»

07:00, 19.01.2018 11

В Раифском Богородицком мужском монастыре освятили озеро

Митрополит Феофан: «Люди пришли помолиться в крещенскую ночь» Фото: Максим Платонов

В полночь православный мир начал отмечать праздник Богоявления или Крещения Господня. Традиционно водосвятные молебны пройдут сегодня утром, но 3 года назад в Раифе была заложена новая традиция — после ночной литургии крестный ход идет на озеро и здесь совершается водосвятный молебен.

Не более тридцати пяти человек

Один из главных праздников христиан Богоявление или Крещение Господне связан с событиями, когда Иисусу Христу исполнилось 33 года, и Он принял крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя. В это время с небес на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, и раздался голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И хотя в Казани есть Богоявленский собор, где в Крещение престольный праздник, большинство верующих стремится попасть крещенской ночью в Раифу.

В Раифе праздник бывает особенным — водосвятный молебен с чином освящения воды совершается на озере, во льду которого выпиливается большая прорубь, а вокруг нее устанавливаются ледяные скульптуры. Их выпиливают изо льда насельники обители. Третий год подряд в Раифе существует традиция — в полночь начинают служить литургию, а когда она завершается, крестным ходом верующие идут на Иордань, где после освящения воды можно набрать ее из проруби и даже искупаться, если смелости достанет.

Традиционно возле спуска к озеру собирается большая толпа, но на лед запускают партиями. В этом году из-за не очень холодной зимы лед не такой уж толстый, и ограничение введено суровое — на лед одновременно пропускают не более 35 человек.

Литургия, которую совершал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, шла в Троицком соборе

«Мы любим Раифу»

Верующие начали вчера съезжаться в Раифу за два-три часа до полуночи, чтобы занять места на стоянке. За час до начала литургии на повороте к монастырю появились сотрудники ГИБДД, машины начали разворачивать направо, их было разрешено ставить на трассе в сторону Бело-Безводного.

Раифа празднично украшена — в монастырском дворе еще стоит и елка, и вертеп, деревья подсвечены. Оба собора открыты, литургия, которую в сослужении священников епархии совершал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, шла в Троицком соборе, храм был полон.

Несмотря на поздний час, оживленно, как днем. Огромная очередь выстроилась к часовне, где разливают воду. Работают все кафе, справа от колокольни прилавки, на которых разложены пироги с разного рода начинками, испеченные в монастырской трапезной. Тут же можно выпить стакан горячего чая.

На спуске к озеру — большая горка, с которой на ледянке катается малышня. «Мы каждый праздник стараемся приезжать сюда, и дочку привозим. Наместник обители отец Всеволод заложил много хороших традиций, одна из них — зимние забавы для детей. Сейчас они просто с горки катаются, а когда подрастут, станут прихожанами монастыря. Второе Крещение нет с нами отца Всеволода, но традиции его сохраняются. Когда бываем в Раифе, заходим на монастырское кладбище поклониться ему. Мы очень любим Раифу, это родное для нас место», — рассказывает жительница Казани Мария, которая приехала сюда с мужем и дочкой.

В половине второго ночи верующие крестным ходом идут на Иордань

Ледяное чудо

В половине второго ночи литургия завершается, и верующие крестным ходом идут на Иордань. Звонят колокола, в морозном воздухе звенят песнопения. На озеро в первой партии пропускают только священнослужителей, архиерейский хор и журналистов. Монастырская охрана, усиленная бойцами Росгвардии, работает четко и слаженно. Кстати, на берегу дежурит машина скорой помощи.

Владыка Феофан совершает водосвятный молебен, хор под управлением Дениса Рогова выводит слова песнопений. А вокруг проруби поднимается пар, на улице все-таки минус 20 — настоящий крещенский мороз, ледяное чудо. Крест изо льда, ангелы, ледяной дворец с подсветкой.

Но вот наступает кульминация водосвятного молебна: владыка Феофан трижды окунает золотой крест на длинной цепи в воды озера — освящение состоялось. Один из послушников набирает воду, наливает в серебряную чашу, и владыка, несмотря на мороз, отпивает несколько глотков крещенской воды. А дальше он кропит этой водой всех присутствующих.

Владыка Феофан совершает водосвятный молебен

И хотя очень холодно, митрополит Феофан традиционно уделяет время журналистам. На вопрос корреспондента «Реального времени», почему владыка третий год подряд на Крещение служит именно в Раифском монастыре, он отвечает: «Это место святое, замечательное озеро здесь. Где еще, как не здесь, служить? Настанет время, может быть, и в других монастырях будем служить».

Что касается праздничного богослужения, то митрополит Феофан отметил, что сегодня ночью в Троицком соборе собралось много прихожан, и в большинстве своем это были люди молодые. «Люди теперь уже приходят в храм не на красивое шоу, а чтобы в эту святую крещенскую ночь помолиться», — констатировал владыка.

Когда священнослужители покинули озеро, на лед озера впустили первую партию прихожан, и смельчаки начали окунаться в проруби. Очередь на берегу разрослась до нескольких сотен человек. Всего же за первые сутки Крещения в Раифской обители традиционно могут побывать несколько тысяч человек. Сегодня вечером небо над Раифой расцветится залпами салюта. Это тоже традиция, заложенная в свое время первым наместником возрожденной Раифы архимандритом Всеволодом.


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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов


Татьяна Мамаева, фото Максима Платонова
Общество
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    В Раифе лучше всего!
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Вы видели какого цвета лед в раифе?
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    Анонимно 19 янв
    Прозрачный
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    Анонимно 19 янв
    Лучше всего что?
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    Анонимно 19 янв
    В Раифе самое лучшее ощущение праздника.
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  • Анонимно 19 янв
    С Праздником!
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  • Анонимно 19 янв
    Красивые фотографии
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  • Анонимно 19 янв
    Сегодня обязательно схожу в душ
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  • Анонимно 19 янв
    Все любят Раифу, даже татары
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  • Анонимно 19 янв
    Очень красиво в Раифе! Очень много людей, нет места парковать машину
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  • Анонимно 19 янв
    Хорошие фотки! А про парковку, это правда. Не пустили. Пешком минут 15 в итоге. Обещали автобусы. Не видели оных
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09:57 МСК
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