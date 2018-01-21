Куда пойти в Казани: «Мисс Татарстан», встреча с Путиным и показ фильма «Блокада»

Афиша «Реального времени» с 22 по 28 января

Фото: Максим Платонов

Предстоящая неделя пройдет под эгидой красоты — в Казани выберут «Мисс Татарстан-2018». Здесь же можно будет посмотреть показ авторской коллекции одежды известного модельера Вячеслава Зайцева. Приглашен и известный шоумен Тимур Родригез. Разнообразят досуг концерты классической музыки, а лекция в «Штабе» наведет на философские размышления. На выходных стоит поехать в Мамадыш и покататься с ледяных горок. Запланируйте самые интересные события недели вместе с «Реальным временем».

1. В Казани состоится конкурс «Мисс Татарстан-2018»

Юбилейный конкурс пройдет 24 января в КРК «Пирамида». 30 участниц будут бороться за титулы «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан». Почетными гостями мероприятия станут Вячеслав Зайцев с показом авторской коллекции одежды и популярный шоумен Тимур Родригез.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 1000 до 5000 рублей.

2. В ГБКЗ пройдет концерт La Primavera

Выступление состоится 24 января в рамках проекта «Звезды из завтра». Солировать будут ученики детских музыкальных школ Казани. Среди участников — финалисты проекта «Новая волна», призеры Дельфийских игр, участники федеральной программы «Поющая звезда» и проекта «Голос», стипендиаты фонда «Новые имена», лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов.



Фото Максима Платонова

Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

3. В казанском «Штабе» прочтут лекцию «Волонтерство как способ путешествовать»

Лекция пройдет 23 января. Спикеры расскажут о возможностях рабочих стажировок за рубежом, роли волонтерства и о том, как посетить любую страну мира всего за 30 тыс. рублей. Начало в 19.00, вход свободный.

4. В Филармонии состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ

25 января будут солировать артисты Игорь Манаширов и Лада Лабзина, аккомпанирует Государственный оркестр народных инструментов РТ. Все произведения будут исполнены на профессиональном электрооргане «Viscount», включающем 55 различных красок-тембров. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 900 рублей.

5. Камаловский театр открывает образовательный проект

26 января в театре стартует школа театрального зрителя «Камал Мәктәбе». В рамках проекта пройдут известные татарские спектакли в формате лекториев, публичных диспутов, мастер-классов, ток-шоу с привлечением зрителей и экспертов. Школу откроет показ видеозаписи этапного спектакля «Плаха» (1987 год). Также 9 февраля можно будет посмотреть запись спектакля «Старик из деревни Альдермеш» (1976 год), а 23 февраля — «Немую кукушку» (2004 год). Начало в 18.00, стоимость билетов — 100 рублей.

Фото Максима Платонова



6. В «Штабе» пройдет очередная встреча в рамках цикла философских бесед «Философский перезагруз»

Лекция в рамках цикла философских бесед «Философский перезагруз» состоится 26 января. Поразмышлять можно будет на тему романов «Идиот» и «Доктор Живаго». Лектор Николай Смирнов предполагает, что при всех различиях в стилистике и темпераменте в основании этих двух произведений лежит один философский опыт, один способ мировосприятия. Начало в 19.00, вход свободный.

7. В «Смене» пройдет показ фильма «Блокада»

Фильм о блокаде Ленинграда 1941—1944 годов смонтирован Сергеем Лозницей из архивных материалов, снятых операторами Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, многие из которых блокаду не пережили. В фильме нет диалогов и музыки, но заново воссоздан и записан звуковой ряд. Посмотреть фильм можно будет в «Смене» 27 января. Начало в 18.00, билет можно приобрести за 100 рублей.

8. В Мамадыше пройдет фестиваль креативных санок SunnyФЕСТ

Участники будут соревноваться в конкурсе на самые креативные самодельные санки и костюмы, а также на самый быстрый и самый дальний спуски с горки. К участию допускаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые должны сконструировать необычные санки и выступить с презентацией. Также гостей мероприятия ждут в музее санок, на выставке народных промыслов и на различных мастер-классах.

Фото vk.com/sunny.fest



27 января, 11.00, вход свободный. Претендентам нужно предварительно зарегистрироваться.

9. В ГБКЗ состоятся концерты «Органное королевство» и «Орган и Рыцарь в блестящих доспехах»

Организаторы обещают слушателям эксклюзивную программу. На сцене прозвучат произведения В. Манфредини, П. Чайковского, М. Мусоргского, Р. Штрауса, а также джазовые композиции. В концерте заявлены выступления заслуженной артистки РТ Лады Лабзиной, духового оркестра Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища, Государственного камерного хора РТ.

Выступления пройдут 28 января в 12.00 и 15.00, стоимость билетов от 400 до 500 рублей.

10. Матч «Динамо-Казань» — «Уральский трубник»

Встреча состоится 21 января на стадионе «Ракета», начало матча в 13.00.

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21 и 28 января в Музее естественной истории Татарстана стартует новое интерактивное научное шоу «Открытие Антарктиды». Ребят ждут географические факты и температурные эксперименты. Начало в 13.00.

24 января в доме-музее Василия Аксенова пройдет бесплатный концерт джазовой музыки. Начало в 18.00, вход свободный.

24 января в Казанской ратуше состоится XXIII сессия городской Думы третьего созыва. Депутаты будут подводить итоги Года экологии. Всего в повестке дня значится шесть вопросов.







25 января Казань ожидает приезда президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что глава государства примет участие в студенческом форуме «Татьянин день» и прочтет лекцию в «Татнефть-Арене». Там также пройдет Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед!».

25 января в Национальном музее РТ состоится традиционное мероприятие для всех студентов «Татьянин день в музее». Для посетителей будет проводиться квест-игра «Записки ученого...», также пройдет тематическая экскурсия и можно будет послушать песни. Начало в 14.00.

Любителей чая ждут 25 января в «Циферблате». Там пройдет тематическая чайная церемония. В программе поэтическое сопровождение, японские четверостишия о чае и чайном состоянии. Начало в 19.00.

Для тех, кто хочет научиться танцевать вальс, 26 января в арт-пространстве balcon пройдет открытое занятие по историческим танцам XIX века. На уроке будут изучать основы исторического вальса и разберут несколько простых вальсовых схем. С собой обязательно нужна вторая обувь. Необходима предварительная регистрация.