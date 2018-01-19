Митрополит Феофан: «Люди пришли помолиться в крещенскую ночь»

В Раифском Богородицком мужском монастыре освятили озеро

Фото: Максим Платонов

В полночь православный мир начал отмечать праздник Богоявления или Крещения Господня. Традиционно водосвятные молебны пройдут сегодня утром, но 3 года назад в Раифе была заложена новая традиция — после ночной литургии крестный ход идет на озеро и здесь совершается водосвятный молебен.

Не более тридцати пяти человек



Один из главных праздников христиан Богоявление или Крещение Господне связан с событиями, когда Иисусу Христу исполнилось 33 года, и Он принял крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя. В это время с небес на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, и раздался голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И хотя в Казани есть Богоявленский собор, где в Крещение престольный праздник, большинство верующих стремится попасть крещенской ночью в Раифу.

В Раифе праздник бывает особенным — водосвятный молебен с чином освящения воды совершается на озере, во льду которого выпиливается большая прорубь, а вокруг нее устанавливаются ледяные скульптуры. Их выпиливают изо льда насельники обители. Третий год подряд в Раифе существует традиция — в полночь начинают служить литургию, а когда она завершается, крестным ходом верующие идут на Иордань, где после освящения воды можно набрать ее из проруби и даже искупаться, если смелости достанет.

Традиционно возле спуска к озеру собирается большая толпа, но на лед запускают партиями. В этом году из-за не очень холодной зимы лед не такой уж толстый, и ограничение введено суровое — на лед одновременно пропускают не более 35 человек.

Литургия, которую совершал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, шла в Троицком соборе



«Мы любим Раифу»

Верующие начали вчера съезжаться в Раифу за два-три часа до полуночи, чтобы занять места на стоянке. За час до начала литургии на повороте к монастырю появились сотрудники ГИБДД, машины начали разворачивать направо, их было разрешено ставить на трассе в сторону Бело-Безводного.

Раифа празднично украшена — в монастырском дворе еще стоит и елка, и вертеп, деревья подсвечены. Оба собора открыты, литургия, которую в сослужении священников епархии совершал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, шла в Троицком соборе, храм был полон.

Несмотря на поздний час, оживленно, как днем. Огромная очередь выстроилась к часовне, где разливают воду. Работают все кафе, справа от колокольни прилавки, на которых разложены пироги с разного рода начинками, испеченные в монастырской трапезной. Тут же можно выпить стакан горячего чая.

На спуске к озеру — большая горка, с которой на ледянке катается малышня. «Мы каждый праздник стараемся приезжать сюда, и дочку привозим. Наместник обители отец Всеволод заложил много хороших традиций, одна из них — зимние забавы для детей. Сейчас они просто с горки катаются, а когда подрастут, станут прихожанами монастыря. Второе Крещение нет с нами отца Всеволода, но традиции его сохраняются. Когда бываем в Раифе, заходим на монастырское кладбище поклониться ему. Мы очень любим Раифу, это родное для нас место», — рассказывает жительница Казани Мария, которая приехала сюда с мужем и дочкой.

В половине второго ночи верующие крестным ходом идут на Иордань



Ледяное чудо

В половине второго ночи литургия завершается, и верующие крестным ходом идут на Иордань. Звонят колокола, в морозном воздухе звенят песнопения. На озеро в первой партии пропускают только священнослужителей, архиерейский хор и журналистов. Монастырская охрана, усиленная бойцами Росгвардии, работает четко и слаженно. Кстати, на берегу дежурит машина скорой помощи.

Владыка Феофан совершает водосвятный молебен, хор под управлением Дениса Рогова выводит слова песнопений. А вокруг проруби поднимается пар, на улице все-таки минус 20 — настоящий крещенский мороз, ледяное чудо. Крест изо льда, ангелы, ледяной дворец с подсветкой.

Но вот наступает кульминация водосвятного молебна: владыка Феофан трижды окунает золотой крест на длинной цепи в воды озера — освящение состоялось. Один из послушников набирает воду, наливает в серебряную чашу, и владыка, несмотря на мороз, отпивает несколько глотков крещенской воды. А дальше он кропит этой водой всех присутствующих.

Владыка Феофан совершает водосвятный молебен



И хотя очень холодно, митрополит Феофан традиционно уделяет время журналистам. На вопрос корреспондента «Реального времени», почему владыка третий год подряд на Крещение служит именно в Раифском монастыре, он отвечает: «Это место святое, замечательное озеро здесь. Где еще, как не здесь, служить? Настанет время, может быть, и в других монастырях будем служить».

Что касается праздничного богослужения, то митрополит Феофан отметил, что сегодня ночью в Троицком соборе собралось много прихожан, и в большинстве своем это были люди молодые. «Люди теперь уже приходят в храм не на красивое шоу, а чтобы в эту святую крещенскую ночь помолиться», — констатировал владыка.

Когда священнослужители покинули озеро, на лед озера впустили первую партию прихожан, и смельчаки начали окунаться в проруби. Очередь на берегу разрослась до нескольких сотен человек. Всего же за первые сутки Крещения в Раифской обители традиционно могут побывать несколько тысяч человек. Сегодня вечером небо над Раифой расцветится залпами салюта. Это тоже традиция, заложенная в свое время первым наместником возрожденной Раифы архимандритом Всеволодом.





1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



